Спецагент Арестович, Мендель на ТВ-дембель, шоумен Луценко и просто Лиза Богуцкая | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #3. ВИДЕО
Богдан Буткевич и Наталья Соколенко подводят сатирические итоги недели и присуждают поросенка действующим лицам громких скандалов. Сегодня в меню - наши любимцы: Юлия Мендель, Алексей Арестович и Александр Дубинский, а еще - экс-генпрокурор Юрий Луценко, не нужный стране Литвин и детектив Лиза Богуцкая🔥
Сегодня в программе:
🟢 Live fast, die young, или Мендель на ТВ-дембель
Как спикер президента Зеленского целых три дня побыла ведущей авторской программы на государственном ТВ? И почему из этого и не могло выйти ничего путного.
🔴 Шоумен ... Луценко!
Ну или Юлия Мендель, у которой получилось. Экс-генпрокурор Юрий Луценко тоже подался в телеведущие "5 канала" и пока, кажется, там держится.
🟡 Спецагент Арестович.
Есть идеальный рецепт для Владимира Зеленского и Андрея Ермака, как сделать так, чтобы представителю украинской делегации в ТКГ и советнику главы ОПУ сепары и русские доверяли еще больше!
🟢 Просто Лиза.
Ну или "Как Цензор.НЕТ анамнез депутата "Слуги народа собирал". Наконец-то вы узнаете о настоящем гении дедукции - все о "путче Порошенко" и родах подруг Софии Федины.
🔴 Дума о путче в рубрике "Космина недели"
🟡 Подсрачник для Дубинского. "Слуга народа" выгнала Александра Дубинского. Но Дубинский не был бы Дубинским, если бы при изгнании из партии не подложил бы своим бывшим свинюку. И не нашего симпатичного поросенка, а настоящего такого, огромного, вонючего хряка.
🟢 Ковидиот Рабинович.
Дебютную победу в рубрике празднует Вадим Рабинович - сопредседатель ОПЗЖ, который создал и возглавил в Верховной Раде межфракционную депутатскую группу "Стоп - ковид!". Какие это клубы по интересам можно было бы создать в парламенте? Может, "Стоп - Велюр"?
🟡 Облтрешпостач и сенсация!
Тайные агенты "Підсвинків тижня шоу" в Сумах спасают людей от дезинформации 😄
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шоу "Підсвинки тижня": Героический Зе, Порошенко и вакцина, ангел Аваков и небитый Шуфрич. ВИДЕО
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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу подготовлена ОО "Агентство свободной информации" в рамках реализации проекту против дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
В программе высказано исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
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блин - все говорят противоположное, а мы еще с российцев чотаржом шо у них "мизг"(и) протравлен телеящиком.
2. луцик торговал должностями
3. оно не патриот
І він, доречі, значно цікавіший, аргументованіший, ніж автори нью-свинок.
Напевно, і рейтинговіший.
В Луценка троє гостей, які спокійно говорять про надважливі для країни речі, наводять цікаві факти.
Наприклад, про справу вагнерівців.
В Савви Шустрого все про корито та до корита.
Щодо корупційності Луценка не обізнана.
Він із своєю компаніє нещодавно стверджували, що Порох з Байденом $100 млд. вкрали в Україні.
https://focus.ua/politics/23962 Луценко - етнічний українець
--Петра Порошенко згадали 20 разів!!!
--мендель- 16 разів
--люсю аферістовича- 10 разів
--зеленського-5 разів
--рабіновича-1 раз.
Питання ще є???
Схоже лають на аферистовича тільки тому,що конкурент у киданні лайном на Порошенко.
Скасував підписку.
Добре було б,якби Луценко подав до суду за заяву цієї парочки про продаж ним кримінальних справ й допомогу Тампу проти Байдена.
Зеля еще пока не 5 лет отсидел вна кресле *идера страны
Про его коррупцию не было ни одного дела открыто.
К дилетантам его можно отнести с большой натяжкой
Навчався в Рівненській міській гімназії № 7, яку закінчив із золотою медаллю.
Закінчив Львівський політехнічний інститут (факультет електронної техніки), за фахом - інженер електронної техніки.
Отслужил в Армии
Червень https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 - липень https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 - начальник техбюро цеху, головний конструктор заводу «Газотрон» .
Ну и т.д. Прошел много ступенек. Имеет большой опыт
Ну так армию поставил на ноги, добился Томоса, которого украинцы ждали столетиями, закрепил мову в Конституции.
Кто добился большего?
Примеры в студию-с!
https://www.youtube.com/watch?v=2iANE0VOong&t=0s Фільм Bellingcat про вагнергейт/ Новий Зе | Турчинов,Безсмертний |ПРЯМИМ ТЕКСТОМ з Юрієм Луценком #1
Як і позавчорашня https://www.youtube.com/watch?v=zUwWZqhi5P8 Харківські угоди / Зарплати в конвертах у ВР | Парубій, Омелян | ПРЯМИМ ТЕКСТОМ з Юрієм Луценком #2
А де там підсвинки Соколенко з Будкевичем партійну пропаганду знайшли-х.з...
Біда в українській журналістиці,коли телеканалу доводиться наймати політика з причин відсутності чесних,професійних журналістів.
перечитай Булгакова, что может случиться с неудачно пошутившими...
Так пусть Буткевич не обижается, когда его просто Свином назовут.