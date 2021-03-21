Спецагент Арестович, Мендель на ТВ-дембель, шоумен Луценко и просто Лиза Богуцкая | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #3. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко подводят сатирические итоги недели и присуждают поросенка действующим лицам громких скандалов. Сегодня в меню - наши любимцы: Юлия Мендель, Алексей Арестович и Александр Дубинский, а еще - экс-генпрокурор Юрий Луценко, не нужный стране Литвин и детектив Лиза Богуцкая🔥

Сегодня в программе:

🟢 Live fast, die young, или Мендель на ТВ-дембель

Как спикер президента Зеленского целых три дня побыла ведущей авторской программы на государственном ТВ? И почему из этого и не могло выйти ничего путного.

🔴 Шоумен ... Луценко!

Ну или Юлия Мендель, у которой получилось. Экс-генпрокурор Юрий Луценко тоже подался в телеведущие "5 канала" и пока, кажется, там держится.

🟡 Спецагент Арестович.

Есть идеальный рецепт для Владимира Зеленского и Андрея Ермака, как сделать так, чтобы представителю украинской делегации в ТКГ и советнику главы ОПУ сепары и русские доверяли еще больше!

🟢 Просто Лиза.

Ну или "Как Цензор.НЕТ анамнез депутата "Слуги народа собирал". Наконец-то вы узнаете о настоящем гении дедукции - все о "путче Порошенко" и родах подруг Софии Федины.

🔴 Дума о путче в рубрике "Космина недели"

🟡 Подсрачник для Дубинского. "Слуга народа" выгнала Александра Дубинского. Но Дубинский не был бы Дубинским, если бы при изгнании из партии не подложил бы своим бывшим свинюку. И не нашего симпатичного поросенка, а настоящего такого, огромного, вонючего хряка.

🟢 Ковидиот Рабинович.

Дебютную победу в рубрике празднует Вадим Рабинович - сопредседатель ОПЗЖ, который создал и возглавил в Верховной Раде межфракционную депутатскую группу "Стоп - ковид!". Какие это клубы по интересам можно было бы создать в парламенте? Может, "Стоп - Велюр"?

🟡 Облтрешпостач и сенсация!

Тайные агенты "Підсвинків тижня шоу" в Сумах спасают людей от дезинформации 😄

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу подготовлена ​​ОО "Агентство свободной информации" в рамках реализации проекту против дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказано исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.