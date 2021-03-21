Цель правоохранителей - не допустить провокаций на Банковой - была достигнута, - глава УГО. ВИДЕО
Главной целью правоохранительных органов во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненка у здания Офиса Президента в субботу, 20 марта, было не допустить провокаций, и эта цель была достигнута.
Об этом начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь заявил в видеокомментарии, переданном Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Основной целью правоохранительных органов было не допустить провокаций. В принципе, я считаю, что эта цель на вчерашний день была достигнута. Относительно демократии главы государства Владимира Зеленского, думаю, все помнят 20 мая 2019, когда Президент после инаугурации из Верховной Рады пешком через Банковую прошел через ворота в Офис Президента и сказал эти ворота больше не закрывать. Поэтому все вопросы демократичности, в том числе на вчерашний день, были показаны", - отметил он.
Рудь подчеркнул, что согласно Конституции, каждый человек имеет право на свое мнение и высказывания, этого никто не запрещает и люди могут приходить на Банковую и демонстрировать свою позицию.
В то же время глава УГО подчеркнул, что при этом нельзя допускать вандализма, провокаций, хулиганства, всего того, что, по его словам, было допущено вчера.
"Оценка будет отдельно дана этим событиям. Все материалы - фото, видео, информация УГО будет предоставлена правоохранительным органам для того, чтобы проводились следственные оперативные действия и, я считаю, виновные были наказаны", - отметил Рудь.
Он напомнил также, что по состоянию на вечер субботы, 20 марта, официально был задержан один человек, который, по его данным, бил окна на центральном подъезде здания ОП, и добавил, что о других вопросах по субботнему инциденту следует обращаться в полицию.
Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
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вголос сказати що уХйло вбивця, випустити усіх активістів й закрити по них справи, віддати БЄНЮ правосуддю, віддати зрадників навколо себе правосуддю. Й все! Так просто! й не буде провокацій! й Байден подзвонить і жізнь наладітся.
так зачем тогда задержали людей.. для картинки и видосиков?))
Народ вас , зелені мавпи , ненавидить за вашу підлість , брехню і безглузді обіцянки !
А тут - бий вікна, підпалюй, розмальовуй, і не що небудь, а сам ОФІС ПРЕЗИДЕНТА (!!!) ...
і я маю при цьому вірити, що мусора просто відійшли за ріг будинку, дозволивши натовпу робити що захоче???
А все для того , щоби сьогодні пузатий дрищенко в усьому звинуватив Пороха !
Пляснява зелена , вам не довго залишилось маніпулювати украінцями і дурити нас обіцянками !
"Основна мета правоохоронних органів була не допустити провокацій. У принципі, я вважаю, що ця мета на вчорашній день була досягнута."
"Громадяни можуть висловлювати неповагу.Але при цьому не можна допускати вандалізму, провокацій, ***********, усього того, що, було допущено вчора."
https://youtu.be/-etHbcjoKEo
І, чомусь, мені здається, що кишеня то буде одна й та сама
1. Вакцину
2. Тарифы
3. Рифа в тюрьме
4. Локдаун
5. Вагнеровцев
6. Разоблачения Лероса
7. Рост цен на все и прочее...
де логіка , може відповість дрищ аваківський ?
А два миллиона на ремонт можно взять из бюджета телеканала "ДОМ", там по миллиону на день, если на два дня заткнётся - никто и не заметит.
"Бюджет Дім/Дом (канал є частиною бюджетного підприємства ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», яка є материнською компанією телеканалу Дім/Дом) на 2021 рік (з січня 2021 року по грудень 2021 року) становив ₴348.8 млн грн."
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tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1373562165374902272 3 ч
Наше мнение о вчерашнем событии. Зеленкий и К вчера позорно проиграли бой небольшой (около 5-8 тысяч) группе людей, бросив свой флаг (администрацию) и достоинство на растерзание противнику. Это показало что никакой власти нет. Есть кучка трусов и проходимцев.
А теперь представьте наступление российских войск. Что отдаст и куда убежит эта кучка трусливых клоунов?
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