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Цель правоохранителей - не допустить провокаций на Банковой - была достигнута, - глава УГО. ВИДЕО

Главной целью правоохранительных органов во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненка у здания Офиса Президента в субботу, 20 марта, было не допустить провокаций, и эта цель была достигнута.

Об этом начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь заявил в видеокомментарии, переданном Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Основной целью правоохранительных органов было не допустить провокаций. В принципе, я считаю, что эта цель на вчерашний день была достигнута. Относительно демократии главы государства Владимира Зеленского, думаю, все помнят 20 мая 2019, когда Президент после инаугурации из Верховной Рады пешком через Банковую прошел через ворота в Офис Президента и сказал эти ворота больше не закрывать. Поэтому все вопросы демократичности, в том числе на вчерашний день, были показаны", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн, - ОПУ

Рудь подчеркнул, что согласно Конституции, каждый человек имеет право на свое мнение и высказывания, этого никто не запрещает и люди могут приходить на Банковую и демонстрировать свою позицию.

В то же время глава УГО подчеркнул, что при этом нельзя допускать вандализма, провокаций, хулиганства, всего того, что, по его словам, было допущено вчера.

"Оценка будет отдельно дана этим событиям. Все материалы - фото, видео, информация УГО будет предоставлена ​​правоохранительным органам для того, чтобы проводились следственные оперативные действия и, я считаю, виновные были наказаны", - отметил Рудь.

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Он напомнил также, что по состоянию на вечер субботы, 20 марта, официально был задержан один человек, который, по его данным, бил окна на центральном подъезде здания ОП, и добавил, что о других вопросах по субботнему инциденту следует обращаться в полицию.

Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

протест (5858) УГО (179) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+19
зебильная власть и тут лоханулась: одна часть кричит "устроили провокации", а другая - "провокации не допущены"))
так зачем тогда задержали людей.. для картинки и видосиков?))
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21.03.2021 14:06
+17
Нещодавній концерт "Кварталу 95", охороняв цілий батальон мусорів - там і сірника нікому не дали кинути.

А тут - бий вікна, підпалюй, розмальовуй, і не що небудь, а сам ОФІС ПРЕЗИДЕНТА (!!!) ...
і я маю при цьому вірити, що мусора просто відійшли за ріг будинку, дозволивши натовпу робити що захоче???
А все для того , щоби сьогодні пузатий дрищенко в усьому звинуватив Пороха !
Пляснява зелена , вам не довго залишилось маніпулювати украінцями і дурити нас обіцянками !
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21.03.2021 14:08
+12
Цель правоохранителей - допустить провокации на Банковой с целью отбеливания зеленого клоуна.
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21.03.2021 14:00
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Цель правоохранителей - допустить провокации на Банковой с целью отбеливания зеленого клоуна.
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21.03.2021 14:00 Ответить
Цель правохранителей - допустить провокации на Банковой , чтобы недопустить провокации ( источник - спикеры зебильной власти ) 😏
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21.03.2021 14:14 Ответить
Вовці треба:
вголос сказати що уХйло вбивця, випустити усіх активістів й закрити по них справи, віддати БЄНЮ правосуддю, віддати зрадників навколо себе правосуддю. Й все! Так просто! й не буде провокацій! й Байден подзвонить і жізнь наладітся.
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21.03.2021 15:49 Ответить
Цель "правохранителей" и некоторых типа "патриотов" была одна -- нужная власти телекартинка, демонизирующая протест.
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21.03.2021 14:01 Ответить
Причем это было запланировано заранее. "Сюрприз" так сказать.

Цель правоохранителей - не допустить провокаций на Банковой - была достигнута, - глава УГО - Цензор.НЕТ 404
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21.03.2021 14:04 Ответить
зебильная власть и тут лоханулась: одна часть кричит "устроили провокации", а другая - "провокации не допущены"))
так зачем тогда задержали людей.. для картинки и видосиков?))
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21.03.2021 14:06 Ответить
Зелена шобла до кінця не розуміє , що насправді відбувається в краіні !
Народ вас , зелені мавпи , ненавидить за вашу підлість , брехню і безглузді обіцянки !
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21.03.2021 14:12 Ответить


Цель правоохранителей - не допустить провокаций на Банковой - была достигнута, - глава УГО - Цензор.НЕТ 7351
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21.03.2021 14:01 Ответить
опять йолка??????
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21.03.2021 14:01 Ответить
Порошенко!!!!!Цель правоохранителей - не допустить провокаций на Банковой - была достигнута, - глава УГО - Цензор.НЕТ 5505
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21.03.2021 14:05 Ответить
було i стало
Мета правоохоронців - не допустити провокацій на Банковій - була досягнута, - глава УДО - Цензор.НЕТ 6291

Мета правоохоронців - не допустити провокацій на Банковій - була досягнута, - глава УДО - Цензор.НЕТ 6616
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21.03.2021 14:19 Ответить
Организаторы разные. Тогда рядом с баррикадами стояли целехенькие витрины элитных магазинов, кафе и даже рашенского "Сбербанка".
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21.03.2021 14:24 Ответить
Зрозуміло, а все що було, було згідно сценарію...
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21.03.2021 14:08 Ответить
Цель правоохранителей - не допустить провокаций на Банковой - была достигнута, - глава УГО- глава УГО подчеркнул, что при этом нельзя допускать вандализма, провокаций, хулиганства, всего того, что, по его словам, было допущено вчера
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21.03.2021 14:08 Ответить
Нещодавній концерт "Кварталу 95", охороняв цілий батальон мусорів - там і сірника нікому не дали кинути.

А тут - бий вікна, підпалюй, розмальовуй, і не що небудь, а сам ОФІС ПРЕЗИДЕНТА (!!!) ...
і я маю при цьому вірити, що мусора просто відійшли за ріг будинку, дозволивши натовпу робити що захоче???
А все для того , щоби сьогодні пузатий дрищенко в усьому звинуватив Пороха !
Пляснява зелена , вам не довго залишилось маніпулювати украінцями і дурити нас обіцянками !
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21.03.2021 14:08 Ответить
Причем в соцсетях даже время "сюрприза" было анонсировано заранее.
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21.03.2021 14:16 Ответить
Керівник УДО Зєлєнского:
"Основна мета правоохоронних органів була не допустити провокацій. У принципі, я вважаю, що ця мета на вчорашній день була досягнута."

"Громадяни можуть висловлювати неповагу.Але при цьому не можна допускати вандалізму, провокацій, ***********, усього того, що, було допущено вчора."

https://youtu.be/-etHbcjoKEo

Цель правоохранителей - не допустить провокаций на Банковой - была достигнута, - глава УГО - Цензор.НЕТ 1479
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21.03.2021 14:09 Ответить
Тепер зрозуміло звідкиля сума в 2млн на "ремонт": треба ж розплатитися з тими, хто "недопустив провокацій" і з тими, хто ті "провокаціїї" хотів влаштувати
І, чомусь, мені здається, що кишеня то буде одна й та сама
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21.03.2021 14:10 Ответить
зекретины,вы уже сильно переигрываете ))))теперь я уже совсем сомневаюсь,что это один авакян отметился ,в использовании протестующих-95квартал и точка.
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21.03.2021 14:11 Ответить
все приавильно сказал, но не доконца: не допустить, а организовать,. И тут у мусоров все получилось
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21.03.2021 14:11 Ответить
т.е. вчера никаких провокаций допущено небыло? ок. за что задержали человека?
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21.03.2021 14:15 Ответить
Все согласно сценария. Зато граффити и все Ок. Все забыли про
1. Вакцину
2. Тарифы
3. Рифа в тюрьме
4. Локдаун

5. Вагнеровцев
6. Разоблачения Лероса
7. Рост цен на все и прочее...
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21.03.2021 14:21 Ответить
Якщо все так спокійно вчора відбулося , як каже цей член УГО , то за що взяли під арешт деяких мітингувальників ,
де логіка , може відповість дрищ аваківський ?
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21.03.2021 14:16 Ответить
студия 95й кварталь представляет-Спасти рядового обритая грудь
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21.03.2021 14:18 Ответить
штурм шапітолію
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21.03.2021 14:27 Ответить
Головне питання: А що ще залишились дурники, які вважають, що в цій країні є правоохоронці?
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21.03.2021 14:19 Ответить
очередной кварталовский концерт лол
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21.03.2021 14:25 Ответить
Главной целью правоохранительных органов во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненка у здания Офиса Президента в субботу, 20 марта, было не допустить провокаций, и эта цель была достигнута-Тогда, если цель небыла достигнута ,создатели цели, должны опротестовать выставленный счет ОП в 2 млн , как за провокацию ,которая и была целью,которая достигнута .
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21.03.2021 14:25 Ответить
++++ браво👍🏼👍🏼👍🏼😄
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21.03.2021 14:28 Ответить
Та ні, ця сума буде стягнута з одного затриманого, який розбив скло в дверях.
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21.03.2021 15:08 Ответить
Провокации со стороны кого?Или просто атистический ландшавт.Пришли покричали и пошли пивасик едреньпить.
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21.03.2021 14:29 Ответить
"Основной целью правоохранительных органов было не допустить провокаций. В принципе, я считаю, что эта цель на вчерашний день была достигнута. - не достигнута -вы наоборот сознательно спровоцировали не включайте дурака идиоты вы все хорошо понимаете что возле дверей всегда стоит небольшая группа нацгвардейцев или мусоров всегда так было никто не оставляет просто так -это сабботаж и невыполнение полицией обязаности охранять никто не говорит про куча мусоров вы все специально сделали убрав даже слабую охрану с мусоров в любой стране граждане приходят к капитолию в сша возле его несколько автоматчиков в Париже возле значимых зданий сооружений тоже автоматчики например возле триумфальной арки никто не оставляет без присмотра особенно на момент митинга причем мусора знали что идет толпа
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21.03.2021 14:29 Ответить
У "правоохранителей" был приказ не провоцировать митингующих и они его исполнили? Это конечно достижение
А два миллиона на ремонт можно взять из бюджета телеканала "ДОМ", там по миллиону на день, если на два дня заткнётся - никто и не заметит.
"Бюджет Дім/Дом (канал є частиною бюджетного підприємства ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», яка є материнською компанією телеканалу Дім/Дом) на 2021 рік (з січня 2021 року по грудень 2021 року) становив ₴348.8 млн грн."
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21.03.2021 14:30 Ответить
"Дебіл,б###ль!" Це була цитата пєчальной лошаді лаврова,якщо що...
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21.03.2021 14:32 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1373562165374902272 3 ч

Наше мнение о вчерашнем событии. Зеленкий и К вчера позорно проиграли бой небольшой (около 5-8 тысяч) группе людей, бросив свой флаг (администрацию) и достоинство на растерзание противнику. Это показало что никакой власти нет. Есть кучка трусов и проходимцев.
А теперь представьте наступление российских войск. Что отдаст и куда убежит эта кучка трусливых клоунов?
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21.03.2021 14:34 Ответить
Мета правоохоронців - не допустити провокацій на Банковій - була досягнута, - глава УДО - Цензор.НЕТ 8271
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21.03.2021 14:38 Ответить
всё верно заявил.
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21.03.2021 14:42 Ответить
Просто у людей закралось подозрение,что у президента появились проблемы со слухом и зрением.Ничего не видит, и не слышит.Вот и решили, как можно громче и ярче привлечь его внимание.) Ну, а по серьезному, то действия власти и продажных судей - это и есть постоянная провокация.
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21.03.2021 14:55 Ответить
Все ОК. Влада в Україні повинна і буде отримувати по писку. Завжди. Будь-яка. Усі засоби не перевищення. Демократія молода - лише 8 рочок і вчиться. Нічого не сталося з вашим офісом, найвеличніший. Далі чекаємо на білінскетовий фільм. Любітєлі совка - на вьіход.
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21.03.2021 14:56 Ответить
Так ось в чому вина Порошенка, в дозволі вільного доступу до Офісу!
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21.03.2021 15:04 Ответить
Вчера, около 15 видел колонну мусорских кразов на Крещатике. Вопрос: куда эти тысяча даармоедов ехала, если офис от "вандалов" никто из них не зашитил?! А может просто вандалили здания - свои для мусоров люди, а дармоеды были на всякий случай, вдруг правокаторов начнут писдить митингующие
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21.03.2021 15:41 Ответить
Просто пришли и обоссали офис главы государства. Так бывает только в свободной стране.
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21.03.2021 16:50 Ответить
Якщо не ловити ціх злочинців (ті що псували державне майно) почнуть грабувати людей !
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21.03.2021 17:16 Ответить
...і насаджувати кацапів на бутилкі, прікінь?
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21.03.2021 19:33 Ответить
уго сборище братков
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21.03.2021 18:05 Ответить
Цель правоохранителя Авакова - показать Зе, что крышуемые Аваковым бандиты могут делать, что угодно, пока хозяин не от отзовет, полиция сопротивляться не будет, так что должен Зеля слушаться не только американского посла, но еще и министра в авторитете.
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21.03.2021 18:42 Ответить
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
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21.03.2021 20:17 Ответить
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
982259
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21.03.2021 20:18 Ответить
Сами же провокации и устроили уроды.
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21.03.2021 20:20 Ответить
Мусора - вы не люди, что вы творите ?
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21.03.2021 21:05 Ответить
 
 