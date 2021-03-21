Цель правоохранителей - не допустить провокаций на Банковой - была достигнута, - глава УГО. ВИДЕО

Главной целью правоохранительных органов во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненка у здания Офиса Президента в субботу, 20 марта, было не допустить провокаций, и эта цель была достигнута.

Об этом начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь заявил в видеокомментарии, переданном Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Основной целью правоохранительных органов было не допустить провокаций. В принципе, я считаю, что эта цель на вчерашний день была достигнута. Относительно демократии главы государства Владимира Зеленского, думаю, все помнят 20 мая 2019, когда Президент после инаугурации из Верховной Рады пешком через Банковую прошел через ворота в Офис Президента и сказал эти ворота больше не закрывать. Поэтому все вопросы демократичности, в том числе на вчерашний день, были показаны", - отметил он.

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Рудь подчеркнул, что согласно Конституции, каждый человек имеет право на свое мнение и высказывания, этого никто не запрещает и люди могут приходить на Банковую и демонстрировать свою позицию.

В то же время глава УГО подчеркнул, что при этом нельзя допускать вандализма, провокаций, хулиганства, всего того, что, по его словам, было допущено вчера.

"Оценка будет отдельно дана этим событиям. Все материалы - фото, видео, информация УГО будет предоставлена ​​правоохранительным органам для того, чтобы проводились следственные оперативные действия и, я считаю, виновные были наказаны", - отметил Рудь.

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Он напомнил также, что по состоянию на вечер субботы, 20 марта, официально был задержан один человек, который, по его данным, бил окна на центральном подъезде здания ОП, и добавил, что о других вопросах по субботнему инциденту следует обращаться в полицию.

Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.