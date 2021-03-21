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Новости Видео Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Для Германии важно, чтобы ЕС оставался на своей позиции относительно Крыма и Донбасса, несмотря на всех скептиков, - Меркель. ВИДЕО

Для Германии важно, что Европейский союз отреагировал на оккупацию Крыма семь лет назад и на конфликт на востоке Украины решительно и недвусмысленно, и чтобы ЕС оставался на своей позиции, несмотря на всех скептиков.

Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, выступая на Немецко-украинском экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Она добавила, что ЕС делает все, чтобы ситуация с агрессией России изменилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель - Шмыгалю: Это сложно, но необходимо продолжить борьбу с коррупцией, судебную и земельную реформы

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса 4-й с момента основания в 2015 году Немецко-украинский экономический форум состоялся в пятницу, 19 марта, в гибридной форме. Хотя конференция проходила в Берлине, канцлер ФРГ Ангела Меркель, как и большинство участников, приняла в нем участие по видеосвязи. В Доме немецкой экономики в столице ФРГ Украину среди прочих представляли премьер-министр Денис Шмыгаль и его заместитель, вице-премьер Ольга Стефанишина.

Автор: 

Крым (26411) Меркель Ангела (2125) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+9
"Для Германии важно, чтобы ЕС оставался на своей позиции относительно Крыма и Донбасса, несмотря на всех скептиков.. и стеснительно добавила - а СП 2 должен быть достроен несмотря ни на что - Меркель.
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21.03.2021 18:56
+4
Немцы - безбожные животные были и есть . С руснёй в дёсны лупятся в засос
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21.03.2021 20:22
+2
И какие у вас, фрау, планы по изменению ситуации с агрессией? А, достроить СП-2... Понятно. Это жестокий удар по агрессору.
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21.03.2021 19:14
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"Для Германии важно, чтобы ЕС оставался на своей позиции относительно Крыма и Донбасса, несмотря на всех скептиков.. и стеснительно добавила - а СП 2 должен быть достроен несмотря ни на что - Меркель.
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21.03.2021 18:56 Ответить
Немцы - безбожные животные были и есть . С руснёй в дёсны лупятся в засос
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21.03.2021 20:22 Ответить
Товарооборот по части чешского экспорта в Россию на прошлый год - 516 миллионов долларов, из России импорт в Чехию - более миллиарда 800 миллионов долларов. Основу чешского экспорта составляет довольно широкий круг различных товаров и услуг. Из России, в принципе, тоже, однако, основу основ составляют энергоносители. Конечно, из сказанного следует, что существует высокий отрицательный баланс и, естественно, чешская сторона стремится повысить свою активность и, скажем, увеличить экспорт. В принципе, Чехия заинтересована в экспорте, и в Россию особенно. Самым удачным, что экспортируется в Россию из Чехии - машиностроение, включая транспортные средства, главное, автомобили марки «Шкода».

https://ruski.radio.cz/chehiya-zainteresovana-v-uvelichenii-svoego-eksporta-v-rossiyu-8075373

вы чехи тоже не плохо в десны лупитесь! лицемеры!
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22.03.2021 03:02 Ответить
И какие у вас, фрау, планы по изменению ситуации с агрессией? А, достроить СП-2... Понятно. Это жестокий удар по агрессору.
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21.03.2021 19:14 Ответить
Дебил трамп сильно поколебал и подорвал единство Запада, но слава богу все становится на круги своя, наступает стабилизец, а убийце путлеру конец.
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21.03.2021 19:26 Ответить
Конечно вселяет надежду сказаное канцлером. Не плохо бы и список скептиков зачитать.
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21.03.2021 19:44 Ответить
Фрау Рибеннтроп вспоминат комсомольскую молодость...
Когда можно было трещать одно, а делать лругое...
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21.03.2021 20:19 Ответить
Для ***** главное понты, пригрози Маруся сразу прикрыть эту грёбаную трубу, много чего можно было-бы избежать ...
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21.03.2021 20:27 Ответить
Командувач Повітряних сил Збройних сил України Сергій Дроздов заявив, що до 2025 року пріоритет для зенітно-ракетних військ полягатиме у переоснащенні на новий зенітно-ракетний комплекс середньої дальності.
Таку інформацію генерал-полковник розказав на презентації Візії Повітряних сил-2035 для народних депутатів України.

Основні заходи переоснащення зенітно-ракетних військ на ******* зенітно-ракетні комплекси середньої дальності мають відбутися протягом першої фази реалізації Візії (2020 - 2025 роки).
"Протягом першого етапу до 2025 року головний пріоритет буде наданий переоснащенню зенітних ракетних військ на ******** зенітний ракетний комплекс середньої дальності", - розказав Сергій Дроздов.
У Візії їх загальна чисельність оцінена в кількості 36 - 40 одиниць, серед потенційних зразків названий ЗРК типу NASAMS, розробки та виробництва норвезької компанії Kongsberg.
До 2025 року пріоритет для ЗРВ - переоснащення на новий ЗРК середньої дальності. Потреба у ресурсах становить орієнтовно 50 млрд грн.
Впродовж третьої фази реалізації Візії, яка припадає на 2030 - 2035 роки має бути закуплений в обмеженій кількості зенітний ракетний комплекс великої дальності.
"Головні зусилля мають бути зосереджені на постачанні зенітних ракетних комплексів великої дальності з можливістю ведення протиракетної оборони", - додав Сергій Дроздов.https://uprom.info/news/vpk/priorytetom-dlya-zenitno-raketnyh-vijsk-********-stane-zakupivlya-novyh-zrk-serednoyi-dalnosti/
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21.03.2021 21:35 Ответить
Трубу хочет и всё, с..салка
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21.03.2021 22:25 Ответить
Вопрос!
А почему Украина до сих пор качает энергоносители из РФ?
Разрывайте все отношения с неугодными соседями! Закручивайте кран чтоб газ через вас не шел! Посылайте их всех нах..! Неужели так трудно?
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22.03.2021 03:15 Ответить
Трудно.
За украинцев решения принимают коррумпированные правители и международные рейдерские корпорации. Украинцев угнетают как с помощью внутренних силовых структур и карманного правосудия, так с помощью внешней военной и информационной агрессии. Продажные европейские элиты с удовольствием покровительствуют нелегитимным правителям , принимая криминальный капитал как на хранение, так и в виде непосредственных взяток, тем самым создавая прикрытие совершающимся преступлениям.
Этот гнойник вскроется без сомнения и ЕС понесет ответственность за сегодняшнее благоденствие в обнимку с постсоветской мафией.
Лично я три года не использую газа вообще, но из-за осложненных жизненных условий не у всех людей есть такая возможность.
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22.03.2021 11:47 Ответить
Мы 🇩🇪 и нафиг не нужны,они только выражают глубокую озабоченность ,а сами строят газопровод.
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22.03.2021 04:16 Ответить
Без помощи этой фрау ещё не известно как всё бы обернулось в 2014м
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22.03.2021 19:33 Ответить
 
 