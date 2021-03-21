Для Германии важно, чтобы ЕС оставался на своей позиции относительно Крыма и Донбасса, несмотря на всех скептиков, - Меркель. ВИДЕО
Для Германии важно, что Европейский союз отреагировал на оккупацию Крыма семь лет назад и на конфликт на востоке Украины решительно и недвусмысленно, и чтобы ЕС оставался на своей позиции, несмотря на всех скептиков.
Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, выступая на Немецко-украинском экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Она добавила, что ЕС делает все, чтобы ситуация с агрессией России изменилась.
Отмечается, что из-за пандемии коронавируса 4-й с момента основания в 2015 году Немецко-украинский экономический форум состоялся в пятницу, 19 марта, в гибридной форме. Хотя конференция проходила в Берлине, канцлер ФРГ Ангела Меркель, как и большинство участников, приняла в нем участие по видеосвязи. В Доме немецкой экономики в столице ФРГ Украину среди прочих представляли премьер-министр Денис Шмыгаль и его заместитель, вице-премьер Ольга Стефанишина.
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вы чехи тоже не плохо в десны лупитесь! лицемеры!
Когда можно было трещать одно, а делать лругое...
Таку інформацію генерал-полковник розказав на презентації Візії Повітряних сил-2035 для народних депутатів України.
Основні заходи переоснащення зенітно-ракетних військ на ******* зенітно-ракетні комплекси середньої дальності мають відбутися протягом першої фази реалізації Візії (2020 - 2025 роки).
"Протягом першого етапу до 2025 року головний пріоритет буде наданий переоснащенню зенітних ракетних військ на ******** зенітний ракетний комплекс середньої дальності", - розказав Сергій Дроздов.
У Візії їх загальна чисельність оцінена в кількості 36 - 40 одиниць, серед потенційних зразків названий ЗРК типу NASAMS, розробки та виробництва норвезької компанії Kongsberg.
До 2025 року пріоритет для ЗРВ - переоснащення на новий ЗРК середньої дальності. Потреба у ресурсах становить орієнтовно 50 млрд грн.
Впродовж третьої фази реалізації Візії, яка припадає на 2030 - 2035 роки має бути закуплений в обмеженій кількості зенітний ракетний комплекс великої дальності.
"Головні зусилля мають бути зосереджені на постачанні зенітних ракетних комплексів великої дальності з можливістю ведення протиракетної оборони", - додав Сергій Дроздов.https://uprom.info/news/vpk/priorytetom-dlya-zenitno-raketnyh-vijsk-********-stane-zakupivlya-novyh-zrk-serednoyi-dalnosti/
А почему Украина до сих пор качает энергоносители из РФ?
Разрывайте все отношения с неугодными соседями! Закручивайте кран чтоб газ через вас не шел! Посылайте их всех нах..! Неужели так трудно?
За украинцев решения принимают коррумпированные правители и международные рейдерские корпорации. Украинцев угнетают как с помощью внутренних силовых структур и карманного правосудия, так с помощью внешней военной и информационной агрессии. Продажные европейские элиты с удовольствием покровительствуют нелегитимным правителям , принимая криминальный капитал как на хранение, так и в виде непосредственных взяток, тем самым создавая прикрытие совершающимся преступлениям.
Этот гнойник вскроется без сомнения и ЕС понесет ответственность за сегодняшнее благоденствие в обнимку с постсоветской мафией.
Лично я три года не использую газа вообще, но из-за осложненных жизненных условий не у всех людей есть такая возможность.