Для Германии важно, чтобы ЕС оставался на своей позиции относительно Крыма и Донбасса, несмотря на всех скептиков, - Меркель. ВИДЕО

Для Германии важно, что Европейский союз отреагировал на оккупацию Крыма семь лет назад и на конфликт на востоке Украины решительно и недвусмысленно, и чтобы ЕС оставался на своей позиции, несмотря на всех скептиков.

Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, выступая на Немецко-украинском экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Она добавила, что ЕС делает все, чтобы ситуация с агрессией России изменилась.

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Отмечается, что из-за пандемии коронавируса 4-й с момента основания в 2015 году Немецко-украинский экономический форум состоялся в пятницу, 19 марта, в гибридной форме. Хотя конференция проходила в Берлине, канцлер ФРГ Ангела Меркель, как и большинство участников, приняла в нем участие по видеосвязи. В Доме немецкой экономики в столице ФРГ Украину среди прочих представляли премьер-министр Денис Шмыгаль и его заместитель, вице-премьер Ольга Стефанишина.