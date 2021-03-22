Помыл руки антисептиком, надел маску, перекрестился и ограбил храм, - в Сваляве неизвестный мужчина, соблюдая карантинные меры, украл пожертвования в церкви. ВИДЕО камер наблюдения

В Сваляве на Закарпатье неизвестный мужчина украл пожертвования прихожан в римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие зафиксировали камеры наблюдения установленные в храме.

На записи видно, что перед тем как украсть деньги, вор обработал руки антисептиком и перекрестился. После этого он надел маску, взятую тут же в храме, и вышел из помещения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал не покупать "левые" свечи