Помыл руки антисептиком, надел маску, перекрестился и ограбил храм, - в Сваляве неизвестный мужчина, соблюдая карантинные меры, украл пожертвования в церкви. ВИДЕО камер наблюдения
В Сваляве на Закарпатье неизвестный мужчина украл пожертвования прихожан в римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие зафиксировали камеры наблюдения установленные в храме.
На записи видно, что перед тем как украсть деньги, вор обработал руки антисептиком и перекрестился. После этого он надел маску, взятую тут же в храме, и вышел из помещения.
Топ комментарии
+23 Привет
показать весь комментарий22.03.2021 12:41
+11 Яр Холодний
показать весь комментарий22.03.2021 12:46
+10 nord west #475096
показать весь комментарий22.03.2021 12:38
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Поп смотрит...коробка стоит но всегда пустая...надо камеру поставить....мож кто ворует..
Заметьте маску взял одну.
Священник , звичайно, туда входить ...
Але чи часто він повністю контролює роботу ради , тим більше -що його родичі не мають права туда входити .
Так що і камеру ставив не священник . Якщо це місцевий житель - я йому не позавидую
И так как потоп является силой непреодолимого действия, то это вообще - форс-мажор.
а Сралин и прочие - сами были визентальщиками - как и юденраты и полиция в гетто - никакие немцы и на 10% так не опускали простых мацовщиков, как их же непростые одностадники.
то шо предупредил - гон, ибо все бы обосрались, если бы напр. на небе появились иероглифы и раздался свирепый визг склочного газообразного пердуна с просьбой стать очень добрыми.
так шо байки это все, причем рассчитанные на реально на скот. кое-кто так и называет других - гои, скот типо.
То, что людишек предупреждал - факт, зафиксированный в историческом документе. Но нарид как всегда не поверил. Вон на прошлых выборах я всем и тут и вообще везде говорил, что за Зебила не надо голосовать, бо будет срака. Мне кто-то поверил? Нет. Так же и Ной ходил и говорил всем, а ему отвечали "да паприколу","все олигархи утонут и тогда заживём", "не называй нас идиотами, а то не будем строить свои ковчеги".
там где мужики летают? с крылышками то?
а за выборы - я и сам не ходил, но не думал шо там, ну, на сайте Антиколорадоса так обосрутся то.
давай просто так вот - прослеживаем родословную пердунов = планете 7000 лет, меньше - веришь?
да/нет
В Івано-Франківську чекав на дружину, яка проходила планову УЗД в пологовому. Збоку стоїть церква, яку втиснули на вільному клапті біля пологового. Сам пологовий ззовні облупаний і обдертий, східці пошарпані, відвалюються куски штукатурки та іншої облицівки. Церква ж сама аж сяє - новесенька бруківочка навкруги, дорожезний паркан, все вилизано і вичищено.
Двері до пологового не встигають закриватися - народ снує туди сюди - зразу видно що вельми потрібна для люду установа
Двері до церкви за весь час що чекав дружину (близько 30хв) не відкрилися ні разу.
А можна було на тому місці скверик зробити затишний, чи якийсь майданчик дитячий поставити, чи просто кілька лавочок розмістити, щоб вагітні та їх родичі могли відпочити.
А скверик чи майданчик то твої рожеві мрії, бо чиновники вкладають гроші, як правило, не в скверики і не в церкви, а виключно у власне збагачення. І брудні гроші крутяться у банках, яких зараз існує велика кількість і більшість яких якраз створювалися для того, що ти вище пишеш (для хапунів, здирників, відмивання і акумулювання коштів)
о, понеслись наклэпы на попов. Какие взятки если у них все церкви строятся самозахватом?
вна след. раз когда вор бы обосрался и убежал, я бы сказал: Молился Бобу и Боб наказал его, чудо еси, ану стадо, все в мой храм
денги давайна молебен)
--
Молился Бобу
И тот насыпал тому долб..бу,
И так как чудо его еси,
Ты, нарид, бабки ко мне неси.
Абрам запалил свечу и канючит:
- Боженька помоги просящему, всем от меня только денег надо, жене дай, детям дай, врачу дай, долги раздай, налоги заплати, а денег совсем нету... даже на хлебушек...
тут бац...и погасла свеча :
- это ты, Боженька про те 100 баксов шо в фикусе закопаны ??
А католики крестятся слева направо.
І дав думку йому і сталося аки було по писанію сказано:
"Просіть і дасться вам".
Вся Україна живе за цим принципом.
Може у нього дитина хвора й гроші були потрібні?
А може просто на горілку не вистачило?
Головне мотивація, а не факт крадіжки.