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"Тиски голода затягиваются на Америке. Байдену, прежде чем бросаться словом "убийца", стоит на себя посмотреть", - кремлевский пропагандист Киселев рассказал россиянам об "ужасах" США. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев рассказал россиянам об "ужасах" карантина в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в большом - почти 18-минутном - сюжете на главном телеканале Кремля, ведущий рассказал о грозящем гражданам США голоде, о высоком уровне безработицы, тотальной наркомании и цветущей преступности.

"Сейчас голодают 12 миллионов маленьких американцев, чьи родители не способны их прокормить. Аналитики пишут, что тиски голода затягиваются на Америке... Байдену, прежде, чем бросаться словом "убийца", стоит на себя посмотреть в зеркало и прикинуть, сколько жизней американцев уносит его собственный диагноз...", - рассказывает пропагандист в эфире росТВ.

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Автор: 

Байден Джо (2790) карантин (16729) кремль (725) пропаганда (3683) США (26844)


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Топ комментарии
+78
17 минут смотреть видео с этим дыбилом? Да вы издиваетесь
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22.03.2021 14:49
+49
!тиски голода":

Выплаты в размере 1400 долларов на человека получат приблизительно 160 млн американских семей.
Первые переводы прямых выплат в размере 1400 долларов появятся на банковских счетах многих американцев уже в эти выходные. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Люди могут ожидать, что прямые депозиты начнут поступать на их банковские счета уже в эти выходные. Это, конечно, только первая волна (выплат)», - сказала Псаки. По ее словам, выплаты американцам, имеющим право на их получение, продолжатся в течение следующих нескольких недель.
К понедельнику будет выплачено 100 миллионов чеков на сумму 1400 долларов.
нормально так.. на каждого в семье - по 1400 баксов в течении нескольких месяцев

Кроме того, подписанный Байденом закон предусматривает введение расширенного налогового кредита на каждого ребенка в размере до 3000 долларов или 3600 долларов на каждого ребенка в возрасте до 6 лет. Налоговая служба будет выплачивать эту сумму с помощью ежемесячных платежей в размере от 250 до 300 долларов с июля по декабрь.
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22.03.2021 14:53
+44
Кися-маразматик.
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22.03.2021 14:48
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"тискиголода" - ?! Це так, це дійсно ось той безжальний COVID-19, Sars-cov-2 ! Це ж як змінила хвороба свідомість ось того багаторазово зміненого (в сенсі ментальних спроможностей) діяча військ пропаганди?!
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23.03.2021 11:35 Ответить
"Сейчас голодают 12 миллионов маленьких американцев, чьи родители не способны их прокормить. Аналитики пишут, что тиски голода затягиваются на Америке... Байдену, прежде, чем бросаться словом "убийца", стоит на себя посмотреть в зеркало и прикинуть, сколько жизней американцев уносит его собственный диагноз..." Источник: https://censor.net/ru/v3254825

КАЦАП НЕ БРЕШЕ - НАРОДИВЯ ДАРМА
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23.03.2021 12:01 Ответить
подгорело то как, значит все правильно назвал!
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23.03.2021 12:10 Ответить
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