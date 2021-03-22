"Тиски голода затягиваются на Америке. Байдену, прежде чем бросаться словом "убийца", стоит на себя посмотреть", - кремлевский пропагандист Киселев рассказал россиянам об "ужасах" США. ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев рассказал россиянам об "ужасах" карантина в США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в большом - почти 18-минутном - сюжете на главном телеканале Кремля, ведущий рассказал о грозящем гражданам США голоде, о высоком уровне безработицы, тотальной наркомании и цветущей преступности.
"Сейчас голодают 12 миллионов маленьких американцев, чьи родители не способны их прокормить. Аналитики пишут, что тиски голода затягиваются на Америке... Байдену, прежде, чем бросаться словом "убийца", стоит на себя посмотреть в зеркало и прикинуть, сколько жизней американцев уносит его собственный диагноз...", - рассказывает пропагандист в эфире росТВ.
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