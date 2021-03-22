"Ремня тебе сейчас дать бы...", - волонтер Ричард Горда с помощью спиннинга спас ребенка, уплывшего на льдине от берега. ВИДЕО

В Киеве волонтер Ричард Горда с помощью спиннинга спас ребенка, которого на льдине отнесло от берега.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись спасения мальчика Ричард Горда опубликовал на своей странице в соцсети.

Мужчине, который, вероятнее всего, рыбачил неподалеку, удалось забросить снасть так, чтобы она легла на льдину, а мальчик взял ее за грузило. После этого подматывая понемногу леску он подтянул ребенка к берегу.

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