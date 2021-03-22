"Ремня тебе сейчас дать бы...", - волонтер Ричард Горда с помощью спиннинга спас ребенка, уплывшего на льдине от берега. ВИДЕО
В Киеве волонтер Ричард Горда с помощью спиннинга спас ребенка, которого на льдине отнесло от берега.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись спасения мальчика Ричард Горда опубликовал на своей странице в соцсети.
Мужчине, который, вероятнее всего, рыбачил неподалеку, удалось забросить снасть так, чтобы она легла на льдину, а мальчик взял ее за грузило. После этого подматывая понемногу леску он подтянул ребенка к берегу.
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https://www.facebook.com/richard.gorda?__cft__[0]=**************************************************************-brnYhK0L2CuvVKTNapCQwyAwX_JtuscIWN4_EB7I92EKWXo2vA9owfF0xFzSuSgPcTK4&__tn__=-UC%2CP-R Ричард Горда : Сьогодні проговорився журналісту 1+1. Починаючи з 2015 року, кожного року рятую по одній дитині. Іра вчора назвала мене "дитячій Ангел".
респект однозначно
З.Ы. Злився красіво - іді бутилкі сабірай..
Хлопченя запам*ятає пригоду на все життя.
Добра рятівнику.