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"Ремня тебе сейчас дать бы...", - волонтер Ричард Горда с помощью спиннинга спас ребенка, уплывшего на льдине от берега. ВИДЕО

В Киеве волонтер Ричард Горда с помощью спиннинга спас ребенка, которого на льдине отнесло от берега.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись спасения мальчика Ричард Горда опубликовал на своей странице в соцсети.

Мужчине, который, вероятнее всего, рыбачил неподалеку, удалось забросить снасть так, чтобы она легла на льдину, а мальчик взял ее за грузило. После этого подматывая понемногу леску он подтянул ребенка к берегу.

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Автор: 

дети (6520) Днепр (4426) спасение (169)


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Топ комментарии
+62
Ричарду Горде пять баллов!!!
Молодец мужик!!!
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22.03.2021 15:27
+53
у Скабеевой скажут, что волонтеры-правосеки ловили под Киевом крокодила на русскаязычного мальчика...
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22.03.2021 15:28
+45
Повезло мальцу!!! А ремня бы не помешало дать))))
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22.03.2021 15:27
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Знатный улов. Редкий.
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22.03.2021 17:41 Ответить
Часто буваю на березі Дніпра, і льоду вже давно немає. Це можливо десь в заводі, там ще не весь розтанув. Хлопчині дуже повезло, бо в крижаній воді серце зупиняється швидко.
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22.03.2021 17:46 Ответить
Лучший улов в жизни! Удачи Ричарду!
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22.03.2021 18:13 Ответить
Хобби у него такое.
https://www.facebook.com/richard.gorda?__cft__[0]=**************************************************************-brnYhK0L2CuvVKTNapCQwyAwX_JtuscIWN4_EB7I92EKWXo2vA9owfF0xFzSuSgPcTK4&__tn__=-UC%2CP-R Ричард Горда : Сьогодні проговорився журналісту 1+1. Починаючи з 2015 року, кожного року рятую по одній дитині. Іра вчора назвала мене "дитячій Ангел".
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22.03.2021 18:28 Ответить
сноровка , принятие верного решения об использованию подручных предметов , и снайперский выстрел
респект однозначно
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22.03.2021 18:34 Ответить
Maladjec shelovek, i mne ochen nravitsa, kak vash narod dishit svajej stranoj. Nepateraijte samoje vazznoje prinimatj resseneje oni budut i pravilnije i durnije, no eto vasse resenije, no te nado izpravlatj, no eto trutno. Ne dumajte chto drugije pomogut, vi ochen silni, jesli budete rashitovatj tolka, na svoji silu, vi budeti nepodimi. Slava Ukraine
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22.03.2021 18:48 Ответить
Та да... Мужик - красава..!
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22.03.2021 19:36 Ответить
какое-то ране-весеннее обострение у номинантов на премии дарвина..
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22.03.2021 19:44 Ответить
у вас загострення. це ж діти
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23.03.2021 06:01 Ответить
"це ж діти.." - а вам позачергово премію за "онижедети.."
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23.03.2021 12:08 Ответить
поцілуй в уста малинові. кого хоч. крім мене. для цього треба бути піднятися з пляшки, не впевнений, що ти зможеш.
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23.03.2021 17:40 Ответить
сорі , пляшки це твоя прерогатива...
З.Ы. Злився красіво - іді бутилкі сабірай..
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23.03.2021 18:47 Ответить
тобі треба всього одна пляшка
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28.03.2021 11:10 Ответить
Ремінь в студію!
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22.03.2021 20:49 Ответить
Зеленского на такую льдину посадить-бы и спинингом не доставать пусть уплывет нафиг...
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22.03.2021 21:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_gRtxlgXR5M far far away
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23.03.2021 06:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iQ5itYUNu70 далеко далеко звідси
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23.03.2021 06:03 Ответить
Ох об меня бы мать в мое детство за такой косяк поводок собачий истрепала, под кровать если бы не спрятался на часа 2
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22.03.2021 21:13 Ответить
..красава-снайпер...)))- я мог бы и лоб случаем попасть...(((
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22.03.2021 23:21 Ответить
Від такого тепло на душі.
Хлопченя запам*ятає пригоду на все життя.
Добра рятівнику.
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23.03.2021 05:55 Ответить
так он по ходу с первого раза закинул как надо. красава!
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23.03.2021 05:57 Ответить
селфи хоть запилил? придурок малолетний, поколение смартфонов. А родители этого дарвинца где?
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23.03.2021 09:17 Ответить
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