Подозреваемому в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки на Херсонщине грозит пожизненное заключение, - МВД. ВИДЕО
Подозреваемому в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой грозит пожизненное заключение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".
Подозреваемый в совершении преступления 62-летний местный житель по имени Николай сейчас арестован. По данным правоохранителей, задержанный ранее судим и вернулся в село Счастливое на Херсонщине в 2005 году. Несколько экспертиз, проведенных правоохранителями, подтверждают причастность подозреваемого к преступлению.
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+9 Петр Дибров #460784
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+4 Іван Бандерівець
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его содержать пожизненно!
Я же в общечеловеческом масштабе, а не именно в контексте исключительно этого престарелого *******!
Хотя даже у него наверняка можно было бы взять какой нибудь относительно чистый кусок мяса для продления жизни кому нибудь гораздо более достойному.
НЕСОГЛАСНЫЙ !
А мучаться кто будет каждые 7 дней от разрыва прямой кишки ?!
Для маньяков, убийц и все тех, кто совершает тяжкие преступления, нужно создавать соответствующие условия - карцер размером максимум 3 на 3, без окон, 1 неоновая лампа, 1 матрас, 1 умывальник, питание 1 раз в день, толчок и больше ничего. Пожизненно. Запретить пользоваться всем.
Они после 2-3 месяцев начнут сходить с ума и сами будут просить, чтобы с ними покончили.