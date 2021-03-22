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Подозреваемому в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки на Херсонщине грозит пожизненное заключение, - МВД. ВИДЕО

Подозреваемому в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой грозит пожизненное заключение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

Подозреваемый в совершении преступления 62-летний местный житель по имени Николай сейчас арестован. По данным правоохранителей, задержанный ранее судим и вернулся в село Счастливое на Херсонщине в 2005 году. Несколько экспертиз, проведенных правоохранителями, подтверждают причастность подозреваемого к преступлению. 

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Автор: 

изнасилование (919) МВД (9320) педофил (493) убийство (6492) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+9
Его еще первый раз надо было грохнуть...Тогда второго раза не было бы и нам не надо было
его содержать пожизненно!
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22.03.2021 17:58
+8
да на яух он нужен ? корми его, охраняй, лечи, развлекай. дайте ему селёдки с крысиным ядом и пусть в ад летит! шо не знаете что с такими уродами делать?
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22.03.2021 17:57
+4
Ну начорта цю гадость догодовувати ,та повісити і все
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22.03.2021 17:57
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да на яух он нужен ? корми его, охраняй, лечи, развлекай. дайте ему селёдки с крысиным ядом и пусть в ад летит! шо не знаете что с такими уродами делать?
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22.03.2021 17:57 Ответить
Ну начорта цю гадость догодовувати ,та повісити і все
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22.03.2021 17:57 Ответить
Его еще первый раз надо было грохнуть...Тогда второго раза не было бы и нам не надо было
его содержать пожизненно!
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22.03.2021 17:58 Ответить
Убийц на органы давно пора разбирать в общемировом масштабе. Жизнь забрал, будь добр... отдай с конфискацией... Уверен, человечество когда нибудь к этому придёт.
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22.03.2021 18:03 Ответить
а ви б взяли собі оті гепатитні органи?
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22.03.2021 18:08 Ответить
Что за глупости, Юлия?!!
Я же в общечеловеческом масштабе, а не именно в контексте исключительно этого престарелого *******!
Хотя даже у него наверняка можно было бы взять какой нибудь относительно чистый кусок мяса для продления жизни кому нибудь гораздо более достойному.
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22.03.2021 18:36 Ответить
ні. я, мабуть, більш вибаглива за Вас. Мені важко уявити чистоплотного вбивцю. Сюр
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22.03.2021 19:02 Ответить
Сходите в онкологическое отделение какой нибудь из больниц. Поговорите с родственниками, чьи родные в очереди на трансплантацию. Потом обсудим вашу требовательность.
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22.03.2021 19:12 Ответить
Якє пажизненное ?? Порубати курва на капусту і хей. Така потвора не повина жити
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22.03.2021 18:07 Ответить
мені здалося, чи акцент у нього дійсно на вєлічіє вказує?
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22.03.2021 18:10 Ответить
Хорошо знаю эти места, это село ближе к Чаплинке чем к Херсону, а там уже полно сепаров, просто близко к границе с КРымом кацапские каналы ловят. А по тому, что происходило в Каховке в 14-15 году , можно уверенно говорить, что кацапы особо работали с этим регионом. В Каховке находится огромный насос ( ГНС) без которого канал крымский просто большая траншея. Мой друг журналист с братом чиновником еле закрыли каналы кацапские в 15 году на кабельном Каховки, пришлось добиваться этого в Херсоне и Киев, чтобы закрыли..
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22.03.2021 18:35 Ответить
він не сєпар (апріорі сепаром може бути громадянин України), він - етнічний, судячи з його вимови.
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22.03.2021 18:58 Ответить
Все горят , мол убить , повесить ...

НЕСОГЛАСНЫЙ !

А мучаться кто будет каждые 7 дней от разрыва прямой кишки ?!
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22.03.2021 18:13 Ответить
Правильное решение
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22.03.2021 18:22 Ответить
Пожизненики сидят в одиночках. Никто ему там очко не порвёт, а жаль.
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23.03.2021 08:46 Ответить
Парадокс в том, что смертная казнь для таких - очень даже гуманное наказание.
Для маньяков, убийц и все тех, кто совершает тяжкие преступления, нужно создавать соответствующие условия - карцер размером максимум 3 на 3, без окон, 1 неоновая лампа, 1 матрас, 1 умывальник, питание 1 раз в день, толчок и больше ничего. Пожизненно. Запретить пользоваться всем.
Они после 2-3 месяцев начнут сходить с ума и сами будут просить, чтобы с ними покончили.
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22.03.2021 18:14 Ответить
ты шо!найдутся какие то деятели и завопят-онижетожелюди.
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22.03.2021 18:52 Ответить
Посмотрите как сидят всякие подлецы на пожизенном. На ютубе полно материалов. Конечно, маньяки и подобные деятели - это все таки особый тип животного хомо, психопаты даже болевой порог имеют намного выше нормы, это полуроботы. Кто бы что ни говори, нельзя назвать психопатию нормой. Но даже для этих ,не совсем людей, условия созданы невыносимые: жесточайших устав, их все время держу в напряжении, ходят они как то раком с вывернутыми руками, робы полосатые, лежать можно только 6 часов ночью и т.д. . Многие из них говорят, что выбрали бы расстрел, как в СССР. Тем более всегда ходили слухи, что еще и удары всякие силовики, те же Беркута, на этой публике отрабатывают, как живые груши хи используют, жаль если это неправда.
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22.03.2021 21:40 Ответить
для таких особей надо вводить наказание в виде отказа от права быть отнесенным к биологическому виду homo sapiens. Ну а потом, просто акт санитарной обработки, никак не убийства.
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22.03.2021 18:14 Ответить
почему пишут шо он подозреваемый?у ментов доказов я так понимаю нет.
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22.03.2021 18:50 Ответить
Вот быдло херсонское - калированное ничтожество. Это же так деградировать! Ничего, его в камере ожидает самогубство.
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22.03.2021 20:42 Ответить
Будет сидеть по уважухе . Зескот вы це зробылы разом ?
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22.03.2021 23:17 Ответить
 
 