Подозреваемому в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки на Херсонщине грозит пожизненное заключение, - МВД. ВИДЕО

Подозреваемому в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой грозит пожизненное заключение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

Подозреваемый в совершении преступления 62-летний местный житель по имени Николай сейчас арестован. По данным правоохранителей, задержанный ранее судим и вернулся в село Счастливое на Херсонщине в 2005 году. Несколько экспертиз, проведенных правоохранителями, подтверждают причастность подозреваемого к преступлению.

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