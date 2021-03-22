Протест работников театров в Харькове: "Где мои 16 тыщ?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники харьковских театров вышли на акцию протеста, требуя выплатить зарплату за февраль и март. Их возмутили слова председательницы ОГА Тимчук о том, что средняя зарплата в театрах якобы составляет 16,5 тыс. грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В руках участники акции держали плакаты: "Борітеся - поборете", "Мы возмущены", "Отдайте честно заработанные деньги", "Театр должен быть таким, каким общество должно быть завтра", "Культура создает нацию" и другие.

Участники акции периодически аплодировали зданию областной администрации, скандировали "Где мои 16 тыщ - тыдыщ". Также выступали у микрофона. Работники театров требовали, чтобы в бюджете вместо пункта "поддержка театров" было прописано само финансирование.

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"Мы требуем, чтобы была не брошена подачка, а срочно пересмотрен бюджет. Я думаю, депутаты облсовета - если мы пересмотрим их предвыборные программы, то буквально в каждой найдем пункт о развитии и поддержке культуры. Так им надо это вспомнить, а если они не сами писали свои программы, то их самое время прочитать", - заявил заслуженный деятель искусств Украины Степан Пасичник.

Кроме того, участники пикета требуют публичного опровержения слов председателя Харьковской ОГА Айны Тимчук, что средняя зарплата в театрах составляет 16,5 тыс. грн.

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В коммунальных театрах Харьковщины в связи с недофинансированием задерживают зарплату за февраль, выделенных на последней сессии облсовета денег хватит на оплату труда до середины апреля. При этом на 2021 год потребность в дофинансировании театральных учреждений составляет 205,6 млн грн с учетом выплаты всех надбавок - за академичность, выслугу лет, звания. 196 млн грн из этих средств предусмотрены именно на заработную плату, остальные - на частичное покрытие коммунальных услуг и арендной платы.















