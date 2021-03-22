Протест работников театров в Харькове: "Где мои 16 тыщ?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сотрудники харьковских театров вышли на акцию протеста, требуя выплатить зарплату за февраль и март. Их возмутили слова председательницы ОГА Тимчук о том, что средняя зарплата в театрах якобы составляет 16,5 тыс. грн.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
В руках участники акции держали плакаты: "Борітеся - поборете", "Мы возмущены", "Отдайте честно заработанные деньги", "Театр должен быть таким, каким общество должно быть завтра", "Культура создает нацию" и другие.
Участники акции периодически аплодировали зданию областной администрации, скандировали "Где мои 16 тыщ - тыдыщ". Также выступали у микрофона. Работники театров требовали, чтобы в бюджете вместо пункта "поддержка театров" было прописано само финансирование.
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"Мы требуем, чтобы была не брошена подачка, а срочно пересмотрен бюджет. Я думаю, депутаты облсовета - если мы пересмотрим их предвыборные программы, то буквально в каждой найдем пункт о развитии и поддержке культуры. Так им надо это вспомнить, а если они не сами писали свои программы, то их самое время прочитать", - заявил заслуженный деятель искусств Украины Степан Пасичник.
Кроме того, участники пикета требуют публичного опровержения слов председателя Харьковской ОГА Айны Тимчук, что средняя зарплата в театрах составляет 16,5 тыс. грн.
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В коммунальных театрах Харьковщины в связи с недофинансированием задерживают зарплату за февраль, выделенных на последней сессии облсовета денег хватит на оплату труда до середины апреля. При этом на 2021 год потребность в дофинансировании театральных учреждений составляет 205,6 млн грн с учетом выплаты всех надбавок - за академичность, выслугу лет, звания. 196 млн грн из этих средств предусмотрены именно на заработную плату, остальные - на частичное покрытие коммунальных услуг и арендной платы.
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и шмаркля туда шляется...))
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и крики тогда біли те же - "бИндеровці, не станем кормить Запад - кравчук наше все !"
Голосовал, кстати, я тогда за Чорновила(просьба не путать фамилию с Татьяной Черновол) хоть тогда, по молодости, многого не понимал...
А то что депутаты всякие мэры обещают про культуру, то обіцянки-цяцанки перед виборами одни из многих
"Степан Срака (пошепки). От дє кайф ловлять!
Гаврюша Обізянов (до Люди). Хто там у тебе ?
Люда. Митці.
Гаврюша Обізянов. Які митці?
Люда. Разні. Один з бородою, один бритий, ще два з вусами, а один очкарик - пацан єщьо.
Степан Срака. І шо вони роблять?
Люда. А макарони їдять! У суботу і неділю замість компота - кохве, горілку по святах.
Гаврюша Обізянов. А бацила?
Люда. Бацилу раньше давали, щас ні.
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Роже Городі (стука по вагону). Вилазь, хлопці, - свобода прийшла!
...
Альфред Юхимович. (до Роже Городі) А бацилу даватимуть?
Роже Городі. Нє. Бацила тільки в Бога і в начальства!
Магарич. Ну то іди к **** звідси!
Поздно, быдлохарьков неисправим, его судьба - Гоморра.
Кстати, а за кого, в основной своей массе, голосовали на выборах 2019 года работники театров города Харькова? Не подскажите, работники театров?
Очень наверное страдают люди из-за забастовки театров в Харькове.
Вот, если бы пивные забастовали...