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Протест работников театров в Харькове: "Где мои 16 тыщ?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники харьковских театров вышли на акцию протеста, требуя выплатить зарплату за февраль и март. Их возмутили слова председательницы ОГА Тимчук о том, что средняя зарплата в театрах якобы составляет 16,5 тыс. грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В руках участники акции держали плакаты: "Борітеся - поборете", "Мы возмущены", "Отдайте честно заработанные деньги", "Театр должен быть таким, каким общество должно быть завтра", "Культура создает нацию" и другие.

Участники акции периодически аплодировали зданию областной администрации, скандировали "Где мои 16 тыщ - тыдыщ". Также выступали у микрофона. Работники театров требовали, чтобы в бюджете вместо пункта "поддержка театров" было прописано само финансирование.

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"Мы требуем, чтобы была не брошена подачка, а срочно пересмотрен бюджет. Я думаю, депутаты облсовета - если мы пересмотрим их предвыборные программы, то буквально в каждой найдем пункт о развитии и поддержке культуры. Так им надо это вспомнить, а если они не сами писали свои программы, то их самое время прочитать", - заявил заслуженный деятель искусств Украины Степан Пасичник.

Кроме того, участники пикета требуют публичного опровержения слов председателя Харьковской ОГА Айны Тимчук, что средняя зарплата в театрах составляет 16,5 тыс. грн.

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В коммунальных театрах Харьковщины в связи с недофинансированием задерживают зарплату за февраль, выделенных на последней сессии облсовета денег хватит на оплату труда до середины апреля. При этом на 2021 год потребность в дофинансировании театральных учреждений составляет 205,6 млн грн с учетом выплаты всех надбавок - за академичность, выслугу лет, звания. 196 млн грн из этих средств предусмотрены именно на заработную плату, остальные - на частичное покрытие коммунальных услуг и арендной платы.

Протест работников театров в Харькове: Где мои 16 тыщ? 01
Протест работников театров в Харькове: Где мои 16 тыщ? 02
Протест работников театров в Харькове: Где мои 16 тыщ? 03
Протест работников театров в Харькове: Где мои 16 тыщ? 04
Протест работников театров в Харькове: Где мои 16 тыщ? 05
Протест работников театров в Харькове: Где мои 16 тыщ? 06
Протест работников театров в Харькове: Где мои 16 тыщ? 07
Протест работников театров в Харькове: Где мои 16 тыщ? 08

Автор: 

акция (2425) культура (841) протест (5858) театр (230) Харьков (7518) Тимчук Айна (7)


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Топ комментарии
+24
У Бонапарта спросите где ваши 16 тыщПротест работников театров в Харькове: "Где мои 16 тыщ?" - Цензор.НЕТ 1817
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22.03.2021 18:42
+10
Там же, где зарплаты учителей. А если серьезно........ вспомните напротив чьей фамилии галочку поставили на выборах - и со всеми вопросами прямиком......... да-да, правильно поняли - к нему самому, к Голобородько.
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22.03.2021 19:34
+8
Подозреваю что процентов 90 этих работников голосовали в 2019 за "своего парня из народа" так как процент умных в народе небольшой то ожидаемо выбрали идиота.Но они не ошиблись они выбрали "своего" , интересно когда они поймут что они идиоты?
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22.03.2021 19:12
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Правила форума Совет форумчан
16 тищ тидищ понравилось. Жаль, что логотип стоит, поставил бы себе фоном в ФБ.
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22.03.2021 18:42 Ответить
У Бонапарта спросите где ваши 16 тыщПротест работников театров в Харькове: "Где мои 16 тыщ?" - Цензор.НЕТ 1817
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22.03.2021 18:42 Ответить
где? где? в омане!
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22.03.2021 18:52 Ответить
янукович, перед своим побегом в ростов - отправил самолет с валютой, золотом и прочим награбленнім имено в Оман..
и шмаркля туда шляется...))
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22.03.2021 20:03 Ответить
Та не, падажди, у меня в метадичке написана - 100500 самалётафф и стока же камазафф, прачти внеметельней
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23.03.2021 08:54 Ответить
Протест работников театров в Харькове: "Где мои 16 тыщ?" - Цензор.НЕТ 1341

...
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22.03.2021 18:46 Ответить
Подозреваю что процентов 90 этих работников голосовали в 2019 за "своего парня из народа" так как процент умных в народе небольшой то ожидаемо выбрали идиота.Но они не ошиблись они выбрали "своего" , интересно когда они поймут что они идиоты?
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22.03.2021 19:12 Ответить
Не скромничайте с процентами.
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22.03.2021 19:18 Ответить
Корень нынешней проблемы - голосование дважды за кучму. За голосование за зельца ответят их дети. И это идиоты не поймут никогда.
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22.03.2021 19:46 Ответить
кучма - продолжение... начали с кравчука.. вмсето Чорновола..
и крики тогда біли те же - "бИндеровці, не станем кормить Запад - кравчук наше все !"
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22.03.2021 20:05 Ответить
За кравчука, имхо, расплатились - веерные отключения, поголовная нищета, дешевый спирт, ркзультат - демографическое днище и обыдлячивание. кучма успел за 2(!) срока больше нагадить стране, больше и выгребать этот сор придется.
Голосовал, кстати, я тогда за Чорновила(просьба не путать фамилию с Татьяной Черновол) хоть тогда, по молодости, многого не понимал...
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22.03.2021 20:15 Ответить
Не согласен я сразу знал чем это закончится уговаривал знакомых но они мало слушали а сейчас молчат стали вдруг вне политики.Только вот с доходами у них совсем плохо стало оказалось что при "барыге" они жировали ездили на курорты 2-3 раза в год и машину в кредит взяли а теперь вот плачет машинку не тяну продавать надо,а така хорошая новенькая! Ну про отдых вообще молчит.Вы наверное один из 73%? Жрите теперь выбрали идиотов и шестерку олигархов то терпите теперь.
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22.03.2021 22:37 Ответить
Нет не фантазии ездили они Египет Турцию Болгарии по горящим путёвкам и машину в кредит взяли что вас удивляет?
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22.03.2021 23:31 Ответить
К примеру отдать за машину сразу тысяч 20 или по 500 $ в месяц разница есть.Так вот сейчас нет возможности платить кредит 500$ к примеру.А раньше и на отдых хватало вот так
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22.03.2021 23:34 Ответить
Подозрение не есть факт. И если оно не подтвердится - то не известно ещё кто идиот.
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23.03.2021 01:27 Ответить
Как там поживает исламская Великобритания, типа Воланд?
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23.03.2021 08:56 Ответить
Сдесь религиозная свобода но кто выходит за рамки закон карает строго.Не волнуйтесь за Британию сдесь люди у власти умные
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23.03.2021 11:02 Ответить
Це добре, що на українській мові у Харкові.
А то что депутаты всякие мэры обещают про культуру, то обіцянки-цяцанки перед виборами одни из многих
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22.03.2021 18:47 Ответить
Так, а ще рік тому було по іншому. Голод воно не тітка. І на ************* напишуть.
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22.03.2021 19:20 Ответить
Глупости. Чего им вообще платить? Никто не ходит, не покупает билеты, значит вы никому не нужны. Цирк дю Солей чуть не закрылся в прошлом году, сократил 7/8 сотрудников, а не просил у канадского народа подачки.
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22.03.2021 18:48 Ответить
Цирк дю Солей частная компания. А это коммунальные предприятия. Разницу улавливаешь или дальше объяснять про менеджмент, бизнес стратегию, ****** и т.д )
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22.03.2021 19:04 Ответить
Так зачем содержать убыточные коммунальные предрриятия, где в Европе, США театры финансируются из местного или государственого бюджета?
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22.03.2021 19:28 Ответить
в большинстве стран мира культура содержится/дотируется с бюджета (для этого и налоги платятся) в США и Европе не исключение. есть поддержка/гранты. Большинство музеев в Америке в которых я был - были публичными - содержались за счет бюджета штата, да они платные но врядли окупаемые
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22.03.2021 22:31 Ответить
Мы про театры говорим, а не про музеи, и в стране, где минимальная пенсия меньше 100$, пенсионеры по мусорникам лазят, зато финансируем театры сомнительного качества, просто еще один пережиток совка , в той же Европе театры в лучшем случае 50% финансируется за счет бюджета ввиде субсидий, а так за счет самофинансирования и меценатов и то это театры мирового уровня или национального, например парижская опера или ла скала, а не местные не понятные театры
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23.03.2021 00:04 Ответить
"выплаты всех надбавок - за академичность, выслугу лет, звания." - вот уж действительно совок. Про этих хорошо Лесь написал:

"Степан Срака (пошепки). От дє кайф ловлять!
Гаврюша Обізянов (до Люди). Хто там у тебе ?
Люда. Митці.
Гаврюша Обізянов. Які митці?
Люда. Разні. Один з бородою, один бритий, ще два з вусами, а один очкарик - пацан єщьо.
Степан Срака. І шо вони роблять?
Люда. А макарони їдять! У суботу і неділю замість компота - кохве, горілку по святах.
Гаврюша Обізянов. А бацила?
Люда. Бацилу раньше давали, щас ні.

....

Роже Городі (стука по вагону). Вилазь, хлопці, - свобода прийшла!
...

Альфред Юхимович. (до Роже Городі) А бацилу даватимуть?
Роже Городі. Нє. Бацила тільки в Бога і в начальства!
Магарич. Ну то іди к **** звідси!
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23.03.2021 12:17 Ответить
Дуракавалятели против остального быдла? Мову вспомнили?
Поздно, быдлохарьков неисправим, его судьба - Гоморра.
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22.03.2021 18:48 Ответить
Быдло это ты.а харьков первая столица,культурный и экономически развитый регион Украины
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22.03.2021 19:17 Ответить
Еще одно быдлото из быдлохарькова выс*лось. "Крестный ход" закончился вчера, проспись и не гавкай.
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22.03.2021 19:35 Ответить
Сам ты быдло,да ещё и голимое
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22.03.2021 20:55 Ответить
Харків не перша столиця, він став столицею ПІСЛЯ того, як більшовики знесли в КИєві законний уряд УНР і перенесли столицю в Харків...
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22.03.2021 20:12 Ответить
Где бабки?бабки где блин?гони бабло!!!
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22.03.2021 18:52 Ответить
Слыш пальто,ты чо на харьков гонишь ?тебе что наша нация ненравиться?ты вообще кто?откуда взялся?
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22.03.2021 18:59 Ответить
Переучуйтесь на клоунов, все бабки теперь у клоунов
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22.03.2021 18:55 Ответить
Я дуже вибачаюся. А скільки з них за Шмарклю галочки поставило?!
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22.03.2021 18:57 Ответить
Денег нет, но вы держитесь.... Я не понимаю, если у театра аншлаги , то деньги берут в кассе. Если в театре нет зрителей, то зачем содержать такой театр?
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22.03.2021 19:16 Ответить
Где, где, в оманской Караганде.
Кстати, а за кого, в основной своей массе, голосовали на выборах 2019 года работники театров города Харькова? Не подскажите, работники театров?
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22.03.2021 19:17 Ответить
Зебобики еще не поняли, что с 2019 года мы живем как в РФ
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22.03.2021 19:22 Ответить
ссылку в студию
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23.03.2021 19:10 Ответить
Где мои 16 тыщ...? На Большом Грушевском... А где сидит наш главный дрыщ...? На большом Грушевском... А где мой черный пистолет...?
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22.03.2021 19:23 Ответить
По большему счету вообще надо прекратить бюджетное финансирование театров, где такое в Европе есть, или в США, пусть сами зарабатывают, и посмотрят сколько они реально стоят, если хороший театр то и 20 тыс. зарплата не проблема, а так зачем за гос.счет содержать бездарей с полупустыми залами, в которые и бесплатно идти никто не хочет
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22.03.2021 19:25 Ответить
Протест працівників театрів у Харкові: "Де мої 16 тищ?" - Цензор.НЕТ 7731
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22.03.2021 19:26 Ответить
Там же, где зарплаты учителей. А если серьезно........ вспомните напротив чьей фамилии галочку поставили на выборах - и со всеми вопросами прямиком......... да-да, правильно поняли - к нему самому, к Голобородько.
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22.03.2021 19:34 Ответить
это с кобелём средняя?
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22.03.2021 19:35 Ответить
"Интеллигентный" Харьков хоть заметил закрытие театров?
Очень наверное страдают люди из-за забастовки театров в Харькове.

Вот, если бы пивные забастовали...
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22.03.2021 19:38 Ответить
Найгірше тим, хто весь свій час по кафе, барах, нічних клубах час вбивав, поки в нас "покажи де тут війна"
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22.03.2021 19:49 Ответить
Добре, браття!! Чути мову у ватному Хоркові це добре!!!
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22.03.2021 20:21 Ответить
Сумно і те,що оті 16000 також ні про що.
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22.03.2021 20:30 Ответить
Де мої 4000$
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22.03.2021 20:45 Ответить
Не в ті театри пішли працювати. Треба було в "квартал" іти. Вони не протестують...
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22.03.2021 20:55 Ответить
А где на протяжении последних 15 лет были работники искусства, когда Харьков гепы-допы превращали в уголовный город? У вас было своё мнение, когда в президенты выбирали клоуна, или может поддерживали это? Или элитой себя считаете? Какая вам зп? на паперти раша-шансон лабайте, может подадут.
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22.03.2021 21:42 Ответить
В больницах - там не хватает медперсонала нижнего звена. На время пандемии всем театралам идти работать в больницы - заниматься полезным делом. Нет пира во время чумы.
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22.03.2021 21:56 Ответить
Жаль, но театр и не только сегодня у молодёжи не в моде и не интересен , его как и многое другое ,не в самом хорошем смысле , а так же многое интересное касающееся искусства и творчества заменил смартфон ,а точнее интернет как по мне при разумном раскладе всё полезное должно иметь место ,но в меру ,чем больше полезных интересов и занятий тем комфортнее проходит жизнь
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23.03.2021 01:45 Ответить
Пусть у Голобородько и Кернеса спросят.
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23.03.2021 08:19 Ответить
92% хорьковчян голосували за ЗЕ, так-що кушайте пусті обіцянки
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23.03.2021 09:25 Ответить
#де_мої_16тищ: сотні акторів харківських театрів сьогодні вийшли акцію протесту // ПОВНЕ ВІДЕО: як це було 👇 https://youtu.**************
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23.03.2021 12:24 Ответить
 
 