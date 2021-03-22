Стерненко - Зеленскому: Призываю немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны. ВИДЕО
Приговоренный к 7 годам лишения свободы за похищение человека одесский активист Сергей Стерненко обратился из СИЗО к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Письмо Стерненко Зеленскому член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский зачитал на видео для Youtube-канала Стерненко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Призываю Зеленского немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны и действовать как гарант конституционных прав и свобод, а не прятаться от ответственности. Если же президент и в дальнейшем будет игнорировать этот кризис, который создала его команда, если он и дальше будет противостоять народу, тогда действительно от президента будет толку не больше, чем от его таблички", - написал Стерненко в письме.
Он подчеркнул, что в росте протестных настроений виноваты не сами протестующие, а руководство государства.
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"Люди не могут и не будут вечно терпеть произвол и отсутствие диалога во время протестов. Поэтому в росте решительных протестных настроений виноваты не те, кто вчера реагировал на несправедливость. Виноваты те, кто эту несправедливость породил", - отметил активист.
Он также поблагодарил участников субботней акции под Офисом Президента за неравнодушие.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
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По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн
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бла бла бла
"президент не в курсе, в теплой ванне его держат злые придворные."
А направді воно у лайні по вуха.
Тепло в обох випадках, але ж є нюанси.
......
так ему захотелось,
чего хорошего ждать от клоуна ?
зеленский лжец, кидала и гнида
Я понимаю - день Рождения... но могли бы провести протест в пятницу на кануне дня рождения.
Теперь судейские продолжат этот "разводняк" и наверняка назначат день апелляции в субботу, и опять протест будет проходить под пустым зданием АП?!
Стерненко, к КОМУ ты обращаешься сейчас, письма шлешь? Этой личности НЕ существует, оно не знает, что думать и говорить, пока текст не увидит. Это актеришко, оно способно только ИГРАТЬ кого-то, правда, глупое, злобное и мстительное...
"Розписався" щось "активіст" не на жарт. Лист за листом...
Правда зухвалості значно поменшало. Так за місяць-два, і "Стерненко наш БОХ", буде каятись, просити пробачення і вмовляти помилувати його - "заблудшую авцу".
Тим більше, що у заполошних, таперича "новий кумір", такий собі письменник-ветеран Влад Сорд. Чує Сірожа, що настрої натовпу мінливі.
Стосовно зачитаного листа- гра словами і маніпуляціїї
Зеленський треба провести публічний суд....на телекамери і ти вирішиш багато проблем
Інтуітивно чомусь здається що Стерненко виний але не до такої міри покарання(по його манері листа і по його відношенню). І ще одне... йому хтось підшептує і використовує і це той кому вигідна ситуація дестабілізації.
чем зарабатывал безработный активист стерненко на хлеб? за какие деньги покупал при этом недешевое имущество?
а одесситы знают: шантаж, разбой, наркоторговля. это очень удобно делать под прикрытием активной общественной деятельности (хотя какая именно общественная деятельность то? одни хулиганские акции, с требованиями отката чтоб эта акция прекратилась)
угрожает возмущением народа, которое стоит 150 грн каждому возмущённому (кста подешевели быдлоактивисты, раньше до 500 грн стоили)... прикольно.
страна возможностей, блин)))