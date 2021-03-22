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Стерненко - Зеленскому: Призываю немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны. ВИДЕО

Приговоренный к 7 годам лишения свободы за похищение человека одесский активист Сергей Стерненко обратился из СИЗО к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Письмо Стерненко Зеленскому член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский зачитал на видео для Youtube-канала Стерненко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Призываю Зеленского немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны и действовать как гарант конституционных прав и свобод, а не прятаться от ответственности. Если же президент и в дальнейшем будет игнорировать этот кризис, который создала его команда, если он и дальше будет противостоять народу, тогда действительно от президента будет толку не больше, чем от его таблички", - написал Стерненко в письме.

Он подчеркнул, что в росте протестных настроений виноваты не сами протестующие, а руководство государства.

Читайте на Цензор.НЕТ: Геращенко об акции на Банковой: "Это будет не одно подозрение, будут и другие"

"Люди не могут и не будут вечно терпеть произвол и отсутствие диалога во время протестов. Поэтому в росте решительных протестных настроений виноваты не те, кто вчера реагировал на несправедливость. Виноваты те, кто эту несправедливость породил", - отметил активист.

Он также поблагодарил участников субботней акции под Офисом Президента за неравнодушие.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Со здания ОП смывают надписи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) Казанский Денис (311) Стерненко Сергей (403)


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Топ комментарии
+26
Та такі "нацисти" в 2014 році не дали Путіну захопити навіть весь Донбас і забеспечили тобі "теплі місця" спочатку в Раді а потім в кріслі замміністра. Те, що їх дії вийшли за рамки навіть не закону, а поведінки (особисто не схвалюю) і не носять ознак профашистських. А "вакханалія насилля" це не ці дії, це може бути ще попереду, коли хтось продовжить сидіти в "теплій ванні"
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22.03.2021 19:40
+25
Ці "покидьки", як ви кажете, були ударною силою Майдану - загартовані у бійках скіни та фулюгани.
А потім у складі "Азова" та інших бойових з'єднань воювали і воюють на Сході.
І як правильно сказав Бабченко - (переказую цитату довільно) "мені все одно, хай вони будуть хоч 88 разів нацистами - вони захищають Україну, і це головне".
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22.03.2021 19:29
+23
Добре сказано.
Хоча можна було навіть жорсткіше та з матюками. Бо Не-ліх культурної мови не дуже розуміє.
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22.03.2021 19:03
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Нет, не в курсе, мне сидеть пока не приходилось. Пусть так и останется, тфю тфю Выходит Стерененко не так и плохо сидеть в СИЗО.
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22.03.2021 19:55 Ответить
гівно, жаль тебе він не прибив
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22.03.2021 19:25 Ответить
Уголовник призывает президента *немедленно начать диалог* ... Смешно..)
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22.03.2021 19:11 Ответить
Стерненко - Зеленскому: призываю немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны - Цензор.НЕТ 6320
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22.03.2021 19:12 Ответить
ПАТРИОТ ЕТО НЕ ГРАБИТЕЬ, УБИЙЦА, И НЕСИЛЬНИК, И КОНЕЧНО НЕ БЛОГЕР, КОТОРЫЙ КРИЧИТ О СВОЕМ ПАТРИОТИЗМЕ, ЕТО ОБЫЧНЫЙ УКРАИНЕЦ КОТОРЫЙ ДАРИТ СВОЮ ЖИЗНЬ ЭТОЙ СТРАНЕ ХОРОША ОНА ИЛИ ПЛОХАЯ, НО ОН В НЕЙ ЖИВЕТ И РАД ЭТОМУ!!!
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22.03.2021 19:13 Ответить
Мой, хло', черевачу! Якого нетрудного отік бо капсльокою піворити, гейби штири вівчарі полонинов трембітали-єс?

Стерненко - Зеленському: закликаю негайно почати діалог, вилізти з теплої ванни - Цензор.НЕТ 9670
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22.03.2021 19:54 Ответить
Правильно, но CapsLock лучше выключить.
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22.03.2021 20:02 Ответить
_Да пусть сидит в тёплой, вымлядок кремлёвский. Даже в горячей. Осталось только по венам резануть.
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22.03.2021 19:18 Ответить
Давай Серега, насыпай. У преЗедента еще в ванной тепленького и пахучего добавится!
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22.03.2021 19:19 Ответить
ниочем
бла бла бла
"президент не в курсе, в теплой ванне его держат злые придворные."
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22.03.2021 19:20 Ответить
А добрі давно би втопили.
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23.03.2021 15:43 Ответить
Це Зе думає, що воно у теплій ванні.
А направді воно у лайні по вуха.
Тепло в обох випадках, але ж є нюанси.
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22.03.2021 19:22 Ответить
Схоже на якийсь розіграний спектакль.Знову українцям дулі в кишенях крутять.
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22.03.2021 19:26 Ответить
Если "главнокомандующий" обосрался от акции под ОП то представьте что с ним будет начнись какой то движняк на востоке )))
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22.03.2021 19:32 Ответить
Если начнется движняк, то он объявит парад, как это Петя делал во время Иловайска. Беспроигрышная стратегия.
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22.03.2021 19:55 Ответить
Объявит парад на День Независимости? Парад-то вам интеллектуалам чем помешал?
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22.03.2021 20:30 Ответить
Я как-то не сильно в курсе "шо за ком с горы" этот Стерненко, но как пока что жителю апартаментов с парашей в углу, ему надо не ультиматумы ЗЕлёносопельному БлаЗЕню ставить, а заботиться о том, как бы не встретиться с пилотами Крыжопольских авиалиний. А то подсадят на "кукурузу" - сразу добавится чрезвычайно увлекательных, содержательных и незабываемых впечатлений.
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22.03.2021 19:32 Ответить
ты со своего опыта базаришь, садили уже на кукурузу, и не раз.
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23.03.2021 01:10 Ответить
Эякуляцію скаженої бразильської мавпи тобі у рота!
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23.03.2021 07:37 Ответить
Узник ,,совести" уже Президент?Командный голос вырабатывает?
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22.03.2021 19:33 Ответить
круто наверное писать с кичи ультиматумы президенту? ))))
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22.03.2021 19:37 Ответить
Вважаю дуже показовим що проти Стерненка лише руцьговорящі, це показує звідкіля заказ цим ботам іде. Або не просто ботам, а просто вата свого хавальника відкриває.
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22.03.2021 19:39 Ответить
С кем диалог? С гопниками типа Стерненка? Не тянешь ты на узника совести, не пыжься!
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22.03.2021 19:52 Ответить
Справа Стерненка буде вирішуватись на рівні місцевого суду і обласного апеляційного суду, не вище. Він звичайний громадянин, засуджений за злочин, дрібязок і ніхто, щоб в його справу втручались на рівні президента країни.
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22.03.2021 19:59 Ответить
Это ты никто, полный ноль. А он может президентом Украины в бедующем станет.
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23.03.2021 01:12 Ответить
Стерненко - Зеленському: закликаю негайно почати діалог, вилізти з теплої ванни - Цензор.НЕТ 7867
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23.03.2021 06:22 Ответить
Кто ты вообще такой, чтобы с тобой кто-то вел какой-то диалог? отсудись по всей своей уголовщине, а потом дискутируй.
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22.03.2021 20:00 Ответить
Команда портнов-татаров-подоляк та інші манкурти коло владні зараз активно аналізують активний рух в країні, щоби обезголовити його. Їм останнім часом було не зрозуміло, як їм захищатися від майданівців на випадок непопулярних рішень. Тому що розслідування Bellingcat і реакція суспільства їм ночами зараз сниться
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22.03.2021 20:09 Ответить
Цей хлопчик,здається загубив берега!
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22.03.2021 20:13 Ответить
лучше играл бы далее членом на рояле ...
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22.03.2021 20:36 Ответить
І цей туди ж. Що, два роки клоунади не достатньо? Як можливо у нікчеми, щось просити?
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22.03.2021 20:21 Ответить
Прибігла навала, кацапо ботів, ботів від ментів, та від зеленського. І злились ці три наволочі в єдиному пориві оббріхати Стерненка і його прихильників які прийшли захистити небайдужих, активних, україноцентричних громадян. Ментам і авакову це вигідно тому що вони покривають кримінал і кришують тіньові потоки. Зеленському вигідно закривати рота усім тому що він засмакував владу і ось вже не скриває того що буде йти на другий термін. А кацапам вигідно це тому що вони підтримавши ментівську мафію, і нашого нового диктатора аля лукашенко, відірвуть Україну від ЄС так само як вони зробили в Білорусі. Якщо нічого не вдіяти, то на нових виборах знов переможе зеленський, вже з фальшуванням результатів які йому забезпечить аваков. І за наступні роки зеленої влади у нас збудують диктатуру.
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22.03.2021 20:26 Ответить
))))) Ти що дійсно віриш в те що написав???))))))) Мені цікаво от за кого ти будешь голосувати на наступних виборах..чесно дуже цікаво))))
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23.03.2021 00:27 Ответить
зеленский назначил убийц шеремета
......
так ему захотелось,
чего хорошего ждать от клоуна ?
зеленский лжец, кидала и гнида
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22.03.2021 20:35 Ответить
Не вірю я ні в стихійність цього "мітінгу", ні в мовчання агнців з поліції, ні взагалі у випадковість всіх останніх подій, пов'язаних з актором Зєлєю. Це все постанова, щоб росхитати ситуацію, довести її до безладу в урядовому кварталі і російських "миротворчиків" у Києві.
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22.03.2021 21:01 Ответить
Шо, очередной "шатун" что-ли? Ну прям один в один, как при Петреляксеиче?
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22.03.2021 21:14 Ответить
А мне интересно, почему никто из протестующих не задает вопрос организаторам: какой смысл протестовать в выходные дни под офисами и зданиями в которых никого нет и соответственно выпускать пар протеста тупо в воздух?!
Я понимаю - день Рождения... но могли бы провести протест в пятницу на кануне дня рождения.
Теперь судейские продолжат этот "разводняк" и наверняка назначат день апелляции в субботу, и опять протест будет проходить под пустым зданием АП?!
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23.03.2021 10:51 Ответить
Все правильно каже, чим більше будуть противитись, тим скоріше почнеться майдан та силова зміна влади
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22.03.2021 21:17 Ответить
Да, сильно разнятся Серегины посты к Пороху , и к зебилу!
Стерненко, к КОМУ ты обращаешься сейчас, письма шлешь? Этой личности НЕ существует, оно не знает, что думать и говорить, пока текст не увидит. Это актеришко, оно способно только ИГРАТЬ кого-то, правда, глупое, злобное и мстительное...
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22.03.2021 21:17 Ответить
Участники беспорядков получили вознаграждение от 500 до 1000 грн
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22.03.2021 22:30 Ответить
Шо ты морозишь, тролль? Людей доводит до ручки ворье зеленое.То, что они намалевали---только цветочки!
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23.03.2021 00:43 Ответить
150. серьезно. это реально дно. насколько надо низко себя ценить чтоб за 150 грн митинговать за уголовника.
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23.03.2021 11:40 Ответить
"Шо апять?"
"Розписався" щось "активіст" не на жарт. Лист за листом...
Правда зухвалості значно поменшало. Так за місяць-два, і "Стерненко наш БОХ", буде каятись, просити пробачення і вмовляти помилувати його - "заблудшую авцу".
Тим більше, що у заполошних, таперича "новий кумір", такий собі письменник-ветеран Влад Сорд. Чує Сірожа, що настрої натовпу мінливі.
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22.03.2021 21:46 Ответить
Какая ванна? Он в горшке с дерьмом сидит, тепло ему там.
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22.03.2021 22:05 Ответить
Пора добавить Стерненко еще пару лет, чтоб успокоился
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22.03.2021 22:27 Ответить
Правосудием должен заниматься суд, а не улица и не Стерненко. Если Стерненко считает что он прав, пусть проведут прозрачное расследование. Но в таком тоне разговаривать с Президентом-просто свинство. А как быть с видеозаписями? Их видела вся страна.
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22.03.2021 23:30 Ответить
судов нет в Украине, есть ручные собачки у АП и авакова.
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23.03.2021 09:06 Ответить
Явимагаю публичного суду для Стерненка... Яхочу почути дійсно вsн був причетний чи ні до викрадення як що так хоч якось був пречетний і не важливо кого хай сидить по заслузі..як що ні тохай тоді сидить суддя і прокурор...
Стосовно зачитаного листа- гра словами і маніпуляціїї
Зеленський треба провести публічний суд....на телекамери і ти вирішиш багато проблем
Інтуітивно чомусь здається що Стерненко виний але не до такої міри покарання(по його манері листа і по його відношенню). І ще одне... йому хтось підшептує і використовує і це той кому вигідна ситуація дестабілізації.
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23.03.2021 00:21 Ответить
так стерненко мав публічний суд, всі суди в Україні публічні, за виключенням випадків встановлених у Законі, а у стерненка всі засідання були відкриті)
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23.03.2021 08:52 Ответить
Он был более чем публичный, с 5 бездарными адвокатами, журналистами и нардепами
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23.03.2021 09:01 Ответить
ахахаха)) Разве вы настолько наивны, что не понимаете - одни и те же факты можно тусовать по разному. Зная их, выкладывая их, меняют Историю и вы никогда не узнаете правды. Глупо, в лживом обществе и еще более лживой власти устраивать поиски правды. Посмотрите на Путина... его забота о народе вызывает ... умиление. Он может даже пустить слезу, пуститься на визг, но что это меняет? Как нескончаемая продажа леса, алмазов, золота, нефти, газа, алюминия и проч сказывается на жизни, зарплатах народа? Да никак. Потому что все идет на дворцы, лимузины и бесконечные понты, интриги против Запада, ради... ради своей жлобности, ненасытной, ****, алчности считать себя лучшим и самым большим патриотом...этого лучшего для себя.
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23.03.2021 09:45 Ответить
вы правда настолько наивны, что считаете что все активисты поголовно хорошие люди?
чем зарабатывал безработный активист стерненко на хлеб? за какие деньги покупал при этом недешевое имущество?
а одесситы знают: шантаж, разбой, наркоторговля. это очень удобно делать под прикрытием активной общественной деятельности (хотя какая именно общественная деятельность то? одни хулиганские акции, с требованиями отката чтоб эта акция прекратилась)
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23.03.2021 11:48 Ответить
"одессит" скоро будет синоним ********. Что ты там знаешь, одна бабка-сепарша с привоза сказала?
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23.03.2021 12:47 Ответить
Призываю Зеленского немедленно начать диалог. Диалога не будет, будет очередное долбанное шоу...
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23.03.2021 06:05 Ответить
Пздц, титушка, осужденная за похищение и обвиняемая еще в парочке тяжких преступлений шото там требует. Сиди, чудо, на апелляции потребуешь.
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23.03.2021 08:53 Ответить
Ты о чем?!
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23.03.2021 09:26 Ответить
да это обычный пропутынский жидок, боящийся, что вдруг правда опрокинет его лживое суть. Почему Пыня ненавидит Украину? Потому что она может перевертнуть весь иудо-масонский мир Совка. А парень - борец за новую жизнь и за хлеб для всех.
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23.03.2021 09:47 Ответить
О, стербыдло активизировалось. Жидок и т.д. Все как и говорила Антонина)
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23.03.2021 10:13 Ответить
в словаре нет понятия еврей. есть только жид, усек?
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23.03.2021 20:11 Ответить
смысл перед тобой бисер метать, хрюша?
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24.03.2021 12:42 Ответить
Налезло Нелохо-ботов всю ветку засрали
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23.03.2021 09:36 Ответить
Народ, поддерживайте молодежь. Без нее мы закиснем окончательно в этом еврейском болоте))
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23.03.2021 09:40 Ответить
A.C.A.B. - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 аббревиатура , часто используемая как тюремная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 татуировка в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании , чаще всего набиваемая по одной букве на каждый палец руки. «A.C.A.B.» означает «All Cops Are Bastards» («Все копы - ублюдки»), также может означать «All Coppers Are Bastards» («Все менты - ублюдки») или, в зависимости от того, кто интересуется, «Always Carry A Bible» («Всегда носи с собой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F Библию »)https://ru.wikipedia.org/wiki/A.C.A.B.#cite_note-Woodman2009-1 [1] . Британская https://ru.wikipedia.org/wiki/Oi Oi! -группа https://ru.wikipedia.org/wiki/4-Skins 4-Skins популяризировала сокращение A.C.A.B. c помощью песни с одноименным названием в 1979 году. В настоящее время широко употребляется как фраза и тату среди европейских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B футбольных хулиганов https://ru.wikipedia.org/wiki/A.C.A.B.#cite_note-2 [2] . Также данный лозунг часто используется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B4%D1%8B скинхедами разного толка. Слоган также иногда изображается как 1312, в соответствии с положением этих букв в латинском алфавите, или как комбинация игральных карт «туз-3-туз-2» (A3A2).
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23.03.2021 09:45 Ответить
Пора переходить на контрастный душ.
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23.03.2021 10:41 Ответить
Стерненко всегда очень точно и ёмко формулирует. Не оставляет простора для петляний и словоблудства своим оппонентам... Потому-то ему и горят закрыть рот... Уж пофик: законно - незаконно... Лишь бы он не клеймил их так точно и прицельно. Скоро, как при усатом негодяе , запретят переписку.. Смешные и убогие...
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23.03.2021 11:01 Ответить
одесский урка призывает к чему-то президента.
угрожает возмущением народа, которое стоит 150 грн каждому возмущённому (кста подешевели быдлоактивисты, раньше до 500 грн стоили)... прикольно.
страна возможностей, блин)))
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23.03.2021 11:37 Ответить
а ты за комментарий наверное недорого берешь, "адесит", думаю гривен 50.
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23.03.2021 12:49 Ответить
Ну що, мамкіни ліворуціонєри, баригу прогнали, війну зупинили, кати Майдану покарані, а патріоти не сидять? Думай. ТЕ)))
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23.03.2021 11:55 Ответить
Раньше уважал Казанского. Теперь все меньше и меньше..
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23.03.2021 12:51 Ответить
Стерненко поблагодарил своих фанатов за то, что сожгли государственный символ. Это все, что нужно знать о Стерненко...
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23.03.2021 12:53 Ответить
народу жизнь важнее символов власти. Пыня тоже за символы))
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23.03.2021 20:12 Ответить
Не символы власти, а символы государства.
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24.03.2021 11:48 Ответить
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