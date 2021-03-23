РФ перебросила на оккупированный Донбасс мины, беспилотники, станции РЭБ и несколько десятков внедорожников, - разведка. ВИДЕО

Российская Федерация продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки границы для поставки на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области оружия, боеприпасов и имущества военного назначения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

С начала марта в соединения и части 1 и 2 АК автомобильным транспортом завезены новые партии противотанковых и противопехотных мин, беспилотные летательные аппараты, станции радиоэлектронной борьбы и несколько десятков военных внедорожников для подразделений "быстрого реагирования". Железнодорожным транспортом также доставлено более 5 тыс. тонн горючего.

Вместе с тем, как отметили в ГУР Минобороны, распространенные в социальных сетях и российских СМИ сообщения о перемещении из Российской Федерации на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей более 100 танков Т-72 являются фейками, которые используются пропагандой противника для усиления деструктивного влияния на местное население.

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