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Новости Видео Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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РФ перебросила на оккупированный Донбасс мины, беспилотники, станции РЭБ и несколько десятков внедорожников, - разведка. ВИДЕО

РФ перебросила на оккупированный Донбасс мины, беспилотники, станции РЭБ и несколько десятков внедорожников, - разведка. ВИДЕО

Российская Федерация продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки границы для поставки на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области оружия, боеприпасов и имущества военного назначения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

С начала марта в соединения и части 1 и 2 АК автомобильным транспортом завезены новые партии противотанковых и противопехотных мин, беспилотные летательные аппараты, станции радиоэлектронной борьбы и несколько десятков военных внедорожников для подразделений "быстрого реагирования". Железнодорожным транспортом также доставлено более 5 тыс. тонн горючего.

Вместе с тем, как отметили в ГУР Минобороны, распространенные в социальных сетях и российских СМИ сообщения о перемещении из Российской Федерации на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей более 100 танков Т-72 являются фейками, которые используются пропагандой противника для усиления деструктивного влияния на местное население.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе активно тренируют наемников РФ и готовят медучреждения к работе в усиленном режиме, - разведка

Минобороны (9333) разведка (4175)


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Топ комментарии
+4
Обсеруться.
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23.03.2021 13:33
+3
************ - не люди. 7 лет утверждаю. И, что приятно, никто еще не привел ни одного факта против.
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23.03.2021 13:58
+2
Мир всё более крепчает.
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23.03.2021 13:22
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Мир всё более крепчает.
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23.03.2021 13:22 Ответить
Имхо, если решатся полезть, то не через разграюленный уже дамбас и Крым...

Kavkaz Center
@newkc14
Беларусь. Вторую ночь подряд через Гродно проходят колонны танков. Идут только по ночам.

Из Гродно до Киева по трассе Е373 и М07 10 часов дороги. По трассе М10 - 11 часов пути
https://twitter.com/newkc14/status/1374121145629298688?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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23.03.2021 13:24 Ответить
разграюленный разграбленный
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23.03.2021 13:26 Ответить
Они могут ударить сразу с нескольких направлений6
- из ОРДИЛО;
- из Крыма;
- из Беларуси.
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23.03.2021 13:27 Ответить
Обсеруться.
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23.03.2021 13:33 Ответить
Из белгорода и т.д.
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23.03.2021 13:33 Ответить
Через Чернигов на Киев - самое интересное направление.
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23.03.2021 13:37 Ответить
Свинособаки - не люди, там интересы часто не совпадают с логикой.
Но вокруг нашей страны их как свиней не резаных, со всех сторон...
Я просто пишу, что десяток-другой внедорожников и пара РЭБ - как в статье - не та цифра, разве что для маскировки главного удара...
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23.03.2021 13:46 Ответить
- Приднестровье
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23.03.2021 13:37 Ответить
В Приднестровье у них мало войск + Приднестровье не граничит с РФ.
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23.03.2021 13:38 Ответить
никто никуда не ударит.Бо сцикотно.А если по ним в ответку?
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23.03.2021 13:49 Ответить
шо-то подсказывает, шо кацапы таки полезут. Мало того, что стягивают войска, так и подогревают своих по зомбоящику - постоянно внушают, что нас надо уничтожить. Это происходит методично и ежедневно, формируют "правильное" общественное мнение. Месяца два назад промелькнуло сообщение, что какой-то крутой украинец из Канады приехал и очень хотел к бубе прорваться, чтобы поведать о надвигающемся пиндеце в районе июня, но его от бубы сильно ограждали. Интересно, поговорил он с ним или нет...
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23.03.2021 13:46 Ответить
Журналист ТВ "Россия-1" Александр Сладков призвал нанести по Украине "упреждающий ракетный удар" "Искандерами", "Калибрами" и "Торнадами".
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23.03.2021 13:52 Ответить
Да и старый ******** Жирик о том же высказывается в интервью...
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23.03.2021 13:59 Ответить
************ - не люди. 7 лет утверждаю. И, что приятно, никто еще не привел ни одного факта против.
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23.03.2021 13:58 Ответить
а до этого?
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23.03.2021 14:04 Ответить
До этого не интересовался приматами.
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23.03.2021 15:22 Ответить
Звідки у бухих кацапів такі ніштяки. Це все лякалки. У них все що і лишилося старе радяньске лайно. А в нас вже лайно нове радянське , набагато краще
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23.03.2021 14:48 Ответить
РФ перекинула на окупований Донбас міни, безпілотники, станції РЕБ і кілька десятків позашляховиків, - розвідка - Цензор.НЕТ 4992
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23.03.2021 15:27 Ответить
тут в твитере видосы как по ночам по Гродно колоны танков идут, по Бресту БМП, а по Тавриде киломметровые колоны технике к перешейку, америкосы не зря корабли в Чёрное море пригнали
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23.03.2021 15:39 Ответить
...чтоб они падлы удавились нах тем,что перебросили,токсичная страна россия,скорее бы ее Байден развалил к е.еням,как Рейган СССР!
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23.03.2021 16:20 Ответить
Треба на фронт більше нашим хлопцям лопат відправити, щоб було чим гільзи відгортати...
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23.03.2021 20:09 Ответить
 
 