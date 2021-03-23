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Проект "Без цензуры": Трэш, угар и РПЦ. Обзор весеннего обострения. ВИДЕО

О чем рассказывала Оксана Марченко в новой серии "Паломницы"? Как кума Владимира Путина рвется в большую украинскую политику через кости и черепа? И как филиал Русской Православной церкви в Украине переживает весеннее обострение?

Богдан Буткевич внимательно все это посмотрел и подготовил для вас веселый и ироничный разбор весеннего мракобесия.

Итак, свет увидела очередная серия шедевра, с претензией на "Оскар". Речь об очередном выпуске псевдоправославного трэш контента от Оксаны Марченко, из которой технологи ОПЗЖ пытаются вылепить защитницу "русского мира".

Как актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин и боксер Александр Усик помогали Оксане Марченко рекламировать себя? И почему Усик неожиданно пошел против "паломницы"?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Медведчук Виктор (1789) пропаганда (3676) религия (899) РПЦ (745) Марченко Оксана (109) Усик Александр (78) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+20
Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 1691
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23.03.2021 17:03
+16
Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 214
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23.03.2021 16:58
+12
Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 3845
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23.03.2021 16:55
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Да у нее усик головного мозга
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23.03.2021 16:32 Ответить
Ну наконец-то начали использовать правильные термины! А точнее будет РПЦвУ.
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23.03.2021 16:36 Ответить
Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 214
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23.03.2021 16:58 Ответить
Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 1691
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23.03.2021 17:03 Ответить
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc

http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dkc8M--pX7Mc&utm_source=opera-chromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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23.03.2021 18:04 Ответить
Сорри, не удержался, сделал гифку. Уж очень напрашивалась

Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 7659
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23.03.2021 16:47 Ответить
побойся Бога, у старца в голове дырку прогрызет, каннибальша !
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24.03.2021 00:38 Ответить
Никакой на паРаше православной церкви нет и никогда не было...Была преступная секта, потом КГБистская шобла, а сегодня ФСБшная кодла.....
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23.03.2021 16:54 Ответить
+++++++++++++
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23.03.2021 17:31 Ответить
Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 3845
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23.03.2021 16:55 Ответить
Своєї вати завались, так ще понаєхала білоруська та кацапська, Сморігіни, Жидкови ...
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23.03.2021 17:02 Ответить
Именно жидковы ! Скока же желающих заработать на малограмотных и легковерных !? Да сгинет мацковское мракобесие!
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23.03.2021 17:36 Ответить
********* подстоломница . пардон кума . во всей красе --- особенно в курятнике
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23.03.2021 17:33 Ответить
НІКОЛИ!, Тварюки зелені. Ви В Україні не житемемо! ))) Бо ви
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23.03.2021 18:27 Ответить

не тяжело?(стаканом качаться)))
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23.03.2021 18:58 Ответить
Ти зелений дебіл, що так хутко відгукнувся?
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23.03.2021 20:35 Ответить
Сорі, зелена тварюка.
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23.03.2021 20:36 Ответить
прикольно) кабальеро, вы кто? я вас не звал, ну, вы понял
Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 4752
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23.03.2021 20:54 Ответить
е дибіли зелені! Готуйтеся до з'**** з України!
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23.03.2021 19:16 Ответить
Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 3444

...
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23.03.2021 20:06 Ответить
а до чого приурочили ходу кривославние?
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23.03.2021 20:19 Ответить
так это подсосище с самой юности заразу разносит...
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23.03.2021 20:26 Ответить
та марченко взагалі розум втратила курва мпц
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23.03.2021 23:44 Ответить
Яка ж вона тупа ця *************, тупий вираз обличчя, тупі запитання, тупі відповіді. Ботоксна мордяка вже сама на себе не схожа, ніс відрізала, ботоксом вся обколота, фууу. Спалити цю відьму треба разом з її чахликом невмирущим.
Мене навіть від коротеньких уривків вже нудило, не уявляю, як цю піздьовницю взагалі можна дивитись.
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24.03.2021 01:14 Ответить
Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 6931
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24.03.2021 11:27 Ответить
у Марченко домашний храм с блек-джеком и поломницами
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24.03.2021 14:14 Ответить
 
 