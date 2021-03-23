Проект "Без цензуры": Трэш, угар и РПЦ. Обзор весеннего обострения. ВИДЕО

О чем рассказывала Оксана Марченко в новой серии "Паломницы"? Как кума Владимира Путина рвется в большую украинскую политику через кости и черепа? И как филиал Русской Православной церкви в Украине переживает весеннее обострение?

Богдан Буткевич внимательно все это посмотрел и подготовил для вас веселый и ироничный разбор весеннего мракобесия.

Итак, свет увидела очередная серия шедевра, с претензией на "Оскар". Речь об очередном выпуске псевдоправославного трэш контента от Оксаны Марченко, из которой технологи ОПЗЖ пытаются вылепить защитницу "русского мира".

Как актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин и боксер Александр Усик помогали Оксане Марченко рекламировать себя? И почему Усик неожиданно пошел против "паломницы"?

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