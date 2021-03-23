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В поселке Слобожанское возле Днепра мужчина избил 9-летнего мальчика на детской площадке. ВИДЕО камер наблюдения

В поселке Слобожанское в пригороде Днепра на улице 8 Марта мужчина избил 9-летнего мальчика на детской площадке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие зафиксировали камеры наблюдения, установленные в доме по соседству с детской площадкой.

Судя по записи, избиению ребенка, предшествовал конфликт между детьми, в ходе которого двое ребят толкались, бросали один в одного песок и различные предметы.

По словам родителей мальчика, у него разбит нос, губы и есть синяки на затылке. Полиция установила личность мужчины и открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: 

дети (6493) Днепр (4418) драка (2020) избиение (9798)


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Топ комментарии
+27
Вообщето он своего сына защищал от мелкого неадеквата
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23.03.2021 16:57
+16
возможно нападающий старше и возможно более физически развит. Возможно мутузит парнишку систематически и каждый день, а вы потом удивляетесь чо подростки с 9го этажа сигают...
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23.03.2021 17:02
+15
Всё правильно сделал! Этих писдюков иногда надо приводить в чувство, а то выродками растут. Леща дал за дело, чтобы в себя утырок мелкий пришёл
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23.03.2021 17:40
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Быдло - это родители таких детей, которые не воспитывают их и растут они, как сорняк. А ваша теория, что сильные мужики дерутся с детьми потому что не получат сдачи, не выдерживает критики в данном случае. Когда такой мужик просто без причины метелит детей, так вот этот малец и вырастет в такого мудака, похоже. А в данном случае, мужчина провел вполне заслуженную воспитательную беседу, раз отец не объяснил тому, что слабых нехорошо обижать.
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23.03.2021 22:11 Ответить
У вас логика Гитлера - "евреи наших обижали" . Что такого страшного сделал пацан на видео, что даёт право взрослому разбить ему лицо?
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23.03.2021 22:25 Ответить
Дрался/бил сверстников, одного из них толкнул, тот упал и, слава Богу, что не ударился головой о "качалку" (или что там было рядом). Мало? А если это не в первый раз?
Мужик переусердствовал, никто не спорит. Но наказывать таких уродов надо. Если родители не могут воспитать. Пусть с детства уяснит, что на всякую силу есть ещё большая сила.
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24.03.2021 12:10 Ответить
Драки не вижу, толкотня в каждой школе есть ежедневно, это не повод бить кулаков в голову ребёнка. .Мужик нарушил закон.
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24.03.2021 15:46 Ответить
А я вижу. Ребёнок упал. А мог удариться головой. С непредсказуеміми последствиями. "Толкотня в каждой школе"- не показатель от слова "вообще". Не так давно был случай (из последних, и он, кстати, не единичный), когда вот так вот "толкались" и "дотолкали" чьего-то ребёнка до могилы. И при этом "никто не виноват". Мужик дорожит своим сыном, как и каждый вменяемый родитель, и не хочет, чтобы с ним случилась трагедия. Да, в этот раз он "перегнул палку". Но если родители не могут объяснить своему 9-летнему дебилу (в этом возрасте это ещё можно сделать), что драться/толкаться нехорошо, а иногда даже опасно, то это вынужден делать (объяснять) чужой папик.
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24.03.2021 16:06 Ответить
Мужик нарушил закон и его ничего не оправдывает, что там "могло быть" или "если бы". Между словами "вынужден обьяснять" и "нанёс травмы несовершеннолетнему" разницу видишь?
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24.03.2021 17:22 Ответить
Выдерживает, выдерживает. Он бы и ни пискнул, если бы этот малый был лет на 15 старше. А ребёнка ударить - это уже показатель уровня развития. Как и оправдание подобных, действий, кстати. Рекомендую хорошо подумать.
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04.04.2021 18:25 Ответить
новина світового маштабу
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23.03.2021 21:19 Ответить
все, кто оправдывает насилие взрослого дяди по отношению к несовершеннолетнему-однозначно молодцы! Пробиваем очередное дно. Законов нет, все решает моментальный самосуд. Явно пахнет судами Линча.(((
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23.03.2021 21:28 Ответить
Почему же? Законы есть! Правда, только по отношению у "дяде". А мололетний ублюдок, даже если в кровь изобьёт более слабого и не агрессивного пацана-ровесника, в лучшем случае, "отделается" тем, что его "пожурят пальчиком"- "но-но-но, так делать нельзя". До следующего избиения. Вот это действительно ДНО.
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24.03.2021 12:06 Ответить
Бидло, навіть якщо воно мале, розуміє лише силу. Нажаль, це реалії. Коли таке гівно почне штовхати та гнобити вашу дитину, то відчуття батька буде чудово зрозуміло.
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23.03.2021 22:23 Ответить
простой вопрос Вам. Вы готовы ударить ребёнка ?
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23.03.2021 23:34 Ответить
вам теж питання - кого ви вважаєте дитиною. Дайте визначення
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24.03.2021 07:36 Ответить
Согласно Гражданскому кодексу Украины совершеннолетними считаются граждане, достигшие 18-летнего возраста. В законе есть ответ на Ваш вопрос )
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24.03.2021 15:30 Ответить
Пошукайте інформацію скільки є вбивць серед неповнолітніх.
А потім можете не супротивитись коли один з таких почне вас лупцювати
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25.03.2021 10:02 Ответить
На агрессию по отношению ко мне, конечно же, отвечу. Бить ребенка из- за того, что мне не нравятся его манеры поведения на детской площадке- не буду. Разницу улавливаете?
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26.03.2021 01:24 Ответить
Коли одна людина штовхає та кидає сміття в іншу людину - це не просто "манеры поведения". Це агресія. Дитину, звісно, не бив би, а от прищемити трошки та за шкірку взяти - цілком можливо. Але скоріш за все, я би просто дав добро своїй дитині взяти та намахати негідника без моєї допомоги. Мене в дитинстві навчили битися, тож і свою дитину я би навчив.
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26.03.2021 15:49 Ответить
Тухла справа з"ясовувати стосунки в дитячих суперечках. Діти вже за годину забудуть чого вони кидалися піском один в одного, а батькам може і суд загрожувати.. я не кажу про жорстокий булінг чи знущання дорослих над малими. Але якщо діти риблизно одного калібру, краще не вписуватися.
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23.03.2021 23:31 Ответить
там вся площадка олигофрены....
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23.03.2021 23:49 Ответить
По-моєму, чим далі - тим страшніше.
На жаль, злість, агресія (в принципі, як і добро та гарний настрій) - передаються, множаться.
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24.03.2021 01:17 Ответить
Батьки втручаються у дитячі бійки, цивільні - в армію, олігархи - у політику.
Світ невпинно змінюється на гірше... Життя прекрасне!
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24.03.2021 05:03 Ответить
Якщо я в дитинстві жалівся батькам, що мене хтось ображає, виховання і покараня починали з мене. З цього і прийшло вміння дати здачі і з дурнями не водитись, якщо вони навіть були сильніші за мене.
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24.03.2021 08:50 Ответить
Не убил и не покалечил, а значит все норм. Мелкое говно отгребло по делу и в будущем будет учитывать, что сила - херовый аргумент. Треснувшее сусало и юшка из хобота - просто разъяснительная работа в нашем нынешнем диджитализованом мире. Раньше обходились двумя рулонами обоев и розгами березового веника, но то было еще при брежневе, когда с курей получали 2 надоя.
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24.03.2021 09:19 Ответить
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