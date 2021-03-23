В поселке Слобожанское возле Днепра мужчина избил 9-летнего мальчика на детской площадке. ВИДЕО камер наблюдения
В поселке Слобожанское в пригороде Днепра на улице 8 Марта мужчина избил 9-летнего мальчика на детской площадке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие зафиксировали камеры наблюдения, установленные в доме по соседству с детской площадкой.
Судя по записи, избиению ребенка, предшествовал конфликт между детьми, в ходе которого двое ребят толкались, бросали один в одного песок и различные предметы.
По словам родителей мальчика, у него разбит нос, губы и есть синяки на затылке. Полиция установила личность мужчины и открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
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Мужик переусердствовал, никто не спорит. Но наказывать таких уродов надо. Если родители не могут воспитать. Пусть с детства уяснит, что на всякую силу есть ещё большая сила.
А потім можете не супротивитись коли один з таких почне вас лупцювати
На жаль, злість, агресія (в принципі, як і добро та гарний настрій) - передаються, множаться.
Світ невпинно змінюється на гірше... Життя прекрасне!