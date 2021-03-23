"Даже у "95 квартала" есть доктрина, а в армии ее нет. Мы должны понимать, что нужно делать", - Бутусов о реформе ВСУ. ВИДЕО
Для успешного реформирования армии необходимо четко представлять, какими в результате изменений должны стать подразделения украинской армии.
О необходимости формирования военной доктрины заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в программе "Романенко Беседы".
"Реформируя систему, мы должны дать четкие определения категориям, которыми мы оперируем и понимать, какой результат мы хотим получить. То есть в любом деле начинать надо всегда с доктрины. Я думаю, что даже "95 квартал" начинался с некоторого видения результата и ответа на вопросы: "Что это должно быть? Какое творчество? Какой продукт хочеться получить в результате?". Точно также и здесь. Чтобы изменить что-то в армии необходимо создать доктрину - доктрину ведения войны. У нас идет война на Донбассе. Она будет, как мы сейчас видим, продолжаться много лет. Никаких улучшений, изменений, примирения - всего этого нет вообще. Даже наоборот. Вчера Путин выступал заявил и, РФ очень мешают "квазигосударства, созданные на осколках Советского Союза". Поэтому нам необходимо настроиться на длительную войну. Для этого необходимо понять как мы будем воевать, в чем наши преимущества и как мы можем достичь победы", - сказал Бутусов.
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должен Вас разочаровать!
был Гетьман - была доктрина,
нет Гетьмана - нет доктрины
, а Збройні Сили України, - то чуже для ЗЕ-банди...
Зелені торби носять, а вони такі тяжкі
(с) Скрябін
https://youtu.be/KQViw8DG3Cs
А як же Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"?
Мабуть Бутусову про це ще не сказали.....
Просто йому це ще не відомо.
Про "Зірку Смерті" не згадали.
Бо папаредники дуже багато крали...
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tZE inform
@tZEinform
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Вот есть же в стране наивные (но хорошие) люди Они беспокоятся, что у ВСУ нет доктрины действий ... Уважаемые, у ВСУ боезапаса на ДВЕ недели активных боев, а вы про доктрину. Мы бы привели точные цифры по номенклатуре, но тараны и хомчаки будут визжать о гостайне
План Б - поговорить с лидерами нормандской группы по отдельности, болтовня страусов.
Качественное преимущество должно строиться на профессиональной армии и на простой аксиоме: лучшие солдаты должны получать лучшее обеспечение и лучшее вооружение. Другими словами, концентрация ресурсов, вооружения и людей. Это и есть качественное преимущество в войне», - пояснил Бутусов.
Это касается и украинской армии, которая является ухудшенным обломком советской военной машины, никаким образом не модернизированной. Все, чем сильна Украина, обеспечивается исключительно энтузиазмом отдельных личностей, а не является результатом военного строительства», отметил журналист.
Бутусов подчеркнул, что за семь лет ведения боевых действий на Донбассе в украинской армии до сих пор отсутствует автоматизированная система управления.
На фронте поражают цели с помощью волонтерских систем и планшетов. Ни одна из этих систем не принята на вооружение. Мы продолжаем жить в 20 веке - в мире бумажных карт, приказов и телефонных звонков. Основной способ управления ВСУ - это телефон с WhatApp. Это даже не военная связь, и это - наш уровень», - констатировал журналист.
Пока же наши ресурсы идут в направлении нарисованных генералами допотопных планов старых времен. И вся армия создана под ту войну, которой уже никогда не будет», - резюмировал Бутусов.
https://hvylya.net/news/227491-butusov-ukazal-na-osnovnye-problemy-ukrainskoy-armii