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"Даже у "95 квартала" есть доктрина, а в армии ее нет. Мы должны понимать, что нужно делать", - Бутусов о реформе ВСУ. ВИДЕО

Для успешного реформирования армии необходимо четко представлять, какими в результате изменений должны стать подразделения украинской армии.

О необходимости формирования военной доктрины заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в программе "Романенко Беседы".

"Реформируя систему, мы должны дать четкие определения категориям, которыми мы оперируем и понимать, какой результат мы хотим получить. То есть в любом деле начинать надо всегда с доктрины. Я думаю, что даже "95 квартал" начинался с некоторого видения результата и ответа на вопросы: "Что это должно быть? Какое творчество? Какой продукт хочеться получить в результате?". Точно также и здесь. Чтобы изменить что-то в армии необходимо создать доктрину - доктрину ведения войны. У нас идет война на Донбассе. Она будет, как мы сейчас видим, продолжаться много лет. Никаких улучшений, изменений, примирения - всего этого нет вообще. Даже наоборот. Вчера Путин выступал заявил и, РФ очень мешают "квазигосударства, созданные на осколках Советского Союза". Поэтому нам необходимо настроиться на длительную войну. Для этого необходимо понять как мы будем воевать, в чем наши преимущества и как мы можем достичь победы", - сказал Бутусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мобильный банно-прачечный модуль для ВСУ проходит завершающую стадию государственных испытаний. ФОТО

Автор: 

армия (8496) реформы (3951) Бутусов Юрий (4360)


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Топ комментарии
+23
у зели доктрина - подальше отвести, и не злить куйла в наивной надежде что что-то изменится
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23.03.2021 18:19
+17
"Даже у "95 квартала" есть доктрина, а в армии ее нет. Мы должны понимать, что нужно делать", - Бутусов о реформе ВСУ - Цензор.НЕТ 20
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23.03.2021 18:20
+10
Военная доктрина и министры обороны кодлана Коломойского несовместимы .Однокомнатная квартира ,папе приспичило. Папа залез на маму и говорит маленькому Вовочке- играем в паровозик ,ты лезь мне на шею и будешь трубой. На что Вовочка ответил: мне не интересен ваш паровозик. **.. сь вы сами, без трубы. Кодлан Коломойского трижды предлагал возглавить Минобороны Украины киевскому еврею, сбежавшему в США. Но колбасный мигрант сообразил что путинцы это не арабы с ракетами-самоделками и отказался : **…сь вы с путинцами сами, без трубы. Министром обороны кодлан назначил владельца фирмы буровых установок для РФ Загороднюка а за ним Тарана.
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23.03.2021 18:22
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у зели доктрина - подальше отвести, и не злить куйла в наивной надежде что что-то изменится
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23.03.2021 18:19 Ответить
Доктрина є завжди - мінімальними коштами протриматись до кінця каденції, щоб більше грошей направити на інші проекти! Найбільша проблема що влада не знає як досягати успіхів в реформі армії і тому армію відклали в глухий кут і будують дороги! Якби влада знала як успішно реформувати армію, гроші на армію віділялись би як на дороги - передовими темпами! А поки про військову реформу немає двох однакових думок навіть у військових експертів, кожен бачить реформи по-своєму і тому влада відкладає реформування армії в довгий ящик! Потрібно донести до влади загальні тези військової реформи, що однозначно добре для армії, щоб влада могла робити хоча б просту військову реформу, поки не напрацьоване загальне бачення того якою має бути українська армія!
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23.03.2021 18:38 Ответить
А взагалі головна військова реформа це ядерна зброя!
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23.03.2021 18:39 Ответить
На худой случай грязные заряды на ракеты и бомбы, рыпнуться , накрыть все большие города. Кремляди непротив, а дальше как карта ляжет.
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23.03.2021 21:33 Ответить
В цому випадку це просто графітна бомба по всіх великих електростанціях,підстанціях і населених пунктах ,хай падли сидять при лучині. А вже грязна бомба як вишенька на торті
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24.03.2021 05:00 Ответить
У Клоуна стартова доктрина була - виконати всі "справедливі" вимоги Х**ла, настане мир і спрокійне мирне життя у московській дупі. Але народ не той попався. Зебіли і ті вже відхрещуються.
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23.03.2021 19:03 Ответить
Для зеленої плісняви доктрину розвитку України ,війскову складову в т.ч., пишуть кремлівські сценарісти !!!))
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23.03.2021 19:19 Ответить
да, Юрий!
должен Вас разочаровать!
был Гетьман - была доктрина,
нет Гетьмана - нет доктрины
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23.03.2021 19:52 Ответить
Наша доктрина - кровавый пастор
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23.03.2021 21:35 Ответить
Корчинський кращий
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24.03.2021 05:01 Ответить
Ти ще тягнисрака сюди приплети ...
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24.03.2021 06:26 Ответить
Розкажіть де її можна прочитати?
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24.03.2021 09:38 Ответить
Бо "95 квартал", то своє...

, а Збройні Сили України, - то чуже для ЗЕ-банди...
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23.03.2021 22:07 Ответить
Як що робити? Писати доктрину...
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23.03.2021 18:20 Ответить
Для этого мозги нужно иметь. Хотя-бы чтобы внимательно слушать людей, гораздо умнее и опытнее себя. Но это не о зеленом недонаполеоне и его холуях. Стадо баранов, умеющих только тупо тырить бабло.
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23.03.2021 19:16 Ответить
Про які мізки може ідти мова ?? Лялька з ганчір"я ,напхана тирсою,я тирса мислити не спроможна !!!)))
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23.03.2021 19:20 Ответить
Прав был дед Горбулин, когда говорил о шуте Зеле. Ох, как прав !
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23.03.2021 19:23 Ответить
Я ,особисто ,Горбулина поважаю ,розумний дідуган !!!)))
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23.03.2021 19:25 Ответить
Есть такое. Системный аналитик. Таких всегда очень и очень мало. И таких очень полезно слушать и читать.
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23.03.2021 19:27 Ответить
Кому писать? В Зе команде таких нет, а со стороны привлечь, не дадут многие в окружении Зе.
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23.03.2021 20:17 Ответить
"Даже у "95 квартала" есть доктрина, а в армии ее нет. Мы должны понимать, что нужно делать", - Бутусов о реформе ВСУ - Цензор.НЕТ 20
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23.03.2021 18:20 Ответить
Річка під Київом!!!))))
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23.03.2021 19:21 Ответить
стугна це мендель! бо стогне
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23.03.2021 21:38 Ответить
Зелені люди ходять самі на себе злі,
Зелені торби носять, а вони такі тяжкі
(с) Скрябін
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23.03.2021 18:21 Ответить
Военная доктрина и министры обороны кодлана Коломойского несовместимы .Однокомнатная квартира ,папе приспичило. Папа залез на маму и говорит маленькому Вовочке- играем в паровозик ,ты лезь мне на шею и будешь трубой. На что Вовочка ответил: мне не интересен ваш паровозик. **.. сь вы сами, без трубы. Кодлан Коломойского трижды предлагал возглавить Минобороны Украины киевскому еврею, сбежавшему в США. Но колбасный мигрант сообразил что путинцы это не арабы с ракетами-самоделками и отказался : **…сь вы с путинцами сами, без трубы. Министром обороны кодлан назначил владельца фирмы буровых установок для РФ Загороднюка а за ним Тарана.
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23.03.2021 18:22 Ответить
А есть в Украине ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА ?
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23.03.2021 18:23 Ответить
5 грудня.
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23.03.2021 18:28 Ответить
Спасибо
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23.03.2021 18:29 Ответить
Будь ласка пані.
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23.03.2021 18:29 Ответить
«Бійці не хочуть чекати, поки їх уб'ють": волонтерка Наталія Юсупова у Рандеву з Яніною Соколовою

https://youtu.be/KQViw8DG3Cs
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23.03.2021 18:31 Ответить
Не розумію.....
А як же Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"?
Мабуть Бутусову про це ще не сказали.....
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23.03.2021 18:25 Ответить
Один корвет без боекомплекта стоит 3.8 млрд. Один дивизион "Нептунов" - 720 млн. Вопрос. Что нам более выгоднее и эффектнее в борьбе с агрессором на море с условиях нынешнего острого дефицита средств?
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23.03.2021 19:21 Ответить
Будєм всєх бамбіть!
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23.03.2021 18:26 Ответить
Так в чем проблема? отправить в армию 95 квартал. Тогда и у армии появится доктрина. Всего делов.
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23.03.2021 18:26 Ответить
Прості рішення-погана юшка. Відправляйте, подивимося на результаты.
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23.03.2021 19:38 Ответить
О, какой слог...Вот бы года два назад прислушаться к тем, кто говорил то же. Все было бы сейчас намного легче.
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23.03.2021 20:16 Ответить
То чого не слухали?
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23.03.2021 20:18 Ответить
я о зеленском, конечно же( но, думаю, вы и так это поняли, без моих пояснений) На клоуна взвалили непосильный груз, решив им решить сложные вещи. Все попытки доказать безумие этой затеи провалились. Результаты налицо.
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23.03.2021 20:22 Ответить
І хто так познущався над ЗЕ? Результаты не гірші, ніж могли бути, до речі.
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23.03.2021 20:28 Ответить
Так ще ж і не вечір
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24.03.2021 06:52 Ответить
сдадутся зетвари
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23.03.2021 21:41 Ответить
у каждого резервиста план действий куда явится с кулеметом если че трапится, у каждого члена семьи индивидуальная лопата, закапывать лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал.
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23.03.2021 18:26 Ответить
а чего в 2014-2018 новую военную доктрину не приняли?
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23.03.2021 18:29 Ответить
Прийняли у 2015 році...
Просто йому це ще не відомо.
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23.03.2021 18:35 Ответить
Кому "йому"?
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23.03.2021 19:40 Ответить
Потрібні повноцінні ЗСУ з зму та засобами їх доставки.
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23.03.2021 18:30 Ответить
Скучили за ядерною зимою?
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23.03.2021 19:41 Ответить
А хіба спосіб має якесь значення.Просто без цього компоненту збройні сили недієздатні,тобто вони можуть протистояти окремим родам і видам військ противника,але жодній армії з зму,навіть просто рвсп -ні.Задача охорони і оборони суверенітету і тер.цілісності не буде досягнута.
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23.03.2021 20:03 Ответить
Здатні. І дуже. Інакше б ми вже качали воду Крим.
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23.03.2021 20:06 Ответить
Це все дуже добре.Але якщо серйозно,то що ЗСУ можуть протиставити на обстріл з дальності 1000-5500 км?...І чому в військових не повинно бути такої можливості?
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23.03.2021 20:12 Ответить
Дипломатів. А диверсантів.
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23.03.2021 20:13 Ответить
Мабуть же все це використовується,але поки що Крим,ордло,шельф о.Зміїний в мінусі,тому що сили не рівні.Переконаний що кацапи не задіяли би регулярні частини при наявності в зсу рвсп і зму,і Крим і ордло залишились би в Україні і втрати були б не 14тисяч а 140 чоловік.І на шельф біля о.Зміїний ніхто б не загарбав.ЗСУ повинні мати здатність вести бойові дії в усіх стихіях,на любих відомих відстанях,всіма видами зброї.Ось такою повинна бути військова доктрина.
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23.03.2021 20:26 Ответить
" у истории нет сослагательного наклонения"
Про "Зірку Смерті" не згадали.
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23.03.2021 20:33 Ответить
Звичайно що немає.Але ж убезпечити себе в подальшому від раніше зроблених помилок ми ж здатні,чи ні?Хто нам допоможе,якщо кацапи знову з своєї території почнуть розстрілювати піхоту?НАТО,ЄС,Папа Римський,ВОЗ,Фіфа,МВФ,Римський клуб,велика сімка,ООН,Будапештський меморандум ?Що там каже історія,чому навчила?І як більше цього не допустити?
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23.03.2021 20:44 Ответить
Допоможуть лише союзники.
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23.03.2021 20:55 Ответить
Дивлячись на те як зараз ділять вакцину,щось виникають сумніви.
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23.03.2021 21:01 Ответить
Купують.
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23.03.2021 21:04 Ответить
Кожен тягне ковдру на себе,про це голова ВОЗ недавно бідкався...Тай не надасть ніхто Україні реальної військової допомоги і не надав.
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23.03.2021 21:09 Ответить
Ще раз- її купують, а не ділять. Бізнес, нічого особистого.
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23.03.2021 22:22 Ответить
..І чому в військових не повинно бути такої можливості?

Бо папаредники дуже багато крали...
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23.03.2021 21:42 Ответить
учитывая любовь Зельки к асфальтированным дорогам доктрина ВСУ это переформировать армию в большой стройбат
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23.03.2021 18:34 Ответить
************* армія не потрібна. Він її боїться.
"Навіть у "95 кварталу" є доктрина, а в армії її немає. Ми повинні розуміти, що потрібно робити", - Бутусов про реформу ЗСУ - Цензор.НЕТ 8850
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23.03.2021 18:35 Ответить
Насмішив,тільки не смішно
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24.03.2021 05:02 Ответить
У них сейчас одна доктрина: спионерить все что построил "барыга"
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23.03.2021 18:37 Ответить
Щось за останні роки в Україні нічого не зросло, окрім статків головних злодіїв. Та й 100%, кілька тисяч нероб, які керують Україною з Банкової, аж ніяк не зацікавлені у якійсь армійській доктрині, та й взагалі, окрім власних статків, нічим не зацікавлені.
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23.03.2021 18:45 Ответить
Какая доктрина? Скопируйте доктрины у стран НАТО и внесите небольшие поправки на местность. Это же касается всего законодательства Украины. Вообще я бы не платил депутатам такие зарплаты, потому, что они не первопроходцы, а выдают себя за таковых. Возьмите мировой опыт, воспользуйтесь клавишами Ctrl+C и Ctrl+V. Упрощаю, конечно, но идея понятна.
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23.03.2021 18:47 Ответить
Вірно. Чого варте лише єврейське " громадянином Ізраїлю не може бути особа котра явно чи приховано заперечує право на існування держави Ізраїль "
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24.03.2021 05:07 Ответить
Після плівок Лероса щось не заходить про Доктрину(((
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23.03.2021 18:51 Ответить
Такая херня эта ваша доктрина. С 2003 или 2005 года во всех народознавчих світлицях появлялась Біла Книга, и там была доктрина, и еще много чего, но напали со спины. Сейчас сделают доктрину об обороне с востока, а воевать будем не только с рашкой, но и с Белорусью, а может еще и с Венгрией) Доктрина должна быть оборонительной. ВСЁ. А расписывать, как в прошлый раз, просто глупость. Мы должны быть готовы к отражению удара СОБСТВЕННЫМИ силами со всех сторон, и упираясь на это, строить ВСУ, а не на остаточном принципе, как сейчас и только в одном направлении
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23.03.2021 18:52 Ответить
"Навіть у "95 кварталу" є доктрина, а в армії її немає. Ми повинні розуміти, що потрібно робити", - Бутусов про реформу ЗСУ - Цензор.НЕТ 4206
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23.03.2021 18:54 Ответить
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23.03.2021 20:37 Ответить
Сейчас идет Стрим в ютьюбе Айдер Муждабаев и Роман Цимбалюк...
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23.03.2021 19:06 Ответить
Доктрина уже выбрана, еще в 2019 г. - "заглянуть в глаза путину"... сначала клоуны пытались протянуть "формулу швайнмайера" (де факто федерализацию Украины о которой мечтало кремлевское ху..ло), поняли, что тухес репнет, зашли с другой стороны, начали садить патриотов, а сепаров и откровенных рашистов выпускать и обменивать... но тут начала валиться экономика, а за нею и рейтинг... началась череда флешмобов и видосиков... опять не помогло и рейтинг продолжил свое падение И тут кому-то из креативной команды зеленого шапито пришла в голову шикарная идея - а не переобуться ли нам в "патриотов"... и где-то уже с месяц мы созерцаем очередной флешмоб зеленого шапито под названием: "ряженых патриотов заказывали? нет? ничьо не знаем - уже уплочено"
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23.03.2021 19:36 Ответить
кака така доктрина? Купить пару корветов-и денег нет
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23.03.2021 19:42 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1374428023726870536 4 мин

Вот есть же в стране наивные (но хорошие) люди Они беспокоятся, что у ВСУ нет доктрины действий ... Уважаемые, у ВСУ боезапаса на ДВЕ недели активных боев, а вы про доктрину. Мы бы привели точные цифры по номенклатуре, но тараны и хомчаки будут визжать о гостайне
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23.03.2021 20:34 Ответить
Сунь Цзы - Искусство Войны.
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23.03.2021 21:06 Ответить
Доктрина зеленского, ермака - посмотреть в глаза путину.
План Б - поговорить с лидерами нормандской группы по отдельности, болтовня страусов.
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23.03.2021 21:31 Ответить
Сначала нужно разобраться в каких плоскостях воевать и какие цели ставить и для чего??? Войны проходят сейчас во многих уровнях - это горячая война, холодная, агентурная, информационная, экономическая, биологическая с вирусами то бишь и т.д. И конечно самая страшная - хакерская война ибо может устроить полный апокалипсис - хакерские атаки на электросети и вся культура обратится в хаос и через 3 дня на улицах начнут заправлять банди. Если вдруг прекратятся поставки продуктов или не будут работать средства связи вся культура рухнет - это не займёт много времени. Все трансформаторы страны вышли из строя, а без электроэнергии, как их ремонтировать??? все инструменты работают от сети! И это только начало, без электричества предприятия больше не смогут производить, консервировать, и доставлять продукты питания, и будет нечего есть! Без электричества больше невозможно будет делать горючие из сырой нефти, будет нечем заправлять бензобаки! Не будет света и отопления, рабочих больниц, экстренных служб. Полное уничтожение страны! Нужно создавать Армии всех уровней. Далее определить цели для них. Далее вооружение. Далее как воевать в условиях разных. Чтобы собрать агрегат новой многоуровневой Армии, то для этого нужно море ученых всех абсолютно видов. И они должны будут наделить агрегат со всех сторон лучшими свойствами апостериори постигнутыми и даже трансцендентально добытыми. А потом большая работа еще сделать этот агрегат тождественным со всеми наделенными его свойствами.
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23.03.2021 22:21 Ответить
Для того, чтобы иметь доктрину,международную поддержку, стабильную экономику, новые вооружения нужно было выбирать Президента, а не кривляку-я-не-лоха по-приколу.
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23.03.2021 23:24 Ответить
Доктрина, стратегия... о чем вы говорите !? Они тактические задачи не могут решить!
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24.03.2021 01:50 Ответить
Юрий Бутусов указал на основные проблемы украинской армии

Качественное преимущество должно строиться на профессиональной армии и на простой аксиоме: лучшие солдаты должны получать лучшее обеспечение и лучшее вооружение. Другими словами, концентрация ресурсов, вооружения и людей. Это и есть качественное преимущество в войне», - пояснил Бутусов.

Это касается и украинской армии, которая является ухудшенным обломком советской военной машины, никаким образом не модернизированной. Все, чем сильна Украина, обеспечивается исключительно энтузиазмом отдельных личностей, а не является результатом военного строительства», отметил журналист.

Бутусов подчеркнул, что за семь лет ведения боевых действий на Донбассе в украинской армии до сих пор отсутствует автоматизированная система управления.
На фронте поражают цели с помощью волонтерских систем и планшетов. Ни одна из этих систем не принята на вооружение. Мы продолжаем жить в 20 веке - в мире бумажных карт, приказов и телефонных звонков. Основной способ управления ВСУ - это телефон с WhatApp. Это даже не военная связь, и это - наш уровень», - констатировал журналист.

Пока же наши ресурсы идут в направлении нарисованных генералами допотопных планов старых времен. И вся армия создана под ту войну, которой уже никогда не будет», - резюмировал Бутусов.

https://hvylya.net/news/227491-butusov-ukazal-na-osnovnye-problemy-ukrainskoy-armii
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24.03.2021 03:24 Ответить
Не може клоун бути головнокомандуючим,єфрейтор може,сержант може . Взагалі як може бути навіть найменшим держслужбовцем особа що не пройшла військову службу ? Президент дезертир - такого ще не було в світовій історії,це дно
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24.03.2021 05:26 Ответить
 
 