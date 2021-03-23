"Даже у "95 квартала" есть доктрина, а в армии ее нет. Мы должны понимать, что нужно делать", - Бутусов о реформе ВСУ. ВИДЕО

Для успешного реформирования армии необходимо четко представлять, какими в результате изменений должны стать подразделения украинской армии.

О необходимости формирования военной доктрины заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в программе "Романенко Беседы".

"Реформируя систему, мы должны дать четкие определения категориям, которыми мы оперируем и понимать, какой результат мы хотим получить. То есть в любом деле начинать надо всегда с доктрины. Я думаю, что даже "95 квартал" начинался с некоторого видения результата и ответа на вопросы: "Что это должно быть? Какое творчество? Какой продукт хочеться получить в результате?". Точно также и здесь. Чтобы изменить что-то в армии необходимо создать доктрину - доктрину ведения войны. У нас идет война на Донбассе. Она будет, как мы сейчас видим, продолжаться много лет. Никаких улучшений, изменений, примирения - всего этого нет вообще. Даже наоборот. Вчера Путин выступал заявил и, РФ очень мешают "квазигосударства, созданные на осколках Советского Союза". Поэтому нам необходимо настроиться на длительную войну. Для этого необходимо понять как мы будем воевать, в чем наши преимущества и как мы можем достичь победы", - сказал Бутусов.

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