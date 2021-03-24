РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13472 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
5 220 31

Расчеты противовоздушной обороны с артиллеристами тренировались на админгранице с Крымом пресекать проведение воздушной разведки врагом, - Наев. ВИДЕО

Расчеты противовоздушной обороны, выполняющие боевые задачи на админгранице с временно оккупированной территорией Крымского полуострова, пресекли попытку проведения воздушной разведки условным противником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

- По замыслу комплексного обучения, дежурные расчеты противовоздушных сил обнаружили взлет с территории противника беспилотных летательных аппаратов и передали координаты целей на командный пункт группировки войск. Для уничтожения противника были привлечены определенные силы и средства. Кроме того, с целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки для уничтожения пунктов его дислокации, к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч", - сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта оккупантов. ВИДЕО

По словам командующего, в ходе учений воины-артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений. В частности, совершили марш, усовершенствовали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки, оборудовали позиции для пусковых установок, а также отработали их оперативное изменение.

В свою очередь военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона провели мониторинг воздушной обстановки и осуществили распознавание воздушных объектов условного противника.

- Определив координаты и высоты, личный состав расчетов зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" совершил уничтожение воздушных целей. Кроме того, зенитчики организовали оборону комплексов и маскировку огневых позиций, - подытожил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Расчеты противовоздушной обороны с артиллеристами тренировались на админгранице с Крымом пресекать проведение воздушной разведки врагом, - Наев 01
Расчеты противовоздушной обороны с артиллеристами тренировались на админгранице с Крымом пресекать проведение воздушной разведки врагом, - Наев 02

Автор: 

Крым (26389) военные учения (3457) Наев Сергей (347) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Навчання запорука нашого успіху!
показать весь комментарий
24.03.2021 11:14
+13
Пресечение воздушной разведки - это дело))) Працюємо добре!
показать весь комментарий
24.03.2021 11:32
+10
Ще одне навчання,+ до общої копілки нашої обороноздатності. Добре, крок за кроком,метр за метром рухаемось к перемозі над ворогом.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По рашистско-путинским-оккупационным захватчикам ПЛИиии!!!!!!
показать весь комментарий
24.03.2021 09:46 Ответить
ермак ? арахамия ? татаров ? портнов ?
показать весь комментарий
24.03.2021 09:49 Ответить
по ним тоже!!!)))
показать весь комментарий
24.03.2021 09:52 Ответить
Не бачу в колоні ЗРК Стріла-10, а тільки вони можуть вести стрільби під час руху колони!!!!!!! Поки весь цей мотлох буде рухатись на вогневі позиції, його визначать з БПЛА та знищать керованими ракетами, як під час вірменської війни були знищені всі вогневі засоби Вірменії. Генерали, не будьте тупими, думайте головою!
показать весь комментарий
24.03.2021 10:27 Ответить
тем временем зеленский и его шобла слыгиваются с кацапами в киеве ...
показать весь комментарий
24.03.2021 09:48 Ответить
Расчеты противовоздушной обороны с артиллеристами тренировались на админгранице с Крымом пресекать проведение воздушной разведки врагом, - Наев - Цензор.НЕТ 7639
Мы эксперты. Предъявите ваши клингстоны. Таааак, забираем на проверку. ...
показать весь комментарий
24.03.2021 09:49 Ответить
осторожней бы.
сконцентрировав боеспособные подвижные части, можно и просить потом помощи, как одна тварь-палач:
Расчеты противовоздушной обороны с артиллеристами тренировались на админгранице с Крымом пресекать проведение воздушной разведки врагом, - Наев - Цензор.НЕТ 6663
показать весь комментарий
24.03.2021 09:53 Ответить
ты тролишь штоль за "боеспособность"... От Осы уже даже в сомалях-нигериях отказались...
показать весь комментарий
24.03.2021 09:57 Ответить
шо ты там за осу, йеменские чуваки поставили ракету на направляющие из швеллеров и сбили ф-15-16, но сбили, арабский(СА)
будешь мне тут говорить - тут ваще не за то и не за это написано то
показать весь комментарий
24.03.2021 10:27 Ответить
скажи наконец наркотикам - нет...
показать весь комментарий
24.03.2021 11:16 Ответить
слава их Сралину. ну, сказал, и шо дальше?
показать весь комментарий
24.03.2021 11:18 Ответить
хороший человек, русни убил в сталинских концлагерях больше чем гитлер
показать весь комментарий
24.03.2021 10:02 Ответить
Гитлеру та русня вбок не уперлась - он:
1. обосрался от 4 млн. сдавшихся
2. обосрался когда ему доложили военные с КАКИМИ танками им пришлось бороться
3. обосрался шо вообще не разрабатывал Я.О, а полез зах.ватывать бараки и гулаги, вместо союза с рузвельтовцами.
показать весь комментарий
24.03.2021 10:22 Ответить
помойму слишком кучно выстроены рсзо
показать весь комментарий
24.03.2021 10:01 Ответить
Ну так хенералы на российском пайке знают как лучше выстраивать )))
показать весь комментарий
24.03.2021 10:21 Ответить
Украине нужно очень много ПВО ибо авиации у РФ много и ПВО они будут уничтожать и с воздуха и ракетами и т.п. Потому ПВО сейчас для Украины - это важно! Нужно союзников всех просить подогнать свое ПВО Украине. И Украине нужно самой больше ПВО создавать!
показать весь комментарий
24.03.2021 10:46 Ответить
Навчання запорука нашого успіху!
показать весь комментарий
24.03.2021 11:14 Ответить
Что бы вы не пиз-ли и не рапортовали - залетевший вертолет показывает РЕАЛЬНОЕ состояние ПВО!
Вы или обоссались его сбить, или ждали приказа бубочки, или нечем!
И это грустно!
показать весь комментарий
24.03.2021 11:24 Ответить
Пресечение воздушной разведки - это дело))) Працюємо добре!
показать весь комментарий
24.03.2021 11:32 Ответить
Я вижу советское старье, ничего нового за 7 лет так в ПВО и не поставили! Видно Порох тока по телеку вяликиий росиянцоборец был!
показать весь комментарий
24.03.2021 11:47 Ответить
а он 7 лет президентом был? за 2 года хотелось бы посмотреть на великого полководца Зе. а видим только заглядывателя в очко *****
показать весь комментарий
24.03.2021 20:17 Ответить
Еще с наземными с горем пополам справимся, но вот небо, достаточно ли у нас ПВО? За самолеты уже молчу...
показать весь комментарий
24.03.2021 11:51 Ответить
Ще одне навчання,+ до общої копілки нашої обороноздатності. Добре, крок за кроком,метр за метром рухаемось к перемозі над ворогом.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:54 Ответить
Постійні навчання підрозділів ППО - запорука успіху.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:56 Ответить
Постійні навчання в армії - це важливий та дуже надійний захист від ворожих зазіхань.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:53 Ответить
Постійні навчання в армії - це важливий та дуже надійний захист від ворожих зазіхань.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:54 Ответить
Очередные покатушки "представьте себе ...". Это не учения а позорище!
показать весь комментарий
24.03.2021 13:00 Ответить
Головне, що робота триває. А там далі буде видно ...
Ми вже 7-ий рік з ними "хороводимо" і вистояли. Якщо ще "помічників" прибрати, то тоді справа піде швидше.
Але варто зауважити, що ми елемент великої політики. Грузія, Молдова та інші не повторили наших успіхів.
Тому тренуймося браття!
показать весь комментарий
24.03.2021 13:45 Ответить
я один заметил что Кольчуга не в ту сторону крутиться ?
показать весь комментарий
25.03.2021 04:41 Ответить
 
 