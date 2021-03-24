Расчеты противовоздушной обороны с артиллеристами тренировались на админгранице с Крымом пресекать проведение воздушной разведки врагом, - Наев. ВИДЕО

Расчеты противовоздушной обороны, выполняющие боевые задачи на админгранице с временно оккупированной территорией Крымского полуострова, пресекли попытку проведения воздушной разведки условным противником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

- По замыслу комплексного обучения, дежурные расчеты противовоздушных сил обнаружили взлет с территории противника беспилотных летательных аппаратов и передали координаты целей на командный пункт группировки войск. Для уничтожения противника были привлечены определенные силы и средства. Кроме того, с целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки для уничтожения пунктов его дислокации, к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч", - сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

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По словам командующего, в ходе учений воины-артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений. В частности, совершили марш, усовершенствовали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки, оборудовали позиции для пусковых установок, а также отработали их оперативное изменение.

В свою очередь военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона провели мониторинг воздушной обстановки и осуществили распознавание воздушных объектов условного противника.

- Определив координаты и высоты, личный состав расчетов зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" совершил уничтожение воздушных целей. Кроме того, зенитчики организовали оборону комплексов и маскировку огневых позиций, - подытожил генерал-лейтенант Сергей Наев.



