Расчеты противовоздушной обороны с артиллеристами тренировались на админгранице с Крымом пресекать проведение воздушной разведки врагом, - Наев. ВИДЕО
Расчеты противовоздушной обороны, выполняющие боевые задачи на админгранице с временно оккупированной территорией Крымского полуострова, пресекли попытку проведения воздушной разведки условным противником.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.
- По замыслу комплексного обучения, дежурные расчеты противовоздушных сил обнаружили взлет с территории противника беспилотных летательных аппаратов и передали координаты целей на командный пункт группировки войск. Для уничтожения противника были привлечены определенные силы и средства. Кроме того, с целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки для уничтожения пунктов его дислокации, к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч", - сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
По словам командующего, в ходе учений воины-артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений. В частности, совершили марш, усовершенствовали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки, оборудовали позиции для пусковых установок, а также отработали их оперативное изменение.
В свою очередь военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона провели мониторинг воздушной обстановки и осуществили распознавание воздушных объектов условного противника.
- Определив координаты и высоты, личный состав расчетов зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" совершил уничтожение воздушных целей. Кроме того, зенитчики организовали оборону комплексов и маскировку огневых позиций, - подытожил генерал-лейтенант Сергей Наев.
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сконцентрировав боеспособные подвижные части, можно и просить потом помощи, как одна тварь-палач:
будешь мне тут говорить - тут ваще не за то и не за это написано то
1. обосрался от 4 млн. сдавшихся
2. обосрался когда ему доложили военные с КАКИМИ танками им пришлось бороться
3. обосрался шо вообще не разрабатывал Я.О, а полез зах.ватывать бараки и гулаги, вместо союза с рузвельтовцами.
Вы или обоссались его сбить, или ждали приказа бубочки, или нечем!
И это грустно!
Ми вже 7-ий рік з ними "хороводимо" і вистояли. Якщо ще "помічників" прибрати, то тоді справа піде швидше.
Але варто зауважити, що ми елемент великої політики. Грузія, Молдова та інші не повторили наших успіхів.
Тому тренуймося браття!