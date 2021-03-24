РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12945 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
28 391 243

"Ментов сейчас будут просто п#здить потому, что они штрафуют водителей", - в Киеве люди блокируют транспорт из-за ограничений на количество пассажиров. ВИДЕО

Киев с 22 марта попал в "красную" зону. В связи с этим в общественный транспорт имеют право пускать только 50% пассажиров от общей наполняемости. 24 марта в столице образовались огромные очереди на транспорт. Люди попросту не могут добраться в место назначения. Из-за этого они начали блокировать движение маршруток, автобусов и троллейбусов. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ограничения по количеству пассажиров в общественном транспорте привело к тому, что не все желающие попадают в салон и вынуждены стоять в длинных очередях. Из-за этого некоторые возмущенные пассажиры блокируют работу транспорта. Где-то мы уже это видели", - отметили в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Готовим рейды по маршруткам в Киеве, наказание будет вплоть до лишения лицензий на перевозки, - Рубан

Ментов сейчас будут просто п#здить потому, что они штрафуют водителей, - в Киеве люди блокируют транспорт из-за ограничений на количество пассажиров 01
Ментов сейчас будут просто п#здить потому, что они штрафуют водителей, - в Киеве люди блокируют транспорт из-за ограничений на количество пассажиров 02

Автор: 

карантин (16729) Киев (25524) транспорт (1758) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
Просто хотят вас дол..ов хотят спасти, потому что вы не в состоянии оценить последствия, весь мыслительный процесс в вашей единственной извилине блокирует код от домофона...
показать весь комментарий
24.03.2021 10:12
+16
Народ в реанимацию прет... Дебилушки. И это не Германия. Тут недовольным полицаи быстро рожи набили. И все довольны. Сидят дома и не гавкают.
показать весь комментарий
24.03.2021 10:10
+14
Поляки на время карантина добавили рейсы, По Варшаве ходят большие автобусы гармошки, салон наполовину пустой. Проблем с транспортом нет вообще. Наши гондоны уменьшают количество транспорта и не пускают в него людей. Их можно назвать только вредителями...
показать весь комментарий
24.03.2021 10:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
прикормленные киевляне не хотят идти протестовать против зажратого зеленского,
но он беспокоится о них, перекрывает им кислород ...
показать весь комментарий
24.03.2021 10:48 Ответить
перекрывайте проезжую часть, если каждая остановка так сделает (на вид там не менее 100 человек, то мрази типа ублюдка клячка задумаются
показать весь комментарий
24.03.2021 10:58 Ответить
Парадокс в том что у нас работающий человек неможет позволить себе авто, та какое там авто, не может позволить даже топливо на это авто для поездок на работу, и все об этом молчат.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:01 Ответить
Топливо может и можно себе позволить, а вот где его парковать, и дома, и на работе. Проще общественным транспортом пользоваться- сел , поехал, и ни о чём не думаеш, и спишь ночью нормально, а не вскакиваешь от каждой сработавшей сигнализации.
показать весь комментарий
24.03.2021 13:28 Ответить
1. Проголосовать за бандитское быдло
2. Быдло закатало бабло на борьбу с ковид в дороги
3. Провалило вакцинацию
4. Купило министру здравоохранения куртку за 22к баксов
5. Лохторат максимально клал на карантин, видя как их сцарь в буковеле и всех остальных общественных местах клал на карантин.
РЕЗУЛЬТАТ: Cитуация с ковид полная жесть, начинают закрычивать гайки.
ВИНОВАТЫ: Все вокруг(Кличко, водитили автобусов, мусора) но ни как не то быдло, что довело страну до подобного уровня
показать весь комментарий
24.03.2021 11:04 Ответить
Як кажуть, розклали все по поличкам.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:09 Ответить
В яблочко. Я тоже так и не понял, почему ковидные ресурсы перенаправили на дороги.

Ну и где хотя бы эти дороги? Их кто нибудь видел? Дороги точно надо зимой ремонтировать?
показать весь комментарий
24.03.2021 11:46 Ответить
В природі щороку зявляються сотні нових штамів вірусу - від кожного будете колоти вакцину і ходити все життя в масці?
показать весь комментарий
24.03.2021 11:09 Ответить
Я не проти ходити у масці. Відтоді як усіх вдягли у намордники, я жодного разу не хворів.
А обмежувати силоміць не варто. Кожен сам обирає хворіти чи не хворіти, їхати чи не їхати, жити чи померти. Але якщо хворий залізе у маршрутку, його слід лінчувати на місці.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:17 Ответить
Я носила маску и все равно заболела короной
показать весь комментарий
24.03.2021 17:55 Ответить
..второй года людям говорят...Маска для того, чтобы ВЫ!!!! не заразили другого..здорового!!! Если не имеете признаков болезни...но реально уже больны!!! Вы свою функцию. порядочного человека выполнили... но не остановили тех..кто без маски и заразил Вас!!! Ну и как с Вами говорить..если Вы второй год не понимаете для чего носят маску..!!!??
показать весь комментарий
24.03.2021 18:33 Ответить
Нужно пи*дить не ментов, *************, захвативших управление страной.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:10 Ответить
Смертность можно снизить диспансеризацией или скринингом факторов риска. Но этого не делается. Потому что глобократия поставила перед бандой ************** задачу деиндустриализации и ликвидации населения.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:13 Ответить
По другим странам видно, что чем больше народ подчиняется и выполняет эти идиотские ограничения, тем больше его нагинают.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:10 Ответить
ИЧСХ на распространение вирусца эти ограничения мало влияют.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:14 Ответить
Влада винна в значній мірі за те, що народ плює на карантинні вимоги і правила. Згадайте Буковель, Вєлюр, шаурми і куртку Степанова разом із секретними цінами на вакцини. Хто буде вірити цим молодим, чесним, новим ліцам після всіх зашкварів?
показать весь комментарий
24.03.2021 11:15 Ответить
Те, що антикороновірусні заходи часто неадекватні - це точно. Згадайте дзвінок цілого преЗЕдента ципочці з собачкою в Ухань і 10 поліцейських в погоні за спортсменом в парку. І тут же кабаки і шаурми з Буковелями для небожителів. На рахунок карантинитися: в Японії, Китаї і т.д. носіння масок і соціальна дистанція - це вже норма ще до короони.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:32 Ответить
В китаї такого не було, а Японії було, особливо у великих містах
показать весь комментарий
24.03.2021 11:47 Ответить
....накручувати БУДУТЬ до-поки НЕ вкрадуть СвЗемлю - а Ми їм до ......це НЕ " слуги.." - це ЗЛОЧИННА сіоністська БАНДА злодійського племені = ВКРАСТИ СвЗемлю України Знищити Українську націю Ліквідувати Україну ( часом прав С.Хмара )
показать весь комментарий
24.03.2021 11:19 Ответить
Не істери. У мене святої землі 3 га -дісталися у спадок. Не можу продати, вимушений віддавати в оренду за мішок цукру в рік. Твоєю наївністю користуються хитросракі, щоб не платити гроші. Поцікався скільки у противників ринку землі в користуванні "святої" народної і державної землі.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:25 Ответить
... ... ..
показать весь комментарий
24.03.2021 11:26 Ответить
Вот так зебики и стравливают народ с ментами(по заданию пыни создают предпосылки гражданского противостояния у нас, чтобы раскачать на новый майдан - так ему легче дерибанить нашу территорию). правду люди говорят, мол чего проще: онраничил колличество людей в транспорте, добавь единиц транспорта. драные постсовки со своей заскорузглостью мысли и тупо опофигизмом.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:35 Ответить
Тупые зедебилы,причем тут полиция? Вы зеленую плесень пи-дите ,за то что они вас не прививают безопасной прививкой как весь мир.Вирус никуда не уйдет просто так.Весь мир к началу лета откроется и будет нормально жить,а вы так и будете ментов п-дить по своему недоумию и лохдауны считать.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:44 Ответить
"Ментов сейчас будут просто п#здить..." - фи, как некрасиво. Это же глагол-производная от названия женского детородного органа в одно нецензурное слово из идиоматического выражения тюрко-татарского происхождения. Как некуртуазно и неблагородно. Надо культурнее - просто "жмурить" - и цензурно, и Авакову больше понравится.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:47 Ответить
Месье-эстэт.
показать весь комментарий
24.03.2021 16:31 Ответить
ну его ник как бы намекает....
показать весь комментарий
24.03.2021 19:34 Ответить
А личный транспорт сделать доступным не , не думали как в Грузии? Давайте за "растаможку" малолитражки за 1000 евро ещё 3000 евро сверху налогов, терпите, лохи, а то депуты пробок не любят.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:55 Ответить
Вот что значит если у власти дебилы-шуты!!!!! Голосовали за этих долбо*бов - жрите ложкой, с начало за пэцю вора, теперь за членоигрателя!!!! Когда этот народ поумнеет?!
показать весь комментарий
24.03.2021 12:00 Ответить
Все идет как и должно быть.Когда у власти потомки Швондера и ФроськиБурлаковы из прастова нариду все и всегда так и будет
Нарид за это подписался и не надо обвинять ментов, они исполняют приказы по указке слуг этого самого нариду.Круг замкнулся.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:15 Ответить
Здесь не виноваты ни водители ни пассажиры. Виновата власть в неспособности организовать карантинные ограничения комплексно. И, возможно, не только потому что они зебылы, а может быть это кому то выгодно.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:31 Ответить
___заметьте-не добавить транспорт и кол-во мест(возможно и в убыток).А с интеллектом ,уровне инфузории -Всё запретить.!Кол-во олиХархов прямо пропорционально кол-ву овец.А люди это нефть !
показать весь комментарий
24.03.2021 12:36 Ответить
а причем здесь полиция? вопросы к кличКо и управлению транспорта.
показать весь комментарий
24.03.2021 13:26 Ответить
Люди , вы бы определились...или постоять...или прогулятся пешочком или не жаловаться потом....а спокойно помирать в коридорчике, где наверняка нет кислородной точки в больнице)
показать весь комментарий
24.03.2021 13:43 Ответить
О, ковідодрочери нас вчать жити. Сиди в саоїй Іспанії в рогребі в скафандрі, а ми тут самі розберемося, що ртбити...
показать весь комментарий
24.03.2021 19:18 Ответить
За это и подобное нужно спрашивать с городских властей ! Которые не подготовились , но знали о том, что будет красная зона ! Ограничив кол-во перевозимых людей, чего они добились , если те же люди вынужденные толпится в очередях в ожидании транспорта ! Это же один черт , но +транспортный и производственный коллапс !
Раз уж люди ВСЁ РАВНО находятся в толпе - не проще ли было их как ото развозить. путь да
же и с 100% загруженость посадочных мест !?
показать весь комментарий
24.03.2021 14:06 Ответить
Потрібно було вводити пропуски а то 90% так званих ,,пасажирів,,безцільно шастають а тому кому дійсно потрібно на роботу невзмозі на неї дібратися.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:38 Ответить
Виродки з Кабміну і Київради провокують громадянську війну.
А ковідодрочери з оброблерими телевізором мізками рідісно аплодують цьому...
показать весь комментарий
24.03.2021 19:14 Ответить
Страница 3 из 3
 
 