"Ментов сейчас будут просто п#здить потому, что они штрафуют водителей", - в Киеве люди блокируют транспорт из-за ограничений на количество пассажиров. ВИДЕО
Киев с 22 марта попал в "красную" зону. В связи с этим в общественный транспорт имеют право пускать только 50% пассажиров от общей наполняемости. 24 марта в столице образовались огромные очереди на транспорт. Люди попросту не могут добраться в место назначения. Из-за этого они начали блокировать движение маршруток, автобусов и троллейбусов. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Ограничения по количеству пассажиров в общественном транспорте привело к тому, что не все желающие попадают в салон и вынуждены стоять в длинных очередях. Из-за этого некоторые возмущенные пассажиры блокируют работу транспорта. Где-то мы уже это видели", - отметили в сообщении.
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но он беспокоится о них, перекрывает им кислород ...
2. Быдло закатало бабло на борьбу с ковид в дороги
3. Провалило вакцинацию
4. Купило министру здравоохранения куртку за 22к баксов
5. Лохторат максимально клал на карантин, видя как их сцарь в буковеле и всех остальных общественных местах клал на карантин.
РЕЗУЛЬТАТ: Cитуация с ковид полная жесть, начинают закрычивать гайки.
ВИНОВАТЫ: Все вокруг(Кличко, водитили автобусов, мусора) но ни как не то быдло, что довело страну до подобного уровня
Ну и где хотя бы эти дороги? Их кто нибудь видел? Дороги точно надо зимой ремонтировать?
А обмежувати силоміць не варто. Кожен сам обирає хворіти чи не хворіти, їхати чи не їхати, жити чи померти. Але якщо хворий залізе у маршрутку, його слід лінчувати на місці.
Нарид за это подписался и не надо обвинять ментов, они исполняют приказы по указке слуг этого самого нариду.Круг замкнулся.
Раз уж люди ВСЁ РАВНО находятся в толпе - не проще ли было их как ото развозить. путь да
же и с 100% загруженость посадочных мест !?
А ковідодрочери з оброблерими телевізором мізками рідісно аплодують цьому...