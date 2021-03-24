"Ментов сейчас будут просто п#здить потому, что они штрафуют водителей", - в Киеве люди блокируют транспорт из-за ограничений на количество пассажиров. ВИДЕО

Киев с 22 марта попал в "красную" зону. В связи с этим в общественный транспорт имеют право пускать только 50% пассажиров от общей наполняемости. 24 марта в столице образовались огромные очереди на транспорт. Люди попросту не могут добраться в место назначения. Из-за этого они начали блокировать движение маршруток, автобусов и троллейбусов. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ограничения по количеству пассажиров в общественном транспорте привело к тому, что не все желающие попадают в салон и вынуждены стоять в длинных очередях. Из-за этого некоторые возмущенные пассажиры блокируют работу транспорта. Где-то мы уже это видели", - отметили в сообщении.

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