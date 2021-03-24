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В Николаеве ужесточили карантин до 3 апреля, чтобы избежать попадания в "красную" зону, - глава ОГА Ким. ВИДЕО

В Николаеве ужесточили карантин на 10 дней. Власть будет контролировать работу ночных заведений и перевозчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время видеообращения заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"На сейчас у нас очень плохая ситуация с ковидом в области, особенно в городе Николаеве. Было принято решение ТЭБ и ЧС об усилении мер по противодействию коронавирусу. Надеюсь, что эти меры позволят нам не попасть в "красную" зону. Эти 10 дней могут быть решающими, мы должны сбить показатели заболеваемости", - отметил глава ОГА.

По словам Кима, власть будет жестко контролировать работу ночных заведений (караоке, клубов и т.д.) и перевозчиков.

"По показателям мы уже очень-очень близко там (в красной зоне. - Ред.). Надеемся, что мы до 4 апреля показатели снизим и сможем не находиться там со всеми ограничениями", - подчеркнул Ким.

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Автор: 

карантин (16729) Николаев (2152) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ким Виталий (243)


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В Николаеве ужесточили карантин до 3 апреля, чтобы избежать попадания в "красную" зону, - глава ОГА Ким - Цензор.НЕТ 366
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24.03.2021 12:15 Ответить
Не удивительно. Только что заехал в АТБ в Николаеве - в очереди народ чуть ли не трется друг о друга. Да что там Николаев - вся эта страна, перенаселенная идиотами, обречена...
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24.03.2021 12:33 Ответить
 
 