В Николаеве ужесточили карантин до 3 апреля, чтобы избежать попадания в "красную" зону, - глава ОГА Ким. ВИДЕО

В Николаеве ужесточили карантин на 10 дней. Власть будет контролировать работу ночных заведений и перевозчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время видеообращения заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"На сейчас у нас очень плохая ситуация с ковидом в области, особенно в городе Николаеве. Было принято решение ТЭБ и ЧС об усилении мер по противодействию коронавирусу. Надеюсь, что эти меры позволят нам не попасть в "красную" зону. Эти 10 дней могут быть решающими, мы должны сбить показатели заболеваемости", - отметил глава ОГА.

По словам Кима, власть будет жестко контролировать работу ночных заведений (караоке, клубов и т.д.) и перевозчиков.

"По показателям мы уже очень-очень близко там (в красной зоне. - Ред.). Надеемся, что мы до 4 апреля показатели снизим и сможем не находиться там со всеми ограничениями", - подчеркнул Ким.

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