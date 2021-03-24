"П#здец долбо#бина!", - мужчина, которого не пустили в трамвай из-за карантинных ограничений, препятствует его движению на улице Запорожца в Киеве. ВИДЕО

Мужчина, которого не пустили в трамвай из-за карантинных ограничений, стал на колею и начал идти перед трамваем на улице Петра Запорожца в Киеве. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись препятствия движению трамвая опубликована на ресурсе Киев оперативный.

"Люди продолжают беситься из-за ограничения количества пассажиров в общественном транспорте. Один из таких случаев удалось зафиксировать на Петра Запорожца. Мужчина, которого не пустили в салон, стал перед трамваем и начал идти по колее", - пишут авторы видео.

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