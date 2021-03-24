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Наши "ковидные" отделения заполнились, каждый день принимаем десяток тяжелых пациентов сразу в реанимацию, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко. ВИДЕО

"Ковидные" отделения Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова начали работать в полную силу.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы снова заполнились. У нас количество больных такое же, как было в ноябре, когда был самый большой подъем. И, к сожалению, каждый день мы принимаем десяток тяжелых пациентов, которые идут прямо из приемного в реанимационное отделение. COVID, к сожалению, снова наступает. Я не знаю, как это назвать правильно: третьей волной или возобновлением второй волны. Но коронавируса снова стало много. И людям необходима помощь. Сегодня все наши "ковидные" отделения после небольшого снижения снова начали работать в полную силу. Очень тяжело, когда видишь десятки людей, которые не могут жить без кислорода. Сегодня у нас 22 человека находятся в реанимации, только с помощью аппаратов дышат. Одни – с маской, другие – трансназально. Очень сложная ситуация", - уточнил он.

По его словам, был период в феврале, когда было меньше поступлений.

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"Как бы мы сегодня ни говорили, что карантины, локдауны – это плохо, для больных, наверное, это было лучше. Потому что именно в тот период было меньше больных. Сейчас пошла снова волна – мы каждый день принимаем людей с тяжелыми проявлениями пневмонии, понимая заранее, что многих из них можем не спасти", - уточнил медик.

"Многие из тех, которые поступают в тяжелом состоянии, верили до последнего, что коронавирус можно вылечить дома. Это глубокая ошибка, и надо убедить людей в этом. Любое проявление болезни: особенно одышка, повышение температуры – может привести к тяжелым последствиям. Надо обращаться к врачам", - добавил он.

По его словам, среди молодых людей в основном погибают те, кто имеет хронические или вирусные заболевания, диабет и прочее.

"Пожилые люди, к сожалению, больше погибают от постковидных осложнений. Это различные тромбозы, инсульты, инфаркты. Успешно пролечили коронавирусную пневмонию – через неделю поступают с инсультом… То же самое с инфарктом миокарда или тромбозом конечностей, легочных артерий. Вот такая коварная болезнь, которую еще никто до конца не расшифровал. И я надеюсь, что в ближайшее время все-таки ученые расскажут нам, что необходимо, чтобы успешно вылечить больного", - добавил Рыженко.

Автор: 

Днепр (4418) карантин (16729) Рыженко Сергей (65) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Если в лучшем Днепровском госпитале такая ситуация, то говорить о районках? Страна летит в пропасть под зеленое веселое улюлюканье.
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24.03.2021 14:31
+5
Если бы он один так заявлял. Все врут?
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24.03.2021 14:37
+4
Смотрю. У нас реанимация забита и максимальная смертность. Или не верить глазам своим?
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24.03.2021 14:44
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Если в лучшем Днепровском госпитале такая ситуация, то говорить о районках? Страна летит в пропасть под зеленое веселое улюлюканье.
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24.03.2021 14:31 Ответить
Ты ему больше верь. Он уже когда-то волал, что у него ковидные аж из окон торчат, пока его носом не ткнули и сказали, что там на 90 процентов пусто. Он и закрыл рот. Теперь снова отрабатывает..
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24.03.2021 14:35 Ответить
Если бы он один так заявлял. Все врут?
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24.03.2021 14:37 Ответить
А ты посмотри, кто эти все. И вокруг себя посмотри.
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24.03.2021 14:39 Ответить
Смотрю. У нас реанимация забита и максимальная смертность. Или не верить глазам своим?
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24.03.2021 14:44 Ответить
Где у вас? Ты работаешь в реанимации? Тогда непонятно, как ты, при таком напряге, ещё и на Цензоре пишешь.
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24.03.2021 14:46 Ответить
Нет. Я знаю цифры. У меня близкие друзья врачи. В т.ч. и в инфекционке и реанимации. Еще вопросы есть? Или все снова врут?
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24.03.2021 14:52 Ответить
Да-да. Друзья-врачи... И ещё я знаю чувака, у которого маминой подруги соседская дочка работает с тёлкой которой рассказали, что у одного мужика есть знакомый, который люто заболел. Короче, предлагаю остаться при своих мнениях....
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24.03.2021 14:57 Ответить
Страна летит в пропасть с 01.04.2019.
Самоубийство состоялось 01.04.2019, а то, что мы видим сейчас... Ни один организм не умирает мгновенно.
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24.03.2021 14:45 Ответить
Все це насправді дуже погано. Сам перехворів, ковтаю пігулки, що розріджують кров...
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24.03.2021 14:32 Ответить
Пока плебсу срут в уши ковидом, быдло не обращает внимание на вагнергейт, на фантастическое обогащение ахметова за счет госбюджета, на невероятный коррупционный беспредел зебилов. Посмотрите, к выходу фильма про вагнеровцев, зебилы подготовили еще то шоу по отвлечения внимания от держзрады зеленого жиденыша
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24.03.2021 14:32 Ответить
Вот я не пойму ЧТО ты ждешь от киношки? Что покажут и все с Банковой сразу испарятся?
Да 99% глубоко НАСРАТЬ на то что покажут, а тем кому не насрать и так никакого кина не надо. Короче все останутся при своем.
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24.03.2021 15:07 Ответить
Долбоящер, ахметов прибарахлился на 5 лярдов в том числе и из твоего кармана. Если тебе насрать что тебя гоабят, то можешь переписать на меня свою квартиру. Ведь какая разница, кто ней будет владеть
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24.03.2021 15:13 Ответить
У Маска сегодня +15 лярдов, завтра - 20 лярдов, тебя это не возмущает?
У Рыжего когда-то было вообще 17, а сейчас только 7,5, теми цифрами крутят как цыган солнцем
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24.03.2021 15:17 Ответить
У Маска инновационные активы заработанные честным путем. А рыжая тварь тупо грабит народ под покровительством тупой квартальной мрази.
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24.03.2021 17:40 Ответить
Пора набирати у помічники волонтерів з числа найбільш стійких та переконаних у тому, що ніякого ковіду не існує...
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24.03.2021 14:36 Ответить
рано или поздно это должно было случится. бравурная ручная статистика, отсутствие у нарида денёг на тесты, отсиживание больних в домашних условиях до момента когда хуже будет,.... шо посеяли то и жрётся.
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24.03.2021 14:36 Ответить
Брать веропитеков и носом совать туда, спрашивая - А вы, готов бесноваться на Песах?, если нет - заставить там работать, аж до развязки шнурков на кедах.
Вирус кринжов, даже Трамп обосрался, так шо наших Стебанова и Ляшка заглотнет с проглотом и не подавится. мне то побоку, ненавижу как вирус так и коммунистов, но Кличко - и тот обомрался, а это говорит шо надо больше бабла на мост, который так строят, шо все водилы Киева уже свечи вставляют шоб тока.... Виталя с Кернесом поц. еловался в реале.
**** *****
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24.03.2021 14:40 Ответить
Сразу по фото видно, по коридорам уже стоят, ложить то некуда
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24.03.2021 14:50 Ответить
Наші "ковідні" відділення заповнилися, щодня приймаємо десяток важких пацієнтів відразу в реанімацію, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко - Цензор.НЕТ 69
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24.03.2021 15:00 Ответить
Похабщину сам клепаешь или кто-то подгон делает?
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24.03.2021 15:08 Ответить
Зеля такой поток похабщины прдуцирует - замахаешься всю выкладывать.
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25.03.2021 07:42 Ответить
Якщо кожен день в реанімацію поступає 10 хворих, то на скільки ліжок те відділення? Ковідні хворі з реанімації швидко виписуються тільки в одному випадку, але я не вірю, що лікарі-анестезіологи настільки "темні", що допускають такі речі.
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24.03.2021 20:42 Ответить
 
 