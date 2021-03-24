Наши "ковидные" отделения заполнились, каждый день принимаем десяток тяжелых пациентов сразу в реанимацию, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко. ВИДЕО

"Ковидные" отделения Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова начали работать в полную силу.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы снова заполнились. У нас количество больных такое же, как было в ноябре, когда был самый большой подъем. И, к сожалению, каждый день мы принимаем десяток тяжелых пациентов, которые идут прямо из приемного в реанимационное отделение. COVID, к сожалению, снова наступает. Я не знаю, как это назвать правильно: третьей волной или возобновлением второй волны. Но коронавируса снова стало много. И людям необходима помощь. Сегодня все наши "ковидные" отделения после небольшого снижения снова начали работать в полную силу. Очень тяжело, когда видишь десятки людей, которые не могут жить без кислорода. Сегодня у нас 22 человека находятся в реанимации, только с помощью аппаратов дышат. Одни – с маской, другие – трансназально. Очень сложная ситуация", - уточнил он.

По его словам, был период в феврале, когда было меньше поступлений.

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"Как бы мы сегодня ни говорили, что карантины, локдауны – это плохо, для больных, наверное, это было лучше. Потому что именно в тот период было меньше больных. Сейчас пошла снова волна – мы каждый день принимаем людей с тяжелыми проявлениями пневмонии, понимая заранее, что многих из них можем не спасти", - уточнил медик.

"Многие из тех, которые поступают в тяжелом состоянии, верили до последнего, что коронавирус можно вылечить дома. Это глубокая ошибка, и надо убедить людей в этом. Любое проявление болезни: особенно одышка, повышение температуры – может привести к тяжелым последствиям. Надо обращаться к врачам", - добавил он.

По его словам, среди молодых людей в основном погибают те, кто имеет хронические или вирусные заболевания, диабет и прочее.

"Пожилые люди, к сожалению, больше погибают от постковидных осложнений. Это различные тромбозы, инсульты, инфаркты. Успешно пролечили коронавирусную пневмонию – через неделю поступают с инсультом… То же самое с инфарктом миокарда или тромбозом конечностей, легочных артерий. Вот такая коварная болезнь, которую еще никто до конца не расшифровал. И я надеюсь, что в ближайшее время все-таки ученые расскажут нам, что необходимо, чтобы успешно вылечить больного", - добавил Рыженко.