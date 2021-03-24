На Саксаганского в Киеве горит дом: из-под крыши вырывается пламя, спасатели уже на месте. ВИДЕО
Сегодня в Киеве на ул. Саксаганского, 38, произошел пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киев.Оперативный в Telegram.
"Серьезный пожар охватил крышу здания на Саксаганского, 38. На место уже прибыли спасатели ГСЧС. Надеемся, что никто не травмируется. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Как пишет пользователь соцсети Facebook Nonna Stefanova по состоянию на 14:55 в доме горит чердак. Огонь постепенно распространяется на весь второй этаж здания.
"Тот где уже был пожар в марте 2015, и где погибли два пожарных. Очень хочется кому-то его сжечь, чтобы поставить многоэтажку. А то в каждом уголке и дворике Саксаганского и Жилянской уже втулили небоскребы, теперь очередь снос малой застройки", – написала она.
Как сообщает в прямом эфире Украина 24, информации о пострадавших нет, движение транспорта по улице Саксаганского временно перекрыли.
Отметим, что на первом этаже дома расположен бар "Бездельники".
Напомним, 4 марта 2015 г. в этом же здании произошел масштабный пожар. Тушили его около двух часов, частично перекрывали улицу Саксаганского, дым был виден по всему центру Киева. При тушении пожара погибли двое спасателей.
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Почти вся улица это памятник архитектуры нео-модерна , эклектики конца 19 начала 20 века !
Но , видимо кто-то хочет снести здания начала 20-го века и поставить бетонные коробки-многоэтажки .
Дмитриевскую и Павловскую уже таким образом уничтожили ... Жилявскую - пока только частично. Саксаганского боялись трогать даже варвары из рыгоблевотных бандюковичей .
А вот криворожским пацанам жилья не хватает , но прибать архитекторное управление зачем ?
Если можно пожарчик устроить !