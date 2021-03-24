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На Саксаганского в Киеве горит дом: из-под крыши вырывается пламя, спасатели уже на месте. ВИДЕО

Сегодня в Киеве на ул. Саксаганского, 38, произошел пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киев.Оперативный в Telegram.

"Серьезный пожар охватил крышу здания на Саксаганского, 38. На место уже прибыли спасатели ГСЧС. Надеемся, что никто не травмируется. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Как пишет пользователь соцсети Facebook Nonna Stefanova по состоянию на 14:55 в доме горит чердак. Огонь постепенно распространяется на весь второй этаж здания.

"Тот где уже был пожар в марте 2015, и где погибли два пожарных. Очень хочется кому-то его сжечь, чтобы поставить многоэтажку. А то в каждом уголке и дворике Саксаганского и Жилянской уже втулили небоскребы, теперь очередь снос малой застройки", – написала она.

На Саксаганского в Киеве горит дом: из-под крыши вырывается пламя, спасатели уже на месте 01
Фото: соцсети

Как сообщает в прямом эфире Украина 24, информации о пострадавших нет, движение транспорта по улице Саксаганского временно перекрыли.

Отметим, что на первом этаже дома расположен бар "Бездельники".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные жители спасли четверых малышей и женщину из горящего дома на Киевщине, - ГСЧС. ФОТО

Напомним, 4 марта 2015 г. в этом же здании произошел масштабный пожар. Тушили его около двух часов, частично перекрывали улицу Саксаганского, дым был виден по всему центру Киева. При тушении пожара погибли двое спасателей.

Киев (25524) пожар (5948)


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Топ комментарии
+29
Место для новой высотки готовят?
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24.03.2021 15:12
+6
На Саксаганского в Киеве горит дом: из-под крыши вырывается пламя, спасатели уже на месте - Цензор.НЕТ 138
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24.03.2021 15:13
+6
100 пудово
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24.03.2021 15:26
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Место для новой высотки готовят?
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24.03.2021 15:12 Ответить
100 пудово
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24.03.2021 15:26 Ответить
Новина державного значення.
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24.03.2021 15:13 Ответить
На Саксаганского в Киеве горит дом: из-под крыши вырывается пламя, спасатели уже на месте - Цензор.НЕТ 138
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24.03.2021 15:13 Ответить
Хтось звільняє місце під забудову.
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24.03.2021 15:13 Ответить
На Саксаганского в Киеве горит дом: из-под крыши вырывается пламя, спасатели уже на месте - Цензор.НЕТ 2291
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24.03.2021 15:13 Ответить
Этот темарь чисто для Мавзолейных Крыс и Ольги **********... с Димой Сикелевым...
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24.03.2021 15:14 Ответить
хорошее место , молодцы !
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24.03.2021 15:17 Ответить
Я недалеко от этого места ходил в школу...
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24.03.2021 15:20 Ответить
В марте 2016 года горело здание цетрального Архива КГБ-ФСБ на Лубянке...Много чего ценного тогда сгорело о советских Крысах прошлого начиная от Феликса Эдмудовича и заканчивая Андроповским дерьмом... Умело замести следы тоже надо уметь...
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24.03.2021 15:25 Ответить
Как неожиданно, - двухэтажный дом спалить, а потом высотку втулить...
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24.03.2021 15:43 Ответить
Це все кляті тварини москалі. Українець ніколи таке не зробить!
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24.03.2021 16:51 Ответить
Саксаганского ... улица , где выросли мои родители , моя тётя и двоюродный брат ...
Почти вся улица это памятник архитектуры нео-модерна , эклектики конца 19 начала 20 века !
Но , видимо кто-то хочет снести здания начала 20-го века и поставить бетонные коробки-многоэтажки .
Дмитриевскую и Павловскую уже таким образом уничтожили ... Жилявскую - пока только частично. Саксаганского боялись трогать даже варвары из рыгоблевотных бандюковичей .
А вот криворожским пацанам жилья не хватает , но прибать архитекторное управление зачем ?
Если можно пожарчик устроить !
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24.03.2021 17:03 Ответить
..очевидно профуратура уже подобрала подходящих под описание потерпевших и свидетелей нужных патриотов, фошиздов и бандеровцев.. они скоро узнают, что натворили
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24.03.2021 17:28 Ответить
подпольная штабс квартира гитлера застенки пастора)
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24.03.2021 17:37 Ответить
На месте старого дома всегда можно построить новый! Особенно на Саксаганского! ))
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25.03.2021 00:27 Ответить
уже пытались его снести. теперь жгут. под застройку.
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28.03.2021 00:16 Ответить
 
 