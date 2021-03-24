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В ковид-отделениях Николаева закончились места, больных будут размещать в медцентре за городом. Проблема с обеспечением врачами, - мэр. ВИДЕО

Поскольку в отделениях больниц Николаева, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, закончились места, больных из города будут размещать в фтизиопульмонологическом медицинском центре в селе Надбугское.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в ходе заседания исполкома городского совета сегодня, 24 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НикВести.

"Сегодня у нас, как и в других городах Украины, есть проблема. Это не проблема создания нового коечного фонда, а это проблема обеспечения их бригадами врачей. Бригада врачей состоит из одного врача, я не эксперт в этой сфере, но с профессионального врача-терапевта, хирурга и так далее — еще у него должны быть помощники. Сегодня у нас проблема, чтобы обеспечить достаточное количество врачей. На самом деле сегодня у нас есть областной центр и в нем будут размещаться дополнительные кровати — в центре, который находится недалеко от Николаева, - сказал мэр.

Читайте также: В коронавирусных больницах Николаева заканчиваются места, пациентов размещают в коридорах, - местные СМИ. ФОТО

Автор: 

больница (1440) карантин (16729) Николаев (2153) Сенкевич Александр (188) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
это же целый год готовились и как всегда обосрались.. так везде, и всегда..
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24.03.2021 16:08
+8
Ходіть і далі без масок...дибіли..
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24.03.2021 16:03
+7
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
У ковід-відділеннях Миколаєва закінчилися місця, хворих розміщуватимуть у медцентрі під містом. Проблема із забезпеченням лікарями, - мер - Цензор.НЕТ 1020
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24.03.2021 16:03
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Ходіть і далі без масок...дибіли..
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24.03.2021 16:03 Ответить
Частіше міняйте памперси, тролі
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24.03.2021 16:47 Ответить
Поддерживаю. Видел в метро придурка, который орал что маски бесполезны, он типа агитацию вел. А таких много
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24.03.2021 17:01 Ответить
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
У ковід-відділеннях Миколаєва закінчилися місця, хворих розміщуватимуть у медцентрі під містом. Проблема із забезпеченням лікарями, - мер - Цензор.НЕТ 1020
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24.03.2021 16:03 Ответить
тебе еще на настоМенделило сто раз это говно постить то?
то есть вяликоублажаемого Быдлимира кто-тотаковича.
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24.03.2021 16:07 Ответить
я и в июле месяце буду передавать чувакам привет из Буковеля
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24.03.2021 16:08 Ответить
да им как-то побоку будет то. а вот старикашкам зараженным ими уже Сталин привет передает
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24.03.2021 16:30 Ответить
Столько текста ни о чём.
Перевожу- колитесь индийским шмурдяком, глупцы. А то мы вам "новости" и не такие подгоним...
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24.03.2021 16:06 Ответить
это же целый год готовились и как всегда обосрались.. так везде, и всегда..
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24.03.2021 16:08 Ответить
Звоните Стебанову, спросите Ляшко, утритесь, пойдите на перекур, увольнитесь, написав шо нехватка докторов и вообще санитар пепельницу украл вчера, это ваще невыносимо, из-за этого 15 поциентов присоединились к Сралину вчера, а сегодня так целых 20.
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24.03.2021 16:09 Ответить
А шо, фото- и видеосъёмки засекречены? А то эта невнятная фотография уже не первый день тут кочует. В коридорах лежат? А раньше такого не было?
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24.03.2021 16:10 Ответить
Что-то не видно нашего "успешного победителя КОВИДа".
Когда, как требует МВФ, проведут аудит вытраченных средств на борьбу с КОВИДом? Зеленая плесень хорошо прибарахлилась-озолотилась, а вы - подыхайте без лекарств, врачей, больниц.
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24.03.2021 16:11 Ответить
Странно... У меня полно родни и друзей из Николаева... Так всё ТИХО !
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24.03.2021 16:14 Ответить
Така ж хєрня скрізь, мабуть: ніби забито, а якшо дуже попросити через когось, то не забито.
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24.03.2021 16:53 Ответить
у МЕНЯ такое чувство. что это "ніби забито" - это по указке выше, что бы нагнать истерию и заставить всех уколоться шмурдяком... Попутно: наварится, и держать всех в стойеле !
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24.03.2021 16:59 Ответить
Звісно, таке ми вже минулого року проходили, хто дуже хотів або стан критичний до лікарні потрапляли.
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24.03.2021 17:04 Ответить
Читай новости! У вас даже шмурдяк закончился, и не носи маску, она ничего не дает, и вирус это выдумка, и не обращай внимания - это просто естественный отбор для вальтанутых.
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24.03.2021 19:57 Ответить
Я должен прокомментировать комментарий - которы явно дебильный !
Где я говорил, что ковида не существует ! Я говорю, что УГРОЗЫ ОТ НЕГО ЗАВЫШЕНЫ !
И говорю, что сомневаюсь в безопасности шмурдяка !
И я уверен, что шмурдяк не закончился - так как еще недавно говорили о том, что маоло кто вакцинируется и сроки годности истекают ! И просто выкидывают ! А это не одно и тоже. что "закончился" !!!
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24.03.2021 20:03 Ответить
Они че, в ковидной больнице работают? Прям лично видят что койки пустые, а персонал дрыхнет? Или просто звездят, потому как звездуны? ))
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24.03.2021 17:03 Ответить
Это говорит о том, что при БОЛЬШОМ круге знакомых и ОБЩИХ знакомых, а так же коллег по работе и учебы - НЕТ НИ ОДНОГО БОЛЬНОГО ковидом, а ТЕМ БОЛЕЕ НИ ОДНОГО ЛЕЖАЩЕГО В БОЛЬНИЦЕ...!
Как говорится город не большой, так или иначе многие друг друга через кого то знают ... а - тишина...
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24.03.2021 17:16 Ответить
ти на певне йо..нувся.. або живеш у віддаленому херсонському селі..
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24.03.2021 18:21 Ответить
Я живу в не большом городе (несколько сот тысяч человек) и у меня нет ни по работе ни среди знакомых членов семьи, где хоть ОДИН заболел !
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24.03.2021 18:30 Ответить
Тихо, потому что мой родной город населяют преимущественно дебилы. Вчера, в день рекорда смертности в стране, больше половины людей в маршрутке без масок. По работе люди приходят ко мне без масок. Когда, раздражаясь, рявкаешь, чтобы при входе в мой кабинет они одели маску, они смотрят на меня как на дебила. Мест для ковидных больше нет, почти невозможно положить человека в больницу даже по блату и за деньги.
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24.03.2021 17:07 Ответить
" в день рекорда смертности в стране" - а откуда вам об этом известно . вам так по телеку сказали !?

Сколько из ваших личны знакомых и колег по работе (и членов их семей) ежит в больнице с ковидом !? Вы не интересовались ... ?
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24.03.2021 17:18 Ответить
Прямо сейчас болеют четверо из моего окружения. Предполагая, что я сейчас вступил в разговор человеком невежественным, дальнейшую дискуссию со своей стороны завершаю.
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24.03.2021 17:47 Ответить
Предполагаю, что ты "завершаешь дискусию", зная, что последуют следующие наводящие вопросы к тебе и скорее всего - ты поймёшь, что ты в тупике и ответить тебе нечем..
Например: я не спрашивал у вам "болеют ли ..." , я спросил "Сколько из ваших личных знакомых и коллег по работе (и членов их семей) ЛЕЖИТ В БОЛЬНИЦЕ С КОВИДОМ !?"

Что касается, "болеют" - то возникает вопрос - каков диагноз... На чём он основан... При условии , что даже тесты - не точны !!!
И т.д.
Но вы правы, нам с вами действительно нет смыла говорить... Так как я всегда когда сомневаюсь - ищу ответ. А не слепо верю тому, что сказали...
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24.03.2021 18:11 Ответить
"Сколько из ваших личных знакомых и коллег по работе (и членов их семей) ЛЕЖИТ В БОЛЬНИЦЕ С КОВИДОМ !?"

лежали двоє.З родини.
померли(
а ти кричи далі..
тільки біду не наклич .
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24.03.2021 18:22 Ответить
Что касается, "болеют" - то возникает вопрос - каков диагноз... На чём он основан... При условии , что даже тесты - не точны !!!

 зараз досить точні..
і їх повторно роблять
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24.03.2021 18:24 Ответить
"і їх повторно роблять" - ТЕМИ ЖЕ "реагентами" !?... которые , и снова - рулетка... !?
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24.03.2021 18:27 Ответить
Что то ты не внятно написал... Сколько лежали и сколько умерло... ?
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24.03.2021 18:28 Ответить
Не проблема с ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВРАЧАМИ,а проблема в ОБЕСПЕЧЕНИИ ВРАЧЕЙ.
Врачи поехали за кордон на нормальные деньги.
А вам, баранам, насрать на врачей и на народ!
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24.03.2021 16:22 Ответить
Такі справи і нічого не зміниться, чим Україна схожа на Індію так це великою часткою бідних але в Індії все через дуже велику кількість населення а в Україні через банальну монополізацію економіки десятком олігархів які не дають їй розвиватися.
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24.03.2021 17:07 Ответить
Нда....Сенкевич...молодец....****..
Теперь ковидных больных в Надбугском будут ложить рядом с туберкулезниками....
Браво...просто офигеть можно...почему не сразу в морге?
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24.03.2021 19:17 Ответить
 
 