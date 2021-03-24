В ковид-отделениях Николаева закончились места, больных будут размещать в медцентре за городом. Проблема с обеспечением врачами, - мэр. ВИДЕО

Поскольку в отделениях больниц Николаева, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, закончились места, больных из города будут размещать в фтизиопульмонологическом медицинском центре в селе Надбугское.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в ходе заседания исполкома городского совета сегодня, 24 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НикВести.

"Сегодня у нас, как и в других городах Украины, есть проблема. Это не проблема создания нового коечного фонда, а это проблема обеспечения их бригадами врачей. Бригада врачей состоит из одного врача, я не эксперт в этой сфере, но с профессионального врача-терапевта, хирурга и так далее — еще у него должны быть помощники. Сегодня у нас проблема, чтобы обеспечить достаточное количество врачей. На самом деле сегодня у нас есть областной центр и в нем будут размещаться дополнительные кровати — в центре, который находится недалеко от Николаева, - сказал мэр.

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