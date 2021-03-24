В ковид-отделениях Николаева закончились места, больных будут размещать в медцентре за городом. Проблема с обеспечением врачами, - мэр. ВИДЕО
Поскольку в отделениях больниц Николаева, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, закончились места, больных из города будут размещать в фтизиопульмонологическом медицинском центре в селе Надбугское.
Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в ходе заседания исполкома городского совета сегодня, 24 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НикВести.
"Сегодня у нас, как и в других городах Украины, есть проблема. Это не проблема создания нового коечного фонда, а это проблема обеспечения их бригадами врачей. Бригада врачей состоит из одного врача, я не эксперт в этой сфере, но с профессионального врача-терапевта, хирурга и так далее — еще у него должны быть помощники. Сегодня у нас проблема, чтобы обеспечить достаточное количество врачей. На самом деле сегодня у нас есть областной центр и в нем будут размещаться дополнительные кровати — в центре, который находится недалеко от Николаева, - сказал мэр.
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то есть вяликоублажаемого Быдлимира кто-тотаковича.
Перевожу- колитесь индийским шмурдяком, глупцы. А то мы вам "новости" и не такие подгоним...
Когда, как требует МВФ, проведут аудит вытраченных средств на борьбу с КОВИДом? Зеленая плесень хорошо прибарахлилась-озолотилась, а вы - подыхайте без лекарств, врачей, больниц.
Где я говорил, что ковида не существует ! Я говорю, что УГРОЗЫ ОТ НЕГО ЗАВЫШЕНЫ !
И говорю, что сомневаюсь в безопасности шмурдяка !
И я уверен, что шмурдяк не закончился - так как еще недавно говорили о том, что маоло кто вакцинируется и сроки годности истекают ! И просто выкидывают ! А это не одно и тоже. что "закончился" !!!
Как говорится город не большой, так или иначе многие друг друга через кого то знают ... а - тишина...
Сколько из ваших личны знакомых и колег по работе (и членов их семей) ежит в больнице с ковидом !? Вы не интересовались ... ?
Например: я не спрашивал у вам "болеют ли ..." , я спросил "Сколько из ваших личных знакомых и коллег по работе (и членов их семей) ЛЕЖИТ В БОЛЬНИЦЕ С КОВИДОМ !?"
Что касается, "болеют" - то возникает вопрос - каков диагноз... На чём он основан... При условии , что даже тесты - не точны !!!
И т.д.
Но вы правы, нам с вами действительно нет смыла говорить... Так как я всегда когда сомневаюсь - ищу ответ. А не слепо верю тому, что сказали...
лежали двоє.З родини.
померли(
а ти кричи далі..
тільки біду не наклич .
зараз досить точні..
і їх повторно роблять
Врачи поехали за кордон на нормальные деньги.
А вам, баранам, насрать на врачей и на народ!
Теперь ковидных больных в Надбугском будут ложить рядом с туберкулезниками....
Браво...просто офигеть можно...почему не сразу в морге?