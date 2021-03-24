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Протестовавший под ОП Филимонов: Я не вижу проблемы в разбитом окне, это не повод закрывать человека под домашний арест. ВИДЕО+ФОТО

Лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов, которого обвинили в хулиганстве из-за субботней акции протеста под Офисом Президента и могут лишить свободы на срок от 3 до 7 лет, прокомментировал обвинения.

Свою позицию Филимонов озвучил журналистам у здания Печерского райсуда, который должен избрать меру пресечения ему и еще троим участникам протеста, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я, например, не вижу проблемы в разбитом окне. Я, возможно, не поддерживаю эту ситуацию, но это точно не повод человека закрывать сейчас на домашний арест, вменять ему п. 4 ст. 296 за разбитое окно. Извините меня, пожалуйста, в том же Офисе Президента сидит Татаров, который украл 70 млн. Но он-то ходит на свободе и даже занимает свою должность", - сказал Филимонов.

Он отметил, что не согласен с предъявленными обвинениями.

"Мне инкриминируют грубое нарушение правопорядка по мотивам явного неуважения к обществу с особой дерзостью и с заранее заготовленными предметами для нанесения телесных повреждений, это очень важно. ... Какие телесные повреждения были нанесены, кому они были нанесены? Антон Геращенко рассказывает, что никто не пострадал. Откуда статью берут? Непонятно", - сказал Филимонов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В то же время клининговые компании готовы отмыть гранит на Банковой за 12 тыс. грн и восстановить дверь за 30 тыс. грн.

Также на Цензор.НЕТ: Сегодня Печерский райсуд Киева будет избирать меру пресечения четырем участникам субботней акции под ОП

Фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

Протестовавший под ОП Филимонов: Я не вижу проблемы в разбитом окне, это не повод закрывать человека под домашний арест 01
Протестовавший под ОП Филимонов: Я не вижу проблемы в разбитом окне, это не повод закрывать человека под домашний арест 02
Протестовавший под ОП Филимонов: Я не вижу проблемы в разбитом окне, это не повод закрывать человека под домашний арест 03
Протестовавший под ОП Филимонов: Я не вижу проблемы в разбитом окне, это не повод закрывать человека под домашний арест 04

Автор: 

протест (5858) Богачук Олег (1462) мера пресечения (459) Офис Президента (1798) Филимонов Сергей (15)


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Топ комментарии
+16
Розбий вікно в своєму домі і будеш на волі
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24.03.2021 16:51
+15
Всі прямо марять, щоб було як Білорусі!
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24.03.2021 17:00
+15
Смотрю повылазило тролей рюкзакова , как никогда 😏
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24.03.2021 17:11
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Feys OBDOVBANIY-avakivskiy 4len !
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24.03.2021 20:31 Ответить
...зовсім бачу кепсько тобі.
Невдячна робота у поросябота.
Ну нічого -нічого. Не ти перший, не ти останній.
Лишаю тебе з тобою наодинці, болєзний.
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24.03.2021 20:44 Ответить
avakov-Tarantino
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24.03.2021 19:53 Ответить
Я не вижу проблемы в разбитом окне, это не повод закрывать человека под домашний арест._________ а я не вижу проблемы в разбитой твоей физиономии, это не повод закрывать человека на 15 суток...
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24.03.2021 20:24 Ответить
Не плачь малыш, твои спонсоры тебя отмажут.
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24.03.2021 20:49 Ответить
Дивно. ...поджечь таблічку на зданії "Прєзідєнт України". Друзі вірно підмічено , але журнашлюхи не помічають. Будинок -Президент України. Запитання у кого проблеми з бошкой? Які претензії до протестуючих? Був би офіс , так це адмін будівля і звідси можна далі розмовляти. Будинок і табличка Призидент. Щось тут *******.
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24.03.2021 20:51 Ответить
Их преступление не в разбитом окне, а в их зеленом выборе, а сегодняшнее действо---это их наказание.
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24.03.2021 21:01 Ответить
Право на восстание закреплено в Преамбуле Всеобщей декларации прав человека (далее - Декларация), принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, где указанно:«Необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения»[3].

У нас власть охраняет государство??? Именно против нарушения права на справедливый суд и был протест. Не услышали? Есть еще право на восстание! А там стеклами не отделаешься! Вывод - разбитое стекло - это конечно плохо , но если власть не слышит народ - будут уже разбитые головы!
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24.03.2021 21:16 Ответить
да не надо далеко ходить, подобные обвинения в соседней сране пекут, как горячие пирожки, ясно откуда ноги растут...,если посмотреть внимательно, это просто калька с подобных обвинений в рашке, ничего нового нынешняя недолугая власть просто не в состоянии придумать...
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24.03.2021 21:41 Ответить
Граждане,я конечно,за справедливость.Среди моих друзей-приятелей,есть много тех, у кого сыновья-АТОшники.
И живые, и мертвые...
Но у меня возник простой вопрос,- нахрена бить стекла ???
Это как-то на что-то может повлиять на что-то , кроме того, что из наших налогов заплатят за восстановление фасада и дверей ???
/При том,что в здании никого не было !!!/
P.S.- знаю,уверен, что этот пост заспамят...ну-ну...
/А подумать ?/
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25.03.2021 08:40 Ответить
це емоції.
банальні емоції та ненависть.
вони звикли на фронті вбивати ворога, а тут він сидить і чіпати його не можна.
значно гірше побитого скла діяльність зеленського.
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25.03.2021 08:42 Ответить
вони звикли на фронті вбивати ворога, а тут він сидить і чіпати його не можна.


Мем,там, у будівлі НІКОГО не було.
Які нафіг,- сидить і чіпати не можна ????????????
Можна і треба. Але ж не гранітне каміння....воно нічого відповісти не зможе......
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25.03.2021 08:52 Ответить
То і що що не було. Та будівля вже є уособленням зла, інтриг та зради.
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25.03.2021 08:54 Ответить
Мені би хотілось, щоб ті хлопці особисто попарили Зеленського банним віничком .
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25.03.2021 08:55 Ответить
Нехай прийдуть туди тоді,коли там хоч хтось буде, тоді і можуть справдитися їхні надії.......
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25.03.2021 09:00 Ответить
От Ви розумієте, що самі потрапили в пастку , зорганізовану владою.
Вони ж навмисне підпустили до будівлі протестувальників в надії, що в когось не втримають нерви. Опору не чинили. Потім мусора самі ще подописували на стінах. І впарили Вам історію про вандалів з націоналістичним нахилом.
А людей має непокоїти не розписана будівля, а посадка патріотів, безлад в економіці, провал вакцинації, зрада на війні, тощо. Проблем вище даху. А Ви тут про будівлю скусь, відмиту за 50 тисяч гривень.
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25.03.2021 09:05 Ответить
Потрапив у пастку ? Да ладно....)
Я ж у відмінність від ,тіпа, юриста, який,тіпа, одержав якісь знання десь там ,
маю змогу думати наперед.)
Так шо,ваші нападки,-мімо.)
А те, що людей відволікають від нагальних проблем різними шоу,так це і до бабки не ходИ.
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25.03.2021 09:20 Ответить
Послухайте себе - що Ви обговорюєте.
Так, потрапили в інформаційну пастку.
Інакше мали би ставити інші питання.
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25.03.2021 09:26 Ответить
Мем, а давайте ми на просто форумі, не будемо спілкуватись.
Як вам така ідея ?
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25.03.2021 09:37 Ответить
Мееееем, де ви ? Я ж пожартував. ))
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25.03.2021 09:48 Ответить
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