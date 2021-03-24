Набсовет объявил повторный конкурс на должность исполнительного директора УКФ. ВИДЕО

Наблюдательный совет Украинского культурного фонда 24 марта провел собеседования с участниками конкурса на должность исполнительного директора УКФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонда, после проведения открытых собеседований с кандидатами и голосования набсовет принял решение объявить повторный конкурс по отбору на должность исполнительного директора УКФ.

На собеседование были допущены 10 человек, действующий исполнительный директор Юлия Федив сняла свою кандидатуру за сутки до проведения конкурса.

Украинский культурный фонд - это государственное учреждение, созданное в 2017 году для содействия развития культуры. Фонд оказывает государственную финансовую поддержку инициативам в сфере культуры и креативных индустрий через механизм отбора проектов и инициатив на конкурсной основе.

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Деятельность фонда, согласно действующему законодательству, направляется и координируется Министерством культуры и информационной политики Украины.