"Без цензуры в прямом эфире": Зе-власть наращивает панику, дело Стерненко, Кива - ученый. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева раскладывают по полочкам кандидата наук Киву и новую украинскую академическую доброчестность, ношение масок на улице, новости по делу Стерненко, а также вспоминает годовщину смерти Вячеслава Черновола.

Сегодня в 20:45 в "Без цензуры в прямом эфире":

✅Как Зе-власть наращивает ковидную панику, чтобы впарить украинцам китайскую бодягу, то есть вакцину, купленную втридорога через фирмы-прокладки экс-регионалки Богатыревой?

✅Дело Стерненко. Что с Сергеем и активистам, которых прессуют после субботней акции под Офисом Президента?

✅Кива - ученый, или Новая академическая добродетель. Что ж, если разоблаченный плагиатор, несмотря на все, может стать министром образования, а Портнов и Марченко называют себя журналистами, то почему бы Илье Киве не стать кандидатом наук по государственному управлению, прости-Господи?

✅Тайна смерти Черновола.

Вячеслав Черновол - украинский политический деятель и диссидент, который погиб в автокатастрофе на трассе "Борисполь - Золотоноша" 25 марта 1999 года. Представители Народного Руха Украины изначально называли гибель своего лидера политическим убийством, ведь он был конкурентом тогдашнего президента Леонида Кучмы, который собирался баллотироваться на второй срок.

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к "Без цензуры в прямом эфире"!