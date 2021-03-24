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"Без цензуры в прямом эфире": Зе-власть наращивает панику, дело Стерненко, Кива - ученый. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева раскладывают по полочкам кандидата наук Киву и новую украинскую академическую доброчестность, ношение масок на улице, новости по делу Стерненко, а также вспоминает годовщину смерти Вячеслава Черновола.

Сегодня в 20:45 в "Без цензуры в прямом эфире":

✅Как Зе-власть наращивает ковидную панику, чтобы впарить украинцам китайскую бодягу, то есть вакцину, купленную втридорога через фирмы-прокладки экс-регионалки Богатыревой?

✅Дело Стерненко. Что с Сергеем и активистам, которых прессуют после субботней акции под Офисом Президента?

✅Кива - ученый, или Новая академическая добродетель. Что ж, если разоблаченный плагиатор, несмотря на все, может стать министром образования, а Портнов и Марченко называют себя журналистами, то почему бы Илье Киве не стать кандидатом наук по государственному управлению, прости-Господи?

✅Тайна смерти Черновола.

Вячеслав Черновол - украинский политический деятель и диссидент, который погиб в автокатастрофе на трассе "Борисполь - Золотоноша" 25 марта 1999 года. Представители Народного Руха Украины изначально называли гибель своего лидера политическим убийством, ведь он был конкурентом тогдашнего президента Леонида Кучмы, который собирался баллотироваться на второй срок.

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к "Без цензуры в прямом эфире"!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+14
"Без цензуры в прямом эфире": Зе-власть наращивает панику, дело Стерненко, Кива - ученый - Цензор.НЕТ 5240
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24.03.2021 21:04
+10
"Без цензуры в прямом эфире": Зе-власть наращивает панику, дело Стерненко, Кива - ученый - Цензор.НЕТ 7945
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24.03.2021 21:01
+9
фуууу... та нащО воно Вам? )))
тепер ківа матюкатися буде як вчений (аж страшно))))
***
...Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!....
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24.03.2021 21:22
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Мені цікаво, хто в Ківи був науковим керівником його дисертації?
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24.03.2021 20:58 Ответить
по другому "если ли у кивы ещё одна правая рука и в науке?" ))
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24.03.2021 21:20 Ответить
*есть ли
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24.03.2021 21:20 Ответить
та взагалі я то не про руку
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24.03.2021 21:23 Ответить
фуууу... та нащО воно Вам? )))
тепер ківа матюкатися буде як вчений (аж страшно))))
***
...Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!....
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24.03.2021 21:22 Ответить
Ліва або права,до сраки,лобуїбав сам)))
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24.03.2021 21:25 Ответить
Не ЧорновОл, а ЧорновИл!!!
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24.03.2021 21:00 Ответить
"Без цензуры в прямом эфире": Зе-власть наращивает панику, дело Стерненко, Кива - ученый - Цензор.НЕТ 7945
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24.03.2021 21:01 Ответить
"Без цензуры в прямом эфире": Зе-власть наращивает панику, дело Стерненко, Кива - ученый - Цензор.НЕТ 8750
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24.03.2021 21:03 Ответить
"Без цензури в прямому ефірі": Зе-влада нарощує паніку, справа Стерненка, Ківа - вчений - Цензор.НЕТ 414
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24.03.2021 21:28 Ответить
"Без цензуры в прямом эфире": Зе-власть наращивает панику, дело Стерненко, Кива - ученый - Цензор.НЕТ 5240
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24.03.2021 21:04 Ответить
"Без цензури в прямому ефірі": Зе-влада нарощує паніку, справа Стерненка, Ківа - вчений - Цензор.НЕТ 5326
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25.03.2021 05:09 Ответить
Росіянський шаріков ківа рулить в Україні...що ви ще хотіли сказати??Все ніби зрозуміло з цією країною.
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24.03.2021 21:06 Ответить
Чергове відволікання уваги влади від тарифів..
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24.03.2021 21:15 Ответить
"Без цензури в прямому ефірі": Зе-влада нарощує паніку, справа Стерненка, Ківа - вчений - Цензор.НЕТ 9655

Тоже учёный, у него 3 класса образования...

кива не позорилась бы ты, ну почему ты такая тупая???
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24.03.2021 21:20 Ответить
ПО ЭТОМУ ПОРА ОТ МАССОВЫХ ПРОТЕСТОВ ПЕРЕХОДИТЬ К ТОЧЕЧНЫМ НАРОДНЫМ УДАРАМ !)
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24.03.2021 21:21 Ответить
Сколько лет я это слышу? Правильно! 30!
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24.03.2021 21:25 Ответить
Так это кацапы её так заматросили.
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24.03.2021 21:59 Ответить
Проффксорському полку поповнення.
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24.03.2021 22:04 Ответить
Як казав у свій час академік Ландау:"Ученьіми бьівают собачки, если их, конечно, научат. Мьі - научньіе работники".
У Ківи є шанс стати ученой собачкой. Якщо правильно спрацюють наукові опоненти.
Хоча шансів мало...
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24.03.2021 22:31 Ответить
У країні, в якій Президентом люди обирають такого як Моніка Зеленськи, кандидатами наук мають ставати такі як Ківа.
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24.03.2021 23:05 Ответить
Товарищ КИВА ВЫ БОЛЬШОЙ УЧЕНЫЙ ! хе-хе__)
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24.03.2021 23:53 Ответить
Поки ви знімаєте ролики для Ютуба чи набираєте коментарі на Цензорі,
Кива "пише дисертацію" і отримає кандидата наук.
Ви смієтеся з нього, а він ще буде ваших дітей вчити.
Над Зеленським ви теж сміялися, а тепер він вами керує...

Може більше вчитися треба?
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25.03.2021 05:43 Ответить
хто не слухає Без цензури, той потім голосує за країну зеленського, в якій ківи захищають докторську дисертацію.
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25.03.2021 08:16 Ответить
"Без цензури в прямому ефірі": Зе-влада нарощує паніку, справа Стерненка, Ківа - вчений - Цензор.НЕТ 1217
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25.03.2021 07:26 Ответить
Илюха
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25.03.2021 07:27 Ответить
--- Придивовижний ми народ ... Дружно голосуємо за вражину...А тепер.щоднину. думаймо--гадаймо : кого ж ми обераймо ?! А я так вірив в Україну-- НЕ руїну ... А Володька рік мені : -- із цього роя НЕ вийде ніху#---НЕ державницький народ ми спроможні . лише на гризоту в перспективі --ні на йоту ! P.S. Я ж голосував за Левка. Вячеслава .та скромного. совісного Руслана. проте вітрильник " Україна". як летючий голандець. ---одурманено летів у вир. ощасливлюючи етнічних мойсеїв та інших зайд /кремлівських агентяр.../ І де никає отой ОКУЛІСТ .який зможе стягнути пелину--облуду з очей нашого народу ???
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25.03.2021 10:12 Ответить
 
 