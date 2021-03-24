"Без цензуры в прямом эфире": Зе-власть наращивает панику, дело Стерненко, Кива - ученый. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева раскладывают по полочкам кандидата наук Киву и новую украинскую академическую доброчестность, ношение масок на улице, новости по делу Стерненко, а также вспоминает годовщину смерти Вячеслава Черновола.
Сегодня в 20:45 в "Без цензуры в прямом эфире":
✅Как Зе-власть наращивает ковидную панику, чтобы впарить украинцам китайскую бодягу, то есть вакцину, купленную втридорога через фирмы-прокладки экс-регионалки Богатыревой?
✅Дело Стерненко. Что с Сергеем и активистам, которых прессуют после субботней акции под Офисом Президента?
✅Кива - ученый, или Новая академическая добродетель. Что ж, если разоблаченный плагиатор, несмотря на все, может стать министром образования, а Портнов и Марченко называют себя журналистами, то почему бы Илье Киве не стать кандидатом наук по государственному управлению, прости-Господи?
✅Тайна смерти Черновола.
Вячеслав Черновол - украинский политический деятель и диссидент, который погиб в автокатастрофе на трассе "Борисполь - Золотоноша" 25 марта 1999 года. Представители Народного Руха Украины изначально называли гибель своего лидера политическим убийством, ведь он был конкурентом тогдашнего президента Леонида Кучмы, который собирался баллотироваться на второй срок.
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тепер ківа матюкатися буде як вчений (аж страшно))))
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...Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!....
Тоже учёный, у него 3 класса образования...
кива не позорилась бы ты, ну почему ты такая тупая???
У Ківи є шанс стати ученой собачкой. Якщо правильно спрацюють наукові опоненти.
Хоча шансів мало...
Кива "пише дисертацію" і отримає кандидата наук.
Ви смієтеся з нього, а він ще буде ваших дітей вчити.
Над Зеленським ви теж сміялися, а тепер він вами керує...
Може більше вчитися треба?