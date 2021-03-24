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ОПЗЖ восстановила под Харьковом разрушенный в 2017-м камень дружбы с Россией. Активисты опять его разбили. ВИДЕО+ФОТО

"Оппозиционная платформа - за жизнь" подчеркнула, что "всегда будет стоять за дружбу двух братских народов". Активисты "Світанка" пообещали обратиться в СБУ, активисты "Фрайкора" разбили камень.

Камень дружбы с Россией расположен поселке Русская Лозовая под Харьковом, сообщает Цензор.НЕТ. Установленный в честь годовщины Переяславской рады монумент был уничтожен в 2017 году. Сегодня председатель фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете Андрей Лесик сообщил, что его партийцы восстановили камень. "Восстановление памятника - это наша принципиальная позиция. Мы стояли и всегда будем стоять за дружбу двух братских народов", - написал он.

Представители организации "Світанок" пообещали уничтожить камень и обратиться с СБУ, но их опередили коллеги из "Фрайкора". Они выложили в Телеграм видео уничтожения памятного знака.

Читайте на Цензор.НЕТ: Депутаты ОПЗЖ массово хотят взять на поруки пропагандиста Дудкина, - источник

В областном представительстве Украинского института нацпамяти заявили, что действия ОПЗЖ противоречат здравому смыслу.

"На законодательном и международном уровне Россия признана агрессором относительно Украины. Установление таких памятных знаков можно расценивать как пощечину украинскому обществу, которое сегодня переживает, чуть ли не каждый день получает ужасные вести с фронта. У нас гибнут люди. В то же время политики позволяют себе ставить такие памятники, которые противоречат здравому смыслу", - сказала "Суспільному" Мария Тахтаулова.

Также на Цензор.НЕТ: УПЦ провела крестный ход в Харькове: во время пандемии в центре города собралось около 3 тыс. человек. ФОТО+ВИДЕО


ОПЗЖ восстановила под Харьковом разрушенный в 2017-м камень дружбы с Россией. Активисты опять его разбили 01ОПЗЖ восстановила под Харьковом разрушенный в 2017-м камень дружбы с Россией. Активисты опять его разбили 02ОПЗЖ восстановила под Харьковом разрушенный в 2017-м камень дружбы с Россией. Активисты опять его разбили 03

ОПЗЖ восстановила под Харьковом разрушенный в 2017-м камень дружбы с Россией. Активисты опять его разбили 04ОПЗЖ восстановила под Харьковом разрушенный в 2017-м камень дружбы с Россией. Активисты опять его разбили 05

Автор: 

дружба (66) памятник (2239) патриотизм (227) россия (95645) Харьков (7509) Лесик Андрей (12) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+119
ОПЗЖ восстановила под Харьковом разрушенный в 2017-м камень дружбы с Россией. Активисты опять его разбили - Цензор.НЕТ 2891
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24.03.2021 22:48
+76
"камень дружбы" точь-в-точь как НАДГРОБИЕ))
и цвет сответсвующий...
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24.03.2021 22:58
+50
заметно что вы, батенька, сильно от российский реалий оторвались. Именно этот российский народ, который якобы тут не причем - и выбрал Путина. И именно он едет на Донбасс нас убивать, отрабатывая долги по ипотеке. И менно он когда не станет Путина выберет нового психопата с великодержавной шизопараноей себе на царствие
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24.03.2021 23:05
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Страница 2 из 2
Нужно тот камень и остатки от саного памятника засунуть Рабиновичу, Лесику, медведчуку в ДУПУ. ОПЗЖисты - вражеское образование в Украине. Не партия, а клоака недругов нашей страны!!
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25.03.2021 00:38 Ответить
Не камень дружбы, а какая то дешевка за 3 копейки.
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25.03.2021 00:57 Ответить
не говори... стоит себе какой-то фаллический символ, зачем на него всякие таблички лепить с какой-то ахинеей)
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25.03.2021 02:40 Ответить
Може, для того, щоб він нагадував їм відомий пам'ятник їхньому кумиру?


ОПЗЖ відновила під Харковом зруйнований у 2017-му камінь дружби з Росією. Активісти знову його розбили - Цензор.НЕТ 3096
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25.03.2021 23:08 Ответить
Чем разбили, головой?
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25.03.2021 01:03 Ответить
Твоей.
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25.03.2021 13:24 Ответить
надо срочно заминировать
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25.03.2021 01:14 Ответить
Как же достали эти любители совка и русни, ну когда же они передохнут, все?
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25.03.2021 02:00 Ответить
уважаемый Янис, а когда же, наконец, в Риге снесут на хрен огромный длинный монумент в виде скульптурной группы "советских воинов-оккупантов", стоящий в самом центре столицы Латвии, жесточайше пострадавшей от советской сволочи и руснявых мигратнтов-колонистов?
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25.03.2021 04:48 Ответить
Слабка реакція. Сучі діти мають ходити і оглядатись. Лесик давно мав бути на нарах і пити чефір.
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25.03.2021 02:08 Ответить
КАК ОНИ УЖЕ ДОСТАЛИ УКРАИНУ ЭТИ УГРО-ФИНСКИЕ ФАШИСТЫ )(УЙЛА МОСКАЛИ - КАЦАПЫ І ЇХ ХОЛУЇ ЯНИЧАРИ З -ОПЗЖ
-
ФАШИСТ )(УЙЛО ТВЕРДИТ, ЧТО БРАТ ОН НАМ, НО НЕ БРАТ НАМ УГРО - ФИНСКИЙ ХАМ.
И НЕ НАБИВАЙТЕСЬ КАЦАПЫ В БРАТЬЯ ЗРЯ, РАБЫ - ХОЛОПЫ КРЕМЛЕВСКОГО ЦАРЯ.
ЧУДЬ, ВОДЬ, ВЕСЬ, МЕРЯ, МУРОМА, ЭРЗЯ, МОРДВА, ЛОПАРЬ, ЧУХОНЕЦ, ТАТАРВА.....
МЕДВЕДЬ, В ТАЙГЕ СОСУЩИЙ ЛАПУ, НА СВЕТ ПРОИЗВЕЛИ УЖАСНОГО КАЦАПА.
НАМ, БРАТЬЯ: СЕРБЫ И ПОЛЯКИ, НО НЕ БРАТЬЯ КАЦАПЫ, ЛАПТИ - МОСКАЛИ, ОДНАКО.
НАМ БРАТ СЛОВАК, ХОРВАТ, БОЛГАРИН, А ВАШ КАЦАПЫ БРАТ : УГРО -ФИНН И ТАТАРИН
НАМ УКРАИНЦАМ БРАТЬЯ БЫЛИ ТАКЖЕ БЕЛАРУСЫ? КОНЕЧНО И ЧЕХИ, ПЛЕМЯ ЯНА ГУСА,
СЛОВЕНЦЫ БРАТЬЯ, ЛУЖИЧАНЕ, НО В НАШИХ БРАТЬЯХ НЕТ КАЦАПСКОЙ
ГАДКОЙ СРАНИ!
МОНГОЛ, ЯКУТ, УДМУРТ, АЛТАЕЦ И БУРЯТ- МОСКАЛЯ -КАЦАПА КРОВНЫХ
БРАТЬЕВ РЯД,
КАЛМЫКИ, ЭВЕНКИ, ЧУКЧИ, ГУННЫ, САМОЕДЫ - КАЦАПОВ КАЗЛАМОРДЫХ
ПРАДЕДЫ И ДЕДЫ.
ПО ЧТО УПОРНО МОНГОЛОИДНЫЕ МОСКАЛИ -КАЦАПЫ К СЛАВЯНАМ -УКРАИНЦАМ
ТЯНУТ СВОИ ЛАПЫ?
СМЕШНА ТЩЕТА ВСЕХ ИХ ГНИД ЗАТЕЙ - ВЕДЬ, У СЛАВЯНИНА -УКРАИНЦА
НЕТ ИХ ЛАПТЕЙ!
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25.03.2021 04:47 Ответить
Вообще фино-угры - хорошая нация. Особенно финны. Но даже они не хотят дружить с СССР
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25.03.2021 06:27 Ответить
финно-угров много племен, основная часть в кацапии, они теперь себя русскими называют...(коми, мордва, моксель, мари-ел, ерзяне, карелы, вепсы, чудь и таких племен куча... многие уже и забыли кто они....)
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25.03.2021 18:14 Ответить
Відношення до керівництва певної країни не має впливати на відношення до жителів цієї країни.
Я не хочу щоб до українців ставились, оцінюючи їх по діяльності бариги чи клоуна. Так і для українців, білоруси та росіяни завжди будуть братніми народами. Як би там ублюдки не намагались їх посварити.
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25.03.2021 05:01 Ответить
Кацап, що ваше *****, що ваші жителі - однакові підараси. Випий бояри і лягай спати.
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25.03.2021 07:24 Ответить
Себе і тобі подібних, мабуть вважаєш взірцем людства?........
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25.03.2021 07:36 Ответить
А ти сволота, як нас українців вважаєш? Мабуть братами?
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25.03.2021 09:01 Ответить
Будучи українцем, звичайно українців вважаю братами. А таких продажних виродків, як ти - ублюдками.
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25.03.2021 09:04 Ответить
Який ти українець? Свинособака ти кацапська, соромно назвати себе росіянином? Вас коритних хвости й роги між строчок видають.
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25.03.2021 10:09 Ответить
Мабуть в дзеркало дивишся і балакаєш зі своїм відображенням?
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25.03.2021 10:16 Ответить
і вчому "продажність" Володимира? Чи аби язиком ляпати?
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25.03.2021 12:41 Ответить
сережа, ты дурачек?
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25.03.2021 08:04 Ответить
Два прості, риторичні питання.
1. Скільки русскіх на території Росії убили українці.
2. Скільки українців на території України убили русскіє.
Ну так, років за 300 ...
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25.03.2021 08:27 Ответить
А скільки українців на території України вбили українці з 2014 року?!
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25.03.2021 10:17 Ответить
якщо такі "українці" як ти - то багато
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25.03.2021 12:43 Ответить
Предателей и коллаборантов всегда убивают... Их никто не заставляет ставать на путь измены... они хотели в рашку? Кто им мешал? Но они хахотели прихватить с собой украинской земли... Земля им ответила взаимностью... Приняла их...
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25.03.2021 14:19 Ответить
Виходить що в 1991 році, коли Україна вирішила стати самостійною - її жителів, також потрібно було убивати?
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25.03.2021 15:10 Ответить
А вы конституцию совка бы почитали) Может бы дурь и не несли) Юридически совок создавали НЕЗАВИСИМЫЕ ГОСУДАРСТВА и у них было полное право на выход из совка... В Конституции Украины это не предусмотрено... Вы уж определитесь в своих показаниях... Убивают украинцев, или тех кто стал на сторону оккупанта? А то в двух своих соседних постах умудряетесь сами себя опровергать.... Ватаны, что с вас возьмешь... Логики ноль...
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25.03.2021 16:48 Ответить
жодного
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25.03.2021 17:55 Ответить
Не знаю как для неадекватных украинцев, навроде тебя, но для меня что беларусы, что так называемые"русские" ничуть не роднее чем теже поляки, французы или , скажем, индейцы чероки. И пока ты и тебе подобные неадекватные граждане Украины будут продолжать мыслить замшелыми догмами времен ссср, до тех пор в Украине не будет мира и благополучия. Нет никаких"братских народов" и не было.
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25.03.2021 11:05 Ответить
да, особливо мордва - такі братні, що крим та ордло не дасть збрехати
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25.03.2021 12:42 Ответить
Так это руководство страны стреляет в украинцев? Это руководство страны кричало "крымнаш"???
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25.03.2021 14:15 Ответить
НАДО РОССИЯНАМ ТАКОЙ КАМЕШЕК ДРУЖБЫ ЗАСЛАТЬ В МОСКВУ ТОЛЬКО ИЗ УРАНА !)
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25.03.2021 06:01 Ответить
Уявляю, що б творилося, якби той "камінь" розбили б об довбешку якогось "любителя" дружби з окупантом. Знову би неслися крики - "неонацисти", "фашисти" і т.п.! СБУ видно цей камінь до "лампочки". Закон про колабораціонізм прямо "волає", щоб його нагально прийняти.
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25.03.2021 06:35 Ответить
"Війна" з пам'ятниками чи меморіальними дошками аж ніяк нікого не красить. І зазвичай таких людей ніхто не поважає.
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25.03.2021 07:40 Ответить
Камень немного обтесать и будет похож на "половой орган" ( все что осталось от так называемой " дружбы") А ОПЗЖопс нужно прикрывать ( с арестом и судом над всей ее верхушкой) как открытую пятую колонну агрессора и оккупанта ( до 2014 года можно было говорить о многовекторности, о разном понимании отношений, нейтральном статусе и т.д.) После 2014 все это ушло навсегда в небытие, теперь все на плаву. Враг он и есть враг, а его сторонники это предатели ( по сути враги), с соответствующим принятием государством мер по борьбе с ними. Компромисса тут нет Как когда то сказала премьер министр Израиля Голда Меир - " Мы всегда утверждали, что в войне с арабами у нас есть секретное оружие, полное отсутствие альтернативы"( быть или не быть). " Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса".( Лучше не скажешь)
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25.03.2021 07:53 Ответить
можно к запорожским умельцам обратиться. это памятник Пушкину в Запорожье.
ОПЗЖ відновила під Харковом зруйнований у 2017-му камінь дружби з Росією. Активісти знову його розбили - Цензор.НЕТ 4276
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25.03.2021 09:12 Ответить
Ох я ржал когда его увидел, это кстати не самый лучший ракурс ))))
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25.03.2021 11:21 Ответить
До речі Пушкін там повинен бути на кінчику пера, а він десь у пір'ї загубився - тож задумка авторів не зрозуміла
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25.03.2021 12:47 Ответить
Камень дружбы.😁😁😁😁😁
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25.03.2021 07:54 Ответить
Це ж надгробна плита . Не здивуюсь , якщо виявиться що ватоголові під тим каменем ще й якогось дохлого пса зарили . А взагалі , діди під час війни , знищували подібних 'лесиків' , за співпрацю з окупантом і держзраду . На місці . Автоматною чергою . Тому й перемогли .
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25.03.2021 08:12 Ответить
Я не уявляю що може почати відбуватись в Харкові якщо на зміну Гепі приде Допа!!
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25.03.2021 08:35 Ответить
допу аваков гепне перед виборами
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25.03.2021 09:20 Ответить
скорей похоже на надгробие "дружбы"
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25.03.2021 08:51 Ответить
краще і не скажеш
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25.03.2021 12:51 Ответить
На місці того каменю має стояти шибениця на якій мертведчук повинен висіти!
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25.03.2021 09:16 Ответить
От "опезежопці" знову попали в халепу. Коли вони будуть хоча б на 1% правдивими? Хоча б на півпроцента реальними? Та ніхто не буде проти,якщо вони на цю каменюку приліплять погруддя з написами на вибір( рекомендую безкоштовно мерзоті Лесику-тузіку, Мураєву-диверсанту та Рабиновичу-активісту сіоністу). 1 напис:... Каменюка дружби зрадофілів ОПЗЖе та московитів-упирятів і дату ту ж саму. А 2-й напис спрощений:...Каменюка дружби ЛАЙНА З ЛАЙНОМ ГЛАВНИМ,І дата та ж сама. Можна ще і третій напис,типу " Дружба навіки двух Тварюк". До речі,вже скількі разів і історики ,навіть московитські,і наші доводили,що московити НЕ Є ВИЗНАЧЕННЯМ " русский" як по їдентифікації,так і по етноісторії. Руські- це ті,що проживали і проживають на землях Київщини, Дніпрянщини,Русинівщини,Поленщини,Новгородщини,частково Псковщини, Білохорватщини, ну і т.д. ну тільки не московщино-мордо-суздальщини. Там сам граф Уваров ще при царях не знайшов жодного поховання по словянсько-руським обрядам,традиціям до ХVII сторіччя. Це ж не просто так!? Це серйозно. Яка,бл..ть дружба між толерантною цивілізацією України і агресивного ординського духу,м.в.?!ю
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25.03.2021 09:30 Ответить
Можна було б і не розбивати. Просто дописати тире і дату нижче добавити 24.03.2021 р... І все.
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25.03.2021 10:21 Ответить
ОПЗЖ - пята колона путлера . ЇЇ треба прикрити як компартію.
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25.03.2021 10:49 Ответить
Шел 1943 год, оппозиционные силы ссср в москве поставила памятник пакту молотова-риббентропа.
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25.03.2021 11:31 Ответить
Нехай на місці того пам'ятника поставлять ракети від кацапських градів, що летіли в нас.
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25.03.2021 14:53 Ответить
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