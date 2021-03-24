ОПЗЖ восстановила под Харьковом разрушенный в 2017-м камень дружбы с Россией. Активисты опять его разбили. ВИДЕО+ФОТО
"Оппозиционная платформа - за жизнь" подчеркнула, что "всегда будет стоять за дружбу двух братских народов". Активисты "Світанка" пообещали обратиться в СБУ, активисты "Фрайкора" разбили камень.
Камень дружбы с Россией расположен поселке Русская Лозовая под Харьковом, сообщает Цензор.НЕТ. Установленный в честь годовщины Переяславской рады монумент был уничтожен в 2017 году. Сегодня председатель фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете Андрей Лесик сообщил, что его партийцы восстановили камень. "Восстановление памятника - это наша принципиальная позиция. Мы стояли и всегда будем стоять за дружбу двух братских народов", - написал он.
Представители организации "Світанок" пообещали уничтожить камень и обратиться с СБУ, но их опередили коллеги из "Фрайкора". Они выложили в Телеграм видео уничтожения памятного знака.
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В областном представительстве Украинского института нацпамяти заявили, что действия ОПЗЖ противоречат здравому смыслу.
"На законодательном и международном уровне Россия признана агрессором относительно Украины. Установление таких памятных знаков можно расценивать как пощечину украинскому обществу, которое сегодня переживает, чуть ли не каждый день получает ужасные вести с фронта. У нас гибнут люди. В то же время политики позволяют себе ставить такие памятники, которые противоречат здравому смыслу", - сказала "Суспільному" Мария Тахтаулова.
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ФАШИСТ )(УЙЛО ТВЕРДИТ, ЧТО БРАТ ОН НАМ, НО НЕ БРАТ НАМ УГРО - ФИНСКИЙ ХАМ.
И НЕ НАБИВАЙТЕСЬ КАЦАПЫ В БРАТЬЯ ЗРЯ, РАБЫ - ХОЛОПЫ КРЕМЛЕВСКОГО ЦАРЯ.
ЧУДЬ, ВОДЬ, ВЕСЬ, МЕРЯ, МУРОМА, ЭРЗЯ, МОРДВА, ЛОПАРЬ, ЧУХОНЕЦ, ТАТАРВА.....
МЕДВЕДЬ, В ТАЙГЕ СОСУЩИЙ ЛАПУ, НА СВЕТ ПРОИЗВЕЛИ УЖАСНОГО КАЦАПА.
НАМ, БРАТЬЯ: СЕРБЫ И ПОЛЯКИ, НО НЕ БРАТЬЯ КАЦАПЫ, ЛАПТИ - МОСКАЛИ, ОДНАКО.
НАМ БРАТ СЛОВАК, ХОРВАТ, БОЛГАРИН, А ВАШ КАЦАПЫ БРАТ : УГРО -ФИНН И ТАТАРИН
НАМ УКРАИНЦАМ БРАТЬЯ БЫЛИ ТАКЖЕ БЕЛАРУСЫ? КОНЕЧНО И ЧЕХИ, ПЛЕМЯ ЯНА ГУСА,
СЛОВЕНЦЫ БРАТЬЯ, ЛУЖИЧАНЕ, НО В НАШИХ БРАТЬЯХ НЕТ КАЦАПСКОЙ
ГАДКОЙ СРАНИ!
МОНГОЛ, ЯКУТ, УДМУРТ, АЛТАЕЦ И БУРЯТ- МОСКАЛЯ -КАЦАПА КРОВНЫХ
БРАТЬЕВ РЯД,
КАЛМЫКИ, ЭВЕНКИ, ЧУКЧИ, ГУННЫ, САМОЕДЫ - КАЦАПОВ КАЗЛАМОРДЫХ
ПРАДЕДЫ И ДЕДЫ.
ПО ЧТО УПОРНО МОНГОЛОИДНЫЕ МОСКАЛИ -КАЦАПЫ К СЛАВЯНАМ -УКРАИНЦАМ
ТЯНУТ СВОИ ЛАПЫ?
СМЕШНА ТЩЕТА ВСЕХ ИХ ГНИД ЗАТЕЙ - ВЕДЬ, У СЛАВЯНИНА -УКРАИНЦА
НЕТ ИХ ЛАПТЕЙ!
Я не хочу щоб до українців ставились, оцінюючи їх по діяльності бариги чи клоуна. Так і для українців, білоруси та росіяни завжди будуть братніми народами. Як би там ублюдки не намагались їх посварити.
1. Скільки русскіх на території Росії убили українці.
2. Скільки українців на території України убили русскіє.
Ну так, років за 300 ...