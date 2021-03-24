ОПЗЖ восстановила под Харьковом разрушенный в 2017-м камень дружбы с Россией. Активисты опять его разбили. ВИДЕО+ФОТО

"Оппозиционная платформа - за жизнь" подчеркнула, что "всегда будет стоять за дружбу двух братских народов". Активисты "Світанка" пообещали обратиться в СБУ, активисты "Фрайкора" разбили камень.

Камень дружбы с Россией расположен поселке Русская Лозовая под Харьковом, сообщает Цензор.НЕТ. Установленный в честь годовщины Переяславской рады монумент был уничтожен в 2017 году. Сегодня председатель фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете Андрей Лесик сообщил, что его партийцы восстановили камень. "Восстановление памятника - это наша принципиальная позиция. Мы стояли и всегда будем стоять за дружбу двух братских народов", - написал он.

Представители организации "Світанок" пообещали уничтожить камень и обратиться с СБУ, но их опередили коллеги из "Фрайкора". Они выложили в Телеграм видео уничтожения памятного знака.

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В областном представительстве Украинского института нацпамяти заявили, что действия ОПЗЖ противоречат здравому смыслу.

"На законодательном и международном уровне Россия признана агрессором относительно Украины. Установление таких памятных знаков можно расценивать как пощечину украинскому обществу, которое сегодня переживает, чуть ли не каждый день получает ужасные вести с фронта. У нас гибнут люди. В то же время политики позволяют себе ставить такие памятники, которые противоречат здравому смыслу", - сказала "Суспільному" Мария Тахтаулова.

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