"Безопасность" - не просто слово. Это - ежедневная работа", - СБУ отмечает 29-ю годовщину создания. ВИДЕО
Украинская спецслужба сегодня отмечает 29-ю годовщину создания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, профессиональный праздник сотрудников СБУ появился в 2001 году, когда второй президент Украины Леонид Кучма подписал Указ N 193/2001 "О Дне Службы безопасности Украины" который предписывал отмечать его каждый год 25 марта. Этот день был избран потому, что именно 25 марта 1992 года был принят закон "О Службе безопасности Украины".
Нынешний глава СБУ Иван Баканов обратился к сотрудникам с поздравлением, которое опубликовано на сайте ведомства вместе со специальным видеороликом, посвященным годовщине ведомства.
Топ комментарии
+31 Эдуард Силенко
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+14 Юрий Петров #225294
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+13 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий25.03.2021 10:13
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и копателям янтаря походу тоже дбайливо лишают части незаконно накопанного в копанках
більш нічого
а в гаманці там пустота
а хату - дядько подарив))
напів-хокку, напів істина, бо в неї тих хатів і дядьків певно шо немало
- репресії проти юросіб, які не підтримували шапкокрада;
- репресії проти фізосіб, які виступали проти шапкокрада;
- підпал автомобілів киян для дестабілізації ситуації;
- підпал Будинку Профспілок, розстріл майданівців;
- знищення документів у Центральному управлінні;
- масовий перехід на бік сєпарських банд;
- повна бездіяльність тих, хто не мав змоги перебігти до сєпарів.
Ваше "свято" - 20 грудня, день чеки.
Православний булінг: на Одещині переслідують священника, який вийшов з Московського патріархату.
Одеська єпархія УПЦ Московського патріархату організувала цькування священника і настоятеля Свято-Покровському храму Сарати Владислава Шимана через його перехід в Православну церкву України.
Єпархія продовжує переслідувати священника Владислава і сьогодні опублікувала черговий відеоролик з абсурдними звинуваченнями і наклепом, повідомляє Думська.
Зокрема, священника публічно вичитують за те, що він став депутатом місцевої ради від партії «Європейська солідарність».
Булінг триває ось уже два роки - з січня 2019, коли громада разом з настоятелем перейшла з УПЦ Московського патріархату в Православну церкву України. Тоді 287 віруючих проголосували за перехід. Четверо парафіян були проти і стільки ж утрималися.
Через два роки конфлікт не вщухає, триває психологічний тиск, а юристи одеської єпархії закидають суди позовами в спробах захопити храм. Колишні напади вдавалося відбити.
«У своїх позовах представники МП вимагали скасувати рішення приходу про перехід в Православну церкву України, але отримали судовий відсіч, - каже священик. - Цькування це буде продовжуватися і далі. Я живу в таких умовах вже два роки».
https://glavcom.ua/odesa/news/na-odeshchini-upc-moskovskogo-patriarhatu-peresliduje-svyashchenika-cherez-yogo-perehid-v-pravoslavnu-cerkvu-ukrajini-744619.html?fbclid=IwAR3mKFJx0_BUTmpjKN1gkpCP2F_3Fb7lt-uQYCj_mzxJgfWZ4Ks4bEpw7xs
баннер перед посольством РФ в Киеве.
а під керівництвом Бакана ще чогось надбаєте