РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8655 посетителей онлайн
Новости Видео
2 443 48

"Безопасность" - не просто слово. Это - ежедневная работа", - СБУ отмечает 29-ю годовщину создания. ВИДЕО

Украинская спецслужба сегодня отмечает 29-ю годовщину создания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, профессиональный праздник сотрудников СБУ появился в 2001 году, когда второй президент Украины Леонид Кучма подписал Указ N 193/2001 "О Дне Службы безопасности Украины" который предписывал отмечать его каждый год 25 марта. Этот день был избран потому, что именно 25 марта 1992 года был принят закон "О Службе безопасности Украины".

Нынешний глава СБУ Иван Баканов обратился к сотрудникам с поздравлением, которое опубликовано на сайте ведомства вместе со специальным видеороликом, посвященным  годовщине ведомства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ "разоблачила" ЧВК, которая уже несколько лет легально действует в Польше. Это расследование - расправа с НАБУ, - Саакашвили

Автор: 

безопасность (1107) праздник (1691) СБУ (19923)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+31
30 років кришування злочинності, підминання бізнесу інших та торгівля державними інтересами, що призвело то тотальної корупції, війни та втрати частини території держави, розгул олігархату, безбожне розкрадання державного бюджету, вілли яхти та лендкрузери. Браво! Є чим пишатися.....
показать весь комментарий
25.03.2021 10:10
+14
Круче всего они сработали в Донецке и Крыму.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:21
+13
Я понимаю что Мертвечук друг Бакланова,но служба прежде всего а сбу его покрывает на Мертвечуке места нет где ставить пробу-измена,финансирование терроризма махинации с фирмами прокладками вместе с Марченко,но они на свободе а патоиоты в тюрьме,да ещё недавние дела с Семенченко и Шевченко в сговоре с Зебилом,так на какую страну вы работаете?а эти виды "бурной деятельности" по заправкам,кто-то наркотики хранил какую то пешку задержали за взятку на пару тысяч баксов никому не интересна ,а Татаров,Мертветчук,Портнов на свободе,так что сбу не соответствует украинским интересам сейчас
показать весь комментарий
25.03.2021 10:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какое нах НКВД? Чистой воды "Бригада", это как раз та контора где не садисты как в мусарне работают, хотя есть и такие а чисто коммерсы! И кол-во миллионеров там не меньше чем в прокуратуре и судах...
показать весь комментарий
25.03.2021 10:13 Ответить
Это - ежедневная работа!!!
показать весь комментарий
25.03.2021 10:15 Ответить
Ох седне по єтому случаю пропадет часть вещь доков, особенно в виде белого порошка
показать весь комментарий
25.03.2021 10:03 Ответить
Поздравляем! Успехов в ловле проституток, раскрытии "заказных убийств жён" бизнесменов, закрытии казино, перехвате оптовых партий кокса и других подвигов!
показать весь комментарий
25.03.2021 10:03 Ответить
Основний прибуток - це "перевірки" звичайного бізнесу.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:11 Ответить
Надо же, какое самомнение...
показать весь комментарий
25.03.2021 10:06 Ответить
в Крыму так подбали про безпеку шо что уж там уж.
и копателям янтаря походу тоже дбайливо лишают части незаконно накопанного в копанках
показать весь комментарий
25.03.2021 10:07 Ответить
Да много успехов- донецкий аэропорт, Луганск, Крым, всего не перечислишь. Нормальная бизнес контора выгодно-невыгодно
показать весь комментарий
25.03.2021 10:09 Ответить
"Безопасность не просто слово. Это - ежедневная работа", - СБУ отмечает 29-ю годовщину создания - Цензор.НЕТ 3427
показать весь комментарий
25.03.2021 10:08 Ответить
клаТи?
показать весь комментарий
25.03.2021 10:57 Ответить
30 років кришування злочинності, підминання бізнесу інших та торгівля державними інтересами, що призвело то тотальної корупції, війни та втрати частини території держави, розгул олігархату, безбожне розкрадання державного бюджету, вілли яхти та лендкрузери. Браво! Є чим пишатися.....
показать весь комментарий
25.03.2021 10:10 Ответить
Я понимаю что Мертвечук друг Бакланова,но служба прежде всего а сбу его покрывает на Мертвечуке места нет где ставить пробу-измена,финансирование терроризма махинации с фирмами прокладками вместе с Марченко,но они на свободе а патоиоты в тюрьме,да ещё недавние дела с Семенченко и Шевченко в сговоре с Зебилом,так на какую страну вы работаете?а эти виды "бурной деятельности" по заправкам,кто-то наркотики хранил какую то пешку задержали за взятку на пару тысяч баксов никому не интересна ,а Татаров,Мертветчук,Портнов на свободе,так что сбу не соответствует украинским интересам сейчас
показать весь комментарий
25.03.2021 10:13 Ответить
а где будут отмечать, интересно?
показать весь комментарий
25.03.2021 10:20 Ответить
Круче всего они сработали в Донецке и Крыму.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:21 Ответить
У таке "свято" і з такими "успіхами" фСБ(у)шникам вішатись масово від рядового оперативника до останнього хєнєрала. І не встидаються ж, падли, і бухати сьогодні будуть.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:25 Ответить
Найбільші фахівці з "приватизації безпеки" на рекетирському ринку України.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:27 Ответить
Крымский гарнизон армии Индюковича боролся до последней капли крови во главе с адмиралом Березовским....,сегодня эта гнида заместитель командующего Тихоокеанским флотом сраной РАБссии
показать весь комментарий
25.03.2021 10:27 Ответить
че ты всегда ржешь то? я понимаю что санитары избивают, но это как бы не особенно смешно, или апофис отбили уже? спать иди, приняв галоперидолу
показать весь комментарий
25.03.2021 10:59 Ответить
"Безпека не просто слово. Це - щоденна робота", - СБУ відзначає 29-ту річницю створення - Цензор.НЕТ 9058
показать весь комментарий
25.03.2021 10:30 Ответить
А ВІН не є жінкою.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:37 Ответить
ВОНЯ теж.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:51 Ответить
вона - це просто слово. типу "Яхве" - звук просто, якщо сказати це.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:00 Ответить
Бабюля теж просто звук... Ну що б здавалося слова...
показать весь комментарий
25.03.2021 11:04 Ответить
одна лиш баба
більш нічого
а в гаманці там пустота
а хату - дядько подарив))

напів-хокку, напів істина, бо в неї тих хатів і дядьків певно шо немало
показать весь комментарий
25.03.2021 12:58 Ответить
Звісно, як й у всіх подібних організаціях, що є на теренах Нені, є тут люди, фахівці, що дуже добре розуміються на справі захисту України від ... від чого сь. Тут кожний ставить те, що є реальним, в що він (вона) насправді має віру, є свідком, або просто впевнений у цьому! І звісно (знов ж таки , як у всіх державних установах, з роздутим фінансуванням (такі в Україні ... є) є з протекції. та всілякі, що імітують тих, чи інших, а мають на увазі виключно власні поцікавлення! Тобто ІЗ СВЯТОМ ВАС пані та панове КОНТРрозвідники. Це ж не є чимось образливим?!
показать весь комментарий
25.03.2021 10:36 Ответить
Етапи бальшога путі тільки 2013 - 2014 років:
- репресії проти юросіб, які не підтримували шапкокрада;
- репресії проти фізосіб, які виступали проти шапкокрада;
- підпал автомобілів киян для дестабілізації ситуації;
- підпал Будинку Профспілок, розстріл майданівців;
- знищення документів у Центральному управлінні;
- масовий перехід на бік сєпарських банд;
- повна бездіяльність тих, хто не мав змоги перебігти до сєпарів.

Ваше "свято" - 20 грудня, день чеки.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:37 Ответить
честно? даже поздравлять противно! есть там конечно хорошие сотрудники, но в основном....
показать весь комментарий
25.03.2021 10:38 Ответить
Государство в государстве .бандиты в погонах .под каблуком у олигофренов .кто их то по здравляет?
показать весь комментарий
25.03.2021 10:38 Ответить
Виконуйте свої обов'язки, захищайте Україну та українців.

Православний булінг: на Одещині переслідують священника, який вийшов з Московського патріархату.

Одеська єпархія УПЦ Московського патріархату організувала цькування священника і настоятеля Свято-Покровському храму Сарати Владислава Шимана через його перехід в Православну церкву України.

Єпархія продовжує переслідувати священника Владислава і сьогодні опублікувала черговий відеоролик з абсурдними звинуваченнями і наклепом, повідомляє Думська.

Зокрема, священника публічно вичитують за те, що він став депутатом місцевої ради від партії «Європейська солідарність».

Булінг триває ось уже два роки - з січня 2019, коли громада разом з настоятелем перейшла з УПЦ Московського патріархату в Православну церкву України. Тоді 287 віруючих проголосували за перехід. Четверо парафіян були проти і стільки ж утрималися.

Через два роки конфлікт не вщухає, триває психологічний тиск, а юристи одеської єпархії закидають суди позовами в спробах захопити храм. Колишні напади вдавалося відбити.

«У своїх позовах представники МП вимагали скасувати рішення приходу про перехід в Православну церкву України, але отримали судовий відсіч, - каже священик. - Цькування це буде продовжуватися і далі. Я живу в таких умовах вже два роки».

https://glavcom.ua/odesa/news/na-odeshchini-upc-moskovskogo-patriarhatu-peresliduje-svyashchenika-cherez-yogo-perehid-v-pravoslavnu-cerkvu-ukrajini-744619.html?fbclid=IwAR3mKFJx0_BUTmpjKN1gkpCP2F_3Fb7lt-uQYCj_mzxJgfWZ4Ks4bEpw7xs
показать весь комментарий
25.03.2021 10:38 Ответить
...защитники... умные японцы создали биоотца и биомать... а эти изобретатели просрали Украину, крым... прекратили Украину в помойку... не могут они нихера... тем более люди, у которых главным оружием является ручка, а не мозги...
показать весь комментарий
25.03.2021 10:40 Ответить
вітаю філіал ФСБ з їх професійним святом пи#дунів, провокаторів та імітаторів
показать весь комментарий
25.03.2021 10:53 Ответить
Есть такая профессия - родину росхищать.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:03 Ответить
С праздником коллеги!!!
показать весь комментарий
25.03.2021 11:35 Ответить
Ты тоже рекетир?
показать весь комментарий
25.03.2021 11:56 Ответить
Да, я тоже "рекетир", в свое время "рекетировал" людишек навроде тебя на пару метров ниже уровня земли. И прикинь, у меня это отлично получалось!
показать весь комментарий
25.03.2021 19:26 Ответить
Малодец! Достойный сын нашей кривоохранительной системы. Радуйся, что мы не можем выбирать, на что сдираемые с нас налоги идут, а то бы тебе пришлось другую работу искать, херой.
показать весь комментарий
26.03.2021 10:38 Ответить
Пшел найух, ватное насекомое.
показать весь комментарий
26.03.2021 10:43 Ответить
...и самое значительное достижение за 29 лет:
баннер перед посольством РФ в Киеве.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:40 Ответить
хріново ви "дбаєте", якщо Україна вже втратила крим і донбас....
показать весь комментарий
25.03.2021 11:43 Ответить
опасная работа орехи собирать на таможне
показать весь комментарий
25.03.2021 12:24 Ответить
Сбу добре дбає про закриття за грати патріотів. Що ви робите для проявів всього антиукраїнського? Чому фукціонує рпц в Україні?
показать весь комментарий
25.03.2021 12:57 Ответить
Слава патріотам України в лавах СБУ, які гідно несуть свою службу. Та ганьба тим хто на зарплаті фсб, народ України надіється , що їх знешкодять та вони понесуть покарання.
показать весь комментарий
25.03.2021 12:58 Ответить
А как поживает генерал армии, бывший глава СБУ Хорошковский?
показать весь комментарий
25.03.2021 14:33 Ответить
еге ж, надбали нам і Крим, і Донбас...
а під керівництвом Бакана ще чогось надбаєте
показать весь комментарий
25.03.2021 14:42 Ответить
Увы но от ФСБУ веет одной только опасносью.ст.сержант сбу константин гончаренко длительное время кошмарит людейно ему все сходит с рук.ксива и связи помагают уходить от ответственности.правда сейчас он сидит в сизо очередная жертва умерла после 2-х месяцев в реанимации. с праъдником вас УПЫРИ
показать весь комментарий
25.03.2021 16:25 Ответить
 
 