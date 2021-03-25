В Раду пока не поступали обращения ни от президента, ни от нардепов о проведении внеочередных заседаний, - Разумков. ВИДЕО

Президент Украины и народные депутаты пока не внесли в Верховную Раду официальных обращений с целью созвать внеочередное заседание, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодняшний день официальных обращений ни от президента Украины, ни от народных депутатов не поступало", - сказал Разумков в программе "Здоровая политика" на Украинском радио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем спикер отметил, что внеочередное заседание Верховной Рады, скорее всего, состоится во вторник в 13:00. "Может, их даже будет два", – уточнил председатель парламента.

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По словам Разумкова, одно из заседаний может инициировать глава государства по ряду вопросов, связанных с экономикой и борьбой с коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Параллельно с эти народные депутаты обратились в аппарат Верховной Рады для того, чтобы им выдали подписные листы на еще одно внеочередное заседание. Оно, скорее всего, также состоится во вторник, и на нем будет заслушивание информации от представителей силовых ведомств относительно тех событий, которые были у Офиса президента", – уточнил он.

Кроме этого, народные депутаты предлагают рассмотреть вопрос о внеочередных выборах харьковского городского головы, которые профильный комитет предлагает назначить 31 октября 2021 года.

"В целом, я думаю, что может быть до 17-18 вопросов, которые Верховная Рада сможет рассмотреть во вторник", – добавил Разумков.

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