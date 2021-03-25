Уничтожение позиции российских оккупантов батальона "Восток" в Донецкой области: "Атака ответная. Калибр не превышал 73 миллиметра". ВИДЕО беспилотника

Бойцы 54 ОМБр опубликовали видеозапись уничтожения позиции российских оккупантов батальона "Восток" в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице подразделения в youtube.

На записи видна успешная атака украинских воинов на опорный пункт оккупантов. Бойцы отметили, что огонь по позиции был ответным, а при ударе использовалось оружие, калибр которого не превышал 73 миллиметра. Время и точное место удара украинские воины не указали.

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