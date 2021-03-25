Уничтожение позиции российских оккупантов батальона "Восток" в Донецкой области: "Атака ответная. Калибр не превышал 73 миллиметра". ВИДЕО беспилотника
Бойцы 54 ОМБр опубликовали видеозапись уничтожения позиции российских оккупантов батальона "Восток" в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице подразделения в youtube.
На записи видна успешная атака украинских воинов на опорный пункт оккупантов. Бойцы отметили, что огонь по позиции был ответным, а при ударе использовалось оружие, калибр которого не превышал 73 миллиметра. Время и точное место удара украинские воины не указали.
Топ комментарии
+35 Fox 1 #332004
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+26 GunnerHanz
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+24 Дамир Терентьев
показать весь комментарий25.03.2021 12:42
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Весна цього року холодна по всій Ураїні.
Та й чого було не сказати де то і коли.
Зєля з "пєрєстать стрілять" - ПНХ!
Кучність, порівняно з попередніми відео, дуже і дуже покращилася.