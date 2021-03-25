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Уничтожение позиции российских оккупантов батальона "Восток" в Донецкой области: "Атака ответная. Калибр не превышал 73 миллиметра". ВИДЕО беспилотника

Бойцы 54 ОМБр опубликовали видеозапись уничтожения позиции российских оккупантов батальона "Восток" в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице подразделения в youtube.

На записи видна успешная атака украинских воинов на опорный пункт оккупантов. Бойцы отметили, что огонь по позиции был ответным, а при ударе использовалось оружие, калибр которого не превышал 73 миллиметра. Время и точное место удара украинские воины не указали.

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Автор: 

россия (95660) уничтожение (7010) Донецкая область (9746)


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Топ комментарии
+35
Ні, кацапчик.
Ваших "запарєбріков"!₽))))
Абідна, мордва?😎
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25.03.2021 12:55
+26
Попадание в туалет, сильно снижает боевой дух оккупантов)
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25.03.2021 12:50
+24
всё ок! но почему видио как минимум прошлогоднее?
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25.03.2021 12:42
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Ювелирная работа, главное деревья не ломайте.
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25.03.2021 13:55 Ответить
Зебіли навіть збрехати не вміють. Нема там ніякої зелені. Хоч "какая разніца".
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25.03.2021 13:55 Ответить
Зелені кущі дають підставу сумніватись у свіжості відео.
Весна цього року холодна по всій Ураїні.
Та й чого було не сказати де то і коли.
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25.03.2021 14:00 Ответить
100% видео старое.
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25.03.2021 15:36 Ответить
Класно! Чим наші так точно **-шать окупантів?
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25.03.2021 14:27 Ответить
На вид тут не 73мм, а мінімум 82мм )
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25.03.2021 14:31 Ответить
Доктор сказал - 73, значит 73!
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26.03.2021 01:57 Ответить
І те вірно )
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26.03.2021 03:18 Ответить
Адже наші бійці домовленості не порушують - стріляють виключно за рогатки калібром до 73мм.
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26.03.2021 13:31 Ответить
На кого ця агітка розрахована? Міни вибухають на старих зруйнованих і давно залишених позиціях. Ймовірніше - залишених свого часу нашими військами.
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25.03.2021 14:36 Ответить
Дуже влучно і кучно! Молодці
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25.03.2021 14:47 Ответить
Смачно підгорає в кацапні від таких відосіків))) давайте ще!
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25.03.2021 14:49 Ответить
Блин! Ведь там могло кого-нибудь и убить!
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25.03.2021 14:51 Ответить
Да, поребрик мог отлететь в голову и ранить на смерть.
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26.03.2021 11:25 Ответить
Все вокруг зеленое, трава , кусты.... видео старое, каком это году 2019, 2020??!
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25.03.2021 15:35 Ответить
в течении недели наваливали? маладцьі! хорошо получилось
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25.03.2021 16:15 Ответить
От нахіра постить архів ??? те, що було ще за того ж клятого Пороха, понад 2-3 роки тому !??????
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25.03.2021 16:33 Ответить
Де тут техніка,жива сила ? купа мусора.......
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25.03.2021 16:35 Ответить
Хотелось бы видео, где разлетаются сепары в разные стороны, а не щепки от сарая.
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25.03.2021 17:22 Ответить
Славв Звхистникам України!
Зєля з "пєрєстать стрілять" - ПНХ!
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25.03.2021 18:31 Ответить
Ребятушки-миномётчики просто красавчики - так кучно и ювелирно ложат мины по блиндажу!
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25.03.2021 19:03 Ответить
конец марта, а уже деревья и кусты зеленые стоят. Видео точно старое..
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25.03.2021 19:39 Ответить
А у нас думаете что пропаганда не работает???? Еще как !!
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25.03.2021 20:14 Ответить
Смотрел бы и смотрел
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26.03.2021 07:54 Ответить
Пісня класна.
Кучність, порівняно з попередніми відео, дуже і дуже покращилася.
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25.03.2021 20:38 Ответить
Эта "кучность" достигается нарезкой видео, вставляются только кадры с точными попаданиями.
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26.03.2021 10:25 Ответить
И где у нас так уже зелено?
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26.03.2021 08:52 Ответить
старыми видео прикрываются, от народного гнева
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26.03.2021 09:49 Ответить
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