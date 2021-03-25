"Пока я не опубликовала видео, на котором он меня бьет, никто палец о палец не ударил", - в Кременчуге мужчина полтора года бил экс-жену на глазах у детей. ВИДЕО

Жительница Кременчуга Полтавской области Ольга Плохотниченко решилась публично заговорить о насилии, от которого она страдает уже полтора года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, ее бывший сожитель ушел к другой женщине, но систематически приходил к ней, бил и унижал на глазах двух их детей.

По словам женщины, она со своим мужем жили в гражданском браке 7 лет. За это время у них родилось двое сыновей. Сначала в семье все было хорошо, но полтора года назад гражданский муж встретил другую женщину и ушел из дома, но периодически наведывался.

"Полтора года назад мой муж нашел себе другую женщину. После этого перестал жить с нами, периодически приходя к детям. При этом оскорблял и унижал меня, обзывал истеричкой. Впервые он избил меня в марте прошлого года, затем в мае. Затем просил прощения у меня, просил помириться ради детей. Год назад я впервые написала заявление в полицию, но тогда побои не снимала", - рассказывает Ольга.

Женщина говорит, что однажды ее гражданский муж бросил на пол и начал бить. Она обратилась в полицию. Оказалось, он тоже писал на нее заявления, что она забрала у него детей. Женщина признается, что терпела издевательства, потому что любила мужа в прошлом.

"Было такое, что в мороз -10 выставил из дома, потом сменил замки. Синяков не оставалось, но волосы вырваны - это было. По всему дому валялись", - говорит женщина.

По ее словам, она решилась опубликовать видео, чтобы привлечь внимание общественности, поскольку ситуация показалась ей беспросветной.

"Сегодня муж мне сказал, что ситуация обострилась настолько, что ему шлют угрозы. Но я не могла поступить иначе. Пока я не опубликовала видео, на котором человек меня бьет, никто палец о палец не ударил. 24 марта мы были в органах опеки. Я подала иск в суд, который должен решить, с кем оставить детей. Хочу, чтобы дети были со мной. Я не хочу выпрашивать часы для свидания с детьми. Старший сын сейчас со мной, младший - с ним", - говорит Ольга .

По ее словам, полиция постоянно получала от нее заявления, но не вмешивалась.

"Заявлений очень много. Практически по 2-3 заявления каждый день, в том числе и о нанесении телесных повреждений. От второй стороны конфликта также несколько встречных заявлений, касающихся ситуации с детьми. Как семья, они то сходились, то расходились. Те же обращения, поступившие к нам, зарегистрированы в законном порядке, проводятся проверки. К работе с этими людьми вовлечена служба по делам детей, полицейские. Ситуация находится у нас на контроле и по всем фактам обращений проводятся проверки ", - прокомментировала пресс-офицер Кременчугского управления полиции Анна Власенко.

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