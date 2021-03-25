"Пока я не опубликовала видео, на котором он меня бьет, никто палец о палец не ударил", - в Кременчуге мужчина полтора года бил экс-жену на глазах у детей. ВИДЕО
Жительница Кременчуга Полтавской области Ольга Плохотниченко решилась публично заговорить о насилии, от которого она страдает уже полтора года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, ее бывший сожитель ушел к другой женщине, но систематически приходил к ней, бил и унижал на глазах двух их детей.
По словам женщины, она со своим мужем жили в гражданском браке 7 лет. За это время у них родилось двое сыновей. Сначала в семье все было хорошо, но полтора года назад гражданский муж встретил другую женщину и ушел из дома, но периодически наведывался.
"Полтора года назад мой муж нашел себе другую женщину. После этого перестал жить с нами, периодически приходя к детям. При этом оскорблял и унижал меня, обзывал истеричкой. Впервые он избил меня в марте прошлого года, затем в мае. Затем просил прощения у меня, просил помириться ради детей. Год назад я впервые написала заявление в полицию, но тогда побои не снимала", - рассказывает Ольга.
Женщина говорит, что однажды ее гражданский муж бросил на пол и начал бить. Она обратилась в полицию. Оказалось, он тоже писал на нее заявления, что она забрала у него детей. Женщина признается, что терпела издевательства, потому что любила мужа в прошлом.
"Было такое, что в мороз -10 выставил из дома, потом сменил замки. Синяков не оставалось, но волосы вырваны - это было. По всему дому валялись", - говорит женщина.
По ее словам, она решилась опубликовать видео, чтобы привлечь внимание общественности, поскольку ситуация показалась ей беспросветной.
"Сегодня муж мне сказал, что ситуация обострилась настолько, что ему шлют угрозы. Но я не могла поступить иначе. Пока я не опубликовала видео, на котором человек меня бьет, никто палец о палец не ударил. 24 марта мы были в органах опеки. Я подала иск в суд, который должен решить, с кем оставить детей. Хочу, чтобы дети были со мной. Я не хочу выпрашивать часы для свидания с детьми. Старший сын сейчас со мной, младший - с ним", - говорит Ольга .
По ее словам, полиция постоянно получала от нее заявления, но не вмешивалась.
"Заявлений очень много. Практически по 2-3 заявления каждый день, в том числе и о нанесении телесных повреждений. От второй стороны конфликта также несколько встречных заявлений, касающихся ситуации с детьми. Как семья, они то сходились, то расходились. Те же обращения, поступившие к нам, зарегистрированы в законном порядке, проводятся проверки. К работе с этими людьми вовлечена служба по делам детей, полицейские. Ситуация находится у нас на контроле и по всем фактам обращений проводятся проверки ", - прокомментировала пресс-офицер Кременчугского управления полиции Анна Власенко.
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Бо здорова на голову жінка не доводить ситуацію до такого. Після першого ж випадку подасть заяву, зніме побої, винайме адвоката, запреторить кривдника до СІЗО. І після того як він вийде з СІЗО через 2 місяці він почне боятися.
Или у нас в стране женщина в чем то ущемлена в правах?
Я вижу что феминистки и есть мужененавистницы, ибо хотят не равных прав а больше чем у мужчин прав
Если феминистка - значит борьбой протви дискриминации. Если же против мужчин - то это не феминистка, а мужененавистница.
"Или у нас в стране женщина в чем то ущемлена в правах?"
Да, бывает, что и ущемлена. Мне знакомые женщины рассказывали на пункты в контрактах "не беременнеть 3 года", иначе - увольнение и штраф. Или по-вашему это не ущемление?
хотя по закону оно неважно шо там и кто кому сказал сначала
Справка СМЭ в свое время стоила 20 ку...
писало шо нарки дрались в подъезде, баба выбежала и разогнала, а избитого затащила в квартиру и вызвала мусорню, так прямо сказали - если с комы не выйдет, будешь сидеть. вышел и она поклялась шо пусть даже режут кого-то - хрен вступится.
Ну и то, что у мужичка с психикой не все в порядке - тоже просматривается.
Что там любит эта тетка - мне плевать. Мужичек ушел к другой - его не должно касаться, что она любит.
Да вы я смотрю Нострада́мус !!! )))
А применять насилие к матери в присутствии ее детей это вообще верх садизма по отношение к ней и ее и своим детям. Так у детей травмируется психика, и эти травмы в будущем могут сказаться на них очень негативно. Таких людей как этот мужчина нужно изолировать от общества, по крайней мере на время и больше близко к детям не подпускать.
Огромный мужик тащит из детской за волосы в 2 раза меньшую женщину, перепуганные дети в истерики. Блин, что бы она не сделала.. Это как изнасиловал и избил, но не все однозначно, ведь она была в мини-юбке и после 21 00.
а) чоловік хоче брати участь у вихованні дітей;
б) жінка хоче обставлену (судячи із відео) квартиру, яку за новоприйнятими законами як "жертвиха домашнього насилля" може віджати навіть у одноосібного власника.
Докази прості:
1) ******* мама 1,5 року (з її слів) тримала дітей у страшних стресових умовах, про які вона аж тільки зараз жаліється. Та не може такого бути. Тут або мама ніяк не ******* і переживає тільки за квартирку, або її розповіді - повна брехня;
2) одна дитина все таки з батьком. Як так - батько негідник: "піл, біл", а дитина з ним?
3) обстановка квартири не бідна. Хто це забезпечив? Якби оця скаржниця там хоч на 1/5 вклала свого, то у заяві про це було б половина тексту. А так за 7 років двоє дітей - це якраз дві відпустки по вагітності і пологах плюс дві відпустки по догляду за дитиною до досягнення 3 років. Тобто, батько статок напрацював. Не для себе, не для міфічної коханки, а для дітей;
4) камера поставлена "жертвою" саме у дітячій кімнаті, щоб підсилити "праведний гнів" і бабську солідарність СД і суддів, які у більшості теж баби. Тобто, діти підставлені у конфлікт саме так званою "жертвою". Не просто ж так підставлені, а з конкретною метою;
5) казочка про коханку батька лишається для недолугих розумом. Яка може бути коханка у чоловіка з дитиною на руках, при тому, що він працює і забезпечує сім'ю? Або так (зі слів "жертви"): кинув чоловік її з дітьми (щоправда, не уточнила - одночасно і кинув, і приходить побачитись, і одна дитина із ним), живе чоловік уже із іншою жінкою (припустимо, прийняла вона і його, і його дитину і відпускає до дітей, і таким чином, уже перестала бути коханкою, а стала новою жінкою, бо із попередньою штампу не було) і стає чоловікові сумно: а чи не піти мені побити свою колишню? Бере із собою дитину, яка проживає з ним і новою жінкою, приходить додому, роздягається (так на відео) і замість побачитися з дітьми, дубасить "жертву". Маячня якась. І на відео немає побиття. А є вилучення "жертви" із дитячої кімнати. У тих випадках, які я знаю, так вчиняли для того, щоб "жертва" своїм істеричним вереском, поєднаним із густою нецензурщиною, не травмувала дітей.