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"Пока я не опубликовала видео, на котором он меня бьет, никто палец о палец не ударил", - в Кременчуге мужчина полтора года бил экс-жену на глазах у детей. ВИДЕО

Жительница Кременчуга Полтавской области Ольга Плохотниченко решилась публично заговорить о насилии, от которого она страдает уже полтора года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, ее бывший сожитель ушел к другой женщине, но систематически приходил к ней, бил и унижал на глазах двух их детей.

По словам женщины, она со своим мужем жили в гражданском браке 7 лет. За это время у них родилось двое сыновей. Сначала в семье все было хорошо, но полтора года назад гражданский муж встретил другую женщину и ушел из дома, но периодически наведывался.

"Полтора года назад мой муж нашел себе другую женщину. После этого перестал жить с нами, периодически приходя к детям. При этом оскорблял и унижал меня, обзывал истеричкой. Впервые он избил меня в марте прошлого года, затем в мае. Затем просил прощения у меня, просил помириться ради детей. Год назад я впервые написала заявление в полицию, но тогда побои не снимала", - рассказывает Ольга.

Женщина говорит, что однажды ее гражданский муж бросил на пол и начал бить. Она обратилась в полицию. Оказалось, он тоже писал на нее заявления, что она забрала у него детей. Женщина признается, что терпела издевательства, потому что любила мужа в прошлом.

"Было такое, что в мороз -10 выставил из дома, потом сменил замки. Синяков не оставалось, но волосы вырваны - это было. По всему дому валялись", - говорит женщина. 

По ее словам, она решилась опубликовать видео, чтобы привлечь внимание общественности, поскольку ситуация показалась ей беспросветной.

"Сегодня муж мне сказал, что ситуация обострилась настолько, что ему шлют угрозы. Но я не могла поступить иначе. Пока я не опубликовала видео, на котором человек меня бьет, никто палец о палец не ударил. 24 марта мы были в органах опеки. Я подала иск в суд, который должен решить, с кем оставить детей. Хочу, чтобы дети были со мной. Я не хочу выпрашивать часы для свидания с детьми. Старший сын сейчас со мной, младший - с ним", - говорит Ольга .

По ее словам, полиция постоянно получала от нее заявления, но не вмешивалась.

"Заявлений очень много. Практически по 2-3 заявления каждый день, в том числе и о нанесении телесных повреждений. От второй стороны конфликта также несколько встречных заявлений, касающихся ситуации с детьми. Как семья, они то сходились, то расходились. Те же обращения, поступившие к нам, зарегистрированы в законном порядке, проводятся проверки. К работе с этими людьми вовлечена служба по делам детей, полицейские. Ситуация находится у нас на контроле и по всем фактам обращений проводятся проверки ", - прокомментировала пресс-офицер Кременчугского управления полиции Анна Власенко. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каждая третья женщина в мире подвергается насилию, - ВОЗ

Автор: 

Кременчуг (350) насилие (395) семья (250)


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Топ комментарии
+23
Зачем видео обрезали? Конечно домашнее насилие это бич нашей действительности и категорически неприемлемо в семейных отношениях, но ситуация подана однобоко и видео обрезано. Я ни в коем случае не защищаю морального урода, но вспоминаю видео "жертвы домашнего насилия и травли" Снежанки Егоровой, которая с крокодильими слезами рассказывала о "тиране" Антине Мухарском, а на самом деле злобная циничная курва решила поиметь свой гешефт на разводе.
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25.03.2021 13:08
+9
Згоден що не можна , але я не побачив що він її не б'є, я побачив що він її тягне за волосся, хоч і це дуже погано. А що було до цього обрізаного кадра? Може вона його по бельбухам влупила, чи ще шось. Повторюю що я не захищаю покидьків-садистів, алє при визначені винних треба мати тверезу та холодну голову, скільки було випадків коли жерта була зовсім не та за кого себе видавала.
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25.03.2021 13:34
+9
Ситуация подана однобоко.
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25.03.2021 13:49
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В Днепре тоже мне так сказали - нету тела нету дела!!! А в соц. службах - лучше я помолчу!!!! Знаю одно - БЕСПРЕДЕЛ!!
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25.03.2021 13:38 Ответить
Потому что видели разные ситуации) Потому что в 99% случаев действует правило: " Развестись? Развестись нет, убить -ДА"))) И вот увидеть этот 1%, когда реально нужна помощь, не у всех хватает терпения)
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25.03.2021 13:44 Ответить
Дійсна допомога яка потрібна отаким жінкам - психіатрична.
Бо здорова на голову жінка не доводить ситуацію до такого. Після першого ж випадку подасть заяву, зніме побої, винайме адвоката, запреторить кривдника до СІЗО. І після того як він вийде з СІЗО через 2 місяці він почне боятися.
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29.03.2021 13:16 Ответить
Интересное видео. Только это видео ЧЕГО? Где тут видно что он кого-то бьет? Почему ролик обрезан? Где снятые побои и заключение судмедэксперта? Зная что там установлена скрытая камера можно было специально довести мужика называя его питором или еще кем похуже что бы снять кино.
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25.03.2021 13:39 Ответить
Тут куча таких историй https://antiwomen.ru/viewforum.php?f=9&sid=4499bba33203fe10e396a30d5ff4e2b1
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25.03.2021 13:48 Ответить
Антивумен? Серьезно? Это форум женоненавистников?
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25.03.2021 14:04 Ответить
Этот форум помогает перестать быть аленем!
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25.03.2021 14:12 Ответить
Название вроде "анти"+какой-то пол только алени и моральные уроды и могли придумать.
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25.03.2021 14:13 Ответить
Нормальный человек, не-алень, на форум с таким названием в принципе побрезгует заходить.
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25.03.2021 14:14 Ответить
это феминистки добились, что у мужиков тоже движуха противоположная началась)
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25.03.2021 14:29 Ответить
Не путайте феминисток с мужененавистницами. Последние - такие же больные на голову, как и женоненавистники.
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25.03.2021 14:33 Ответить
Между ними нет разницы. Слово только "мудрёное" придумали)
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25.03.2021 14:53 Ответить
Разница между ними есть и существенная. Просто мужененавистницы часто выдают себя за феминисток.
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25.03.2021 14:54 Ответить
И чем же у нас в стране феминистки занимаются?
Или у нас в стране женщина в чем то ущемлена в правах?

Я вижу что феминистки и есть мужененавистницы, ибо хотят не равных прав а больше чем у мужчин прав
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25.03.2021 15:08 Ответить
"И чем же у нас в стране феминистки занимаются?"
Если феминистка - значит борьбой протви дискриминации. Если же против мужчин - то это не феминистка, а мужененавистница.

"Или у нас в стране женщина в чем то ущемлена в правах?"

Да, бывает, что и ущемлена. Мне знакомые женщины рассказывали на пункты в контрактах "не беременнеть 3 года", иначе - увольнение и штраф. Или по-вашему это не ущемление?
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25.03.2021 15:28 Ответить
да! мона под уличную камеру напр. сказать кавказцу шо не особо любишь Аллаха и знаком с его, горца, мамкой, близко. а потом выглядит это типо бородатая мущщына ВНЕЗАПНО напала на какого-то чувака и нанесла что-то)
хотя по закону оно неважно шо там и кто кому сказал сначала
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25.03.2021 13:54 Ответить
СМЭ - тоже не показатель... У меня в делах встречались СМЭ с побоями, при чем описание такое, что увидишь их даже будучи слепым... А по факту - их НЕТ !
Справка СМЭ в свое время стоила 20 ку...
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25.03.2021 14:35 Ответить
Ситуация подана однобоко.
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25.03.2021 13:49 Ответить
Самое трудное если разборки на улице происходят, вроде понимаешь что надо что-то делать, заступишся они утром как придут в себя на тебя заяву напишут.
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25.03.2021 13:54 Ответить
а что делать то? это как в лесу - видишь труп = каменная рожа и на кеды уверенным шагом в противоположную сторону.
писало шо нарки дрались в подъезде, баба выбежала и разогнала, а избитого затащила в квартиру и вызвала мусорню, так прямо сказали - если с комы не выйдет, будешь сидеть. вышел и она поклялась шо пусть даже режут кого-то - хрен вступится.
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25.03.2021 13:57 Ответить
посмотрел ее скурвинные фотки в фейсбуке и пришел к выводу, бить конечно нельзя, да еще при детях, но не все тут так ка к она это преподносит, на вид действительно истеричка которая любит "ходить за инной плотью" так скажем
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25.03.2021 14:00 Ответить
Кстати, по поводу "детей любит" - все относительно. Любщий отец не будет травмировать психику ребенка, избивая на его глазах мать. Если этот отец, конечно, не кретин.
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25.03.2021 14:13 Ответить
Тут просматривается конфликт - и не более того - чем конфликт вызван - тут не просматривается никак вообще.
Ну и то, что у мужичка с психикой не все в порядке - тоже просматривается.
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25.03.2021 14:29 Ответить
ну уважаемая , убийство в состоянии аффекта это не то же самое что убийство умышленное. Но по фотках видно что она любит это дело, тут это не скрыть
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25.03.2021 14:37 Ответить
Кинь ссылку на её фотки - любопытно..., для объктивности
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25.03.2021 14:41 Ответить
Я не женщина.
Что там любит эта тетка - мне плевать. Мужичек ушел к другой - его не должно касаться, что она любит.
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25.03.2021 14:42 Ответить
"у мужичка с психикой не все в порядке - тоже просматривается." - на основани НЕ ПОЛНОГО ВИДЕО !?
Да вы я смотрю Нострада́мус !!! )))
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25.03.2021 14:40 Ответить
Да, на основании неполного видео. Если ты мать своих детей на глазах у детей за волосы тягаешь - то вне зависимости от того, что было ранее - у тебя явные проблемы с психикой.
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25.03.2021 14:43 Ответить
пойди подрочи фантазёр,что ж ты там увидел
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30.03.2021 16:06 Ответить
Жахливо. Бідні діти..
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25.03.2021 14:08 Ответить
Домашнее насилие модная раскрученная тема на которой плодятся как грибы правозащитники и зарабатываются гранты. И Цензор подтянулся в эту струю. Но тут надо бы и поосторожнее. В последнее время БЛМ составляет большую конкуренцию и пользуется популярностью. Цензор, вам про негров ещё не надо?
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25.03.2021 14:15 Ответить
Для тех недомужиков которым видео обрезанное, а что там до этого было, она ему что то сказала, она его спровоцировала. Легко применять насилие к тому кто вряд ли сможет дать достойный ответ, к тому кто легче тебя в два раза и в несколько раз слабее. Но что было бы если вместо женщины на ее месте был мужчина, спортсмен, боец, превосходящий вас по массе и в несколько раз сильнее. Что было бы если он вам что то подобное сказал или спровоцировал, тоже бы ударили и тащили за волосы? Думаю вряд ли. Либо бы промолчали, либо бы попробовали решить конфликт диалогом, без применения силы, иначе самому прилетит больше.
А применять насилие к матери в присутствии ее детей это вообще верх садизма по отношение к ней и ее и своим детям. Так у детей травмируется психика, и эти травмы в будущем могут сказаться на них очень негативно. Таких людей как этот мужчина нужно изолировать от общества, по крайней мере на время и больше близко к детям не подпускать.
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25.03.2021 14:16 Ответить
Когда станешь жертвой как эти будешь мыслить подругому https://antiwomen.ru/viewtopic.php?f=9&t=60184
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25.03.2021 14:20 Ответить
Российскими ресурсами не пользуюсь, из-за большого количества фейковой информации
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25.03.2021 14:31 Ответить
сейчас очень много моральных уродов , которые оправдывают поведение этого бычка , также оправдывают насильников и убийц, типа жертвы сами спровоцировали. Общество болеет
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25.03.2021 16:16 Ответить
ты, Вова, однобоко мыслишь - кого именно там изолировать надо еще поди разберись
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25.03.2021 14:31 Ответить
Изолировать однозначно нужно того, кто распускает руки.
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25.03.2021 14:34 Ответить
А что делать с той которая поломала жизнь?
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25.03.2021 14:37 Ответить
Бросить и уйти к другой. Впрочем - он это уже сделал ведь, не так ли?
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25.03.2021 14:43 Ответить
И квартиру ей оставить.........с машиной
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25.03.2021 14:48 Ответить
Не ей, а детям. И это в любом случае решает суд. Нажитое совместно имущество делится на двоих.
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25.03.2021 14:53 Ответить
У них гражданский брак. На квартиру имеют право владелец и дети. Второй «супруг»- не имеет
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25.03.2021 16:22 Ответить
На сколько мне известно - в Украине гражданский брак уже приравнен к формальному.
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25.03.2021 16:49 Ответить
Не знаю, думаю что он нигде не приравнен, поскольку если юридические последствия равны, то никто не стал бы его регистрировать.Имхо.
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26.03.2021 09:24 Ответить
Потому и регистрируют меньше, ибо это формальность. Просто без этой формальности тебе в случае чего нужно доказывать, что гражданский брак действительно был. Ну а если брак зарегистрирован - то доказывать уже ничего не нужно.
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26.03.2021 09:49 Ответить
Разделить имущество через суд. Платить детям алименты. Или теперь из-за машины и квартиры нужно бить женщину и травмировать своих детей?
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25.03.2021 14:53 Ответить
Поломала жизнь? Это как? Она шантажем заставила с собой жить и двух детей родить от него, или под дулом автомата он все это делал?
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25.03.2021 14:48 Ответить
Вова ну не будь дураком. Это как? Вот так https://antiwomen.ru/viewtopic.php?f=9&t=60184
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25.03.2021 14:54 Ответить
а вдруг не от него?
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25.03.2021 15:24 Ответить
Поправочка "изолироватьСЯ" от того кто распускает руки.
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25.03.2021 14:58 Ответить
Ключевая фраза в последнем абзаце. То сходятся, то расходятся. Если он такой тиран, то зачем она с ним сходилась? На мой взгляд обоих надо отправить на принудительное лечение, а детей в интернат
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25.03.2021 14:24 Ответить
Ну да, детям в интернате без матери и отца лучше будет. Мало сирот в Украине.
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25.03.2021 16:25 Ответить
Жінка каже:»хочу,щоб діти залишилися зі мною.Не хочу випрошувати годин побачення із дітьми».Ось це і є відповідь на це відео:жінка спеціально виставляю чоловіка монстром,щоб він не міг претендувати на опікунство.В статті ж пише,що пара прожила щасливо і спокійно сім років і чоловік ні разу жінку не вдарив.Вдарив він її,перший раз,вже після того як сім'я розпалася.І скоріш за все,ображена залишена жінка тоді спровокувала чоловіка своєю істерикою.Та й на цьому відео ми бачимо тільки,що чоловік витягує жінку з дитячої кімнати.Але ж ми не чуємо розмови.А якщо вона йому кричить при його дітях:»ти-імпотент і дітей я нагуляла від сусіда?»Тут любий флегматик сказиться би.
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25.03.2021 14:42 Ответить
И еще эта **** кричит что детей ты никогда больше не увидишь! Так что мужик молодец!
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25.03.2021 14:57 Ответить
А якби йому те саме кричав боксер важковаговик, він теж би його за волосся витягувати почав з кімнати?
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25.03.2021 15:15 Ответить
Про те, що діти у боксера не від цього чоловіка?
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25.03.2021 15:19 Ответить
Вова,якщо би боксер важковаговик кричав би «ти-імпотент і діти,яких ти до сих пір вважав своїми-є від мене!»,то будь-який чоловік ліз би битися з цим боксером,незважаючи на свою комплекцію.Це якщо гетеросексуальні відносини.А ось,як би розвивалася ситуація у гомосексуальній сім'ї,де один з партнерів є боксером важковиком-я без поняття.Це треба спочатку побачити.
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25.03.2021 15:34 Ответить
А для чого він її звідти витягує? За волосся? Поговорити? Чоловік поводить себе не тільки аморально, робичи це на очах у дітей, а й нерозумно. Бо навитягає собі статтю КК. Може, воно того не варто? Якою б не була та особа, яку тут називають жінкою
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25.03.2021 16:29 Ответить
Yuriy,якщо дивитися відео уважно,то видно момент,коли діти зриваються зі сну.Тобто,скандал почався в іншому місці.І чому саме жінка забігла в кімнату до сплячих дітей,затягуючи туди чоловіка,так це тому,що у неї там включена камера.Якщо би скандал зародився у дитячій,то діти а ж ніяк би не лежали кожен у своєму ліжку.Жінка «підставляє»чоловіка.
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25.03.2021 17:00 Ответить
Може й так, але ж він підставляється. А розум йому не потрібен? Він же робить те, чого вона й хоче. А він чоловік. Чоловік- це не тільки штани вдягати, а ще й думати треба, що робиш.
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26.03.2021 09:28 Ответить
Й ще. Як би він це зробив у Нью Йорку- його поліція з'їла би без солі. Незважаючи на те, що він може бути 100 % правий
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26.03.2021 09:32 Ответить
Чоловік- ... ще й думати треба, що робиш.====ОЧЕНЬ ЖАЛЬ ЧТО ВЫ УКАЗАЛИ ОДНОБОКО!!! про мужчин, не касаясь, другой строны...
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26.03.2021 12:23 Ответить
С чем из того что я перечислил, вы несогласны? Про другую сторону я вообще промолчал. О другой стороне человечество все знает. Фраза « прекрасная, но не самая лучшая половина человечества» сказана уже давно. А мужик должен быть мужиком в любой ситуации. И думать всегда. Мне на закате жизни это хорошо известно.
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26.03.2021 13:39 Ответить
Чоловік- ... ще й думати треба, що робиш.=====ВОТ ИЗ-ЗА ТАКОЙ ФРАЗЫ И ПРОИСХОДЯТ БЕДЫ В СЕМЬЯХ...даже если вам "хорошо известно"
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26.03.2021 14:47 Ответить
Ну добре, а чоловік- то думати не треба- більше подобається? Про що мова? З чим незгодний? Думати не треба? Чи тобі просто caps lockОм подобається користуватися? Думати завжди треба, тим більше якщо ти чоловік. А не подобається- не думай. Це твоє діло. Й не пиши дурні, що «за цієї фрази біди в сім'ях,»та ще й мені, на восьмому десятку.
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27.03.2021 07:28 Ответить
Весело живуть і з нами поділилися екзотикою. Коли сходились нас не питали, а коли розходяться - треба всім доказати хто правий. Це не любов про яку вони трендять, це - дебілізм.
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25.03.2021 15:06 Ответить
И вообще Цензор не надо превращать Украину в бабскую империю вкидывая такие односторонние сюжеты!
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25.03.2021 15:10 Ответить
любовь зла (с)
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25.03.2021 15:12 Ответить
как там и что бы ни было но скандалы при детях это ужасно, это психологическая травма для них на всю жизнь, что качается побоев то какого хрена эта дура с ним целый год жила, на кой черт делались телефоны доверия, телефонные горячие линии и т.д.?
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25.03.2021 15:23 Ответить
Читаю комменты и охереваю.. не все так однозначно (как и с Крымом и Донбассом?)..
Огромный мужик тащит из детской за волосы в 2 раза меньшую женщину, перепуганные дети в истерики. Блин, что бы она не сделала.. Это как изнасиловал и избил, но не все однозначно, ведь она была в мини-юбке и после 21 00.
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25.03.2021 15:49 Ответить
Только одно может смягчить его вину, если она голосовала за нелоха, а он ее отговаривал
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25.03.2021 15:53 Ответить
Читаю комменты и диву даюсь. История же не про семейный скандал: кто прав/кто не прав. История про наши, прости господи, законы и полное бездействие правоохранительных органов!
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25.03.2021 15:50 Ответить
Читаю и диву даюсь. Vladimir вроде взрослый мужик но в жизне как ребенок а поэтому будущая жертва для баб!
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25.03.2021 16:09 Ответить
Я конечно дико извиняюсь, но какое отношение имеет ваш выссер к законам и полному бездействию правоохранительных органов?
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26.03.2021 10:17 Ответить
Кто пишет, что однобоко не бьёт он. Я пережив в своем детстве этот кошмар, отчим бил маму. Понимаю как это страшно. Это может понять только тот человек, кто в этом кошмаре жил. Вам мало плача детей. Это и есть самый первый показатель. Дети никогда не будут так просить и плакать. Общество должно вмешаться. Это насилие настоящее. Когда в моем детстве забирала на то время милиция отчима, то через час он уже стоял на пороге квартиры и порой было продолжение. Спали с сестричкой и самой на скамейке, у соседей, спасибо им большое, иногда на остановке. Нужно помочь этой женщине и деткам.
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25.03.2021 16:14 Ответить
в тюрьму этого урода
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25.03.2021 16:19 Ответить
Причини тут такі:
а) чоловік хоче брати участь у вихованні дітей;
б) жінка хоче обставлену (судячи із відео) квартиру, яку за новоприйнятими законами як "жертвиха домашнього насилля" може віджати навіть у одноосібного власника.
Докази прості:
1) ******* мама 1,5 року (з її слів) тримала дітей у страшних стресових умовах, про які вона аж тільки зараз жаліється. Та не може такого бути. Тут або мама ніяк не ******* і переживає тільки за квартирку, або її розповіді - повна брехня;
2) одна дитина все таки з батьком. Як так - батько негідник: "піл, біл", а дитина з ним?
3) обстановка квартири не бідна. Хто це забезпечив? Якби оця скаржниця там хоч на 1/5 вклала свого, то у заяві про це було б половина тексту. А так за 7 років двоє дітей - це якраз дві відпустки по вагітності і пологах плюс дві відпустки по догляду за дитиною до досягнення 3 років. Тобто, батько статок напрацював. Не для себе, не для міфічної коханки, а для дітей;
4) камера поставлена "жертвою" саме у дітячій кімнаті, щоб підсилити "праведний гнів" і бабську солідарність СД і суддів, які у більшості теж баби. Тобто, діти підставлені у конфлікт саме так званою "жертвою". Не просто ж так підставлені, а з конкретною метою;
5) казочка про коханку батька лишається для недолугих розумом. Яка може бути коханка у чоловіка з дитиною на руках, при тому, що він працює і забезпечує сім'ю? Або так (зі слів "жертви"): кинув чоловік її з дітьми (щоправда, не уточнила - одночасно і кинув, і приходить побачитись, і одна дитина із ним), живе чоловік уже із іншою жінкою (припустимо, прийняла вона і його, і його дитину і відпускає до дітей, і таким чином, уже перестала бути коханкою, а стала новою жінкою, бо із попередньою штампу не було) і стає чоловікові сумно: а чи не піти мені побити свою колишню? Бере із собою дитину, яка проживає з ним і новою жінкою, приходить додому, роздягається (так на відео) і замість побачитися з дітьми, дубасить "жертву". Маячня якась. І на відео немає побиття. А є вилучення "жертви" із дитячої кімнати. У тих випадках, які я знаю, так вчиняли для того, щоб "жертва" своїм істеричним вереском, поєднаним із густою нецензурщиною, не травмувала дітей.
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25.03.2021 16:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/153969 браво. Удивительно но среди толпы аленей встречаются и вменяемые МУЖИКИ!
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25.03.2021 17:16 Ответить
Спакойна ! ВСЬОПАДКАНТРОЛЄМ !!! Не туди заяви писала. Треба було ДАІ -шникам писати, вони ой як ******* "кулаки почесати".
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25.03.2021 18:39 Ответить
У нас принцип такой: "Убьют, тогда и приходите."
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25.03.2021 19:59 Ответить
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