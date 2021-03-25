Без работы СБУ последние решения СНБО были бы невозможными, - Зеленский поздравил сотрудников спецслужбы с профессиональным праздником. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видео поздравил работников Службы безопасности Украины с профессиональным праздником и очертил стратегические задачи, являющиеся актуальными для спецслужбы.

Соответствующее видео Зеленский обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"СБУ закрывает широчайшее поле действий и реагирует на угрозы по всей стране: в мирных городах, на передовой, на оккупированных территориях. Это - ежедневная тяжелая и масштабная работа. Задержание террористов и предотвращение терактов, противодействие информационным угрозам и иностранным агентам, ликвидация мощных преступных группировок и налоговых "накруток" на миллиарды гривен. Это - лишь отдельные пункты из послужного списка сотрудников Службы безопасности Украины, которая сегодня отмечает 29 лет с начала своей деятельности", - отметил президент.

"Я уверен, что благодаря своим принципам СБУ работает не для красивой статистики и не для славы, а ради славы Украины. Однако среди побед, на которых я хочу акцентировать внимание, есть и те, где работники спецслужбы несправедливо могли остаться для граждан "за кадром", - отметил Зеленский.

Читайте также: СБУ проводит обыски в офисах движения Медведчука "Украинский выбор-Право народа" (обновлено)

"Хочу отметить высокую заслугу Службы безопасности Украины в сборе и подготовке материалов для последних решений СНБО. Без работы СБУ долгожданное для украинцев восстановление справедливости было бы невозможным. Защита национальной государственности, конституционного строя и территориальной целостности. Борьба с терроризмом во всех проявлениях. Реформа и преобразования СБУ в соответствии с моделью лучших мировых спецслужб. Подготовка к деоккупации Донбасса. Это - стратегические задачи, которые остаются актуальными для СБУ", - добавил президент.