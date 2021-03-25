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Без работы СБУ последние решения СНБО были бы невозможными, - Зеленский поздравил сотрудников спецслужбы с профессиональным праздником. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видео поздравил работников Службы безопасности Украины с профессиональным праздником и очертил стратегические задачи, являющиеся актуальными для спецслужбы.

Соответствующее видео Зеленский обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"СБУ закрывает широчайшее поле действий и реагирует на угрозы по всей стране: в мирных городах, на передовой, на оккупированных территориях. Это - ежедневная тяжелая и масштабная работа. Задержание террористов и предотвращение терактов, противодействие информационным угрозам и иностранным агентам, ликвидация мощных преступных группировок и налоговых "накруток" на миллиарды гривен. Это - лишь отдельные пункты из послужного списка сотрудников Службы безопасности Украины, которая сегодня отмечает 29 лет с начала своей деятельности", - отметил президент.

"Я уверен, что благодаря своим принципам СБУ работает не для красивой статистики и не для славы, а ради славы Украины. Однако среди побед, на которых я хочу акцентировать внимание, есть и те, где работники спецслужбы несправедливо могли остаться для граждан "за кадром", - отметил Зеленский. 

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"Хочу отметить высокую заслугу Службы безопасности Украины в сборе и подготовке материалов для последних решений СНБО. Без работы СБУ долгожданное для украинцев восстановление справедливости было бы невозможным. Защита национальной государственности, конституционного строя и территориальной целостности. Борьба с терроризмом во всех проявлениях. Реформа и преобразования СБУ в соответствии с моделью лучших мировых спецслужб. Подготовка к деоккупации Донбасса. Это - стратегические задачи, которые остаются актуальными для СБУ", - добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) СБУ (19924)


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Топ комментарии
+13
а гундосое все кривляется
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25.03.2021 13:16
+12
как там братья ананьевы и рпц.. хорошо занесли клоуну?))
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25.03.2021 13:15
+12
Лише бездіяльністю СБУ можливо пояснити чому зелена пліснява досі на волі і непогано себе почуває ,чому досі на волі сепарсько-колорадські гниди !!!!))))
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25.03.2021 13:18
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Лише бездіяльністю СБУ можливо пояснити чому зелена пліснява досі на волі і непогано себе почуває ,чому досі на волі сепарсько-колорадські гниди !!!!))))
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25.03.2021 13:18 Ответить


Без работы СБУ последние решения СНБО были бы невозможными, - Зеленский поздравил сотрудников спецслужбы с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 7279
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25.03.2021 13:15 Ответить
как там братья ананьевы и рпц.. хорошо занесли клоуну?))
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25.03.2021 13:15 Ответить
интересно, а санкции с этих кацапов клоун снимал тоже "руководствуясь разведкой", или просто по приказу коломойши и ермака))
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25.03.2021 13:16 Ответить
а гундосое все кривляется
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25.03.2021 13:16 Ответить
Дай літінанту медалю за це, ну а тобі шаурму.
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25.03.2021 13:19 Ответить
10 разом и пусть попробует не сьесть - нам не чего не жалко)))
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25.03.2021 13:21 Ответить
А какой в СБУ высококвалифицированный руководитель!!!!
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25.03.2021 13:27 Ответить
розвідник у третьому поколінні!
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25.03.2021 13:29 Ответить
Зеленський дуже схожий на більшість своїх виборців. Вакцини нема, бо її розкритикував Порошенко. В ЄС та НАТО не вступили, бо нас туди не взяв Байден. Антоненка посадив, бо на нього показав Аваков. А сам я не винний ні в чому, я ж як краще хотів!

Так само виборець Зеленського твердо знає, що роботи нема, бо кругом олігархи. Звичайно, можна було б підняти свою сраку з дивану і пошукати роботу. Але навіщо, якщо можна сказати жінці, що грошей нема, бо Порошенко вкрав? Якщо такого виборця потикати паличкою і показати, що робота таки є і він може хоч завтра виходити кур'єром, касиром, водієм, оператором кол-центру, Зевиборець скаже - не для того мама квіточку ростила! Він хоче начальником. Вибач, але щоб бути начальником, треба освіта і досвід роботи. В тебе є? Ні, нема, скаже виборець Зеленського і тут же пожаліється на батьків, які не забезпечили йому контракт, а на бюджет не пройшов, бо тупенький.

Добре, скажу, бог з нею, з освітою. Живемо ж не в Німеччині, де на все треба якась бумажка. В Україні роботодавці беруть без дипломів. Нема освіти, то хоч досвід роботи в тебе є? Ні, скаже Зевиборець і пожаліється на тупого начальника, який вигнав з роботи і не дав набратися досвіду. І на ще одного тупого начальника на іншому місці роботи. І ще.

Тому, якщо ви думаєте, що факапи Зеленського з вакцинами якось вплинуть на його рейтинги - на жаль, вплинуть мінімально. Бо Зевиборець переважно такий же, як Зепрезидент - ледачий, замріяний і до біса честолюбний. Коли він бачить провал вакцинації, він бачить в цьому не смертельно небезпечну проблему, а себе в дзеркалі. От і вся політологія.

Serhii Marchenko
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25.03.2021 13:29 Ответить
Госдеп США - Зеленскому (открытым текстом) "Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями".. !!! Переводим - Коломойскому и шпионам - тюрьма .НАБУ - свободу. Коррупции - реальный бой. Вот тогда и зазвонит телефон ..(с)
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25.03.2021 13:34 Ответить
скорее от Бога позвонят с одной фразой "собирай бубочка чемоданы" чем от Байдена! потому что всё это имитация бурной деятельности!!!!
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25.03.2021 13:47 Ответить
Без роботи СБУ останні рішення РНБО були б неможливі, - Зеленський привітав співробітників спецслужби з професійним святом - Цензор.НЕТ 3715
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25.03.2021 13:36 Ответить
наверное баканову старлея присвоит? или сразу через все звания - генерала! и еще решения рнбо то были - а где их реализация? или так просто напокиздеть?
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25.03.2021 13:44 Ответить
Нарешті я зрозумів кого ж насправді нагадує ЗЕ на посаді Президента!
Це ж весільний генерал! Запрошується для підняття престижу весілля, промови пафосних тостів, участі в обрядах, але від нього ніц не залежить, бо весіллям керують інші.
От тільки цей "весільний генерал" дуже дорого обходиться Україні
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25.03.2021 13:45 Ответить
та он даже не весильный генерал, потому что он на весилля ходить боится , чтобы там вопросов неприятных и лишних не задавали. он просто вова- нарцисс и врун.....
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25.03.2021 13:51 Ответить
Тамада)))
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25.03.2021 13:57 Ответить
ХА-ХА-ХА!!!
Для того, что бы Бубочка узнал, что Медведчук - агент Уйла и три его телеканала - пропагандистские шаражки,
потребовалась упорная двух-летняя работа всего СБУ!
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25.03.2021 13:50 Ответить
А лейтенант баканов уже генерал наверное
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25.03.2021 13:56 Ответить
Конечно, какая то часть сбу патриотична, как и все до чего прикладывает руки шоумен, если взять для примера ОП, то мы увидим, шо ОП больше похожа на логово агентов кремля, чем Офис украинского преза, а тем более баканов кореш шоумена из 95 балагана.
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25.03.2021 14:00 Ответить
Конечно, какая то часть сбу патриотична, как и все до чего прикладывает руки шоумен, но если взять для примера ОП, то мы увидим, шо ОП больше похожа на логово агентов кремля, чем Офис украинского преза, а тем более баканов кореш шоумена из 95 балагана.
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25.03.2021 14:03 Ответить
Все верно сказал. Только буквы перепутал. Вместо СБУ надо было ФБР сказать. Служба Бабла Украины к сказанному - отношения не имеет.
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25.03.2021 15:44 Ответить
Не хотелось писать об этом, но как говорил Платон - Сократ мне друг, но истина дороже.
Я с Краматорска, и видел всю прелесть СБУ и МВД в выполнении своего долга перед народом и перед Украиной в 2014 году. Многие из них надели георгиевские ленточки, а остальные герои убежали на больничный, или в отпуск, или ещё куда-нибудь. Хотя-бы кто нибудь выстрелил один раз в сторону захватчиков, подал пример. Сдали народ и страну, как говорится, с потрохами. А сейчас праздник у них - праздник чего???
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25.03.2021 16:45 Ответить
 
 