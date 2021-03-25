Без работы СБУ последние решения СНБО были бы невозможными, - Зеленский поздравил сотрудников спецслужбы с профессиональным праздником. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в новом видео поздравил работников Службы безопасности Украины с профессиональным праздником и очертил стратегические задачи, являющиеся актуальными для спецслужбы.
Соответствующее видео Зеленский обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"СБУ закрывает широчайшее поле действий и реагирует на угрозы по всей стране: в мирных городах, на передовой, на оккупированных территориях. Это - ежедневная тяжелая и масштабная работа. Задержание террористов и предотвращение терактов, противодействие информационным угрозам и иностранным агентам, ликвидация мощных преступных группировок и налоговых "накруток" на миллиарды гривен. Это - лишь отдельные пункты из послужного списка сотрудников Службы безопасности Украины, которая сегодня отмечает 29 лет с начала своей деятельности", - отметил президент.
"Я уверен, что благодаря своим принципам СБУ работает не для красивой статистики и не для славы, а ради славы Украины. Однако среди побед, на которых я хочу акцентировать внимание, есть и те, где работники спецслужбы несправедливо могли остаться для граждан "за кадром", - отметил Зеленский.
"Хочу отметить высокую заслугу Службы безопасности Украины в сборе и подготовке материалов для последних решений СНБО. Без работы СБУ долгожданное для украинцев восстановление справедливости было бы невозможным. Защита национальной государственности, конституционного строя и территориальной целостности. Борьба с терроризмом во всех проявлениях. Реформа и преобразования СБУ в соответствии с моделью лучших мировых спецслужб. Подготовка к деоккупации Донбасса. Это - стратегические задачи, которые остаются актуальными для СБУ", - добавил президент.
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Так само виборець Зеленського твердо знає, що роботи нема, бо кругом олігархи. Звичайно, можна було б підняти свою сраку з дивану і пошукати роботу. Але навіщо, якщо можна сказати жінці, що грошей нема, бо Порошенко вкрав? Якщо такого виборця потикати паличкою і показати, що робота таки є і він може хоч завтра виходити кур'єром, касиром, водієм, оператором кол-центру, Зевиборець скаже - не для того мама квіточку ростила! Він хоче начальником. Вибач, але щоб бути начальником, треба освіта і досвід роботи. В тебе є? Ні, нема, скаже виборець Зеленського і тут же пожаліється на батьків, які не забезпечили йому контракт, а на бюджет не пройшов, бо тупенький.
Добре, скажу, бог з нею, з освітою. Живемо ж не в Німеччині, де на все треба якась бумажка. В Україні роботодавці беруть без дипломів. Нема освіти, то хоч досвід роботи в тебе є? Ні, скаже Зевиборець і пожаліється на тупого начальника, який вигнав з роботи і не дав набратися досвіду. І на ще одного тупого начальника на іншому місці роботи. І ще.
Тому, якщо ви думаєте, що факапи Зеленського з вакцинами якось вплинуть на його рейтинги - на жаль, вплинуть мінімально. Бо Зевиборець переважно такий же, як Зепрезидент - ледачий, замріяний і до біса честолюбний. Коли він бачить провал вакцинації, він бачить в цьому не смертельно небезпечну проблему, а себе в дзеркалі. От і вся політологія.
Serhii Marchenko
Це ж весільний генерал! Запрошується для підняття престижу весілля, промови пафосних тостів, участі в обрядах, але від нього ніц не залежить, бо весіллям керують інші.
От тільки цей "весільний генерал" дуже дорого обходиться Україні
Для того, что бы Бубочка узнал, что Медведчук - агент Уйла и три его телеканала - пропагандистские шаражки,
потребовалась упорная двух-летняя работа всего СБУ!
Я с Краматорска, и видел всю прелесть СБУ и МВД в выполнении своего долга перед народом и перед Украиной в 2014 году. Многие из них надели георгиевские ленточки, а остальные герои убежали на больничный, или в отпуск, или ещё куда-нибудь. Хотя-бы кто нибудь выстрелил один раз в сторону захватчиков, подал пример. Сдали народ и страну, как говорится, с потрохами. А сейчас праздник у них - праздник чего???