"Лига Смеха" высмеивает вакцинацию и ее "побочные эффекты" на фоне роста заболеваемости COVID-19: Вакцину сравнивают с наркотиками. ВИДЕО

В программе "Лига смеха" производства "Квартал 95", которая выходит в эфир на канале 1+1, регулярно высмеивают вакцинацию и ее "побочные эффекты".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

В частности, в одном из номеров после прививки вакциной от коронавируса курица якобы превращается в совок.

"Я вакцину вколол, только есть одна побочка. - Что, запахи, обоняние не возвращается? - Запахи, обоняние - все нормально. Мы курице подопытной укололи, она вот в совок превратилась. - Подождите. Мы вам выделили 2 миллиона. Мы вас попросили сделать 40 миллионов вакцин. Нам надо прививать Украину! - Ты что, Украину в совок превратить хочешь?" - говорят в одном из диалогов артисты.

В другом скетче известный предприниматель Гарик Корогодский сравнивает действие вакцины с наркотическим средством и говорит, что уже "три раза укололся": "Не хотите вакцину недорого? Надежная. Я третий раз укололся. 100 долларов грамм. Берите. Без "побочки". Не хотите?".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором. ДОКУМЕНТ

Еще одна миниатюра называется "Прямой репортаж из больницы".

"Алло! Провакцинировались? И что? Ну это нормально. Нос увеличился на 10 сантиметров?", - говорит персонаж-врач.

Еще один номер - о том, как в Буковеле нарушают карантин: "Как люди в Буковеле во время локдауна. Забыли, что в стране коронавирус, и куражимся!".

Напомним, 19 января стало известно, что российский канал СТС купил франшизу на "Лигу смеха". В "Квартале 95" объясняют, что продажами занимается шведский дистрибьютор. Позже стало известно, что в отборе, кроме двух донецких команд, участие принимают команды из оккупированного Крыма - "B.A.N.G." (Керчь) и "Эльвад Вагнер" (Симферополь) - и несколько команд из Украины - Запорожья, Одессы и Харькова.

Также читайте: О чем шутят команды из ОРДО, заявившиеся на российскую "Лигу смеха": Трудолюбивые люди Донецка и отдых с макеевскими типами