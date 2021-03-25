"Лига Смеха" высмеивает вакцинацию и ее "побочные эффекты" на фоне роста заболеваемости COVID-19: Вакцину сравнивают с наркотиками. ВИДЕО
В программе "Лига смеха" производства "Квартал 95", которая выходит в эфир на канале 1+1, регулярно высмеивают вакцинацию и ее "побочные эффекты".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".
В частности, в одном из номеров после прививки вакциной от коронавируса курица якобы превращается в совок.
"Я вакцину вколол, только есть одна побочка. - Что, запахи, обоняние не возвращается? - Запахи, обоняние - все нормально. Мы курице подопытной укололи, она вот в совок превратилась. - Подождите. Мы вам выделили 2 миллиона. Мы вас попросили сделать 40 миллионов вакцин. Нам надо прививать Украину! - Ты что, Украину в совок превратить хочешь?" - говорят в одном из диалогов артисты.
В другом скетче известный предприниматель Гарик Корогодский сравнивает действие вакцины с наркотическим средством и говорит, что уже "три раза укололся": "Не хотите вакцину недорого? Надежная. Я третий раз укололся. 100 долларов грамм. Берите. Без "побочки". Не хотите?".
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Еще одна миниатюра называется "Прямой репортаж из больницы".
"Алло! Провакцинировались? И что? Ну это нормально. Нос увеличился на 10 сантиметров?", - говорит персонаж-врач.
Еще один номер - о том, как в Буковеле нарушают карантин: "Как люди в Буковеле во время локдауна. Забыли, что в стране коронавирус, и куражимся!".
Напомним, 19 января стало известно, что российский канал СТС купил франшизу на "Лигу смеха". В "Квартале 95" объясняют, что продажами занимается шведский дистрибьютор. Позже стало известно, что в отборе, кроме двух донецких команд, участие принимают команды из оккупированного Крыма - "B.A.N.G." (Керчь) и "Эльвад Вагнер" (Симферополь) - и несколько команд из Украины - Запорожья, Одессы и Харькова.
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Вова братан,помоги стать Крысадентом РАБссии вялика магучей дяржавы ржавой,в долгу не останусь..Зеля каже,Макс найди Коломойского и эту дуру с 1+1,типа Наташку Мосейчук,они все сделают за 5 рублей в сутки,зуб даю...
Потихоньку "прививают" все худшие стороны Совка.
КВНом воняет, и отнюдь не телевизором КВН-49.
Вертай свій Зажопинськ взад хоч до Орди, тілько сюди свій писок не суй, новгород с₽аний! 😎
Вакцінацію обсміяти, звичайно.
Як раніше обсміяли війну, Майдан, Голодомор, армію, Томос - все спаскудили в тому довбаному телевізорі.
Цей експеримент з перетворення людей на худобу вже закінчився успіхом, прийшли наслідки, просто не всі іх ще помітили за цим вбогим йумором.
(и есть) "за". Возврат назад будет более болезненным и тяжелым. Но кто знает, может некоторым все же удастся вернуться в человеческое состояние...
відповідальність президента за порушення Конституції та дозвіл ОПУ підмінити Кабмін. Клерків із ОПУ - за втручання в роботу виконавчої гілки влади. Парламенту - за зволікання з прийняттям необхідних законів. Кабміну та особисто прем'єра - за невиконання своїх прямих обов'язків та відсутність стратегії. За реформу без голови. За слабкість і бездіяльність, за прогинання перед ОПУ. Кримінальний кодекс ст.135, ст.367.
https://zn.ua/ukr/internal/poplichniki-pandemiji-za-mit-do-tsunami.html
70% люди судят по себе. Так что вот загадка: может ты и выбирал его?