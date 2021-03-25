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"Лига Смеха" высмеивает вакцинацию и ее "побочные эффекты" на фоне роста заболеваемости COVID-19: Вакцину сравнивают с наркотиками. ВИДЕО

В программе "Лига смеха" производства "Квартал 95", которая выходит в эфир на канале 1+1, регулярно высмеивают вакцинацию и ее "побочные эффекты".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

В частности, в одном из номеров после прививки вакциной от коронавируса курица якобы превращается в совок.

"Я вакцину вколол, только есть одна побочка. - Что, запахи, обоняние не возвращается? - Запахи, обоняние - все нормально. Мы курице подопытной укололи, она вот в совок превратилась. - Подождите. Мы вам выделили 2 миллиона. Мы вас попросили сделать 40 миллионов вакцин. Нам надо прививать Украину! - Ты что, Украину в совок превратить хочешь?" - говорят в одном из диалогов артисты.

В другом скетче известный предприниматель Гарик Корогодский сравнивает действие вакцины с наркотическим средством и говорит, что уже "три раза укололся": "Не хотите вакцину недорого? Надежная. Я третий раз укололся. 100 долларов грамм. Берите. Без "побочки". Не хотите?".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором. ДОКУМЕНТ

Еще одна миниатюра называется "Прямой репортаж из больницы".

"Алло! Провакцинировались? И что? Ну это нормально. Нос увеличился на 10 сантиметров?", - говорит персонаж-врач.

Еще один номер - о том, как в Буковеле нарушают карантин: "Как люди в Буковеле во время локдауна. Забыли, что в стране коронавирус, и куражимся!".

Напомним, 19 января стало известно, что российский канал СТС купил франшизу на "Лигу смеха". В "Квартале 95" объясняют, что продажами занимается шведский дистрибьютор. Позже стало известно, что в отборе, кроме двух донецких команд, участие принимают команды из оккупированного Крыма - "B.A.N.G." (Керчь) и "Эльвад Вагнер" (Симферополь) - и несколько команд из Украины - Запорожья, Одессы и Харькова.

Также читайте: О чем шутят команды из ОРДО, заявившиеся на российскую "Лигу смеха": Трудолюбивые люди Донецка и отдых с макеевскими типами

Автор: 

вакцина (3815) Квартал-95 (223) 1+1 (167)


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Топ комментарии
+49
Країна в смартфоні, дыбилизация. 73% успешно уже прошли регистрацию!
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25.03.2021 13:23
+49
Зеля , это твои идиоты .
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25.03.2021 13:23
+46
Грузия получила вакцину BNT162b2 Pfizer‑BioNTech.

Украина получила обещания от Вовы что с первого мая снова повысят цену на электроэнергию 🤣🤣🤣
Ура , товарищи😁
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25.03.2021 13:25
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г + г це фабрика дебілів. Дебілів роблять із своїх глядачів за допомогою спеціальних "станків" типу розсміши дебіла, ліга дебілів та дебіл народу.
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25.03.2021 13:40 Ответить
Максим Галкин звонит Зеленскому...
Вова братан,помоги стать Крысадентом РАБссии вялика магучей дяржавы ржавой,в долгу не останусь..Зеля каже,Макс найди Коломойского и эту дуру с 1+1,типа Наташку Мосейчук,они все сделают за 5 рублей в сутки,зуб даю...
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25.03.2021 13:51 Ответить
В совок превращаемся и без прививок!
Потихоньку "прививают" все худшие стороны Совка.
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25.03.2021 13:51 Ответить
А что это - "лига смеха"? Никогда не смотрел, да и тут, увидев стоп-кадр на плей нажимать брезгливо...
КВНом воняет, и отнюдь не телевизором КВН-49.
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25.03.2021 13:51 Ответить
Кому ти чешеш, свиня москальська?!
Вертай свій Зажопинськ взад хоч до Орди, тілько сюди свій писок не суй, новгород с₽аний! 😎
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25.03.2021 14:02 Ответить
маша, при совке твой папка вертухай еще и паек получал, а у собак служебных кости пздил. лафа была, правда?
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25.03.2021 14:10 Ответить
И запомни, насекомое: В УКРАИНЕ.
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25.03.2021 14:32 Ответить
Ти і зараз можеш повернутися в свій улюблений Совок.

"Ліга Сміху" висміює вакцинацію та її "побічні ефекти" на тлі зростання захворюваності на COVID-19: Вакцину порівнюють з наркотиками - Цензор.НЕТ 389
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25.03.2021 15:10 Ответить
Совкам сраным советую посмотреть документальный фильм Юрия Щекочихина и генерал-лейтенанта МВД СССР Александра Гурова "Лев прыгнул" и "Укрощение Льва", о том как не было преступности в Дохлом СССре... Болваны тупые
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25.03.2021 13:59 Ответить
Если это юмор то я хз.
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25.03.2021 13:59 Ответить
Так тут ціла *кагорта песімістів * які проти вакцинації .
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25.03.2021 14:02 Ответить
" 95 квартал" последние лет пять - шесть превратился в полный отстой, а " женский квартал", рассмеши комика" и " лига смеха" изначально было полной фигней. В общем все попытки как то реанимировать проект, были провальными. Поэтому их и потянуло в политику. ( ну не по идейным же соображениям или из за желания привести народ к всеобщему счастью и благоденствию)
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25.03.2021 14:05 Ответить
Только от одного голоса Зели стошнить может даже ребенка,более гнусявого голоса в жизни не слышал...а дети ведь смотрять это 95-е дерьмо...
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25.03.2021 14:07 Ответить
Вже мало хто дивиться ,неохота блювотиння прибирати!
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25.03.2021 14:14 Ответить
В СССР по количеству "Криминальных Авторитетов" бандюков было больше чем в остальном Мире вместе взятом кстати...и это не мои фантазии а реальная история начало которой положили Сралин и чЛенин в 1917 году...
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25.03.2021 14:13 Ответить
Після виборів 19-го якось відвернуло дивитись те шапіто.
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25.03.2021 14:18 Ответить
Зебилоиды, проверяют ваше чувство юмора. Избрав зеленского вы продемонстрировали тотальное и безаппеляционное отсутствие разума. Но может с чувством юмора у вас получше? Хотя о чем это я...чувство юмора - удел умных, ваш удел - чувство идиотизма.
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25.03.2021 14:19 Ответить
Що треба робити, коли за три дні тисяча людей загинула від ковіду?

Вакцінацію обсміяти, звичайно.

Як раніше обсміяли війну, Майдан, Голодомор, армію, Томос - все спаскудили в тому довбаному телевізорі.

Цей експеримент з перетворення людей на худобу вже закінчився успіхом, прийшли наслідки, просто не всі іх ще помітили за цим вбогим йумором.
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25.03.2021 15:51 Ответить
Верно, людей по сути превратили в скот. Но они особо не сопротивлялись, и даже были
(и есть) "за". Возврат назад будет более болезненным и тяжелым. Но кто знает, может некоторым все же удастся вернуться в человеческое состояние...
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25.03.2021 16:08 Ответить
Мне повезло в жизни,отец покойный выбросил телик на мусорник еще в августе 1991 года,сказав при этом эпоха советского говна закончилась,начинаем строить новую жизнь с Левком Лукьяненко и Вячеславом Чорноволом...Мда...,30 лет прошло,а все в совке барахтаемся...
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25.03.2021 14:28 Ответить
Протокол злочинів нинішньої влади для засідання РНБО-2025

відповідальність президента за порушення Конституції та дозвіл ОПУ підмінити Кабмін. Клерків із ОПУ - за втручання в роботу виконавчої гілки влади. Парламенту - за зволікання з прийняттям необхідних законів. Кабміну та особисто прем'єра - за невиконання своїх прямих обов'язків та відсутність стратегії. За реформу без голови. За слабкість і бездіяльність, за прогинання перед ОПУ. Кримінальний кодекс ст.135, ст.367.
https://zn.ua/ukr/internal/poplichniki-pandemiji-za-mit-do-tsunami.html
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25.03.2021 14:29 Ответить
Есть люди, которые юмор принимают всерьёз - писемисты, а есть которые принимают юмор как юмор -оптимисты. Поэтому кому не нравится не смотрите.
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25.03.2021 14:38 Ответить
Та звісно...
"Ліга Сміху" висміює вакцинацію та її "побічні ефекти" на тлі зростання захворюваності на COVID-19: Вакцину порівнюють з наркотиками - Цензор.НЕТ 9656
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25.03.2021 14:42 Ответить
Так він що вже не "вагніровець"?
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25.03.2021 17:04 Ответить
Такие вот "оптЕмисты" как ты, насмотрелись "юмора" в сериале и выбрали клоуна. А нам приходиться на это смотреть и с этим жить.
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25.03.2021 16:00 Ответить
Юмор, который я смотрел никак не связан с выбором. Кстати я его не выбирал.
70% люди судят по себе. Так что вот загадка: может ты и выбирал его?
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25.03.2021 23:21 Ответить
писемисты - это что за слово, с чем это у Вас ассоциация, что так завернуло? Юмор то можно воспринимать, главное, чтобы это был юмор, а не примитив и пошлость.
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25.03.2021 23:21 Ответить
Какое убогое быдло.. и шутит и смеется
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25.03.2021 15:39 Ответить
ві всьо врійотє ета всьо парашенка діскредітіруєт ванцину.
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25.03.2021 16:26 Ответить
🤣👍🏼
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25.03.2021 18:13 Ответить
На видео будущий президент и министры в зебильном государстве.
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25.03.2021 16:28 Ответить
Да,о войне и о смертях,на фоне этой болезни не надо шутить,вы видели сколько умирает людей,КАЖДЫЙ день.многим совсем не до смеха,у людей горе
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25.03.2021 17:00 Ответить
Хто їх ще дивиться?
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25.03.2021 17:02 Ответить
Больше всего поражает количество дегенератов в зале, которые все это смотрят. У меня больше нескольких секунд не получилось.
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25.03.2021 18:47 Ответить
Галиматья какая то, кто это вообще смотрит.
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25.03.2021 21:05 Ответить
Ужос! Як так можна? Про Святого Ковіда?!
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25.03.2021 21:43 Ответить
Бог не теля, бачить і звідтеля. Коли ці дібіли будуть лежати у переповнених коридорах Ковід-відділень, я думаю, жартів у них поменшає. В житті я знав одного досить крепкого добродія 56 років віком, який любив жартувати на тему ковіда. Знав, бо вже нема, помер саме від цієї хвороби. Жартуйте, панове, жартуйте та хай вас ковід обминає.
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26.03.2021 18:44 Ответить
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