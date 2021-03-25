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Новости Видео ДТП
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Сотрудница прокуратуры, сбившая ребенка на пешеходном переходе в Борисполе, предстанет перед судом, - ГБР. ВИДЕО

В октябре 2020 год на пешеходном переходе в городе Борисполе работница прокуратуры города Киева сбила 11-летнего ребенка. ГБР завершило досудебное расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госбюро.

В ходе следственных действий установлено, что за рулем внедорожника, который совершил ДТП, находилась начальник управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта прокуратуры города Киева. В результате происшествия 11-летняя школьница получила травму головы и перелом ключицы. На момент дорожно-транспортного происшествия чиновница находилась в отпуске по уходу за ребенком.

Дело направлено в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет (ч. 1 ст. 286 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП с украинским автобусом в Польше: количество жертв возросло до шести - в больнице умер пострадавший

Автор: 

Борисполь (768) ДТП (7677) Киевская область (4150) прокуратура (5020) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+17
три месяца условно, не больше дадут.
зато, за разбитое окно в ОПе Бубочки шестью годами строгача угрожают.
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25.03.2021 13:46
+14
Мразота... Так гнати перед переходом...
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25.03.2021 13:51
+9
Ще до війни з кацапами на Прорізній помічниця судді вбила жінку, матір 3-х дітей - вбивцю відпустили в залі суду чи то за амністією чи то за відсутністю складу злочину - переплутала педалі. Тут буде те саме...
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25.03.2021 13:50
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Перед Печерским?
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25.03.2021 13:39 Ответить
Под такие новости всегда прибегает куча идиотов и начинает кричать про "тупорылых пешкодралов".
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25.03.2021 13:42 Ответить
Таких виродків тільки судом Лінча, поки поліцаї приїхали, пасок безпеки на шию і на дерево. Поліцаї приїхали, констатували: самогубство.
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25.03.2021 17:05 Ответить
По ПДД пешеход прав однозначно. Но если бы ему родители или в школе обьяснили что переходя многополосное движение надо смотреть перед выходом на каждую полосу, то скорее всего инцедента удалось бы избежать.
Хочу сказать что ребенку от того что он был прав, а овцу посадят. Ни холодно ни жарко...
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25.03.2021 17:52 Ответить
Где вас только берут таких.
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25.03.2021 18:18 Ответить
каких таких? а таких как ты где берут?
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25.03.2021 19:39 Ответить
надеюсь девочка поправится и через 5 лет разрядит в овцу полный магазин , а потом уедет за кордон на пмж
зуб за зуб , и по другому никак
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25.03.2021 18:47 Ответить
а если не поправится и не разрядит что тогда?
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25.03.2021 19:40 Ответить
если не поправится - то плохо
возможно ее родственники , помогут справедливость справедливость восстановить ( оружием )
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25.03.2021 20:45 Ответить
Можете расслабиться, родственники возьмут бабло и про все забудут, вытирая сопли и приговаривая, - така тяжка українська доля...
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26.03.2021 09:43 Ответить
тогда **** за рулем будет детей учить в Англии и давать срок тем кто захочет отомстить за такое
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25.03.2021 21:32 Ответить
с судимостью на пмж трудно
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25.03.2021 21:30 Ответить
кто ее посадит ? цена вопроса 300к
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25.03.2021 21:33 Ответить
причем гривен!
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26.03.2021 09:43 Ответить
кстати , 300 это за труп , а тут мабуть дешевле будет
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26.03.2021 10:14 Ответить
три месяца условно, не больше дадут.
зато, за разбитое окно в ОПе Бубочки шестью годами строгача угрожают.
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25.03.2021 13:46 Ответить
Ще до війни з кацапами на Прорізній помічниця судді вбила жінку, матір 3-х дітей - вбивцю відпустили в залі суду чи то за амністією чи то за відсутністю складу злочину - переплутала педалі. Тут буде те саме...
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25.03.2021 13:50 Ответить
Украина - по факту неофеодальная страна а не демократическая к сожалению. По крайней мере складывается такое впечатление от поведения наших "элит".
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25.03.2021 15:05 Ответить
гондурас ! за гондурас в окопе умирать - высшая награда ! умирать за страну где перед законом все равны
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25.03.2021 21:29 Ответить
На штырь ее только металлический, а не на тот на котором она попрыгала и получила вакансию начальника
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25.03.2021 13:47 Ответить
Сколько тупого пафоса!!!
А что.....Могла и не предстать? Были случаи?
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25.03.2021 13:47 Ответить
они почти всегда предстают только на приговоре а потом летят на мальдивы
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25.03.2021 21:28 Ответить
Мразота... Так гнати перед переходом...
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25.03.2021 13:51 Ответить
За феодальною традицією країни можу припустити, що батьки скаліченої дитини знаходяться вище у харчовому ланцюгу ніж тупа вівця з прокуратури.
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25.03.2021 13:53 Ответить
Наврядчи, тих що вище - дітей забирають зі школи персональні водії
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25.03.2021 14:12 Ответить
можливо це родичі тих, хто вище.
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25.03.2021 14:17 Ответить
10\90 %
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25.03.2021 21:27 Ответить
Удивительно, и очень хорошо, что ребенок выжил после такого удара.
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25.03.2021 14:02 Ответить
На цьому переході світлофор поставили, щоб кияни, які їдуть в РІДНІ села МУЧИЛИСЯ!!!
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25.03.2021 14:08 Ответить
И не забыть спросить откуда деньги на такую машину?
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25.03.2021 14:23 Ответить
Сильно противодействовала коррупции)
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25.03.2021 14:40 Ответить
Аж у декреті опинилась.
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25.03.2021 15:14 Ответить
Льотчиця! Куди вона так низько летіла?
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25.03.2021 14:25 Ответить
У нас всеравно филиалы московского басманного суда.
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25.03.2021 14:38 Ответить
Мразь конечно, а не правоохранитель. Так гнать на почти 3х тонной грузовике.
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25.03.2021 14:41 Ответить
Вторая зайцева.
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25.03.2021 14:48 Ответить
Откуда у этой прокурорши такая тачка?

Ах, да! У неё должность соответствует ее авто.
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25.03.2021 14:44 Ответить
На...са...са...
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25.03.2021 14:51 Ответить
В голове не укладывается - машина во втором ряду на 3х полосной дороге не просто так стоит же. Нет, надо обогнать на большой скорости. Неужели мозгов не хватило?
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25.03.2021 14:51 Ответить
Еще и в районе школы.
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25.03.2021 14:53 Ответить
И это начальник управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта прокуратуры!
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25.03.2021 14:57 Ответить
гондурас!
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25.03.2021 21:26 Ответить
Неужели мозгов не хватило? (с)
Там мозги заточены только на бабло.
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25.03.2021 17:27 Ответить
А они у неё хоть есть???
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25.03.2021 18:27 Ответить
то что на видео, одна из самих сложных ситуаций что может бить на дороге. Даже если бы она и ехала с нормальной скоростью, то не факт что не сбила бы. Только с многолетним опытом начинаешь понимать что если тормозит соседнее авто то надо и тебе тормозить даже если впереди нету перехода.
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25.03.2021 20:24 Ответить
поотрывать ноги этой сволочи что бы больше не ездила
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25.03.2021 15:17 Ответить
Я шо то не понял, там что, на шестиполосной проезжей части нерегулируемый пешеходный переход?
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25.03.2021 15:21 Ответить
Там светофор висит, присмотрись.
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25.03.2021 15:26 Ответить
Пешеход имеет преимущество, даже переходя на красный, всегда.
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25.03.2021 15:26 Ответить
Пешеходу запрещено переходить на красный не пиши херню.
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25.03.2021 20:25 Ответить
встречка стояла тоже, как и автобус на второй полосе, при спокойно идущем ребенке, что говорит о том что автомобилям светил красный.
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25.03.2021 15:32 Ответить
Отмажется к сожалению, а должна сидеть
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25.03.2021 15:33 Ответить
... и тут же пойдет на повышение.....
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25.03.2021 15:49 Ответить
**** тупа, куди ти летіла?! Перед пішохідним переходом!
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25.03.2021 16:18 Ответить
Ну яка ж курва суддя і що б не на Уазику іздила ??! ******* же вони понти колотити ..як би б ще людей не вбивали на дорогах. Я вже казав що людей котрі більше року пропрацювали в судовій сістемі можно спокійно пакувати на нари років десь на 5 - 7 з конфіскацієй майна без всякого слідства та доказів .
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25.03.2021 16:30 Ответить
не в этой стране
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25.03.2021 21:24 Ответить
на жаль..
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25.03.2021 23:05 Ответить
А за одно треба з'ясувати звідки бабло на дорогу машину.
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25.03.2021 16:32 Ответить
Скорость вообще не думала снижать перед переходом, овца.
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25.03.2021 17:38 Ответить
Да ты что, она же работник прокуратуры, ей это делать западло...
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25.03.2021 18:23 Ответить
А почему только ограничение свободы, а не реальный срок? Или потому, что это сотрудница прокуратуры, а был бы простой водила, тогда бы и реальный срок схлопотал бы, не правда ли, а?
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25.03.2021 18:21 Ответить
Потому что ребенок жив.
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25.03.2021 19:41 Ответить
та не ...просто погоны делают свое дело -ворон ворону
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25.03.2021 21:24 Ответить
Тварь, даже не тормозила. Чтоб её суку так сбили и её детей!!!
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25.03.2021 18:32 Ответить
дело направлено в суд
-подсудимая -ваше последнее слово
- машина почти новая
- ну на нет и суда нет
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25.03.2021 21:23 Ответить
а ч 2. 286 НЕ ?
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25.03.2021 21:42 Ответить
Машина хорошая. Как раз для зарплаты работницы прокуратуры. Когда это млть уже закончится???...
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25.03.2021 23:19 Ответить
как то зашел в суд -в одном городке возле славной столицы нашей Родины- вышла помощница судьи - три цепочки висит золотые -на каждой руке по три кольца ! по три! аж смешно стало .....а это реальность у помощника судьи такая ...суки ....
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26.03.2021 09:21 Ответить
 
 