Сотрудница прокуратуры, сбившая ребенка на пешеходном переходе в Борисполе, предстанет перед судом, - ГБР. ВИДЕО

В октябре 2020 год на пешеходном переходе в городе Борисполе работница прокуратуры города Киева сбила 11-летнего ребенка. ГБР завершило досудебное расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госбюро.

В ходе следственных действий установлено, что за рулем внедорожника, который совершил ДТП, находилась начальник управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта прокуратуры города Киева. В результате происшествия 11-летняя школьница получила травму головы и перелом ключицы. На момент дорожно-транспортного происшествия чиновница находилась в отпуске по уходу за ребенком.

Дело направлено в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет (ч. 1 ст. 286 УК Украины).

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