Сотрудница прокуратуры, сбившая ребенка на пешеходном переходе в Борисполе, предстанет перед судом, - ГБР. ВИДЕО
В октябре 2020 год на пешеходном переходе в городе Борисполе работница прокуратуры города Киева сбила 11-летнего ребенка. ГБР завершило досудебное расследование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госбюро.
В ходе следственных действий установлено, что за рулем внедорожника, который совершил ДТП, находилась начальник управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта прокуратуры города Киева. В результате происшествия 11-летняя школьница получила травму головы и перелом ключицы. На момент дорожно-транспортного происшествия чиновница находилась в отпуске по уходу за ребенком.
Дело направлено в суд.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет (ч. 1 ст. 286 УК Украины).
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Хочу сказать что ребенку от того что он был прав, а овцу посадят. Ни холодно ни жарко...
зуб за зуб , и по другому никак
возможно ее родственники , помогут справедливость справедливость восстановить ( оружием )
зато, за разбитое окно в ОПе Бубочки шестью годами строгача угрожают.
А что.....Могла и не предстать? Были случаи?
Ах, да! У неё должность соответствует ее авто.
Там мозги заточены только на бабло.
-подсудимая -ваше последнее слово
- машина почти новая
- ну на нет и суда нет