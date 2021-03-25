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В Луцке столкнулись грузовик и маршрутка. Восемь человек травмировано. ВИДЕО камер наблюдения

В Луцке произошло ДТП в результате которого травмы получило 8 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 12 канал, на улице Киверцивской столкнулись грузовик и маршрутка. Момент происшествия зафиксировали уличные камеры наблюдения. Семь человек из числа травмированных были госпитализированы. Один, после оказания помощи, в больницу ехать отказался.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Столичный маршрутчик ездил под наркотиками, ему грозит 17 тыс. грн штрафа, - патрульная полиция. ФОТО

Автор: 

ДТП (7677) Луцк (583) маршрутки (546)


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Топ комментарии
+28
Обычное состояние водителя маршрутки - семикрылый-семи...уй. Сдачу даёт, по телефону говорит и музыку включает, но только на дорогу не смотрит.
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25.03.2021 15:41
+23
Маршрутчик - баран.
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25.03.2021 15:41
+17
автобус на второстепенной
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25.03.2021 15:40
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автобус на второстепенной
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25.03.2021 15:40 Ответить
Маршрутки потрібно заборонити назавжди! Тільки великі автобуси і водії професіонали!
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25.03.2021 15:59 Ответить
ага, як в польщі. Чим більший автобус - тим більше потерпілих
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25.03.2021 16:06 Ответить
Маршрутчик - баран.
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25.03.2021 15:41 Ответить
водила грузовика красавчик. благодаря ему люди остались живы
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25.03.2021 18:28 Ответить
Обычное состояние водителя маршрутки - семикрылый-семи...уй. Сдачу даёт, по телефону говорит и музыку включает, но только на дорогу не смотрит.
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25.03.2021 15:41 Ответить
З чого ти це взяв про круговий рух? Там стоїть знак 4.9 "Об'їзд перешкоди з правого чи лівого боку"
У Луцьку зіткнулися вантажівка і маршрутка. Вісім осіб травмовано - Цензор.НЕТ 7048

У Луцьку зіткнулися вантажівка і маршрутка. Вісім осіб травмовано - Цензор.НЕТ 7048 .
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25.03.2021 16:01 Ответить
водила маршрутки - камикадзе?
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25.03.2021 15:42 Ответить
Помеха слева,маршрутчик Лох
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25.03.2021 15:46 Ответить
В Україні пора запровадити медаль "Довбойоб року".
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25.03.2021 15:47 Ответить
можеш замовити наліпки і ходити розклеювати на маршрутки.
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25.03.2021 16:15 Ответить
Гиблое дело. Комиссия по отбору поедет крышей, пытаясь выбрать "победителя" из сотен тысяч, а то и миллионов случаев.
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25.03.2021 17:00 Ответить
Народ сам повинен вибирати, можна методом голосування по телефону, в прямій трансляції. Рейтинг програми буде дуже високим. Переможців зобов'язати носити медаль щоденно і повсюдно.
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25.03.2021 17:05 Ответить
Це дуже складно... є простіше рішення - вона автоматично присуджується 73% виборців... а серед них, якщо потім придивитись, буде і водій цього автобусу і багато інших людей з IQ < 73.
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25.03.2021 20:02 Ответить
зачем велосипед? уже давно есть. Международная. Дарвина называеться
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26.03.2021 01:53 Ответить
Добре, що не на швидкості, інакше і загиблі були би.
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25.03.2021 15:55 Ответить
Скотовозка
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25.03.2021 16:27 Ответить
«Маршрутка» Скрябін
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26.03.2021 01:18 Ответить
Скорее всего маршутчик правильно ехал.
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25.03.2021 19:46 Ответить
На знак у "маршрутчика" посмотрите ! Уступи дорогу!!
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25.03.2021 20:09 Ответить
На знак у "маршрутчика" посмотрите ! Уступи дорогу!!
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25.03.2021 20:10 Ответить
всё верно . на той дороге их даже два ..
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25.03.2021 21:21 Ответить
У Луцьку зіткнулися вантажівка і маршрутка. Вісім осіб травмовано - Цензор.НЕТ 6617
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25.03.2021 22:17 Ответить
Вы сильно обрезали картинку... Там видно и второй такой знак, на столбе возле белого бусика..
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25.03.2021 23:05 Ответить
я насчитал 4 белых бусика .. возмжно еще пару в кустах прячеться ..
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26.03.2021 01:49 Ответить
У Луцьку зіткнулися вантажівка і маршрутка. Вісім осіб травмовано - Цензор.НЕТ 4798
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26.03.2021 07:26 Ответить
"Превышение скорости"? "Пьянка за рулем"? Увеличение штрафов? Ню, ню ...
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26.03.2021 10:39 Ответить
 
 