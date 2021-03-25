В Луцке столкнулись грузовик и маршрутка. Восемь человек травмировано. ВИДЕО камер наблюдения
В Луцке произошло ДТП в результате которого травмы получило 8 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 12 канал, на улице Киверцивской столкнулись грузовик и маршрутка. Момент происшествия зафиксировали уличные камеры наблюдения. Семь человек из числа травмированных были госпитализированы. Один, после оказания помощи, в больницу ехать отказался.
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