Проект "Без цензуры": Кива-профессор. Полный разбор кандидата наук и нардепа ОПЗЖ. ВИДЕО
Как черная дыра в украинской науке засосала Илью Киву? Кого теперь нужно спасать? А еще секретные кадры репетиции защиты диссертации, только в проекте "Без цензуры"!
Марина Данилюк-Ярмолаева безжалостно прожаривает Илью Киву с перцем и на сильном огне.
Если вы вдруг пропустили, то на днях ученых и простых смертных шокировало следующее. Одиозный нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива может стать кандидатом наук по государственному управлению. Сейчас он готовится к защите диссертации (!). Тема его работы - "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
Если вас шокировали все эти слова в одном предложении, еще и в сочетании с фамилией Кивы, то вы не одиноки.
Итак, анализируем: когда Кива успевал писать диссертацию? Разбираем полную рабочую и не очень деятельность Кивы под куполом Верховной Рады и не только. А еще покажем вам сверхсекретные кадры репетиции защиты кандидатской работы Ильи Кивы! Не пропустите!
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
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Ніхто не назвав наукових батьків Януковича, Литвина і усіх інших власників рабів-науковців.
Миша. Танк лучче, по пулімьоту pаз ******* і *********. (З цими словами Миша наливає вино Опанасу, Гpиші, Толі і собі).
Толя. Папа, я, як виpосту, виучуся на ахвіцеpа чи на камандіpа. А шо лучче - ахвіцеp чи камандіp?
Гриша. Та адін ***! (с)