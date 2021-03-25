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Проект "Без цензуры": Кива-профессор. Полный разбор кандидата наук и нардепа ОПЗЖ. ВИДЕО

Как черная дыра в украинской науке засосала Илью Киву? Кого теперь нужно спасать? А еще секретные кадры репетиции защиты диссертации, только в проекте "Без цензуры"!

Марина Данилюк-Ярмолаева безжалостно прожаривает Илью Киву с перцем и на сильном огне.

Если вы вдруг пропустили, то на днях ученых и простых смертных шокировало следующее. Одиозный нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива может стать кандидатом наук по государственному управлению. Сейчас он готовится к защите диссертации (!). Тема его работы - "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Если вас шокировали все эти слова в одном предложении, еще и в сочетании с фамилией Кивы, то вы не одиноки.

Итак, анализируем: когда Кива успевал писать диссертацию? Разбираем полную рабочую и не очень деятельность Кивы под куполом Верховной Рады и не только. А еще покажем вам сверхсекретные кадры репетиции защиты кандидатской работы Ильи Кивы! Не пропустите!

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Автор: 

кандидат (1014) наука (697) Кива Илья (398) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+22
Если зек был проффесором, "пианист" стал презЕдентом, то почему Кива не может быть доктором наук? Дрочильноэкономических или матернополитических? Если уж мы переживаем эпоху циркового палеолита, то нужно вкусить её сполна.
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25.03.2021 16:06
+16
Проєкт "Без цензури": Кива-проффесор. Повний розбір кандидата наук і нардепа ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2553
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25.03.2021 16:18
+15
За мудака Табачника вся риготня наполучала лівих наукових ступенів, ПроФФесор був лише апофеозом цього цирку. Тепер випердиш Табачника дегенерат-плагіатор Шкарлет розводить те ж болото, у якому психо-імбецильний маргінал Ківа стає кандидатом наук. Повна дискредетація академічної сфери України!
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25.03.2021 16:24
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если уже и полные дибилы "пишут" кандидатские дессертации... значит урвень "науки" у нас соответсвующий....
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25.03.2021 16:04 Ответить
Как и все остальное под руководством величайшего четырежды уклониста говнокакмандющего
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25.03.2021 16:39 Ответить
а кива нарисовался не при зебиле, а при порохе)
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25.03.2021 18:41 Ответить
а толку из этих репортажей???
ноль
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25.03.2021 16:05 Ответить
Если зек был проффесором, "пианист" стал презЕдентом, то почему Кива не может быть доктором наук? Дрочильноэкономических или матернополитических? Если уж мы переживаем эпоху циркового палеолита, то нужно вкусить её сполна.
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25.03.2021 16:06 Ответить
Еще и министр образования, юстиции, прокурорша и .........
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25.03.2021 16:37 Ответить
Ой какие все "вумные" тут собрались,какой только палеолит или заумные слова не писали..А "ларчик просто открывался".За ученую степень каждому депутату государство платит денежную надбавку,дотацию,да назовите как угодно.Вот и Шуфрич кандидат с=х наук.Простая хохляцкая,жлобская,а тут еще и мусорская жажность.Не на одной только силосной яме "капусту" рубить...
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26.03.2021 07:32 Ответить
Если так пойдет и дальше... скоро и обезьяны из киевского зоопарка будут у нас с научными степенями... прибавку бананов будут требовать законно.
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25.03.2021 16:10 Ответить
Это точно ,после этого ,за границей ,будут кататься по полу ,если расскажешь шо ты кандидат наук , 😠 полная дискредитация Украинской науки . И это у него был научный руководитель , и т.д. научные опоненты ,публикации в научных журналах , вы чо там совсем припухли 😠😠😠
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25.03.2021 16:11 Ответить
кандидатская на тему - "роль жомовых ям в финансовой стабильности отдельно взятого индивидума."
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25.03.2021 16:14 Ответить
Проєкт "Без цензури": Кива-проффесор. Повний розбір кандидата наук і нардепа ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2553
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25.03.2021 16:18 Ответить
Проєкт "Без цензури": Кива-проффесор. Повний розбір кандидата наук і нардепа ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1000
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25.03.2021 16:21 Ответить
За мудака Табачника вся риготня наполучала лівих наукових ступенів, ПроФФесор був лише апофеозом цього цирку. Тепер випердиш Табачника дегенерат-плагіатор Шкарлет розводить те ж болото, у якому психо-імбецильний маргінал Ківа стає кандидатом наук. Повна дискредетація академічної сфери України!
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25.03.2021 16:24 Ответить
Проєкт "Без цензури": Кива-проффесор. Повний розбір кандидата наук і нардепа ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8293
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25.03.2021 16:28 Ответить
Добра новина, бо по чуханню в Раді потрібний науковий підхід!
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25.03.2021 16:30 Ответить
Поправил не свои яйца , и кандидата наук .
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25.03.2021 16:53 Ответить
сексуально озабоченное животное, этот кива, даже в раде на сесиях- дрочит член, наркоша, на пене, взбитой из говна всплыл в депутаты и не знает что там делать, сидит и дрочит
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25.03.2021 17:15 Ответить
- Коли почалась друга світова війна ?

- ШТО ??

Проєкт "Без цензури": Кива-проффесор. Повний розбір кандидата наук і нардепа ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5666 .
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25.03.2021 17:22 Ответить
лицо "вундеркинда" из опз и жопы.
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26.03.2021 00:25 Ответить
З НенькиУкраїнитакі новини йдуть такі , що на ногах не встояти…!!
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25.03.2021 17:36 Ответить
Деградація суспільства це коли прохфєсора з академії Януковоща всі у владі України
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25.03.2021 18:00 Ответить
кандидат околовсяческих наук. нещасна наша наука, цікаво хто йому дисертацію писав?
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25.03.2021 18:23 Ответить
Питарас!!!!!!!! На зоне это чмо будет опущен в течении получаса без малейшего сопротивления и станет любимой женой всех сокамерников, потому что такая мразь храбрец лишь при полной безнаказанности!!!!!!!!!
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25.03.2021 18:24 Ответить
в стране, где кивоподобное существо может быть депутатом, что этому кивоподобному двуногому человекообразному мешает быть кандидатом наук? или проффесором, как витек легитимный? ничего не мешает.
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25.03.2021 18:43 Ответить
Якщо це претендує на розслідування, то де призвіща наукового керівника, офіційних опонентів, на якій кафедрі створювали цей "науковий продукт", яка вчена рада готується освятити нового "генія" науки. Все як завжди виглядає пострілом в пустоту.
Ніхто не назвав наукових батьків Януковича, Литвина і усіх інших власників рабів-науковців.
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25.03.2021 19:30 Ответить
Чого ви вирішили, що Ківі тупий? Він зміг засрати мізки досить великій кількості людей та стати аж депутатом, що досить таки складно для простого пересічного. Можливо він лише прикидається тупим, щоб бути своїм серед власної цільової аудиторії виборців?
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25.03.2021 19:46 Ответить
ярик, - эта х-ня-мразь была главой-соушелистом (кто помнит) и противником опзжопников..- а потом- резко схаменулась (за скоко лямов-???) - щас в ******* жопников- думай..ТЕ!!!
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25.03.2021 21:26 Ответить
Так в тому і справа. Це лише доводить, що на ідеологію йому пофіг. Мають значення лише влада та гроші.
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25.03.2021 21:35 Ответить
Це історія про принципи і репутацію. Колись давно Міністр Аваков, за протекцією Харківського лоббі (мабуть Рабінович) дав Киві посаду в МВС - очолити боротьбу з наркоторгівлею. Це була дріб'язкова, незначна послуга, вона нічого не коштувала, але суттєво посилила позиції Міністра в певних політичних колах. Завдяки безпринципності Авакова Кива став медійною і політичною фігурою. До речі наукова опонентка на захисті Кивою кандидатської теж із Харкова.
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25.03.2021 22:04 Ответить
Проєкт "Без цензури": Кива-проффесор. Повний розбір кандидата наук і нардепа ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7886
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25.03.2021 22:16 Ответить
Чому ж тут дивуватися? Вища влада в Україні вже давно перетворилася на параНоїв ковчег, а науки з радянських часів не було зовсім. Якщо з"являвся здібний учений, то він швидко переміщався в Московщину.
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25.03.2021 22:23 Ответить
Кива - профеСССР
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25.03.2021 22:30 Ответить
Кива має таке ж відношення до науки як морська свинка до моря і свиней.
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25.03.2021 23:12 Ответить
Ну до моря може і немає, а до науки...як і блазень до президентства!
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26.03.2021 00:50 Ответить
были титушки, теперь похоже будут кивушки
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25.03.2021 23:56 Ответить
Проєкт "Без цензури": Кива-проффесор. Повний розбір кандидата наук і нардепа ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7277
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26.03.2021 01:48 Ответить
Задрот из жомовой ямы...
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26.03.2021 08:56 Ответить
Дожили! Блдь, Кива - кандидат наук! Во как!
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26.03.2021 09:02 Ответить
Бо може собствєних шкарлетов і гострих розумом ківєтов нам галузь освітянська дать!
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26.03.2021 09:46 Ответить
бидлоеліта...у цієї країни немає майбутнього
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26.03.2021 11:10 Ответить
Толя. Папа, а шо лучче - пулімьот чи танк?
Миша. Танк лучче, по пулімьоту pаз ******* і *********. (З цими словами Миша наливає вино Опанасу, Гpиші, Толі і собі).
Толя. Папа, я, як виpосту, виучуся на ахвіцеpа чи на камандіpа. А шо лучче - ахвіцеp чи камандіp?
Гриша. Та адін ***! (с)
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26.03.2021 11:24 Ответить
 
 