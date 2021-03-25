Проект "Без цензуры": Кива-профессор. Полный разбор кандидата наук и нардепа ОПЗЖ. ВИДЕО

Как черная дыра в украинской науке засосала Илью Киву? Кого теперь нужно спасать? А еще секретные кадры репетиции защиты диссертации, только в проекте "Без цензуры"!

Марина Данилюк-Ярмолаева безжалостно прожаривает Илью Киву с перцем и на сильном огне.

Если вы вдруг пропустили, то на днях ученых и простых смертных шокировало следующее. Одиозный нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива может стать кандидатом наук по государственному управлению. Сейчас он готовится к защите диссертации (!). Тема его работы - "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Если вас шокировали все эти слова в одном предложении, еще и в сочетании с фамилией Кивы, то вы не одиноки.

Итак, анализируем: когда Кива успевал писать диссертацию? Разбираем полную рабочую и не очень деятельность Кивы под куполом Верховной Рады и не только. А еще покажем вам сверхсекретные кадры репетиции защиты кандидатской работы Ильи Кивы! Не пропустите!

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