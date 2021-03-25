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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
22 252 58

"Мы вас не забываем. Наша память не имеет сроков давности", - в День СБУ сотрудники украинской спецслужбы троллят крымских предателей через радиостанции оккупантов. ВИДЕО

Сотрудники СБУ нашли способ потроллить своих бывших коллег из Крыма, которые предали Украину и перешли на службу оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сотрудники СБУ сделали заявки-поздравления на российские радиостанции, которые ведут вещание в оккупированном Крыму.

В заявке они поздравляют "бывших коллег из театра на Ивана Франко в Симферополе", - там базировалось региональное отделение спецслужбы до оккупации, а сами в поздравлении называются "коллективом театра на Владимирской", - на этой улице в Киеве находится центральный офис СБУ.

 "Виктор нам пишет. Поздравляю бывших коллег из театра на Ивана Франко в Симферополе с профессиональным праздником. Мы вас не забываем. Наша память не имеет сроков давности. Говорит он от коллектива театра на Владимирской", - читает радиоведущий. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Безопасность" - не просто слово. Это - ежедневная работа", - СБУ отмечает 29-ю годовщину создания. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26411) СБУ (19928) тролль (52)


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Топ комментарии
+52
моссад краще тролить
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25.03.2021 17:43
+31
Єрмака і Медведчука коли потролите ув'язненням?
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25.03.2021 17:45
+24
С крупнокалиберного пулемета с дистанционным управлением?...
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25.03.2021 17:56
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моссад краще тролить
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25.03.2021 17:43 Ответить
С крупнокалиберного пулемета с дистанционным управлением?...
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25.03.2021 17:56 Ответить
Того дорогу Ізраїлю рідко хто переходить...
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25.03.2021 18:03 Ответить
Не понятно только одно - 5 лет после Майдана Украина молится на Израиль и Моссад, вместо мольбы на свои святыни и предметы гордости... наконец Бог послал Украине в 2019 году Президента-еврея... Чем опять не довольны? Хотите африканца, в знак поклонения Обаме, выдвигайте на следующие выборы какого-нибудь студента из Нигерии или из его родной Кении...
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25.03.2021 20:48 Ответить
уточнюю - єврея-ватніка
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25.03.2021 21:28 Ответить
У нас у Верховній Раді вже є Беленюк - буде Зе номер 2.
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26.03.2021 09:12 Ответить
ніж наше сбу
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25.03.2021 17:44 Ответить
Крымчане поймут))))
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25.03.2021 17:45 Ответить
Єрмака і Медведчука коли потролите ув'язненням?
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25.03.2021 17:45 Ответить
А бубочку?
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25.03.2021 18:03 Ответить
Він юріст, так мама казали...
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25.03.2021 19:02 Ответить
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25.03.2021 19:52 Ответить
поздоровляти їх треба білими тапками)
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25.03.2021 17:47 Ответить
подаруйте їм на свято краще по гранаті , без чеки !
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25.03.2021 17:50 Ответить
Это шифрованные переговоры....
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25.03.2021 17:52 Ответить
"Поздравить" по радио конечно прикольно, но настоящее "поздравление" должно быть с бабахом или пиф-пафом.....
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25.03.2021 18:05 Ответить
Нет, не должно быть. Тебе хочется что ли, чтобы СБ страны обвинили в террористических актах? Кремль о таком подарке даже мечтать не может.
"Поздравления" должны выражаться в массовых задержаниях предателей и кацапских агентов, которых у нас вагон и тележка, а в высшем руководстве так каждый третий.
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25.03.2021 19:19 Ответить
Де країна стільки в*язниць набере, якщо мініст юстиції закриває їх ??
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26.03.2021 09:13 Ответить
Резонно.
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26.03.2021 10:41 Ответить
Кремль обвинил нас в распинании младенцев и этнических чистках, вы боитесь обвинений Москвы в ликвидации предателей ? Путин травит диссидентов, перебежчиков по всему миру и получает смешные персональные санкции против отравителей
Наши суды могут судить только Стерненко, Андрія Антоненка и других патриотов. Наши силы спец операций могли бы компенсировать этот позор точечными ликвидациями предателей на территории врага
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26.03.2021 12:48 Ответить
Стрелочка не поворачивается. Рашке за любые зверства почти ничего не будет т.к. ядерная дубина, ресурсы и отмороженная ОПГ у власти, а вот нас т.к. мы - бесполезные вороватые терпилы, при случае с говном сожрут за любые попытки террора и диверсий.
"Точечные ликвидации на территории врага" самому не смешно от этой фразы? У наших конченных спецсслужб в рашке небось родни больше, чем здесь. Не говоря уже о том, что руководство через одного вообще у кремля на зарплате сидит.
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26.03.2021 14:53 Ответить
Я спокоен за наших, спецов, количество Новоросских туристов стремительно тает
Я хочу чтобы об их подвиге знала наша страна и не пряталась стыдливо за Минские угоды, когда наша страна будет гордиться своими спецслужбами, то и враги будут бояться зайти в лифт
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26.03.2021 16:38 Ответить
"Ми вас не забуваємо. Наша пам'ять не має термінів давності", - в День СБУ співробітники української спецслужби потролили кримських зрадників через радіостанції окупантів - Цензор.НЕТ 2536
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26.03.2021 16:46 Ответить
Все пропало... кругом зрада, де мої квитки в Канаду ?
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27.03.2021 12:18 Ответить
А чо, нормально потролили, мне понравилось, что в СБУ помнят всех предателей в Крыму.
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25.03.2021 18:06 Ответить
чесно кажучи, не контексті "поздоровлення" не особливо чути іронію чи погрози!
цей текст також можна "розшифрувати" як: "ми вас пам'ятаємо (старих друзів) і знаємо що у вас сьогодні професійне свято, з чим вас всім коллективом і вітаємо"! скажете ні?
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25.03.2021 20:21 Ответить
Похоже на "рус сдавайса", если вообще это можно назвать троллингом.
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25.03.2021 20:50 Ответить
аналог зеленых видосиков!
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25.03.2021 18:07 Ответить
Gut!
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25.03.2021 18:12 Ответить
Прикольно конечно. Но на этот "детский сад" стоило потратить час работы (за счет бюджета) двух сотрудников СБУ ? Думаю работы там хватает более важной....ИМХО "Мы вас не забываем. Наша память не имеет сроков давности", - в День СБУ сотрудники украинской спецслужбы троллят крымских предателей через радиостанции оккупантов - Цензор.НЕТ 6375
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25.03.2021 18:13 Ответить
ссср умели улици называть))
80% контор в Украине на Франка
при краснопузых было на Короленко))
я думаю квци даже и непоняли
а вот лягавые - напряглись
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25.03.2021 18:14 Ответить
краще завалить десяток падлюк..троллять вони
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25.03.2021 18:17 Ответить
Тупые кацапы.
"Ивана ФрАнка"
Деграданты конченные.
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25.03.2021 18:25 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXB3oDF_qSqq3ZLVvVtp0KBXQyldVPR6Oq9Bfj8f7A5DE6JrUVaT7JDBjv4ZriVHu09kf-TMUqReNMvDjxKvpGGTNN4R-Nsf61Y8I7otc_aamWShW2Sb6-L4wbJEyUcO0Y&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3830550903677080?__cft__[0]=AZXB3oDF_qSqq3ZLVvVtp0KBXQyldVPR6Oq9Bfj8f7A5DE6JrUVaT7JDBjv4ZriVHu09kf-TMUqReNMvDjxKvpGGTNN4R-Nsf61Y8I7otc_aamWShW2Sb6-L4wbJEyUcO0Y&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Євгена Строканя (Хірурга) підозрюють у тому, що він написав якесь патріотичне гасло на стіні президентського офісу, тому він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Ведмедчука підозрюють у фінансуванні тероризму та в тому, що він допомагав окупації Криму. Свобода його персування не обмежена.

В Україні зрада Батьківщини - найлегше правопорушення. За таке не карають. Іноді винагороджують.
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25.03.2021 18:31 Ответить
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25.03.2021 19:05 Ответить
+100
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26.03.2021 09:15 Ответить
Ты не забывай про ягель, казламордае...
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25.03.2021 18:52 Ответить
да, расеюшке и ее стирателям трусов в обосранньіх галифе завидует даже зимбабве
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25.03.2021 19:02 Ответить
В кастрюлі ще погрюкайте флешмобом...Це ж ваші корєша.
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25.03.2021 18:42 Ответить
Может это Вольнов и его бандиты потроллили ватников.
До чего же надоедливые пранкеры, ну, просто, удивительно

но реально если на Рашку звонят то там в разы чаще "мужики" начинают про скрепные вещи говорить и грозить этим. так шо у нас, кроме Крыма, население адекватней гораздо.
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25.03.2021 19:08 Ответить
Хватит лгать. Сколько сотрудников СБУ из Донбасса, предавших Украину, успели оформить и получают пенсии? Сколько по странному стечению обстоятельств успели подать рапорты об отставке задним числом? Сколько успели переехать в Киев (не сделав ничего для защиты даже своих "офисов") и даже не стали свидетелями? А сколько "крысчан-сбушников" и членов их семей даже получили биометрические паспорта Украины и катались в Европу по безвизу (до карантина)?
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25.03.2021 20:09 Ответить
Ну ... Добре що хоч на стороні рф не служать.
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26.03.2021 14:22 Ответить
и все? это максимальные возможности мыролюбной гэбни?
а сколько лет после 14 года их "коллеги" получали зарплаату?
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25.03.2021 20:27 Ответить
ЗдОрово!!
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25.03.2021 20:29 Ответить
І це все???
Курва!!!
Да за ті гроші, що сплачує український народ на утримання цих дармоїдів той "троллінг" мав бути більш дієвим.
Якійсь він дитяче-засцянський.
А отримувати ********* асигнування жопа не злипається? Солодко жерти та м'якенько срати Присяга наказує?
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25.03.2021 21:23 Ответить
поздравления, не тролинг
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25.03.2021 22:09 Ответить
нам нужен моссад, а не это хи-хи-ха-ха, пора уже ДАВНО действовать, 7 год пошел...
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25.03.2021 23:53 Ответить
Молодці !

Тільки ж як гидко та мавпа вимовляє ! Бе.
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26.03.2021 00:08 Ответить
Детский сад. Уровень папика СБУ Путина "кто обзывается, тот сам так называется...."
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26.03.2021 06:46 Ответить
Бакланы Баканова (такого молодого - каких-то 45 годочков - а уже лейтенанта) только и способны, что троллить - ещё могли бы для большего эффекта язык или жопу показать. Зато про всяк случай будёновка с двуглавым петухом, кумачовая рубаха-косоворотка, скрипящие лыком лапти, валенки, балалайка или гармонь-тальянка с партитурой "Камаринской" небось у каждого припасены.
Это при Дзержинском было: "Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками"©.
А в СБУ декоммунизация: "Бакланом Баканова может быть лишь урод с горячей башкой, ненасытным жлобством и загребущими руками"®
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26.03.2021 07:19 Ответить
Нам бы не СБУ, а МОССАД
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26.03.2021 10:21 Ответить
Хм ... Якщо буде МОССАД - буде Ізраіль.
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26.03.2021 14:23 Ответить
 
 