"Мы вас не забываем. Наша память не имеет сроков давности", - в День СБУ сотрудники украинской спецслужбы троллят крымских предателей через радиостанции оккупантов. ВИДЕО

Сотрудники СБУ нашли способ потроллить своих бывших коллег из Крыма, которые предали Украину и перешли на службу оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сотрудники СБУ сделали заявки-поздравления на российские радиостанции, которые ведут вещание в оккупированном Крыму.

В заявке они поздравляют "бывших коллег из театра на Ивана Франко в Симферополе", - там базировалось региональное отделение спецслужбы до оккупации, а сами в поздравлении называются "коллективом театра на Владимирской", - на этой улице в Киеве находится центральный офис СБУ.

"Виктор нам пишет. Поздравляю бывших коллег из театра на Ивана Франко в Симферополе с профессиональным праздником. Мы вас не забываем. Наша память не имеет сроков давности. Говорит он от коллектива театра на Владимирской", - читает радиоведущий.

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