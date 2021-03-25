"Мы вас не забываем. Наша память не имеет сроков давности", - в День СБУ сотрудники украинской спецслужбы троллят крымских предателей через радиостанции оккупантов. ВИДЕО
Сотрудники СБУ нашли способ потроллить своих бывших коллег из Крыма, которые предали Украину и перешли на службу оккупантам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сотрудники СБУ сделали заявки-поздравления на российские радиостанции, которые ведут вещание в оккупированном Крыму.
В заявке они поздравляют "бывших коллег из театра на Ивана Франко в Симферополе", - там базировалось региональное отделение спецслужбы до оккупации, а сами в поздравлении называются "коллективом театра на Владимирской", - на этой улице в Киеве находится центральный офис СБУ.
"Виктор нам пишет. Поздравляю бывших коллег из театра на Ивана Франко в Симферополе с профессиональным праздником. Мы вас не забываем. Наша память не имеет сроков давности. Говорит он от коллектива театра на Владимирской", - читает радиоведущий.
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"Поздравления" должны выражаться в массовых задержаниях предателей и кацапских агентов, которых у нас вагон и тележка, а в высшем руководстве так каждый третий.
Наши суды могут судить только Стерненко, Андрія Антоненка и других патриотов. Наши силы спец операций могли бы компенсировать этот позор точечными ликвидациями предателей на территории врага
"Точечные ликвидации на территории врага" самому не смешно от этой фразы? У наших конченных спецсслужб в рашке небось родни больше, чем здесь. Не говоря уже о том, что руководство через одного вообще у кремля на зарплате сидит.
Я хочу чтобы об их подвиге знала наша страна и не пряталась стыдливо за Минские угоды, когда наша страна будет гордиться своими спецслужбами, то и враги будут бояться зайти в лифт
цей текст також можна "розшифрувати" як: "ми вас пам'ятаємо (старих друзів) і знаємо що у вас сьогодні професійне свято, з чим вас всім коллективом і вітаємо"! скажете ні?
80% контор в Украине на Франка
при краснопузых было на Короленко))
я думаю квци даже и непоняли
а вот лягавые - напряглись
"Ивана ФрАнка"
Деграданты конченные.
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3830550903677080?__cft__[0]=AZXB3oDF_qSqq3ZLVvVtp0KBXQyldVPR6Oq9Bfj8f7A5DE6JrUVaT7JDBjv4ZriVHu09kf-TMUqReNMvDjxKvpGGTNN4R-Nsf61Y8I7otc_aamWShW2Sb6-L4wbJEyUcO0Y&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Євгена Строканя (Хірурга) підозрюють у тому, що він написав якесь патріотичне гасло на стіні президентського офісу, тому він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
Ведмедчука підозрюють у фінансуванні тероризму та в тому, що він допомагав окупації Криму. Свобода його персування не обмежена.
В Україні зрада Батьківщини - найлегше правопорушення. За таке не карають. Іноді винагороджують.
До чего же надоедливые пранкеры, ну, просто, удивительно
но реально если на Рашку звонят то там в разы чаще "мужики" начинают про скрепные вещи говорить и грозить этим. так шо у нас, кроме Крыма, население адекватней гораздо.
а сколько лет после 14 года их "коллеги" получали зарплаату?
Курва!!!
Да за ті гроші, що сплачує український народ на утримання цих дармоїдів той "троллінг" мав бути більш дієвим.
Якійсь він дитяче-засцянський.
А отримувати ********* асигнування жопа не злипається? Солодко жерти та м'якенько срати Присяга наказує?
Тільки ж як гидко та мавпа вимовляє ! Бе.
Это при Дзержинском было: "Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками"©.
А в СБУ декоммунизация: "Бакланом Баканова может быть лишь урод с горячей башкой, ненасытным жлобством и загребущими руками"®