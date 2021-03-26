"Это жертва протестов": "1+1" принесли обрисованные двери из Офиса Зеленского на эфир ток-шоу. ВИДЕО

На эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса Президента, поврежденные во время акции протеста 20 марта.

В студию ток-шоу "Право на владу" на телеканале олигарха Игоря Коломойского привезли дверь из Офиса Президента, в которой выбили стекло во время акции протеста 20 марта, передает Цензор.НЕТ.

В начале эфира ведущая Наталья Мосийчук заявила, что когда она ехала сегодня на работу, то заехала на Банковую, чтобы посмотреть на Офис Президента на 5-й день после протестов. Она добавила, что там до сих пор продолжается масштабная уборка. После этого ведущая обратила внимание на стоящую в студии исписанную дверь с выбитым стеклом, которую доставили из здания ОП.

"Мне стоило больших усилий притащить сюда этот атрибут субботних протестов, двери из Офиса Президента. Двери с Банковой. И я бы не сказала, что это символ протестов, которые прошли в субботу, я бы сказала, что это жертва протестов. И слава Богу, что это жертва неживая, но так мы будет смотреть сквозь это битое стекло на события и думать, способны ли мы договориться и слышать друг друга", - сказала Мосийчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Акция на Банковой 20 марта: Киевскому активисту Ратушному сообщили о подозрении

Она обратилась к ветерану АТО, активисту Владу Сорду (Стафийчуку), которого суд отправил под круглосуточный домашний арест и которого подозревают в том, что он выбил стекла в двери в ОП. Ведущая спросила, поступил бы он сейчас иначе или как и в тот раз пришел был на акцию.

По словам Сорда, он "просто не имел достаточно совести сидеть на месте, на диване" и поэтому пошел на митинг 20 марта. Он опроверг информацию о том, что был знаком со Стерненко, однако решил его поддержать и увидел много знакомых лиц на акции. От ответа на вопрос, почему он испортил двери, он уклонился, заявив, что это ему посоветовал адвокат.

"Что касается обвинений, то если вы имеете в виду разбитые окна, я по совету адвоката не могу комментировать именно этот эпизод. Но, если вам интересно мое собственное мнение, то человек, которого вы видите на видео, он похож равно на меня и на DZIDZIO, и еще на тысячу разных бородатых мужчин в черных куртках", — заверил Сорд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержанного под ОП активиста Сорда Печерский суд отправил под круглосуточный домашний арест. ВИДЕО

У него возникла перепалка с заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко, который также спросил, зачем активист разбил стекла в дверях и "в чем они виноваты". На это Сорт ответил вопросом "А вы считаете, что это именно я побил окна, правильно? Будем разбираться".

Геращенко: Наверное, Дзидзьо.

Сорд: Ну вот да, я так и говорю.

Василий Вовк (эксперт по вопросам государственной безопасности): Какие мотивы были, когда вы били окна? На сегодняшний день позиция ваша в защите в уголовном производстве, что это были не вы?

Сорд: Да, конечно.

Вовк: Позиция такова, что это не вы били окна, я так понимаю?

Сорд: Это линия защиты и это совет адвоката.

Вовк: А били вы окна или нет?

Сорд: Я не могу отвечать на вопросы, но в целом я отвечу. Дело в том, что это сделали не конкретные люди, не те люди, которым вручили подозрения. Это сделал народный гнев.

Геращенко: Извините, но подозрения на народный гнев у нас не выписаны.

Створка двери с разбитыми окнами и надписями краской оставалась в студии во время всего эфира. Весь выпуск участники, среди которых активисты и представители власти, приглашенные эксперты обсуждали субботние события и пытались дать им оценку.

В какой-то момент соорганизатор акции протеста под Офисом президента Алексей Ковжун предложил, что эти двери можно было бы выставить на аукцион и деньги направить, к примеру, на финансирование судебной реформы.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.