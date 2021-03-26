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"Это жертва протестов": "1+1" принесли обрисованные двери из Офиса Зеленского на эфир ток-шоу. ВИДЕО

На эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса Президента, поврежденные во время акции протеста 20 марта.

В студию ток-шоу "Право на владу" на телеканале олигарха Игоря Коломойского привезли дверь из Офиса Президента, в которой выбили стекло во время акции протеста 20 марта, передает Цензор.НЕТ.

В начале эфира ведущая Наталья Мосийчук заявила, что когда она ехала сегодня на работу, то заехала на Банковую, чтобы посмотреть на Офис Президента на 5-й день после протестов. Она добавила, что там до сих пор продолжается масштабная уборка. После этого ведущая обратила внимание на стоящую в студии исписанную дверь с выбитым стеклом, которую доставили из здания ОП.

"Мне стоило больших усилий притащить сюда этот атрибут субботних протестов, двери из Офиса Президента. Двери с Банковой. И я бы не сказала, что это символ протестов, которые прошли в субботу, я бы сказала, что это жертва протестов. И слава Богу, что это жертва неживая, но так мы будет смотреть сквозь это битое стекло на события и думать, способны ли мы договориться и слышать друг друга", - сказала Мосийчук.

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Она обратилась к ветерану АТО, активисту Владу Сорду (Стафийчуку), которого суд отправил под круглосуточный домашний арест и которого подозревают в том, что он выбил стекла в двери в ОП. Ведущая спросила, поступил бы он сейчас иначе или как и в тот раз пришел был на акцию.

По словам Сорда, он "просто не имел достаточно совести сидеть на месте, на диване" и поэтому пошел на митинг 20 марта. Он опроверг информацию о том, что был знаком со Стерненко, однако решил его поддержать и увидел много знакомых лиц на акции. От ответа на вопрос, почему он испортил двери, он уклонился, заявив, что это ему посоветовал адвокат.

"Что касается обвинений, то если вы имеете в виду разбитые окна, я по совету адвоката не могу комментировать именно этот эпизод. Но, если вам интересно мое собственное мнение, то человек, которого вы видите на видео, он похож равно на меня и на DZIDZIO, и еще на тысячу разных бородатых мужчин в черных куртках", — заверил Сорд.

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У него возникла перепалка с заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко, который также спросил, зачем активист разбил стекла в дверях и "в чем они виноваты". На это Сорт ответил вопросом "А вы считаете, что это именно я побил окна, правильно? Будем разбираться".

Геращенко: Наверное, Дзидзьо.

Сорд: Ну вот да, я так и говорю.
Василий Вовк (эксперт по вопросам государственной безопасности): Какие мотивы были, когда вы били окна? На сегодняшний день позиция ваша в защите в уголовном производстве, что это были не вы?
Сорд: Да, конечно.
Вовк: Позиция такова, что это не вы били окна, я так понимаю?
Сорд: Это линия защиты и это совет адвоката.
Вовк: А били вы окна или нет?
Сорд: Я не могу отвечать на вопросы, но в целом я отвечу. Дело в том, что это сделали не конкретные люди, не те люди, которым вручили подозрения. Это сделал народный гнев.
Геращенко: Извините, но подозрения на народный гнев у нас не выписаны.

Створка двери с разбитыми окнами и надписями краской оставалась в студии во время всего эфира. Весь выпуск участники, среди которых активисты и представители власти, приглашенные эксперты обсуждали субботние события и пытались дать им оценку.

В какой-то момент соорганизатор акции протеста под Офисом президента Алексей Ковжун предложил, что эти двери можно было бы выставить на аукцион и деньги направить, к примеру, на финансирование судебной реформы.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.

Автор: 

протест (5858) 1+1 (167) Геращенко Антон (1438) Офис Президента (1799) Сорд (8)


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Топ комментарии
+64
Какая же помойка, в лучших традициях раша ТВ..
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26.03.2021 09:48
+62
"Это жертва протестов": "1+1" принесли обрисованные двери из Офиса Зеленского на эфир ток-шоу - Цензор.НЕТ 8035
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26.03.2021 09:57
+57
"Это жертва протестов": "1+1" принесли обрисованные двери из Офиса Зеленского на эфир ток-шоу - Цензор.НЕТ 3144
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26.03.2021 09:59
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Страница 2 из 2
Там ще стіни обісцяли. Чому хряк геращенко не приніс в студію обісцяну штукатурку з фасаду?
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26.03.2021 10:29 Ответить
такая дверь стоит 200 тысяч гривен. Пускай выплачивают из своего кармана прибичныки стерненко.
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26.03.2021 10:35 Ответить
А обгаженные памперсы Голобородько не принесли?"Це жертва протестів": "1+1" принесли обмальовані двері з Офісу Зеленського на ефір токшоу - Цензор.НЕТ 6445
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26.03.2021 10:36 Ответить
Веселее было бы если бы принесли обрисованного Зеленского, как ПРИЧИНУ протестов.
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26.03.2021 10:38 Ответить
насправді - треба було обмалювати "судову реформу Зеленського", запроваджену в монотурборежимі в жовтні 2019-гороку. Але, на жаль, це річ ефімерна; тому постраждали двері.
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26.03.2021 12:45 Ответить
Поправочка: "судову, якобы, реформу Зеленского"
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26.03.2021 12:57 Ответить
ПОМОЙКА
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26.03.2021 10:39 Ответить
Я щось не зрозумів: чому олігарх ЗєБєня тягає державне майно для пропаганди на своє г+г?
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26.03.2021 10:41 Ответить
Як швидко в героЇв все змінюється-не знав, не думав,не домовлялись,все спонтанно,краску і вибухівку знайшли під кущами,випадково всі зібрались,гидко слухати. Якщо ти мотивований,то тримай удар,а якщо ти куплений то немає чого лізти!!!
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26.03.2021 10:41 Ответить
Не дивлюся Г+Г бо лайно.
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26.03.2021 11:04 Ответить
Для чого перти ці двері від ОП до студії Г+Г, якщо їх можна зробити на самій студії перед ефіром. До того ж Гєра, як іксперд, міг би допомогти в розфарбуванні дверей.
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26.03.2021 11:11 Ответить
жертва бабломойского , тягает двери -жертву,подобные ей самой
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26.03.2021 11:14 Ответить
Нужно провєсті расслєдованіє в отношеніі ідіота которий пєрєдал государствєнную собствєнность шоумейкєрам для рєквізіта.
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26.03.2021 11:17 Ответить
Так тож Антоха Геращенко їх туди притащив.
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26.03.2021 12:31 Ответить
Всьо равно расслєдованіє нужно. Процедура должна бить соблюдєна. Опрєдєліть кто із сотрудніков ОП отдал Гєращєнку двєрі. По чьєму распоряженію. І т.д. Сєйчас еті двєрі - історічєская ценность которую на мєждународном аукционе чєрєз пару лєт толкать можно будєт.
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29.03.2021 10:23 Ответить
ох вже ж ця пробядь наташа.
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26.03.2021 11:20 Ответить
"Це жертва протестів": "1+1" принесли обмальовані двері з Офісу Зеленського на ефір токшоу - Цензор.НЕТ 5282
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26.03.2021 11:26 Ответить
эта дверь смотрелась бы намного символичнее, если бы к ней за уши была прибита наташа мосийчук, да и спич наташи тоже достиг бы нужного градуса накала. а так слабенько, не берет.
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26.03.2021 11:36 Ответить
шо роисся-1 - шо Г+Г, шо скабеева - шо мосейчук, залешанские пропаганда-войска
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26.03.2021 11:48 Ответить
Антоша і Ноташа - ніщєброди духа. Якщо хтось з переляку зіпсує спіднє, вони і ним перед всією країною розмахуватимуть?
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26.03.2021 11:53 Ответить
"Це жертва протестів": "1+1" принесли обмальовані двері з Офісу Зеленського на ефір токшоу - Цензор.НЕТ 8924
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26.03.2021 11:56 Ответить
І чим же Порошенко надурив "ивана сидорєнко"?
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26.03.2021 12:09 Ответить
https://ru.slovoidilo.ua/persony/poroshenko-petr-alekseevich/obeshhanija/nevypolnennye/stranica-2 Обещал...обещал...обещал...
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26.03.2021 15:24 Ответить
Твари. Жертвой протестов была Небесная Сотня, а не двери недопрезидента. На 1+1 топили за Овоща.
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26.03.2021 11:58 Ответить
Эти двери не жертва протеста, а жертва аборта
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26.03.2021 11:59 Ответить
т.е я правильно понимаю: дверь не отмыли, а купили новую?
если да: интересно какая цена новой двери?
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26.03.2021 12:14 Ответить
на вещдок у справі Сорда пустили
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26.03.2021 12:30 Ответить
Норм, скоро как в рашке будет ведерко с овном выносить.
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26.03.2021 12:32 Ответить
Треба було ще свого зеленого деревяного "буратіну" принести. Бажано, обписаного, для більшої наочності і ефекту впливу на глядачів.
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26.03.2021 12:34 Ответить
Як що вони вважають, що тут був вандализм, то виходить, що і на Майдані був вандалізм. Мосейчучка каже, що на Майдані до останнього була мирна акція, цікаво, а що то тоді було на Грушевського? Тобто тоді можна було, а зараз це вандалізм. Де логіка?
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26.03.2021 12:37 Ответить
Нивинаватыеани. двери сами разбилисьизамазалис......
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26.03.2021 12:45 Ответить
Я сначала подумал раз принесли дверь в студию там будет Рюкзакян - это понты в его стиле, а оказывается 1+1 тоже научилось дешевым нарисовкам.
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26.03.2021 12:54 Ответить
На эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса Президента, поврежденные во время акции протеста 20 марта.В студию ток-шоу "https://www.youtube.com/watch?v=Xmk3Njnh-hs Право на владу " на телеканале о Источник: https://censor.net/ru/v3255703

1+1 колись був перлиной ТБ каналів України, а став просто Г+Г, і всі журанлісти які
там працюють беруть на себе цю лайняну славу. Маю надію це лайно - клондайк
націоналізують як Приват Банк
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26.03.2021 13:01 Ответить
Кто жертва протестов? Мосийчук - жертва протестов? Да, она жертва протестов. И дверь здесь ни при чем.
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26.03.2021 13:04 Ответить
1+1 ..идет накуй
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26.03.2021 13:14 Ответить
Инфо помойка вищого готунку
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26.03.2021 13:15 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1375387123763793922 1 ч

Проходила как то Наташка Мосийчук мимо ОПУ. Глянь, а там двери разрисованные без охраны ... И сработал у нее инстинкт коломойский и утащила она их в свое гнездо ... Аваков ... а ты куда смотришь? Двери то - вещественное доказательство народной любви к президенту нашему, ряженному
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26.03.2021 13:21 Ответить
А вдруг это не те двери? Дал бы ктото свинтить двери Геращенко? Это макет,предназначеный для тренировок заранее участников протеста засланых от МВД.
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26.03.2021 13:34 Ответить
Что за Трэш.
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26.03.2021 13:38 Ответить
Ніхто оборотів спрут тв не скидатиме,надто просто маніпулювати стадом пост-совковечками...даєшь 78% !
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26.03.2021 14:07 Ответить
До лайнаTV ще запровадять в школі уроки масковського пархата і отара баранів буде не 73% а всі 83%.
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26.03.2021 14:37 Ответить
Интересно,а дверь уже дала показания и прошла медико-криминалистическую экспертизу?))
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26.03.2021 14:41 Ответить
быдло зеленое и это хавает.
спецом внимание от провалов зеленого подонка отвлекают.. всяким бредом
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26.03.2021 15:15 Ответить
Двери жептва протестов а мосейчук жертва аборта.так правильно будет сказано
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26.03.2021 15:19 Ответить
Ще б обдрисляні ЗЕтруселя притягнула))) ,от недолуга😁
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26.03.2021 15:46 Ответить
Гарно двері розмалювали! Дописати "лох" і "чорт" та й відправити у музей! Будуть черги!
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26.03.2021 16:34 Ответить
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https://twitter.com/zer0corruption_
https://twitter.com/zer0corruption_

ЦПК

@zer0corruption_

·https://twitter.com/zer0corruption_/status/1375380897273380865 5 ч Було би чесно, щоб на ток-шоу 1+1 поруч з дверима з-під ОП стояли: 1. Двері з Кагарлицького відділку, за якими мєнти Авакова гвалтували жінку. 2. Двері з кабінетів мєнтів Авакова, які набухавшись застрелили 5-річного Кирила.
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26.03.2021 16:45 Ответить
"Це жертва протестів": "1+1" принесли обмальовані двері з Офісу Зеленського на ефір токшоу - Цензор.НЕТ 6667
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26.03.2021 16:51 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran


https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1375215188597747712 16 ч

Кінець епохи гідності виглядає саме так: На 1+1 обговорюють не долі звинувачених у вбивстві Шеремета, не «злитих» вагнерівців, не загострення на фронті, не померлих від коронавірусу, а обмальовані двері Офісу президента.
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26.03.2021 17:13 Ответить
у нас на фронте 4ых убили, а эти двери по эфирам тягают....
мосейчук с геращенко уже вообще е*нулись???
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26.03.2021 21:19 Ответить
"Це жертва протестів": "1+1" принесли обмальовані двері з Офісу Зеленського на ефір токшоу - Цензор.НЕТ 8683
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26.03.2021 21:40 Ответить
"Це жертва протестів": "1+1" принесли обмальовані двері з Офісу Зеленського на ефір токшоу - Цензор.НЕТ 2827
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26.03.2021 23:55 Ответить
Битье окон это уголовное преступление? Ого
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27.03.2021 12:11 Ответить
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