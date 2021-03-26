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Новости Видео Приговор Стерненко
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Нельзя увеличивать количество заключенных по политическим мотивам. Хватит Рифа и Стерненко, Дугарь, Кузьменко, - советник Ермака Арестович. ВИДЕО

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что нельзя увеличивать количество заключенных по политическим мотивам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом он сказал 25 марта в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".

В качестве примеров политзаключенных он назвал задержанных по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко (Рифа), Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, а также осужденного одесского активиста Сергея Стерненко.

В ходе программы активист Роман Синицын отметил, что власть противоречит себе и предлагает: "Хотите справедливости для Стерненко – идите в суды, которые недееспособны".

Арестович ответил: "Мы ищем выход. И выход заключается в том, что нельзя увеличивать количество людей, заключенных по политическим причинам или мотивам. Хватит Рифа и Стерненко, Дугарь, Кузьменко".

В то же время, по его мнению, активисты, выбирающие радикальные формы протеста, сами провоцируют насилие государства в отношении себя. Арестович считает, что на акции 20 марта была "пересечена граница политического насилия".

"Когда атакуют наше здание... Те, кто атакуют государство, не оставляют ему выбора, чем включать насилие на насилие. Если оно не будет так поступать, оно не будет государством, дальше будет Российская Федерация и поехали. Не будет сопротивления. Нам не оставляют люди, которые бьют стекла, другого выхода... Не могут полиция, правоохранительные органы не реагировать на такие вещи, потому что перестают быть теми, кем они являются", – заявил Арестович.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это жертва протестов": "1+1" принесли обрисованные двери из Офиса Зеленского на эфир ток-шоу. ВИДЕО

Он попросил протестующих "не ставить полицию в это положение" и пообещал, что власти найдут выход из ситуации.

В студию программы также принесли двери здания Офиса президента, которые были повреждены в ходе протестов 20 марта. Ведущая Наталья Мосейчук назвала их "жертвой протестов".

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

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По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

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23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сордо под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.

протест (5858) Стерненко Сергей (403) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126) Арестович Алексей (334)


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Топ комментарии
+56
Та плювати мені на ті двері і розписані стіни.
І взагалі - з чого ви взяли, що вони ВАШІ ???
Ви там ТИМЧАСОВО.
І я, як громадянка цієї держави, воліла би лишити всі розписи на будівлі. Якого ви їх відмивали і тринькали кошти ? Це правдиве мистецтво.
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26.03.2021 09:57
+39
Антуан Херащенко навіть побиті двері приніс і студію плюсів. Нікчема жирна.
Трагедія в тому, що авакоф і Зеля призначили Антоненка винним у липовій справі.
От їх треба карати.
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26.03.2021 09:59
+28
Нельзя увеличивать количество заключенных по политическим мотивам. Хватит Рифа и Стерненко, Дугарь, Кузьменко, - Арестович - Цензор.НЕТ 5823
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26.03.2021 09:55
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нет, не хватит! ватоарестович должен занять свое выстраданное место на нарах по любым мотивам, даже по политическим
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26.03.2021 11:51 Ответить
Зеля собирает вокруг себя всякое отребье.
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26.03.2021 11:54 Ответить
Он попросил протестующих "не ставить полицию в это положение" и пообещал, что власти найдут выход из ситуации.Что бы полиция небыла в такой ситуации ей нужно отстаивать интересы народа ,но пока она будет как дубина , в руках несправедливой и антинародной власти , она всегда будет в таком положении
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26.03.2021 12:01 Ответить
Арестович ответил: "Мы ищем выход. И выход заключается в том, что нельзя увеличивать количество людей, заключенных по политическим причинам или мотивам. Хватит Рифа и Стерненко, Дугарь, Кузьменко".Источник: https://censor.net/ru/v3255709

А таки не зря их палили в прошлую субботу!
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26.03.2021 12:21 Ответить
У меня вопрос - "хватит" для чего?
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26.03.2021 12:38 Ответить
Коли ця недолуга держава увімкне "насильство на насильство", то отримає ще більше насильсво. І зовсім невідомо, хто від такого буцання залишиться на ногах...
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26.03.2021 12:55 Ответить
Этот внештатный советник на "бесплатной основе" уже вызывает омерзение.
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26.03.2021 13:13 Ответить
Я б сказав: самородок-самопал!
зелена шваль і радників собі набирає відповідних ,майже орангутангів!
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26.03.2021 22:51 Ответить
Оговорка по фрейду сказал правду то что делает власть и планирует дальше
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26.03.2021 13:14 Ответить
те ж саме питання: "хватіт..." для чого?
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26.03.2021 13:25 Ответить
Блин - это ж явка с повинной.

По сути Арестович сказал, что Риф, Кузьменко, Дугарь и Стерненко сидят только потому, что так захотел ЗЕ.
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26.03.2021 13:53 Ответить
то есть эти та уже пусть сядут но больше никого садить не надо да *****-Люся?
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26.03.2021 14:13 Ответить
НАДО ПРОСТО ТАКИХ КАК АРЕСТОВИЧ ПОМЕНЯТЬ С НИМИ МЕСТАМИ !)
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26.03.2021 19:56 Ответить
Вже пізно йти на мирову, маховик революції прийшов у дію
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26.03.2021 21:31 Ответить
Так а якого дідька лисого мають і ці четверо сидіть?
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26.03.2021 22:32 Ответить
Так треба хабаду.
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26.03.2021 22:52 Ответить
Лёха предлагает установить квоту на беспредел... Мол: вот столько-то невиновных за решетку бросить можно, а больше уже нельзя... Похоже, у них там - в ОП квота на советь. И на IQ... Меньше уже нельзя.
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27.03.2021 14:00 Ответить
У них там квоты, что ли?
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27.03.2021 15:57 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5.html «Слуга народа» Качура работал на Медведчука, уже будучи нардепом монобольшинства. Документ 27 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5.html#comments Комментарии: 6 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5.html Не можна збільшувати кількість ув'язнених за політичними мотивами. Вистачить Ріфа і Стерненка, Дугарь, Кузьменко, - радник Єрмака Арестович - Цензор.НЕТ 2059 С 2012 года по 2020-й руководителем Соломенской районной в городе Киеве организации «Украинского выбора» был Александр Качура - действующий народный депутат от позорной фракции «Слуга народа».https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5.html#more-128399 Читать далее
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27.03.2021 19:37 Ответить
нападают на его здание? Это что его здание? Или граждан Украины? 2 стекла разбили - а вы людей годами в тюрьме держите что Петя что Зеля запутинские последыши.
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27.03.2021 21:58 Ответить
Охреневшая праститутка Люся уже не просто посылает всех нах у себя в фейсбуке, а теперь еще и угрожает! Рассказует шо он на колчаковских фронтах кровь за нас проливал
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27.03.2021 22:37 Ответить
то есть оно не ставит вопрос о том, что это количество нужно УМЕНЬШАТЬ, а не просто не увеличивать
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28.03.2021 10:39 Ответить
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