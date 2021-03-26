Нельзя увеличивать количество заключенных по политическим мотивам. Хватит Рифа и Стерненко, Дугарь, Кузьменко, - советник Ермака Арестович. ВИДЕО

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что нельзя увеличивать количество заключенных по политическим мотивам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом он сказал 25 марта в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".

В качестве примеров политзаключенных он назвал задержанных по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко (Рифа), Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, а также осужденного одесского активиста Сергея Стерненко.

В ходе программы активист Роман Синицын отметил, что власть противоречит себе и предлагает: "Хотите справедливости для Стерненко – идите в суды, которые недееспособны".

Арестович ответил: "Мы ищем выход. И выход заключается в том, что нельзя увеличивать количество людей, заключенных по политическим причинам или мотивам. Хватит Рифа и Стерненко, Дугарь, Кузьменко".

В то же время, по его мнению, активисты, выбирающие радикальные формы протеста, сами провоцируют насилие государства в отношении себя. Арестович считает, что на акции 20 марта была "пересечена граница политического насилия".

"Когда атакуют наше здание... Те, кто атакуют государство, не оставляют ему выбора, чем включать насилие на насилие. Если оно не будет так поступать, оно не будет государством, дальше будет Российская Федерация и поехали. Не будет сопротивления. Нам не оставляют люди, которые бьют стекла, другого выхода... Не могут полиция, правоохранительные органы не реагировать на такие вещи, потому что перестают быть теми, кем они являются", – заявил Арестович.

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Он попросил протестующих "не ставить полицию в это положение" и пообещал, что власти найдут выход из ситуации.

В студию программы также принесли двери здания Офиса президента, которые были повреждены в ходе протестов 20 марта. Ведущая Наталья Мосейчук назвала их "жертвой протестов".

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

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По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

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23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сордо под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.