"Работа с людьми - мечта моего детства", - капитан Росгвардии рассказывает о себе на фоне старательного избиения дубинкой тренировочного манекена. ВИДЕО
Российские пропагандисты подготовили материал про инспектора тренировочного центра Росгвардии Алию Кленчиву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Кленчива рассказала пропагандистам, что с детства мечтала о работе с людьми. При этом запись интервью с ней происходила на фоне тренировки росгвардейцев, которые старательно избивали дубинкой учебный манекен.
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+42 Підлога Маккартні
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Палач не знает роздыха!.. Но все же, черт возьми, Работа-то на воздухе, Работа-то с людьми.
- Вы просто не умеете их готовить.
тому вони намагаються принизити протест як такий, домальовуючи свастику після того, як протестувальники вже розійшлись.
https://www.youtube.com/watch?v=5y_NXp_M_18
панельв росгвардию.
Моледец, - хорошее чувство юмора, - это тебе не скетчи по заграницам тырить для 95-ого квартала.
Но все же, черт возьми!
Работа-то - на воздухе,
Работа-то - с людьми!
(с) Вишневский
она выдает справки и лицензии на оружие что ли?)
или справки о годности работы в органах?)
что за фигню вообще выполняют в "росгвардии"?
для чего сие чудо нужно?)