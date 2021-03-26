"Работа с людьми - мечта моего детства", - капитан Росгвардии рассказывает о себе на фоне старательного избиения дубинкой тренировочного манекена. ВИДЕО

Российские пропагандисты подготовили материал про инспектора тренировочного центра Росгвардии Алию Кленчиву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кленчива рассказала пропагандистам, что с детства мечтала о работе с людьми. При этом запись интервью с ней происходила на фоне тренировки росгвардейцев, которые старательно избивали дубинкой учебный манекен.

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