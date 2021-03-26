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"Работа с людьми - мечта моего детства", - капитан Росгвардии рассказывает о себе на фоне старательного избиения дубинкой тренировочного манекена. ВИДЕО

Российские пропагандисты подготовили материал про инспектора тренировочного центра Росгвардии Алию Кленчиву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кленчива рассказала пропагандистам, что с детства мечтала о работе с людьми. При этом запись интервью с ней происходила на фоне тренировки росгвардейцев, которые старательно избивали дубинкой учебный манекен.

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Автор: 

избиение (9802) россия (95683) Росгвардия (85)


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Топ комментарии
+42


Палач не знает роздыха!.. Но все же, черт возьми, Работа-то на воздухе, Работа-то с людьми.

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26.03.2021 11:19
+25
они даже не понимают что дебилы...
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26.03.2021 11:24
+23
мрія авакова і зеленського
тому вони намагаються принизити протест як такий, домальовуючи свастику після того, як протестувальники вже розійшлись.
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26.03.2021 11:23
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Оленеводы говорить научились.
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26.03.2021 11:18 Ответить


Палач не знает роздыха!.. Но все же, черт возьми, Работа-то на воздухе, Работа-то с людьми.

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26.03.2021 11:19 Ответить
хвора тваринка...як і більшість болотних оленів.
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26.03.2021 11:19 Ответить
- Я не люблю людей.
- Вы просто не умеете их готовить.
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26.03.2021 11:19 Ответить
Символичненько
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26.03.2021 11:20 Ответить
расеянская минетчица-вафлюга
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26.03.2021 11:21 Ответить
мрія авакова і зеленського
тому вони намагаються принизити протест як такий, домальовуючи свастику після того, як протестувальники вже розійшлись.
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26.03.2021 11:23 Ответить
Ксения, мне кажется, что в миру Вы Ирина Геращенко. Дай Бог Вам здоровья! А Ваша шутка о Зеленском и Авакове, так это просто песТня! Читатели ЦензорНЕТ просто подыхают со смеху.
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26.03.2021 12:32 Ответить
Дякую за високу оцінку моєї діяльності )
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26.03.2021 12:41 Ответить
они даже не понимают что дебилы...
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26.03.2021 11:24 Ответить
Інтерв'ю має виховну цінність, "дєлай, как я, дєлай лучшє мєня
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26.03.2021 12:46 Ответить
как и многие комментатары на Цензоре
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26.03.2021 12:47 Ответить
Символ "свободы слова" в параше.
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26.03.2021 11:26 Ответить
А, что не так...Снайпера, в принципе, тоже с людьми работают...
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26.03.2021 11:27 Ответить
а хіба Антоша Худорлявий не те саме робить, коли розповідає про черепи, що тріщать і монополію влади на насильство?
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26.03.2021 11:28 Ответить
Можно было не обрезать, там прекрасна каждая секунда видео
https://www.youtube.com/watch?v=5y_NXp_M_18
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26.03.2021 11:29 Ответить
пофиксили уже видос Нет другого источника?
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26.03.2021 11:52 Ответить
https://drive.google.com/file/d/1YM3o01Ul_Nbgwa_orA3eJTOhvtDSVlyU/view?usp=sharing
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26.03.2021 12:38 Ответить
спасибо!
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26.03.2021 12:43 Ответить
Крепостные холопы
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26.03.2021 11:32 Ответить
Просто девочка плохо училась и попала на панель в росгвардию.
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26.03.2021 11:37 Ответить
Вышли на улицу с дубинками и слезоточивым газом чтобы "поработать" с людьми
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26.03.2021 11:38 Ответить
до эсэсманов им далеко. Эсэсманы очень эффективно работали с людьми, особенно в таких регионах как Аушвиц, Треблинка, Бухенвальд, Майданек. Так что им есть куда стремиться. Сейчас они на уровне простого гестаповца, а нужно стать эсэсманом
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28.03.2021 11:03 Ответить
"Работа с людьми - мечта моего детства" =)))

Моледец, - хорошее чувство юмора, - это тебе не скетчи по заграницам тырить для 95-ого квартала.
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26.03.2021 11:38 Ответить
Рамантікі, х\лє...
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26.03.2021 11:40 Ответить
ну, всё правильно сказала. Только почему-то слово "рабы" у нее прозвучало как-то не правильно
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26.03.2021 11:40 Ответить
Зеленський теж "працював з людьми" ********** кийком. Принаймні, пропонував це садистам-беркутівцям.
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26.03.2021 11:44 Ответить
Ватники, це реклама рузьге міра саме для вас!
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26.03.2021 11:52 Ответить
залешане они такие, как только слез с чеченской бутылки - сразу за же дубинку, чтобы по манекену молотить, удаль свою залешанскую показать, с детства накопившуюся
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26.03.2021 11:54 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26470389.html Тем временем в процветающем Крыму

"Робота з людьми - мрія мого дитинства", - капітан Росгвардії розповідає про себе на тлі старанного побиття кийком тренувального манекена - Цензор.НЕТ 3433
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26.03.2021 11:54 Ответить
крысянам доктора уже не помогут
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27.03.2021 08:55 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26472066.html Пацан сказал - пацан сделал

"Робота з людьми - мрія мого дитинства", - капітан Росгвардії розповідає про себе на тлі старанного побиття кийком тренувального манекена - Цензор.НЕТ 8618
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26.03.2021 11:56 Ответить
Дайте ему новый экпаж!
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26.03.2021 13:17 Ответить
Палач не знает роздыху,
Но все же, черт возьми!
Работа-то - на воздухе,
Работа-то - с людьми!
(с) Вишневский
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26.03.2021 12:01 Ответить
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26.03.2021 12:17 Ответить
Очередной шедевр руссофашистов.
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26.03.2021 12:25 Ответить
Рузький да, очко узький!
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26.03.2021 12:25 Ответить
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26.03.2021 13:18 Ответить
Надо было добавить ей: Бью с любовью.
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26.03.2021 13:30 Ответить
скоро і у нас по 1+1 будуть таку ж ***** з Аваковим показувати
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26.03.2021 15:23 Ответить
Вчергове впевнююсь,що кацапи- це та гілка цивілізації,яка в своєму розвитку зайшла в глибокий кут. Дикуни вони,коротко кажучи. Як були ними,так і залишились...
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26.03.2021 16:26 Ответить
Хто у Фейсбуці, або Одноглазніках - поясніть їй, хто вона така ...
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26.03.2021 18:39 Ответить
че такое лицензионно-разрешительные работы?
она выдает справки и лицензии на оружие что ли?)
или справки о годности работы в органах?)
что за фигню вообще выполняют в "росгвардии"?
для чего сие чудо нужно?)
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26.03.2021 19:11 Ответить
ЭТО ЯВНО ИДИОТЫ ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВЫМИРАНИЕ !)
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26.03.2021 23:54 Ответить
Ничего странного, всё естественно. Человек любит свою работу, человек на своём месте. В полицейской стране.
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27.03.2021 11:48 Ответить
тротил ей в бухту
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28.03.2021 10:04 Ответить
 
 