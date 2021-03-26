Протестовавший под ОП Ратушный: Материалы дела фантастические. Черные квадратики с белыми точками и протоколы без подписей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 марта, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения руководителю инициативы "Защитим Протасов яр" Роману Ратушному по делу об акции протеста под Офисом Президента 20 марта.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под зданием суда проходит акция в поддержку Романа Ратушного.

"Материалы дела фантастические. Я думал, что воображение Антона Геращенко, хоть немного цветное. Оказывается, что нет. Там без доказательств. Черные квадратики с белыми точками, которые обведены черным кругом и написано, что это Роман Ратушный. Подтверждает, что на видео именно Роман Ратушный, а не кто-то другой показания полицейских. Протоколы оформлены – до Майдана так протоколы не оформляли. Там нет подписей свидетелей, вообще ничего нет. Доказательствами является видео, на котором ничего не видно, поэтому чтобы доказать, что это я подложили показания полицейских", - рассказал Ратушный.

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По его словам, обвинение просит избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с браслетом.

"Требуют такую меру пресечения, по моему мнению, по заказу Андрея Смирнова (замглавы ОП. - Ред.), чтобы я не мог ходить на суды по Протасовому Яру", - отметил Ратушный.

Ратушный отметил, что отрицает, что на видео, которое предъявляет обвинение, он. Вместе с тем, он подтвердил, что принимал участие в акции протеста под ОП 20 марта.

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По словам Ратушного, ему инкриминируют статью за хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия или другого предмета, заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде от 3 до 7 лет лишения свободы.

В ходе судебного заседания, Ратушный заявил отвод судьи на основании того, что судья перебывает в близких отношениях с другим судьей, который преследовал активистов Евромайдана. Теперь ходатайство об отводе передадут на автораспределение для определения судьи, который его рассмотрит. В заседании пока объявлен перерыв.











Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.

Напомним, что суд уже избрал по данному делу меры пресечения Владу Сорду (Стафийчуку) и Евгению Строканю - обоим круглосуточный домашний арест. 30 марта суд должен рассмотреть избрание по данному делу меры пресечения еще Сергею Филимонову и Алексею Билковскому.