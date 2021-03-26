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Протестовавший под ОП Ратушный: Материалы дела фантастические. Черные квадратики с белыми точками и протоколы без подписей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 марта, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения руководителю инициативы "Защитим Протасов яр" Роману Ратушному по делу об акции протеста под Офисом Президента 20 марта.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под зданием суда проходит акция в поддержку Романа Ратушного.

"Материалы дела фантастические. Я думал, что воображение Антона Геращенко, хоть немного цветное. Оказывается, что нет. Там без доказательств. Черные квадратики с белыми точками, которые обведены черным кругом и написано, что это Роман Ратушный. Подтверждает, что на видео именно Роман Ратушный, а не кто-то другой показания полицейских. Протоколы оформлены – до Майдана так протоколы не оформляли. Там нет подписей свидетелей, вообще ничего нет. Доказательствами является видео, на котором ничего не видно, поэтому чтобы доказать, что это я подложили показания полицейских", - рассказал Ратушный.

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По его словам, обвинение просит избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с браслетом.

"Требуют такую меру пресечения, по моему мнению, по заказу Андрея Смирнова (замглавы ОП. - Ред.), чтобы я не мог ходить на суды по Протасовому Яру", - отметил Ратушный.

Ратушный отметил, что отрицает, что на видео, которое предъявляет обвинение, он. Вместе с тем, он подтвердил, что принимал участие в акции протеста под ОП 20 марта.

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По словам Ратушного, ему инкриминируют статью за хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия или другого предмета, заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде от 3 до 7 лет лишения свободы.

В ходе судебного заседания, Ратушный заявил отвод судьи на основании того, что судья перебывает в близких отношениях с другим судьей, который преследовал активистов Евромайдана. Теперь ходатайство об отводе передадут на автораспределение для определения судьи, который его рассмотрит. В заседании пока объявлен перерыв.

Протестовавший под ОП Ратушный: Материалы дела фантастические. Черные квадратики с белыми точками и протоколы без подписей 01
Протестовавший под ОП Ратушный: Материалы дела фантастические. Черные квадратики с белыми точками и протоколы без подписей 02
Протестовавший под ОП Ратушный: Материалы дела фантастические. Черные квадратики с белыми точками и протоколы без подписей 03
Протестовавший под ОП Ратушный: Материалы дела фантастические. Черные квадратики с белыми точками и протоколы без подписей 04
Протестовавший под ОП Ратушный: Материалы дела фантастические. Черные квадратики с белыми точками и протоколы без подписей 05

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.

Напомним, что суд уже избрал по данному делу меры пресечения Владу Сорду (Стафийчуку) и Евгению Строканю - обоим круглосуточный домашний арест.  30 марта суд должен рассмотреть избрание по данному делу меры пресечения еще Сергею Филимонову и Алексею Билковскому.

Автор: 

протест (5858) Ратушный Роман (23) суд (25112) Геращенко Антон (1438) мера пресечения (460) Офис Президента (1799) Смирнов Андрей (52)


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Топ комментарии
+20
Напередодні фільму про вагнерівців тупо всіх пакують та залякують.
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26.03.2021 13:12
+13
Чого чекати від скудоумних авакяш ек
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26.03.2021 13:15
+10
двері то не символ державності
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26.03.2021 13:24
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Правила форума Совет форумчан
Напередодні фільму про вагнерівців тупо всіх пакують та залякують.
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26.03.2021 13:12 Ответить
Чого чекати від скудоумних авакяш ек
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26.03.2021 13:15 Ответить
Та шо там нічого не видно?! Навіть по телеканалах крутили як отой з пЄсатЄль з Вінниці шибки бив, а тепер розповідає шо то може Дзідзя був. Хлопці, протести протестами, нічого проти не маю, але то шо ви зробили з одним із символів Української державності за це прийдеться відповісти.
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26.03.2021 13:17 Ответить
Упоротий клоун не є державним символом. Іди геть ратушняцька курва.
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26.03.2021 13:22 Ответить
От ідіть до упоротого клована додому і бийте йому вікна та малюйте забори. Самі вибрали клована тепер терпіть, а не хочете терпіти йдуть до його додому та вимагайте відставки. До чого тут будівля яку ви обмалювали? Вона не клованівська, а державна. Тупий чи шо?
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26.03.2021 13:28 Ответить
двері то не символ державності
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26.03.2021 13:24 Ответить
Сама будівля символ державності, а двері є складова частина цієї будівлі, якщо ти такий тупий і не можеш зрозуміти.
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26.03.2021 13:26 Ответить
С каких пор здания это какой то там символ?
Может опрос украинцев устроим?
Нам решать что символ а что нет, а не каким то там нанятым жирным крысам чиновникам!
"Легитивный" - тоже символ, убийцы из беркутни - тоже.... все судьи судят именем Украины!
Так что поменьше пафоса надо!
С начало эти символы надо очистить от гов-на всякого!
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26.03.2021 13:32 Ответить
От спочатку очистіть, цивілізованим шляхом, не голосуйте за них, тоді й розмальовувати не прийдеться. От в США, ну помилились люди, вибрали теж клована, але там ніхто не розмльовував Білий дім, а якби й стрельнуло кому небудь в голову це зробити, ти знаєш шо було б ними? Он спроба штурму Капітолії показав це.
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26.03.2021 13:47 Ответить
Ой ржу не могу!!!
Ты знаешь что написано в 2й поправке в Конституции США?
Не надо бла бла!!!!
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26.03.2021 13:51 Ответить
І шо там написано?
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26.03.2021 14:24 Ответить
Бедьненький!!!
Совсем инвалид? Физ или умств?
Буковок не знаешь? Читать не умеешь?
Наверно тяжелое детство!!! Деревянные игрушки!
Позови малыш кого то взрослого! Который хоть 3 класса закончил!!
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26.03.2021 14:34 Ответить
Бла-бла-бла-бла... О це ти можеш
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26.03.2021 14:49 Ответить
Не пускай слюни.... Малыш.
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29.03.2021 12:42 Ответить
Болееш?...
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29.03.2021 20:52 Ответить
Через те, що для безпеки вільної держави необхідне добре організоване ополчення, право народу мати і носити зброю не повинне обмежуватися.
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26.03.2021 15:24 Ответить
будівля колишнього центрального комітету
комуністичної партії - то офігенний символ державності..
будівля - то будівля, а не інституція..

а до інституції є чимало питань..
чому там сидять вороги і шпійони ?
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26.03.2021 13:32 Ответить
Ти зовсім неадекват? Тоді давай і памятник Хмельницькому розмалюєм чи знесем, він же з кацапами угоду про дружбу навєк підписував. А вороги і шпійони сидять того шо ви за них проголосували.
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26.03.2021 13:43 Ответить
У Хмеля тоді не було выбору. Ця ганебна угода, врятувала в той час Україну як і мінський договорняк.
А зебня тупо тримає біля себе відвертих ворогів та зрадників.
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26.03.2021 13:50 Ответить
Так канешна... З Білорусі воно видніше...
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26.03.2021 14:26 Ответить
Та де мені до прозорливості вашої більшості (73%)!
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26.03.2021 14:35 Ответить
То не більшість, то більшість з тих хто прийшов на вибори, а їх прийшло 18 мільйонів з 36 які мають право голосу.
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26.03.2021 14:47 Ответить
не може будівля бути символом державності. принаймні така будівля, яка викликає рвотні позови при погляді на неї у досить великої частини, я б сказав що у більшості, громадян цієї держави.
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26.03.2021 13:52 Ответить
Ущерб есть -виноватих нет!.
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26.03.2021 13:21 Ответить
найбільший "ущерб" - відсутність права і правосуддя,
відсутність інвестицій, відсутність нових робочих місць..

кожен зашквар суддів і прокурорів - це мінус кілька мільйонів інвестицій,
це мінус кілька мільйонів зарплат
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26.03.2021 13:28 Ответить
Тяжелый предмет?
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26.03.2021 13:29 Ответить
молодий, завзятий...воювати би йшов.
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26.03.2021 13:31 Ответить
Ой ржу не могу.
А ты пишешь из горящего танка!
Или из- под дивана?
Клоун!
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26.03.2021 13:33 Ответить
а мені не смішно...
Ратушний, який протестував під ОП: Матеріали справи фантастичні. Чорні квадратики з білими крапками та протоколи без підписів - Цензор.НЕТ 7317
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26.03.2021 13:43 Ответить
Ратушний, який протестував під ОП: Матеріали справи фантастичні. Чорні квадратики з білими крапками та протоколи без підписів - Цензор.НЕТ 3261
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26.03.2021 13:47 Ответить
даунок, я своє на Майданах вже відгоцав...не забудь сьогодні на богів своїх помолитися...їх у вашої братви - чимало.
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26.03.2021 13:49 Ответить
А я Николай 2й.....
И то что ты гоцаньем на Майдане занимался, а не права украинцев защищал - это не предмет для гордости!
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26.03.2021 13:53 Ответить
ви звичайний копійчаний бот, або недалеке створіння...не переймайтесь, останніх у нас - більшість.
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26.03.2021 13:56 Ответить
Меня так волнует мнение опущеного клоуна!!!!
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26.03.2021 14:15 Ответить
то нехай щастить...
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26.03.2021 14:16 Ответить
Потому, что снова дело слепили из говна и палок на так, как нужно, а так, как хотелось.

Сфабрикованное дело Шеремета уже второй год гниет в судах, но люди, которых посадили по фальшивым обвинениям, гниют второй год в тюрьме.
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26.03.2021 13:43 Ответить
"Экспертиза роста" всё докажет! Как по отношению к Антоненко. "Методика"уже отработана. А по показаниям ментов автомайдановцев суд штрафовал без зазрения совести. Восстановленные в должностях те судди подтвердят "на практике".
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26.03.2021 14:41 Ответить
Ведет себя как кацап - сначала гадит, а потом - "А вы докажите". Блдь, ну ты же чувствовал себя героем, когда громил двери и раскрашивал стены! Чего зассал?! Продолжай геройствовать и отстаивай свое право на погромы и хулиганские действия! Нет. Теперь стало страшно и начинают изворачиваться, как уж на сковородке. Ты же реально там геройствовал! Так и веди себя как мужик, а не как тряпка. Ой спасите-помогите, безвинного за жопу берут! Фу, ***! Противно смотреть и слушать.
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26.03.2021 14:53 Ответить
 
 