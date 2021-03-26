На заводе в Днепре сожгли 1,5 тонны оружия. В основном это вещдоки. ВИДЕО
В Днепре правоохранители уничтожили полторы тонны оружия. Его положили в печь и сожгли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Более тысячи единиц огнестрельного, травматического и холодного оружия под охраной полиции привезли на завод, погрузили в огромный ковш, а затем — прямо в печь. В основном это вещественные доказательства, которые суд после приговоров отправил на утилизацию, или же оружие, которое люди сдали правоохранителям добровольно.
На что полезное в конце концов все это превратится, в том числе и орудия убийства, пока не сообщается. Но сжигали оружие на заводе, где производят рельсы для трамваев и метро.
Полиция напоминает — незаконное обращение с оружием влечет наказание до семи лет тюрьмы. Поэтому советуют гражданам сдавать нелегальное оружие правоохранителям.
Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины установила в Луганской области местонахождение арсенала оружия, боеприпасов и взрывчатки. Среди изъятого оружия: противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот" и реактивный пехотный огнемет "Шмель", производства РФ.
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Идиотизм!!!
В принципе - глупо спорить.
Во время войны, должны были создать комиссию по отсеиванию, и годное распеределить по военным складам, с послед употреблением.
Хотя бы пусть авакян ими награждает своих жополизов... кив, пашинских, геращинковых каких то, а не новое закупает.
Новое - на передовую.
Хотя бы пусть авакян ими награждает своих жополизов...
Ну да, пусть награждает, со спиленными номерами или с номерами зафиксированными в лежащих в архиве убойных делах ...
Если убил! Значит рабочее, а не сомнительной якости!
И вы не читали дальше.....
Это - в наградное авакяну и чинушам....
На передовую - новое.
Взрыв гранаты (хранение и применение) - мелкое хулиганство. (по мнению правоохранителей).