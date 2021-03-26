На заводе в Днепре сожгли 1,5 тонны оружия. В основном это вещдоки. ВИДЕО

В Днепре правоохранители уничтожили полторы тонны оружия. Его положили в печь и сожгли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Более тысячи единиц огнестрельного, травматического и холодного оружия под охраной полиции привезли на завод, погрузили в огромный ковш, а затем — прямо в печь. В основном это вещественные доказательства, которые суд после приговоров отправил на утилизацию, или же оружие, которое люди сдали правоохранителям добровольно.

На что полезное в конце концов все это превратится, в том числе и орудия убийства, пока не сообщается. Но сжигали оружие на заводе, где производят рельсы для трамваев и метро.

Полиция напоминает — незаконное обращение с оружием влечет наказание до семи лет тюрьмы. Поэтому советуют гражданам сдавать нелегальное оружие правоохранителям.

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Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины установила в Луганской области местонахождение арсенала оружия, боеприпасов и взрывчатки. Среди изъятого оружия: противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот" и реактивный пехотный огнемет "Шмель", производства РФ.