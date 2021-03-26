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На заводе в Днепре сожгли 1,5 тонны оружия. В основном это вещдоки. ВИДЕО

В Днепре правоохранители уничтожили полторы тонны оружия. Его положили в печь и сожгли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Более тысячи единиц огнестрельного, травматического и холодного оружия под охраной полиции привезли на завод, погрузили в огромный ковш, а затем — прямо в печь. В основном это вещественные доказательства, которые суд после приговоров отправил на утилизацию, или же оружие, которое люди сдали правоохранителям добровольно.

На что полезное в конце концов все это превратится, в том числе и орудия убийства, пока не сообщается. Но сжигали оружие на заводе, где производят рельсы для трамваев и метро.

Полиция напоминает — незаконное обращение с оружием влечет наказание до семи лет тюрьмы. Поэтому советуют гражданам сдавать нелегальное оружие правоохранителям. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое полицейских подозреваются в сдаче вещдоков на металлолом на общую сумму более 124 тыс. грн, - ГБР

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины установила в Луганской области местонахождение арсенала оружия, боеприпасов и взрывчатки. Среди изъятого оружия: противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот" и реактивный пехотный огнемет "Шмель", производства РФ.

оружие (10224) правоохранительные органы (2970) СБУ (19934) силовики (2799) тайник (131) вещдоки (8)


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Топ комментарии
+13
Во время войны?!!!!
Идиотизм!!!
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26.03.2021 13:12
+12
Власть явно не украинская в Украине...
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26.03.2021 13:21
+9
Та там наверно хлам восновном остался - уже отработавший ресурс, самоделы, трудноопределяемое единичное и пукалки пневматы. Думаю все нормальное оттуда уже вытянули сами же менты, вот даже прямо перед плавкой поменяли в весе на напильники и все.
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26.03.2021 13:27
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26.03.2021 13:06 Ответить
Не горят только рукописи...
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26.03.2021 13:08 Ответить
Во время войны?!!!!
Идиотизм!!!
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26.03.2021 13:12 Ответить
Власть явно не украинская в Украине...
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26.03.2021 13:21 Ответить
так...а у вас білоруська?
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26.03.2021 13:24 Ответить
***** одобряет, вы по чаще по чаще, во время войны как раз время плавить оружие.
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26.03.2021 13:53 Ответить
Та там наверно хлам восновном остался - уже отработавший ресурс, самоделы, трудноопределяемое единичное и пукалки пневматы. Думаю все нормальное оттуда уже вытянули сами же менты, вот даже прямо перед плавкой поменяли в весе на напильники и все.
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26.03.2021 13:27 Ответить
Я не вижу там слова - негодное к употреблению....
В принципе - глупо спорить.
Во время войны, должны были создать комиссию по отсеиванию, и годное распеределить по военным складам, с послед употреблением.
Хотя бы пусть авакян ими награждает своих жополизов... кив, пашинских, геращинковых каких то, а не новое закупает.
Новое - на передовую.
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26.03.2021 13:37 Ответить
Ой та ну не выдумывай. Твоя комиссия и администрирование потянут больше бюджетных затрат чем этот хлам стоит.
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26.03.2021 15:00 Ответить
А может даже и больше чем новое и лучшее.
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26.03.2021 15:03 Ответить
Вы перед бла бла поинтересуйтесь сначала ценами!
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29.03.2021 12:41 Ответить
Я не вижу там слова - негодное к употреблению....

Хотя бы пусть авакян ими награждает своих жополизов...

Ну да, пусть награждает, со спиленными номерами или с номерами зафиксированными в лежащих в архиве убойных делах ...
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26.03.2021 15:10 Ответить
Тобто видавати солдатам зброю сумнівної якості і якою можливо п'яний внук вбив власного діда? Знаєте, це мені нагадує, коли ми на Донбасі читали коменти під різним новинами і там люди пропонували всяких негідників відправляти на передову, тобто до нас. Нас це завжди злило. Навіщо нам всякий непотріб в бойових умовах?
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26.03.2021 14:03 Ответить
Вы противоречите сами себе....
Если убил! Значит рабочее, а не сомнительной якости!
И вы не читали дальше.....
Это - в наградное авакяну и чинушам....
На передовую - новое.
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26.03.2021 14:14 Ответить
зброю не можна нищити.
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26.03.2021 13:23 Ответить
Сжигали наверное в чистом кислороде? Если так, то рельсы уже не получатся.
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26.03.2021 13:23 Ответить
""незаконное обращение с оружием влечет наказание до семи лет тюрьмы""...та ні...хай побуде в стрісі...за те - сім"я ціла і здорова...
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26.03.2021 13:39 Ответить
Утилизация улик высших руководителей - утилизация доказательств
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26.03.2021 13:41 Ответить
шо и самые ценные экз. даже себе не оставили? типа парабеллум вальтер кольт браунинг беретта? не верю.... вот не верю и всё.... у пашинского наградной Глок откуда?
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26.03.2021 13:43 Ответить
нафига??? идиоты! можно было пользу извлечь из них для государства! Если враг вторгнется, то со склада можно было бы и это раздавать гражданским для защиты.
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26.03.2021 13:56 Ответить
До 7 лет тюрьмы?
Взрыв гранаты (хранение и применение) - мелкое хулиганство. (по мнению правоохранителей).
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26.03.2021 14:00 Ответить
та ладно за два запала ст. 263 (по мнению правоохранителей) какая хулиганка?
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26.03.2021 14:44 Ответить
Вандалы!
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26.03.2021 14:02 Ответить
Скоро вона "спливе".... на жаль, це моя область...
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26.03.2021 19:31 Ответить
 
 