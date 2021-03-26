"Мест не хватает даже в коридорах": Мэр Николаева Сенкевич показал COVID-больницы в городе. ВИДЕО

В COVID-больницах Николаева критическая загрузка пациентами с коронавирусом. Медиков не хватает так же как и мест для пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео в Facebook опубликовал мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Это видео не прибавит вам хорошего настроения, но оно полностью отражает реальное положение дел в наших ковидных госпиталях. Посмотрите внимательно, особенно те, кто скептически относится к существованию коронавируса. Так выглядят сейчас первая, третья и пятая городские больницы, куда направляют пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

По его словам, в среднем в городе ежедневно фиксируют около 200 случаев коронавируса, а умирают до 10 человек.

"Тяжесть течения болезни возросла. Загруженность больниц критическая. Нам не хватает медиков, а мест для пациентов не хватает даже в коридорах", - добавил мэр.

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