"Мест не хватает даже в коридорах": Мэр Николаева Сенкевич показал COVID-больницы в городе. ВИДЕО
В COVID-больницах Николаева критическая загрузка пациентами с коронавирусом. Медиков не хватает так же как и мест для пациентов.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео в Facebook опубликовал мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Это видео не прибавит вам хорошего настроения, но оно полностью отражает реальное положение дел в наших ковидных госпиталях. Посмотрите внимательно, особенно те, кто скептически относится к существованию коронавируса. Так выглядят сейчас первая, третья и пятая городские больницы, куда направляют пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.
По его словам, в среднем в городе ежедневно фиксируют около 200 случаев коронавируса, а умирают до 10 человек.
"Тяжесть течения болезни возросла. Загруженность больниц критическая. Нам не хватает медиков, а мест для пациентов не хватает даже в коридорах", - добавил мэр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://censor.net/ru/news/3235194/kolichestvo_bolnyh_perestalo_rasti_tak_je_geometricheski_kak_kogdato_magaziny_roshen_zelenskiyi
Шесть тысяч французских врачей-пенсионеров, имеющих возраст под 70 лет добровольно вышли на работу в ковидные отделения госпиталей и работают там полный рабочий день бесплатно уже больше года, смертельно рискуя жизнь и здоровьем: ведь они относятся по возрасту к группе наибольшего риска.
И это при том, что им есть что терять: ведь все они евровые миллионеры, жившие в своих шикарных виллах в райском климате на Лазурном берегу на честно заслуженном роскошном отдыхе. Четверо их этих врачей-волонтеров за прошедший год умерли от ковида, до конца исполнив свой высокий долг. Римскому папе следовало бы причислить их к лику святых.
Про це https://kmm.if.court.gov.ua/sud0909/pres-centr/news/1094190/ повідомляє Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області, пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія .
"До Коломийського міськрайонного суду надійшла справа про притягнення до адміністративної відповідальності жительки міста Коломиї за поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення (ст. 173 - 1 КУпАП).
З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що коломиянка в мережі Інтернет на власній сторінці "Фейсбук" розповсюдила неправдиву інформацію відносно вакцини, яка нібито не пройшла всіх етапів випробування, що могло викликати паніку серед населення.
нонейм,ризикуєш!
Те, що юридично безграмотні поліціянти щось складають, ні про що не каже. 99% карантинних протоколів/постанов відхиляються в суді.
2) Жодна вакцина дійсно не пройшла 3 фазу клінічних випробувань. Правда в очі коле?
Теперь им надо пригласить к себе борцуна с короновирусом и мастера спорта по борьбе с ним. Можно и без рояля. Может и поможет.
ответил на https://censor.net/ru/comments/locate/3255780/0192146a-7d3a-72ba-810d-827a6cba94c1 в теме https://censor.net/ru/news/3255780/mest_ne_hvataet_daje_v_koridorah_mer_nikolaeva_senkevich_pokazal_covidbolnitsy_v_gorode_video
а я не лежал в стационаре, а болел дома. близкие лежали в стационаре, и как-то никто не умер. но ты, конечно, можешь себе бояться на здоровье, сидеть дома, накрывшись одеялом и в маске___________ с таким подходом у тебя все впереди, не переживай... когда "одна нога" уже там... - мировоззрение меняется, но єто уже не важно!
очень чистая больница, в палатах полно сложной аппаратуры и кислорода - хоть залейся, коридоры почти пустые:
докторша с очень ухоженным лицом, на котором красивый дневной макияж: эстетично и со вкусом накрашенные ресницы/брови, а музычка такая, как будто действо происходит во время бубонной чумы 15-го века. Катастрофисты херовы: мёдом не корми, но дай проорать, что "Все пропало, спасу не мае !"