Агент НАБУ Шевченко о деле по "НВФ": "Это личная месть Ермака". ВИДЕО
Сегодня, 26 марта, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения агенту НАБУ Евгению Шевченко, которого СБУ подозревает в создании незаконного вооруженного формирования (НВФ).
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Перед началом заседания агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что в материалах дела нет никаких доказательств, а само дела является местью главы Офиса Президента Андрея Ермака.
"Надеюсь меры пресечения не будет, потому что нет фактов совершения мной преступлений. Но знаю, что есть команда из Офиса Президента посадить меня любой ценой. Это факт. Тем более, вчера "высокие" люди общались с руководством СБУ и там человек говорит: "Нам Ермак дал команду. Мы его вели полгода. Ничего не нашли фактического, за что его можно посадить. А тут он приехал с клистронами на "Укроборонсервис". Это было две недели назад. На этом мы его и взяли". Так сказал один из руководителей СБУ. Перекрыли канал поставок необходимых и дефицитных приборов для нашей армии. Они с России идут. Это та же история, которая была полгода назад, когда ГБР и СБУ изъяли из воинских частей все клистроны, прям из зенитных комплексов. Они через два дня их вернули. Потом дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления, потому что выяснили, что эти клистроны привозили разведчики Главного управления разведки Минобороны. Это была спецоперация по их доставке в Украину", - рассказал он.
"Это (уголовное производство в отношении Шевченко. – Ред.) личная месть Ермака за то, что я первый в публично заявил о срыве операции по "вагнеровцам". Во-вторых, за то, что я его публично обвинил в государственной измене. Личная месть главы Офиса Президента", - добавил Шевченко.
По словам Шевченко, сторона обвинения ходатайствует о содержании его под стражей.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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4 год ·
Про «терориста Семенченка». Взяв кілька днів вихідних, відключив телефони, відсвяткував з бойовими товаришами день СБУ і зранку вийшов на роботу. З подивом дізнався що за час моєї відсутності я був оголошен СБУ найстрашнішим терористом. Інформація про те що мене заарештували і предьявили підозру не відповідає дійсності. Я завжди діяв в інтересах України і відкидаю всі звинувачення СБУ.
З 2014 року я зміг захистити на судах на судах більше сотні репресованих добровольців - що ж... значить тепер прийшла і моя черга. Я готовий. Як український доброволець, один з перших хто в 2014 взяв в руки зброю для захисту своєї країни, не збираюся завертатися в пледік, їхати за кордон або ховатися від слідства. Зараз їду в СБУ на Аскольдів щоб отримати підозру і дати пояснення. Про місце і час суду, який призначать мені по запобіжному заходу повідомлю додатково.
Вірю в свою країну. Слава Україні!
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Зєлю геть. Дострокові.