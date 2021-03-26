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Новости Видео Дело Семенченко и Шевченко
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Агент НАБУ Шевченко о деле по "НВФ": "Это личная месть Ермака". ВИДЕО

Сегодня, 26 марта, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения агенту НАБУ Евгению Шевченко, которого СБУ подозревает в создании незаконного вооруженного формирования (НВФ).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Перед началом заседания агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что в материалах дела нет никаких доказательств, а само дела является местью главы Офиса Президента Андрея Ермака.

"Надеюсь меры пресечения не будет, потому что нет фактов совершения мной преступлений. Но знаю, что есть команда из Офиса Президента посадить меня любой ценой. Это факт. Тем более, вчера "высокие" люди общались с руководством СБУ и там человек говорит: "Нам Ермак дал команду. Мы его вели полгода. Ничего не нашли фактического, за что его можно посадить. А тут он приехал с клистронами на "Укроборонсервис". Это было две недели назад. На этом мы его и взяли". Так сказал один из руководителей СБУ. Перекрыли канал поставок необходимых и дефицитных приборов для нашей армии. Они с России идут. Это та же история, которая была полгода назад, когда ГБР и СБУ изъяли из воинских частей все клистроны, прям из зенитных комплексов. Они через два дня их вернули. Потом дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления, потому что выяснили, что эти клистроны привозили разведчики Главного управления разведки Минобороны. Это была спецоперация по их доставке в Украину", - рассказал он.

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"Это (уголовное производство в отношении Шевченко. – Ред.) личная месть Ермака за то, что я первый в публично заявил о срыве операции по "вагнеровцам". Во-вторых, за то, что я его публично обвинил в государственной измене. Личная месть главы Офиса Президента", - добавил Шевченко.

По словам Шевченко, сторона обвинения ходатайствует о содержании его под стражей.

Агент НАБУ Шевченко о деле по НВФ: Это личная месть Ермака 01
Агент НАБУ Шевченко о деле по НВФ: Это личная месть Ермака 02
Агент НАБУ Шевченко о деле по НВФ: Это личная месть Ермака 03
Агент НАБУ Шевченко о деле по НВФ: Это личная месть Ермака 04

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Шевченко Евгений (143) ЧВК Вагнер (1332) мера пресечения (460) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+14
Это личная месть Ермака/ А Ермак такая же буратина что и Зеленский : Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера"
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26.03.2021 14:59
+14
Видовище кремлівського лялькового балагана триває !!!Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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26.03.2021 15:05
+8
утверждают мол обрезанные самые вумные ага после амебы может быть а так слово вор и депил у них с Богоизбрания на лбах высечено/ Действительно, те кто на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов, Киперман, Пинчук, Фирташ , Кауфман , Фридман, Ярославский, Табачник , Ставицкий и прочие - предатели и воры. Но где то же есть честные и просто умные. Мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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26.03.2021 15:40
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С каких это пор Печерский суд на Владимирской?
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26.03.2021 14:55 Ответить
Це СБУ. Суд сьогодні - о 18-тій.
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26.03.2021 15:05 Ответить
з недавніх, переїхали ближче до Михайлівського, там де управління метовське така будівля червнона
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28.03.2021 09:00 Ответить
Уже два года. С тех пор как ВАКС создали
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28.03.2021 10:01 Ответить
Семен Семенченко
4 год ·
Про «терориста Семенченка». Взяв кілька днів вихідних, відключив телефони, відсвяткував з бойовими товаришами день СБУ і зранку вийшов на роботу. З подивом дізнався що за час моєї відсутності я був оголошен СБУ найстрашнішим терористом. Інформація про те що мене заарештували і предьявили підозру не відповідає дійсності. Я завжди діяв в інтересах України і відкидаю всі звинувачення СБУ.

З 2014 року я зміг захистити на судах на судах більше сотні репресованих добровольців - що ж... значить тепер прийшла і моя черга. Я готовий. Як український доброволець, один з перших хто в 2014 взяв в руки зброю для захисту своєї країни, не збираюся завертатися в пледік, їхати за кордон або ховатися від слідства. Зараз їду в СБУ на Аскольдів щоб отримати підозру і дати пояснення. Про місце і час суду, який призначать мені по запобіжному заходу повідомлю додатково.

Вірю в свою країну. Слава Україні!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4176252659076143&set=a.747741671927276&type=3
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26.03.2021 14:57 Ответить
Так кого СБУ заарештувало??????
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26.03.2021 15:13 Ответить
обоих
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27.03.2021 10:47 Ответить
а ким боком, це сцикливе, продажне чмо до дня СБУ, що ще й святкувало, ніби пару днів?
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28.03.2021 09:05 Ответить
Это личная месть Ермака/ А Ермак такая же буратина что и Зеленский : Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера"
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26.03.2021 14:59 Ответить
Видовище кремлівського лялькового балагана триває !!!Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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26.03.2021 15:05 Ответить
а причем тут Минск и формула Штамайера... вопрос в том что изменение территорий статуса и так далее должно быть по Конституции Украина а формула Штаймаера не что иное как типа референдум в Крыму ОРЛДО и те кто во власти продавят формулу Штаймаера попадут сразу под пачку статей УК Госизмена... там у Путина давно все усохло в ******** все усохло и ума там не было и нет... у наших наркоманов Зеленского Ермака и всей еврейской синагоги ума нет и не было хоть и утверждают мол обрезанные самые вумные ага после амебы может быть а так слово вор и депил у них с Богоизбрания на лбах высечено...
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26.03.2021 15:05 Ответить
а причем тут Минск и формула Штамайера./ Дело не в Минске и Штайнмайере. Дело в привычке Ивана Петровича Сидорова обосновывать свои суждения. Цитата "Ермак архитектор ……… доступ Коломойскому" приведена для подтверждения зависимости Ермака от Коломойского. Ермак как и Зеленский выдвиженцы главного кадровике Украины Коломойского.
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26.03.2021 15:19 Ответить
утверждают мол обрезанные самые вумные ага после амебы может быть а так слово вор и депил у них с Богоизбрания на лбах высечено/ Действительно, те кто на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов, Киперман, Пинчук, Фирташ , Кауфман , Фридман, Ярославский, Табачник , Ставицкий и прочие - предатели и воры. Но где то же есть честные и просто умные. Мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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26.03.2021 15:40 Ответить
В Израиле может быть?
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27.03.2021 10:48 Ответить
В Арктике.
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27.03.2021 15:40 Ответить
щось забагато цього "агента"...
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26.03.2021 15:01 Ответить
"Агент" оказался банальным мошенником-разводилой. Только разводит на миллионы баксов, пользуясь своим статусом.
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26.03.2021 15:25 Ответить
Грішін і Шевченко зараз в СБУ на допиті, вручили підозру. Оце зараз на 5-му випуск новин, йде прямий репортаж з-під СБУ. Під будівлею - жодної особи на їх підтримку...
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26.03.2021 15:04 Ответить
и каждый раз при перевоплощении делает пересадку половых органов?
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26.03.2021 15:25 Ответить
Кстати задержание Семена в России подается , как победа в борьбе против "хунты". А почему СБУ не задержало тогда Медведчука?
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26.03.2021 15:24 Ответить
Шевченко нарыл уголовное дело против татарова о присвоения рыгом почти 100млн бюджетных денег. Вместо того, чтобы сажать рыговску крысу, зебилы сажают следователя. Еще кому-то нужны доказательства, что зеленые твари дорвались до власти чтобы грабить страну?!
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26.03.2021 17:44 Ответить
Звісно помста, і, напевно, не тільки Єрмака. Тут можна усіх зацікавлених у довгу чергу поставити, напевно там є і ті, хто намагався дати найбільший в Европі хабар, а за Євгена було розкрито мережу зацікавлених осіб, включно і із Генеральною прокуратурою
Агент НАБУ Шевченко про справу щодо "НЗФ": "Це особиста помста Єрмака" - Цензор.НЕТ 708
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26.03.2021 22:36 Ответить
Агент НАБУ Шевченко про справу щодо "НЗФ": "Це особиста помста Єрмака" - Цензор.НЕТ 121
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27.03.2021 01:00 Ответить
три года как минимум а может быть и восемь, прийдёться терпеть этот порядок, что с Украиной будет?
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27.03.2021 10:48 Ответить
Шпигун російський судить українського патріота і Героя україно-російської війни.
___________
Зєлю геть. Дострокові.
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27.03.2021 13:43 Ответить
Стесняюсь спросить: Ермак думает, что только Шевченко знает, что Ермак шпион ? Да про это из Белой Хаты вашингтонской уже открытыс текстом кричат.... Или Ермак думает, что турецкая, английская и американская разведки никогда б не узнали, кто их кинул на огромные деньги (подготовка год шла..под неё вышки открывали..) , если бы не ШЕвченко ? А , впрочем, есть ли чем думать - этому Ермаку...
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27.03.2021 14:07 Ответить
ермак будет сидеть
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27.03.2021 18:59 Ответить
Конечно месть Ермака. кто бы сомневался ? Ермак (агент путлера Козырь) убирает свидетелей его предательской деятельности против Украины. За Семенченко не знаю. Но, что Козырь Шевченко мстит, так это к бабке не ходи. Я думаю, к какому НВФ эти пособнички путлера " пришьют" Гео Лероса, так как он им уже как "бельмо на глазу" в связи с обнародованием их коррупционных схем похлеще Януковича.
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27.03.2021 23:51 Ответить
Мертвечука они сажать не будут. Он ведёт себя тихо, никаких агентов путлера в ОП и у власти не разоблачает. Свой в доску, чего там ? За что его сажать ? Его наградить надо...
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27.03.2021 23:54 Ответить
Агент НАБУ Шевченко про справу щодо "НЗФ": "Це особиста помста Єрмака" - Цензор.НЕТ 8409
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28.03.2021 09:59 Ответить
 
 