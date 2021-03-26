Проект "Без цензуры": У Медведчука все ОК? Как на самом деле живут друзья Путина под санкциями. ВИДЕО
Богдан Буткевич внимательно изучил, как изменилась жизнь кумовьев и друзей Путина под санкциями и обнаружил, что ... особенно никак! А реальная борьба с Медведчуком, кажется, остановилась.
Как получилось, что санкции против кумовьев Владимира Путина - Виктора Медведчука и Оксаны Марченко - оказались имитацией? Так же, кстати, и санкции против владельца трех пропагандистских каналов Тараса Козака. Почему Владимир Зеленский так и не решился взяться за Медведчука по-настоящему?
На днях у СБУ дошли руки до Виктора Медведчука, но нет, его не арестовали за финансирование терроризма, как вы могли подумать. Отнюдь. СБУ в годовщину своего создания устроила легкий обыск в офисе так называемого "Украинского выбора". Это такая древняя и полузабытая организация, которая уже, по большому счету, влилась в ОПЗЖ. Чего хотят силовики от этого призрака?!
Как фигуранты санкции за содействие терроризму спокойно живут и дальше ходят на работу - внимание! - в украинский парламент? Почему дела о терроризме и государственной измене остановились на полпути?
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А потом принять во внимание то, что Медведчук на свою Ксюню-Паломницу переписал некую оффшорную "контору", на которой "висит" скромненькая, но со вкусом, яхточка "Royal Romance" (каких-то 5 палуб, 92,5 метра, 200 лямов $, ни в какие аренды не сдаётся).
Как по мне, рэпер Питбуль с "секси-тёлами" в неглиже на арендованной "лоханке" в сравнении с Медведчуком и Ксюней-Паломницей с их собственной беспонтовой "посудиной", выглядел немножко чуть-чуть совсем нищебродом.
А за подавляющее большинство украинцев и говорить нечего - по жизни пролетели мимо кассы как истинные пролетарии.
было , сам Луганский удивился такому гону. это уже перебор . Обосрались по- полной
что б вы так жили!
При ЗЕ состояние Медведчука увеличилось до 1 млрд.
Ну вот просто совсем одинаково хорошо было Медвечуку при Порохе и стало при ЗЕ.
Упырей это не тронуло...