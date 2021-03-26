Проект "Без цензуры": У Медведчука все ОК? Как на самом деле живут друзья Путина под санкциями. ВИДЕО

Богдан Буткевич внимательно изучил, как изменилась жизнь кумовьев и друзей Путина под санкциями и обнаружил, что ... особенно никак! А реальная борьба с Медведчуком, кажется, остановилась.

Как получилось, что санкции против кумовьев Владимира Путина - Виктора Медведчука и Оксаны Марченко - оказались имитацией? Так же, кстати, и санкции против владельца трех пропагандистских каналов Тараса Козака. Почему Владимир Зеленский так и не решился взяться за Медведчука по-настоящему?

На днях у СБУ дошли руки до Виктора Медведчука, но нет, его не арестовали за финансирование терроризма, как вы могли подумать. Отнюдь. СБУ в годовщину своего создания устроила легкий обыск в офисе так называемого "Украинского выбора". Это такая древняя и полузабытая организация, которая уже, по большому счету, влилась в ОПЗЖ. Чего хотят силовики от этого призрака?!

Как фигуранты санкции за содействие терроризму спокойно живут и дальше ходят на работу - внимание! - в украинский парламент? Почему дела о терроризме и государственной измене остановились на полпути?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Трэш, угар и РПЦ. Обзор весеннего обострения. ВИДЕО