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Новости Видео Закрытие каналов Медведчука
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Проект "Без цензуры": У Медведчука все ОК? Как на самом деле живут друзья Путина под санкциями. ВИДЕО

Богдан Буткевич внимательно изучил, как изменилась жизнь кумовьев и друзей Путина под санкциями и обнаружил, что ... особенно никак! А реальная борьба с Медведчуком, кажется, остановилась.

Как получилось, что санкции против кумовьев Владимира Путина - Виктора Медведчука и Оксаны Марченко - оказались имитацией? Так же, кстати, и санкции против владельца трех пропагандистских каналов Тараса Козака. Почему Владимир Зеленский так и не решился взяться за Медведчука по-настоящему?

На днях у СБУ дошли руки до Виктора Медведчука, но нет, его не арестовали за финансирование терроризма, как вы могли подумать. Отнюдь. СБУ в годовщину своего создания устроила легкий обыск в офисе так называемого "Украинского выбора". Это такая древняя и полузабытая организация, которая уже, по большому счету, влилась в ОПЗЖ. Чего хотят силовики от этого призрака?!

Как фигуранты санкции за содействие терроризму спокойно живут и дальше ходят на работу - внимание! - в украинский парламент? Почему дела о терроризме и государственной измене остановились на полпути?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Трэш, угар и РПЦ. Обзор весеннего обострения. ВИДЕО

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) санкции (11319) СБУ (19934) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+12
Шоу для лохів.
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26.03.2021 16:15
+11
санкции Зеленского и его Ср.НБО против Путлеровского кума это фарс и буря в стакане. Выламывать двери в музее Гончара ногами держиморд из ДБР куда проще
Проєкт "Без цензури": У Медведчука все ОК? Як насправді живуть друзі Путіна під санкціями - Цензор.НЕТ 9127
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26.03.2021 16:09
+10
На Трухановому острові Медведчук незаконно захопив 11000 кв. м території на березі рекреаційної зони. https://www.5.ua/kyiv/yak-okhorontsi-medvedchuka-oblashtuvaly-na-trukhanovomu-ostrovi-trenuvalnu-bazu-rozsliduvannia-199355.html Там розташувалася тренувальна база охоронної фірми "Шторм"
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26.03.2021 16:18
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а як вони жили раніше? чи ніхто не знав, де хто насер?
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26.03.2021 16:04 Ответить
санкции Зеленского и его Ср.НБО против Путлеровского кума это фарс и буря в стакане. Выламывать двери в музее Гончара ногами держиморд из ДБР куда проще
Проєкт "Без цензури": У Медведчука все ОК? Як насправді живуть друзі Путіна під санкціями - Цензор.НЕТ 9127
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26.03.2021 16:09 Ответить
Шоу для лохів.
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26.03.2021 16:15 Ответить
На Трухановому острові Медведчук незаконно захопив 11000 кв. м території на березі рекреаційної зони. https://www.5.ua/kyiv/yak-okhorontsi-medvedchuka-oblashtuvaly-na-trukhanovomu-ostrovi-trenuvalnu-bazu-rozsliduvannia-199355.html Там розташувалася тренувальна база охоронної фірми "Шторм"
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26.03.2021 16:18 Ответить
Тут вот как надо: сперва насладиться просмотром музыкального клипа Arianna feat. Pitbull - "Sexy Peoplel" с кучей приглашённых звёзд во главе с Чарли Шином. В клипе задействована арендованная роскошная мегаяхта "Arianna" (4 палубы, 50 метров, стоимость не указана).
А потом принять во внимание то, что Медведчук на свою Ксюню-Паломницу переписал некую оффшорную "контору", на которой "висит" скромненькая, но со вкусом, яхточка "Royal Romance" (каких-то 5 палуб, 92,5 метра, 200 лямов $, ни в какие аренды не сдаётся).
Как по мне, рэпер Питбуль с "секси-тёлами" в неглиже на арендованной "лоханке" в сравнении с Медведчуком и Ксюней-Паломницей с их собственной беспонтовой "посудиной", выглядел немножко чуть-чуть совсем нищебродом.
А за подавляющее большинство украинцев и говорить нечего - по жизни пролетели мимо кассы как истинные пролетарии.
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26.03.2021 16:21 Ответить
Не смотрю, отписался . После гона на Андрея Луганского и Пороха , стало противно видеть и слышать данные личности .
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26.03.2021 16:38 Ответить
Да? Такое было? Скинь ссыль, может подпишусь.
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26.03.2021 17:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2xJGXVaUOYs&t=2s

было , сам Луганский удивился такому гону. это уже перебор . Обосрались по- полной
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26.03.2021 18:00 Ответить
Не знав про це. Подяка за лінк.
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28.03.2021 00:17 Ответить
..так при "БАРЫГЕ"-.."РАСЦВЕЛИ"!!...Да, пошли, вы все ,идиоты,далеко-далеко.. в Магадан...что,"ху..ло",что "зэк, что "барыга,что "нынешнее"-всё дерьмо,,которым- Украина и на хрен не нужна... Урвать"своё"-вот и есть цель всех этих штопаных презервативов...начиная с "первого"-"камуниста кравчука"...Ничего не изменится...
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26.03.2021 16:51 Ответить
У зебилов все имитация.
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26.03.2021 16:53 Ответить
..ну а у "свиночёлого"?? За пять лет??..Не такое же??...как вас много наплодили ..."ху*лу" привет передай!!!
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26.03.2021 17:10 Ответить
Порох две трети ордло освободил, обезьяна зебильная.
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26.03.2021 19:55 Ответить
санкции против Медведчука?
что б вы так жили!
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26.03.2021 17:08 Ответить
Будкевич почав прозрівати.А як хвалили державника-олігархоборця місяць тому....
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26.03.2021 17:36 Ответить
У Медведчука все ОК, было при Порохе и сейчас при Зе. Не обеднел! И до сих пор на свободе, не арестован, хотя обвиняется по статье терроризм.
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26.03.2021 19:08 Ответить
При порохе, мертведчук вытащил из плена несколько тысяч наших воинов и он не был в политике. А при зеленском, мертведчук за год стал миллиардером и привел в раду тварей разных мастей. Ощущается разница?
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27.03.2021 06:44 Ответить
При Порохе состояние Медведчука уменьшилось до 50 млн.

При ЗЕ состояние Медведчука увеличилось до 1 млрд.


Ну вот просто совсем одинаково хорошо было Медвечуку при Порохе и стало при ЗЕ.
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27.03.2021 11:24 Ответить
ГЛАВНОЕ СЛЕДИТЬ ЗА ИХ ДЕТЬМИ И ВНУКАМИ !)
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26.03.2021 19:47 Ответить
Як і казав все для того щоб урвати патріотичного проукраїнського електорату, регіоналам вони навпаки тільки рейтинги піднімають, зебіли схавають.
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26.03.2021 19:59 Ответить
Санкции это на покупку туалетной бумаги зависимости качества , вот бл... такие санкции .
Упырей это не тронуло...
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26.03.2021 22:43 Ответить
Я уже говорил раньше, что "санкции" против мертведчука - пыль в глаза лошарам с целью показать имитацию окуительной борьбы. По факту властью ничего не сделано, чтобы закрыть в сизо этого персонажа и его телку по столь громкому обвинению. Не удивлюсь если это спланированная акция дерьмака-баканова и мертведчука с другой стороны с целью мобилизировать прокацапский элохторат в Украине.
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27.03.2021 06:50 Ответить
Тільки повністю безнадійний лох може повірити в те що за жида Зєлєнского постраждає хоч одне корумповане і злодійкувате жиденятко. Кругова порука це "їхнє все" - на всю країну їх лишилось з 103 тисяч 2001 мабуть не більше 30-40 тисяч і тому ми бачимо одні і ті ж самі злодійкуваті "морди ліц" десятиліттями... Слава Богу Миримський іздох а Розенблат утік і решту в кращому випадку очікує така ж сама доля. Шалом, придурки "одноразового електорату"!
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27.03.2021 18:28 Ответить
 
 