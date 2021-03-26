Дети жарили маршмеллоу на Вечном огне, мама снимала на видео, - соцсети. ВИДЕО

В Белой Церкви подросток заснял, как двое детей жарят на Вечном огне зефирки, а мама снимает их на видео и смеется.

Видео инцидента опубликовано в Телеграм-канале "Біла церква - без табу", сообщает Цензор.НЕТ.

Съемка была произведена в среду у Вечного огня в Парке славы.

"Молодая семья развлекалась: жгли палки, маршмеллоу, листочки и другой мусор. Кроме этого, мама семейства это снимала и смеялась", - сказано в описании к видео.

Отдельно в Телеграм-канале отметили, что автор видео не сделал женщине замечание, потому что сам еще несовершеннолетний. Но инцидентом "уже занимается полиция".

Также на Цензор.НЕТ: Луцкие школьники танцевали на могилах ради просмотров в TikTok. ВИДЕО