Дети жарили маршмеллоу на Вечном огне, мама снимала на видео, - соцсети. ВИДЕО
В Белой Церкви подросток заснял, как двое детей жарят на Вечном огне зефирки, а мама снимает их на видео и смеется.
Видео инцидента опубликовано в Телеграм-канале "Біла церква - без табу", сообщает Цензор.НЕТ.
Съемка была произведена в среду у Вечного огня в Парке славы.
"Молодая семья развлекалась: жгли палки, маршмеллоу, листочки и другой мусор. Кроме этого, мама семейства это снимала и смеялась", - сказано в описании к видео.
Отдельно в Телеграм-канале отметили, что автор видео не сделал женщине замечание, потому что сам еще несовершеннолетний. Но инцидентом "уже занимается полиция".
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Моя бабка(земля ей!) вполне фронтовичка(зеничица) с настоящими фронтовыми наградами, воплне обоснована мне говорила еще малому - парады и награды мертвым не нужны. И ниразу не была на том огне.
Я был на том огне - малым(кидал туда ветки/шишки), взрослее(кидал туда селитру), постарше(жарили(ну, грели) шашлыки), вообще старше(не скажу...)
Вот это все, оно не для вшануваня, и даже не для памяти, это ***** конченый совок, особо когда за это еще и **** по статьям.
А то, что тушить их надо это и так понятно- барильев, цветочки...
гораздо лучше было бы для нас ,если бы сначала Гитлер победил Сталина, а потом бы США и союзники нас освободили!
тогда бы Украина избежала очередного Голодомора в 1947 году и мы были бы уже в ЕС и НАТО
Да, кстати, тебя, видать, и в школе плохо учили грамматике. Научись, для начала, писать без ошибок.
Що не так? Чи ти проти зада і кадиревців?
главное что надо помнить про москальных скотов-ето Голодоморы,геноцид Украинской Нации!
будкуспам,чтоб не гавкал!
https://republic.com.ua/article/pro-zverstva-sovetskih-osvoboditeley-v-evrope-video.html
Лучше больше внимания уделять оставшимся в живых ветеранах. Причём, настоящих, а не фейковых, каковы развелось до фига.
Из Вас, кто нибудь поинтересовался, почему у памятника воинам погибшим в Афгане нет вечного огня? И почему его никто не рушит? И почему МНОГИЕ даже не знают где он?
Подойдите к ним и поговорите... За что и кто в этом в ответе?
https://republic.com.ua/article/pro-zverstva-sovetskih-osvoboditeley-v-evrope-video.html Про зверства советских «освободителей» в Европе ...
Хоть какая это польза от этих огней