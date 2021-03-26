Контейнер с контрабандными сигаретами из ОАЭ задержан в порту Черноморска, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В морском порту Черноморск блокирована попытка перемещения крупной партии контрабандных табачных изделий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Пограничники, реализуя оперативную информацию, при осмотре контейнера, который прибыл в Черноморский морской порт из ОАЭ, обнаружили спрятанные сигареты.

Согласно заявленным документов в контейнере должен был находится груз пластиковых столов, который должны были доставить в Киев. Однако, обзорная группа за двумя рядами столов обнаружила, что контейнер был заполнен ящиками с сигаретами производства ОАЭ.







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Сейчас разгрузка и подсчет контрабандных сигарет продолжается.