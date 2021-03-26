Контейнер с контрабандными сигаретами из ОАЭ задержан в порту Черноморска, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В морском порту Черноморск блокирована попытка перемещения крупной партии контрабандных табачных изделий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Пограничники, реализуя оперативную информацию, при осмотре контейнера, который прибыл в Черноморский морской порт из ОАЭ, обнаружили спрятанные сигареты.
Согласно заявленным документов в контейнере должен был находится груз пластиковых столов, который должны были доставить в Киев. Однако, обзорная группа за двумя рядами столов обнаружила, что контейнер был заполнен ящиками с сигаретами производства ОАЭ.
Сейчас разгрузка и подсчет контрабандных сигарет продолжается.
Топ комментарии
+5 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий26.03.2021 21:57
+4 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий26.03.2021 22:00
+3 Super Gut
показать весь комментарий26.03.2021 22:06
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Вот года два назад целая баржа с сигаретами возле Одессы села на мель, вот то масштаб был! Правда потом не сказали чей товар был и куда его потом сплавили.
Мне кажется, что у нас на борьбу с контрабандой сигарет тратится денег больше, чем получаем от акциза.