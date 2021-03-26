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Контейнер с контрабандными сигаретами из ОАЭ задержан в порту Черноморска, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В морском порту Черноморск блокирована попытка перемещения крупной партии контрабандных табачных изделий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Пограничники, реализуя оперативную информацию, при осмотре контейнера, который прибыл в Черноморский морской порт из ОАЭ, обнаружили спрятанные сигареты.

Согласно заявленным документов в контейнере должен был находится груз пластиковых столов, который должны были доставить в Киев. Однако, обзорная группа за двумя рядами столов обнаружила, что контейнер был заполнен ящиками с сигаретами производства ОАЭ.

Контейнер с контрабандными сигаретами из ОАЭ задержан в порту Черноморска, - Госпогранслужба 01
Контейнер с контрабандными сигаретами из ОАЭ задержан в порту Черноморска, - Госпогранслужба 02
Контейнер с контрабандными сигаретами из ОАЭ задержан в порту Черноморска, - Госпогранслужба 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В порту Черноморска выявлен контейнер с контрабандными сигаретами на 20 млн грн, - Госпогрансужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контейнер с контрабандными сигаретами из ОАЭ задержан в порту Черноморска, - Госпогранслужба 04

Сейчас разгрузка и подсчет контрабандных сигарет продолжается.

Автор: 

Госпогранслужба (6433) Черноморск Ильичевск (77) контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) сигареты (867) силовики (2799)


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Топ комментарии
+5
Это инвестиции?...
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26.03.2021 21:57
+4
Саме про них Віслючок і літав в Емірати домовлятись !!!)))
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26.03.2021 22:00
+3
Если учесть, что только один дружбан зеленского - татаров списдил из бюджета почти 100 млн гривен и ему ничего небыло за это, то обнаруженный контейнер контрабандных сигарет - это новость из рубрики "мелкая сошка".
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26.03.2021 22:06
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Это инвестиции?...
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26.03.2021 21:57 Ответить
Саме про них Віслючок і літав в Емірати домовлятись !!!)))
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26.03.2021 22:00 Ответить
Всего контейнер - херня!
Вот года два назад целая баржа с сигаретами возле Одессы села на мель, вот то масштаб был! Правда потом не сказали чей товар был и куда его потом сплавили.
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26.03.2021 22:01 Ответить
Если учесть, что только один дружбан зеленского - татаров списдил из бюджета почти 100 млн гривен и ему ничего небыло за это, то обнаруженный контейнер контрабандных сигарет - это новость из рубрики "мелкая сошка".
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26.03.2021 22:06 Ответить
ПРОРОССИЙСКИЕ БАНДЮКИ ХОТЯТ СКОМПРОМЕТИРОВАТЬ ДОГОВОРЕННОСТИ С ОАЭ )))
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26.03.2021 23:48 Ответить
Вася , не буксуй-те. ОАЕ - по барабану, куда вы купленный товар отвезешь. Главное шобы у вас, как мента, был успешным бахча-бизнес. И о да, дифирамб за это - зебику... SURE, менты в такий кшталт никогда не победят коррупцию, бо им это не выгодно.
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27.03.2021 00:08 Ответить
Владелец контейнера - скряга: компаньона кинул, таможне бакшиш зажалЬ.
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27.03.2021 00:13 Ответить
Я НЕ МЕНТ !!! Я ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ И ПРОТИВ ВСЕХ ВРАГОВ УКРАИНЫ !!!
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27.03.2021 00:18 Ответить
прошу пардонить, пане полицай. Проукраинская оппозиция - для вас - враг, бо не переносит тупого клоуна?
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27.03.2021 00:21 Ответить
ЗЫ... я вам не таавариСЧ, гыражданын началнык... Все также бегаем по утрам: Нехорошие люди могут прочекать трассу. Вы все такой же (опрометчивый), закоханий в Саныча.
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27.03.2021 00:31 Ответить
Пора вже й попоратися (по хазяйству) и на пробежку , и в тырнете зависнуть ... але ж бо, катма.
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27.03.2021 04:41 Ответить
Я НЕ ПОЛІЦАЙ ! ВОНА ВРАГ ДО ЦЬОГО ТА НА ВІКИ ВІКІВ АМІНЬ !!!
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27.03.2021 00:33 Ответить
На шо намек? Вы бы ВОНУ арестовали без суда и следствия. Чи это намек на бубочку, а в прыжке переобувшись?
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27.03.2021 00:38 Ответить
А В КАКОЙ СТРАНЕ ТЕПЕРЬ ЧУРОК В ПСЕВДОВОРЫ В ЗАКОНЕ ПРИНИМАЮТ !?)
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27.03.2021 00:19 Ответить
Вы не наш гражданин, бо употребляете кацапское слово чурка. Кста, какие нации вы соотносите к чуркам?
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27.03.2021 00:35 Ответить
-1 , тобто вы сетя к чуркам не соотносите - это подсказка.
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27.03.2021 00:40 Ответить
Волаю несамовито !!! "Евергрін", заблокувавший Суецький канал має реєстрацію - РОСІЯ !? То це ще не теракт? .. Кацапи починають сіяти по усьому світові хаос... І якщо світ цього не бачить, то туди йому і дорога. (с)
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27.03.2021 00:03 Ответить
ВОНИ НЕ БАЧУТЬ ВИХОДА ЗІ СВОГО ХАУСУ БО ЇМ ПЗДА !)
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27.03.2021 00:27 Ответить
А В КРИМУ ВОНИ ЩЕ ДВА ХАУСИ ПІДХВАТИЛИ !) ВЕЛИКИЙ ТА МАЛИЙ )))
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27.03.2021 00:29 Ответить
Вы часом не забуханый, загадками так говорить.
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27.03.2021 00:43 Ответить
если забуханый, значит завтра не на дежурство. Завтра всего себя (полностью) - бизнесу. Бухих полiцiянтiв за рулем смежники не чiпають?
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27.03.2021 00:49 Ответить
ДУРЫНДА КУПИ КНИГУ ХОРОШУЮ ПОЧИТАЙ !)
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27.03.2021 00:51 Ответить
Ну да, буду такой как вы - начитаный-начитаный...
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27.03.2021 01:03 Ответить
Я ЖЕ НЕ ТУПОЙ РОССИЯНИН !!!
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27.03.2021 00:49 Ответить
пили и курили - вот поговорили. Кста , чем в этом году будем звсевать прошлогоднюю бахчу, если не секрет? Тока не кавунами, бо sure, такой бизнес - на смарку, из-за сослуживцев, которых надо, никуда не денешься, постоянно угощать кавунами.
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27.03.2021 00:59 Ответить
НЕ ЗНАЮ ЧЕМ ТАМ БУДУТ ЗАСЕВАТЬ, НО ПРЕДЛОЖУ УДОБРЕНИЯ ИЗ ПЕРЕГНОЯ ТРОЛЕЙ !)
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27.03.2021 01:01 Ответить
Вы , конечно, себя к тролям не соотносите?
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27.03.2021 01:05 Ответить
боже, спаси, сохрани и отведи меня (от такого).
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27.03.2021 01:09 Ответить
Перед тем, как заткнуть Суэцкий канал своим двухсоттысячетонным водоизмещением(а это по весу ДВА!!! американских авианосца), контейнеровоз совершал загадочные маневры.Они были настолько загадочны, что оператору судна, фирме Bernhard ******* Shipmanagement, пришлось оправдываться.
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27.03.2021 00:37 Ответить
Сегодня их конфискуют ,а завтра это вещественное доказательство исчезнет неизвестно куда ....и окажется в торговой сети для реализации
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27.03.2021 06:23 Ответить
ОАЭ в пустыне выращивает табак и строят табачные фабрики в некурящей стране?
Мне кажется, что у нас на борьбу с контрабандой сигарет тратится денег больше, чем получаем от акциза.
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27.03.2021 09:06 Ответить
 
 