"Шли в Россию, бежали на референдум, а теперь ..." - оккупанты отбирают землю у жителей захваченного Крыма. ВИДЕО
Возле поселка Партенит в оккупированном Крыму у местных жителей отбирают садовые участки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь Фейсбука Джаваншир Ахмед
Он отметил: "Судьба предателей. Когда в 2014-м предаешь Украину, зовешь Россию и путинских освободителей, надеясь на обещанную пропагандонами более жирную похлебку, со всех ног мчишься на "референдум". А в 2021-м пришедшие оккупанты отбирают твою землю".
Также он опубликовал сюжет о ситуации в Партените.
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+97 Ziu Zou
показать весь комментарий27.03.2021 13:19
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показать весь комментарий27.03.2021 13:21
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Люди не знають, що творять
Дострокові.
Форос например.. он общий.. был.. А теперь пиляют разрушают.. строят.. и огородят. Всё.. и таких обьектов есть.. и ещё будет .. много
слава бункирным дидам !
В ЄСПЧ вони звернулись - тричі Бугага !