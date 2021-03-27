РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10111 посетитель онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
33 135 137

"Шли в Россию, бежали на референдум, а теперь ..." - оккупанты отбирают землю у жителей захваченного Крыма. ВИДЕО

Возле поселка Партенит в оккупированном Крыму у местных жителей отбирают садовые участки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь Фейсбука Джаваншир Ахмед

Он отметил: "Судьба предателей. Когда в 2014-м предаешь Украину, зовешь Россию и путинских освободителей, надеясь на обещанную пропагандонами более жирную похлебку, со всех ног мчишься на "референдум". А в 2021-м пришедшие оккупанты отбирают твою землю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Права украинцев на землю в оккупированном Крыму будут восстановлены после деоккупации, - Кулеба

Также он опубликовал сюжет о ситуации в Партените. 

земля (1947) Крым (26400)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+97
Зрадники отримують справедливу нагороду - дулю і розпач!
показать весь комментарий
27.03.2021 13:19
+76
"Бежали на референдуи".Ни капли не жаль таких.
показать весь комментарий
27.03.2021 13:20
+58
Зачем им земля если у них теперь есть
)(уйло и нет воды??
показать весь комментарий
27.03.2021 13:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не знаю, я не у Франції))
показать весь комментарий
27.03.2021 16:25 Ответить
Тобто ти ги ги ги, але не у Франції?
_____________
Люди не знають, що творять
показать весь комментарий
27.03.2021 16:33 Ответить
Це ти сЮЛІма про себе? Бо це саме ТИ ПРИВІВ ЦЕ КОДЛО ДО Влади!
показать весь комментарий
27.03.2021 16:24 Ответить
Молодець. Нагадав. Пєцю і Зєлю на довічне з конфіскацією. Пєціну ботоферму на примусові.
Дострокові.
показать весь комментарий
27.03.2021 16:35 Ответить
І ще не раз тобі, гидота підЗЕборна, нагадаю, що САМЕ ТИ ОБРАВ ЦЕ зеБІГОВИСЬКО, саме ти обрав це блюдо у тому меню (бюлетені), отже ЇЖ, АЖ ПОКИ ОЧІ ПОВИЛАЗЯТЬ.
показать весь комментарий
27.03.2021 16:46 Ответить
не пропонують... Ви , як ото перший раз у шлюбi
показать весь комментарий
27.03.2021 16:28 Ответить
Він на пенсії через недоумкуватість.
показать весь комментарий
27.03.2021 16:48 Ответить
Чей Крым? - гаспада!
показать весь комментарий
27.03.2021 16:05 Ответить
Это только те у кого что-то забрали. Все остальные и до сих пор бубнят о родной говени и камнях с неба
показать весь комментарий
27.03.2021 16:18 Ответить
Все остальные.. ждут своей очереди, когда заберут и у них.. это вопрос времени.
Форос например.. он общий.. был.. А теперь пиляют разрушают.. строят.. и огородят. Всё.. и таких обьектов есть.. и ещё будет .. много
показать весь комментарий
28.03.2021 13:08 Ответить
крыСчане, что хотели, то и получили - рузьгемир во всей его ублюдочной "красе"
показать весь комментарий
27.03.2021 16:31 Ответить
а чим ви незадоволені, любителі х@ла та пасивного орального сексу, як в дупу припекло - так і згадали про "Закон України". А як перлися на незаконний рехвярендум - ви і про Україну забули, і про її Закони, і про совість. Так що - заткнитеся, та відкрийте рота для того ж орального сексу. Тобто - смокчіть до полного задоволення.
показать весь комментарий
27.03.2021 16:31 Ответить
и это еще камни с неба не падали.....
показать весь комментарий
27.03.2021 16:56 Ответить
И это, откровенно говоря, меня очень радует!!!
показать весь комментарий
27.03.2021 17:20 Ответить
Тяжела судьба предателей...
показать весь комментарий
27.03.2021 17:27 Ответить
развели Вас как лохов. Теперь терпите.
показать весь комментарий
27.03.2021 17:49 Ответить
********** громадяни не потрібні. Москві, як і всю її історію, потрібні холуї, раби та гарматне мясо. З насолодою спостерігаю за абсолютно передбаченими подіями. Інакше бути не може. Ніяк. Це ж кацапи! - життя та доля кожного з них не варта навіть метрики в якій воно записано народженим людиною...
показать весь комментарий
27.03.2021 18:16 Ответить
нэт земля и нэт вада -
слава бункирным дидам !
показать весь комментарий
27.03.2021 18:33 Ответить
Зачем земля если есть срусский язык ?
показать весь комментарий
27.03.2021 18:46 Ответить
А ще є ветеринарний паспорт з двоголовою куркою-мутантом на обкладинці. Прикольно!
показать весь комментарий
27.03.2021 18:51 Ответить
кущайте камешки!! жрите да побольше!
показать весь комментарий
27.03.2021 18:51 Ответить
Барин что хочет то и делает, а крепостные явно распустились, скоро их научат бунтовать на коленях.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:28 Ответить
Наслаждайтесь, смакуйте неспешно. Это еще "по доброму". Скоро будут и камни с неба
показать весь комментарий
27.03.2021 20:31 Ответить
А путену жаловались?
показать весь комментарий
27.03.2021 20:52 Ответить
мне нравится, как эта крысчанская шелупонь рассказывает о том, что они с радостью шли в паРашу, но при этом ссылается на украинское законодательство, благодаря которому она, крысчанская шелупонь, получила землю.
показать весь комментарий
27.03.2021 23:02 Ответить
Добровільно продалися у рабство за картинку в телевізорі. Смачних камінчиків з неба на обід і сечею запийте, бо води без неньки нема.
показать весь комментарий
27.03.2021 23:47 Ответить
Что вы жалуетесь? Вы ж хотели этого. Кричали и звали
показать весь комментарий
28.03.2021 00:18 Ответить
"Русский мир" он такой, бандитский, где не законы, а "понятия". Кушайте и наслаждайтесь
показать весь комментарий
28.03.2021 12:13 Ответить
Что ж поделаешь, теперь сосите балумбу
показать весь комментарий
28.03.2021 12:27 Ответить
а шо кацапы говорят, будто там какие-то самозахваты и самострои без юридического подтверждения... врут наверняка, ведь каждый татарин всегда имение у прибрежной полосы имел...
показать весь комментарий
28.03.2021 12:27 Ответить
У меня 4 однокурсника - предатели Украины, понятия не имею кто они, что, живы или нет, мне это не интересно. Интересно, что им выдали в 2014-м году новые офицерские удостоверения, и в них в "особых отметках" у каждого значилось "склонен к измену Родине". Изменников никто никогда не считал за людей, и к крымчанам отношение будет как к нахлебникам, решившим выгодно переметнуться, а теперь их типа русский народ кормит. Русские гордятся присоединением Крыма в некоторой степени, но они это считают своей заслугой, а к крымчанам они относятся как к людям третьего сорта
показать весь комментарий
28.03.2021 12:31 Ответить
про офицерские удостоверения прямо мороз по коже...
показать весь комментарий
28.03.2021 13:30 Ответить
А Вы как думали? 2014-й год, зеленые человечки оккупируют Крым, при этом киевские начальники никаких инструкций не дают. Инструкции, по большому счету и не нужны, но СМИ говорят о происходящем довольно расплывчасто. Потом, капитан ВСУ в Крыму получает 5200, при том, что капитан ВСУ на континентальной части имеет 4000, Азировские реформы... НО, капитан ВСРФ получает на наши 14000! Как Вам? У военнослужащего ВСУ возникает резонный вопрос: "Справедливо ли высказывание Наполеона по поводу "кормления" собственной армии? И он получает безмолвный ответ: "Ты не нужен, единственное, что тебя сдерживает - это честь". Слава мозгам и совести многих военнослужащих в Крыму на тот час, что они выбрали путь честного человека, а не ходячего желудка. Всё же, на данный момент, скажу Вам откровенно: с каждым месяцем в нашей армии всё меньше желающих оберегать свою Родину. И это прискорбно
показать весь комментарий
28.03.2021 14:42 Ответить
Ну все,ви ж хотіли вмерти в расеї ну от,думки та бажання мають здатність збуватись якщо дуже чього хотіти,а ви дуже цього хотіли от вам вселенська сила помогла збутись бажанню!!А то шо вас ******* то вже ваші проблеми,але якшо ти хочеш в расею то будь готовий до брехні і безпределу,і то шо ви думали що там медом помазано нікого це вже не цікавить,головний посил був вмерти в расеї ну от...!Хватіт скігліть бери лапату і працюй)
показать весь комментарий
28.03.2021 13:23 Ответить
А рєшєніє №12-14 то на руском язігє напісано, а нє українском - так в чьом же ж дєло ? Бугага !
В ЄСПЧ вони звернулись - тричі Бугага !
показать весь комментарий
28.03.2021 19:10 Ответить
, типу,воно має нас цікавити -проблеми індійця шерифа не колишуть
показать весь комментарий
29.03.2021 06:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 