"Шли в Россию, бежали на референдум, а теперь ..." - оккупанты отбирают землю у жителей захваченного Крыма. ВИДЕО

Возле поселка Партенит в оккупированном Крыму у местных жителей отбирают садовые участки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь Фейсбука Джаваншир Ахмед

Он отметил: "Судьба предателей. Когда в 2014-м предаешь Украину, зовешь Россию и путинских освободителей, надеясь на обещанную пропагандонами более жирную похлебку, со всех ног мчишься на "референдум". А в 2021-м пришедшие оккупанты отбирают твою землю".

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Также он опубликовал сюжет о ситуации в Партените.