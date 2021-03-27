Беларусы выходят на протесты уже 230 дней: силовики Лукашенко стягивают в центр Минска спецтехнику, начались задержания. ВИДЕО

В столице Беларуси в субботу, 27 марта, люди вновь вышли на акции против режима захватившего власть в стране Александра Лукашенко. В центр Минска силовики Лукашенко начали стягивать спецтехнику для разгона протестующих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал TUT.BY.

Сообщается, что с самого утра в Минске были замечены спецтранспорт и автобусы силовиков. При этом они дежурят вдоль проспекта Независимости от цирка в сторону Дворца Республики. Минск. В районе станций метро "Пушкинская" и "Академия наук" произошли первые задержания.

При этом в управлении Следственного комитета по Минску возбудили уголовное дело по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта.

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"Следственный комитет предупреждает, что лица которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности", - сообщили в СК.

Как сообает в ТГ-канале Радыё Свабода, в ожидании акции протеста начались задержания.

"Человека отвели в автозак, а затем вывели в "скорую". Продолжаются задержания на станции метро Пушкинская", - говорится в сообщении.

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В четверг, 25 марта, в Беларуси отмечали неофициальный праздник День Воли. Оппозиция также призвала активистов выйти на улицу в ближайший выходной день, субботу 27 марта, и собираться в Минске, в районе площади Якуба Коласа, пишет Укринформ.

Накануне, в четверг, на День Воли в Минск также была стянута военная техника, в том числе водометы, живая сила. Задержания активистов шли по всей стране с самого утра. Вечером в столице люди прогуливались небольшими группами по центральным улицам, автомобилисты сигналили, также были задержания. По сообщениям правозащитников, по всей стране были задержаны, как минимум, 245 человек.

Отметим, жители Беларуси уже 230-й день выходят на акции против режима Лукашенко. Массовые протесты начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента.