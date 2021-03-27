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Беларусы выходят на протесты уже 230 дней: силовики Лукашенко стягивают в центр Минска спецтехнику, начались задержания. ВИДЕО

В столице Беларуси в субботу, 27 марта, люди вновь вышли на акции против режима захватившего власть в стране Александра Лукашенко. В центр Минска силовики Лукашенко начали стягивать спецтехнику для разгона протестующих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал TUT.BY.

Сообщается, что с самого утра в Минске были замечены спецтранспорт и автобусы силовиков. При этом они дежурят вдоль проспекта Независимости от цирка в сторону Дворца Республики. Минск. В районе станций метро "Пушкинская" и "Академия наук" произошли первые задержания.

При этом в управлении Следственного комитета по Минску возбудили уголовное дело по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта.

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"Следственный комитет предупреждает, что лица которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности", - сообщили в СК.

Как сообает в ТГ-канале Радыё Свабода, в ожидании акции протеста начались задержания.

"Человека отвели в автозак, а затем вывели в "скорую". Продолжаются задержания на станции метро Пушкинская", - говорится в сообщении.

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В четверг, 25 марта, в Беларуси отмечали неофициальный праздник День Воли. Оппозиция также призвала активистов выйти на улицу в ближайший выходной день, субботу 27 марта, и собираться в Минске, в районе площади Якуба Коласа, пишет Укринформ.

Накануне, в четверг, на День Воли в Минск также была стянута военная техника, в том числе водометы, живая сила. Задержания активистов шли по всей стране с самого утра. Вечером в столице люди прогуливались небольшими группами по центральным улицам, автомобилисты сигналили, также были задержания. По сообщениям правозащитников, по всей стране были задержаны, как минимум, 245 человек.

Отметим, жители Беларуси уже 230-й день выходят на акции против режима Лукашенко. Массовые протесты начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента.

Автор: 

Беларусь (7893) задержание (6676) протест (5858) Минск (1562)


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Топ комментарии
+13
Массово беларусы выходили на протесты не более 10 раз. И каждый раз по 3 часа. Итого 30 часов массовых протестов. Мелкие акции не считаем.
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27.03.2021 13:39
+8
Беларуские литовцы, которых сралин хотел переделать в "белОруССов" это и есть протестанты против мокша-мордвино-кацапии. Слава Литве и Литовскому народу !!!
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27.03.2021 13:55
+4
Возникает резонный вопрос.. а нужна дли белорусам свобода?
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27.03.2021 14:07
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Массово беларусы выходили на протесты не более 10 раз. И каждый раз по 3 часа. Итого 30 часов массовых протестов. Мелкие акции не считаем.
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27.03.2021 13:39 Ответить
Беларусы выходят на протесты уже 230 дней: силовики Лукашенко стягивают в центр Минска спецтехнику, начались задержания - Цензор.НЕТ 7660
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27.03.2021 13:42 Ответить
Геть не смішно !!!)))
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27.03.2021 13:47 Ответить
А що там у Книзі рекордів Гіннеса - є максимальна кількість виходів на "протести"?
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27.03.2021 13:45 Ответить
Наснаги та завзяття,сябри та сябровки !!! Живе Беларусь !!!)))
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27.03.2021 13:45 Ответить
Беларусы выходят на протесты уже 230 дней: силовики Лукашенко стягивают в центр Минска спецтехнику, начались задержания - Цензор.НЕТ 1478
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27.03.2021 13:47 Ответить
Беларуские литовцы, которых сралин хотел переделать в "белОруССов" это и есть протестанты против мокша-мордвино-кацапии. Слава Литве и Литовскому народу !!!
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27.03.2021 13:55 Ответить
протестуй не протестуй , все равно получишь в бульбу
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27.03.2021 13:55 Ответить
белорусы мазохисты ,им нравится когда их бьют , они получают от этого удоволствие
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27.03.2021 13:57 Ответить
Скоро у нас будет тоже самое.
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27.03.2021 14:04 Ответить
у вас это в москве?в смысле за навального вряд ли вы вышли так пар выпустит это не митинг
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27.03.2021 17:42 Ответить
Возникает резонный вопрос.. а нужна дли белорусам свобода?
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27.03.2021 14:07 Ответить
Вот это поворот!
25 марта в Варшаве оштрафовали белорусов, которые в центре польской столицы отмечали День Воли.
Полиция в центре Варшавы оштрафовала участников собрания, по имеющейся информации несколько человек получили штраф в 50 злотых (33 бел. рубля), а организаторов оштрафовали на 200 злотых (133 бел рубля).
Карантин он и в Африке карантин...
Беларусы выходят на протесты уже 230 дней: силовики Лукашенко стягивают в центр Минска спецтехнику, начались задержания - Цензор.НЕТ 5940
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27.03.2021 14:08 Ответить
а как всё хорошо и красиво начиналось... а заканчивается прям как у настоящих касапов - ничем, ещё с такими темпами до настоящего позора дотянут..
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27.03.2021 14:11 Ответить
Ну тут вопрос не к тем , кто сейчас находит в себе смелость выходить на протесты в Беларуси (или на протесты против войны с Украиной на орде, а там есть еще такие, как правило одиночные, но эти люди герои), а к их лидерам и о всему беларускому народу, которого судя по всему устраивает террор и слив государственности кацапам.
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27.03.2021 17:52 Ответить
Толку от этой техники, ну не хочет народ выходить.Ломанули на дачи, тепло, солнышко.
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27.03.2021 14:12 Ответить
А ты что же сидишь, не рыба не мясо.
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27.03.2021 14:37 Ответить
Я буржуй. Мне с голодными в одной колонне не с руки ходить.
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27.03.2021 15:12 Ответить
https://twitter.com/Jose_Pinoche

https://twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет https://twitter.com/Jose_Pinoche @Jose_Pinoche https://twitter.com/Jose_Pinoche/status/1372937494837202948 19 мар.

Вчера вечером решил почитать нормативные документы по радионуклидному загрязнению. Когда наткнулся на белорусскую инструкцию - тут и охренел.
У нас шум вокруг Юнкома, где в воде ожидают 50 Ки в объеме выработок двух шахт, а там картоху можно садить в почву при 50 Ки/км.

Беларусы выходят на протесты уже 230 дней: силовики Лукашенко стягивают в центр Минска спецтехнику, начались задержания - Цензор.НЕТ 10
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27.03.2021 14:19 Ответить
...65. Картофель. При выращивании на продовольственные цели содержание 137Сs и 90Sr в клубнях не должно превышать соответственно 80 и 3,7 Бк/кг. На дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах при обеспеченности подвижным калием 140-300 мг/кг плотность загрязнения 137Сs не лимитируется. На песчаных почвах нормативно чистый картофель можно получить при плотности загрязнения 137Сs не более 27 Ки/км2
https://chernobyl.mchs.gov.by/upload/iblock/a79/rec_sel_hoz_2012.pdf
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27.03.2021 14:21 Ответить
Протестующие белорусы, пример с юга не показателен?
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27.03.2021 14:23 Ответить
А с севера не показателен? Или на орде все прекрасно и нет уже диктатуры и неонацисткого кодла путлера?
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27.03.2021 17:48 Ответить
алєням краще на калєнях с букєтіком цвятов нє так болячє будуть бити
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27.03.2021 14:34 Ответить
выходят с цветочками, это уже не протесты, а народные гуляния
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27.03.2021 14:36 Ответить
народное гуляние - это кода с бутылками
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27.03.2021 14:40 Ответить
пока с вилами выходить не будут толку ноль
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27.03.2021 14:51 Ответить
через 135 днів буде свято! свято наближається, свято наближається! отоді будуть квіти, співи та народні гуляння! Білорус вперде планети всей по протестам! ))))
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27.03.2021 16:22 Ответить
Вчора їздив на закупи на львівський "Шувар".Затоварююсь у знайомих підприємців,стараюсь брати тільки білоруське.Взяв ящик білоруського масла (10 кг.),упаковку білоруської сгущонки (12 банок),ящик фасованого в Білорусі какао-порошку (16 пачок)...Завжди купляю мішками,ящиками і фасовками,так зручніше і дешевше,але перша умова - є щось з Білорусі?Це єдина що знаю країна,де натуральний продукт,де нема ГМО,де олію не розбавляють пальмовим екстрактом,яким хіба мешти чистити,де в ковбасі є м"ясо,а в сметані нема крохмалу...І кому ж за це дякувати?тільки Ціхановській я думаю,тільки їй...
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27.03.2021 17:17 Ответить
Ну да, все замечательно, только земли зараженные радиацией ввели в сельхозоборот, а так все типа натуральное и очень полезное.
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27.03.2021 17:46 Ответить
молодець!!! Зебіл платить режиму Лукашенуу за єлектроенергію а ти виручаеш економіку держави яка катує власний народ
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27.03.2021 17:46 Ответить
А ще ті продукти комору гріють завдяки вмісту радіоізотопів. Як перейдеш на крупний опт, дивись, щоб критичну масу не перевищив...
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27.03.2021 18:59 Ответить
Мясного не бери. А то лет 5 назад был скандал, Россельхознадзор обнаружил в белорусских изделиях все известные бактерии. Оказалось прикорытный купил в Канаде пол-баржи мяса глубокой заморозки, хранили на случай войны. Его только на корм животным, в Беларуси с крестьянской смекалкой подсуетились...
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28.03.2021 09:25 Ответить
Беларусы сделали большую ошибку в самом начале протестов, они их сделали временными от выходных до выходных, при этом абсолютно стерильными в плане сопротивления мусорам, а такими методами диктатуры не свергают. Хотя есть большое подозрение, что все эти протесты изначально организовывались кацапами как раз ради того, чтобы окончательно изолировать режим лукашенко от запада и превратить в полную марионетку кремля и сделать из Беларуси еще один плацдарм для вторжения в Украину. Ну а "наш" клоун вовсю помог кацапам в их плане умудрившись разосраться с лукашенко из-за слитой его окружением операции по вагнеровцам. Так что выглядит так, что кацапы добились своего руками оппозиции внутри Беларуси руководство которой вата, а так же руками своей агентуры в высших эшелонах власти Украины.
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27.03.2021 17:44 Ответить
Тут все овощи. Мусора могут делать что угодно, никто не посмеет возразить. Ошибок никаких не было. 9-11 августа белорусский майдан вдрызг проиграл. Местами заблокировали дороги, на том и закончилось.

имхо историка Анатоля Тараса

https://belaruspartisan-by.turbopages.org/belaruspartisan.by/s/politic/520601/

Ведь одна из особенностей истории Беларуси заключается в том, что у нас, начиная с 1794 года, свыше двух веков подряд уничтожали (или изгоняли за пределы страны) самых смелых, с обостренной гражданской совестью, а выживали изворотливые, наиболее способные терпеть и приспосабливаться.
Поэтому далеко не случайно нынешний протест - мирный-премирный. Людей бьют, некоторых даже калечат, семь человек погибли (хотя, думаю, больше), а все равно демонстранты говорят силовикам: давайте любить друг друга!

- Какие ошибки допустили люди, взявшие на себя роль лидеров?

- Не берусь об этом судить, потому что у нас протест с самого начала развивался исключительно в мирных формах. А какие еще могут быть формы мирного протеста? Разве что всеобщая национальная забастовка.
Пытались её организовать? Да. Получилось? Нет. Почему? Да потому что рабочим платят регулярно зарплату, на которую можно жить, пусть без песен радости.
Да, народ массово высказал возмущение фальсификацией результатов выборов. Ну, и что дальше? А дальше, оказывается, ничего. Пусть Лукашенко проиграл выборы, но он не признал этого и остался во власти, опираясь на административный аппарат (это, если не ошибаюсь, около 45 тысяч чиновников) и на силовые структуры (КГБ, МВД, ОМОН, внутренние войска и прочие).
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27.03.2021 20:12 Ответить
Вышли? Получат. И пойдут домой, синяки зализывать. Но, страна останется...
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27.03.2021 18:48 Ответить
Білорусам потрібно переходити до індивідуального терору стосовно соратників та служок Лукашенки або "зливати воду" і ще глибше пхати голову в кацапське ярмо.
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27.03.2021 18:59 Ответить
По Минску и не скажешь что кому это ещё надо. Дороги забиты машинами, торговые центры людьми. Спешат по каким то своим делам. О том, что кто там ещё протестует, узнаёшь исключительно из интернета.
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27.03.2021 20:20 Ответить
До білорусів нічого окрім зневаги не відчуваю - це повністю прокацаплена територія з людьми які забули власну мову і живуть придуманою для них історією. Вони відпочивають в Криму, повністю підтримають політику ***** і є манкуртами. Тому не здатні на подвиги - прагнення до свободи у них специфічне - "хай ***** звільнить нас від Лукашенко, видасть нам нові директиви і вкаже мету". По суті це той самий паразитичний тип як і кримчани. І наслідки для них будуть такими самими як і для кримської вати бо "вата" це доля...
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27.03.2021 22:22 Ответить
казлы
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29.03.2021 13:03 Ответить
 
 