Беларусы выходят на протесты уже 230 дней: силовики Лукашенко стягивают в центр Минска спецтехнику, начались задержания. ВИДЕО
В столице Беларуси в субботу, 27 марта, люди вновь вышли на акции против режима захватившего власть в стране Александра Лукашенко. В центр Минска силовики Лукашенко начали стягивать спецтехнику для разгона протестующих.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал TUT.BY.
Сообщается, что с самого утра в Минске были замечены спецтранспорт и автобусы силовиков. При этом они дежурят вдоль проспекта Независимости от цирка в сторону Дворца Республики. Минск. В районе станций метро "Пушкинская" и "Академия наук" произошли первые задержания.
При этом в управлении Следственного комитета по Минску возбудили уголовное дело по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта.
"Следственный комитет предупреждает, что лица которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности", - сообщили в СК.
Как сообает в ТГ-канале Радыё Свабода, в ожидании акции протеста начались задержания.
"Человека отвели в автозак, а затем вывели в "скорую". Продолжаются задержания на станции метро Пушкинская", - говорится в сообщении.
В четверг, 25 марта, в Беларуси отмечали неофициальный праздник День Воли. Оппозиция также призвала активистов выйти на улицу в ближайший выходной день, субботу 27 марта, и собираться в Минске, в районе площади Якуба Коласа, пишет Укринформ.
Накануне, в четверг, на День Воли в Минск также была стянута военная техника, в том числе водометы, живая сила. Задержания активистов шли по всей стране с самого утра. Вечером в столице люди прогуливались небольшими группами по центральным улицам, автомобилисты сигналили, также были задержания. По сообщениям правозащитников, по всей стране были задержаны, как минимум, 245 человек.
Отметим, жители Беларуси уже 230-й день выходят на акции против режима Лукашенко. Массовые протесты начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента.
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25 марта в Варшаве оштрафовали белорусов, которые в центре польской столицы отмечали День Воли.
Полиция в центре Варшавы оштрафовала участников собрания, по имеющейся информации несколько человек получили штраф в 50 злотых (33 бел. рубля), а организаторов оштрафовали на 200 злотых (133 бел рубля).
Карантин он и в Африке карантин...
https://twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет https://twitter.com/Jose_Pinoche @Jose_Pinoche https://twitter.com/Jose_Pinoche/status/1372937494837202948 19 мар.
Вчера вечером решил почитать нормативные документы по радионуклидному загрязнению. Когда наткнулся на белорусскую инструкцию - тут и охренел.
У нас шум вокруг Юнкома, где в воде ожидают 50 Ки в объеме выработок двух шахт, а там картоху можно садить в почву при 50 Ки/км.
https://chernobyl.mchs.gov.by/upload/iblock/a79/rec_sel_hoz_2012.pdf
имхо историка Анатоля Тараса
https://belaruspartisan-by.turbopages.org/belaruspartisan.by/s/politic/520601/
Ведь одна из особенностей истории Беларуси заключается в том, что у нас, начиная с 1794 года, свыше двух веков подряд уничтожали (или изгоняли за пределы страны) самых смелых, с обостренной гражданской совестью, а выживали изворотливые, наиболее способные терпеть и приспосабливаться.
Поэтому далеко не случайно нынешний протест - мирный-премирный. Людей бьют, некоторых даже калечат, семь человек погибли (хотя, думаю, больше), а все равно демонстранты говорят силовикам: давайте любить друг друга!
- Какие ошибки допустили люди, взявшие на себя роль лидеров?
- Не берусь об этом судить, потому что у нас протест с самого начала развивался исключительно в мирных формах. А какие еще могут быть формы мирного протеста? Разве что всеобщая национальная забастовка.
Пытались её организовать? Да. Получилось? Нет. Почему? Да потому что рабочим платят регулярно зарплату, на которую можно жить, пусть без песен радости.
Да, народ массово высказал возмущение фальсификацией результатов выборов. Ну, и что дальше? А дальше, оказывается, ничего. Пусть Лукашенко проиграл выборы, но он не признал этого и остался во власти, опираясь на административный аппарат (это, если не ошибаюсь, около 45 тысяч чиновников) и на силовые структуры (КГБ, МВД, ОМОН, внутренние войска и прочие).