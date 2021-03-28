Глава Минюста Малюська создал граффити "по мотивам Бэнкси" на стене тюрьмы, выставленной на продажу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министр юстиции Украины Денис Малюська создал граффити на стене Ирпенского исправительного центра №132. Так он решил привлечь внимание потенциальных покупателей тюрьмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы ведомства.

"Теперь тот, кто купит тюрьму за чуть более 110 млн грн, кроме восьми гектаров земли в трех минутах от Киевской окружной (+подведены все сети) получит еще и бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси", - написал Малюська.

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На сайте Фонда госимущества отмечается, что тюрьма стоит 110 млн 105 тыс. 794 грн. До конца аукциона осталось 18 дней.

По словам чиновника, он решил повторить недавнее граффити "Create Escape" популярного уличного художника Бэнкси, которое тот создал на здании закрытой Редингской тюрьмы на юге Великобритании.

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Граффити "Create Escape" Бэнкси