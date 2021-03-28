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Глава Минюста Малюська создал граффити "по мотивам Бэнкси" на стене тюрьмы, выставленной на продажу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министр юстиции Украины Денис Малюська создал граффити на стене Ирпенского исправительного центра №132. Так он решил привлечь внимание потенциальных покупателей тюрьмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы ведомства.

"Теперь тот, кто купит тюрьму за чуть более 110 млн грн, кроме восьми гектаров земли в трех минутах от Киевской окружной (+подведены все сети) получит еще и бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси", - написал Малюська.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Платные камеры уже принесли бюджету 3 млн грн, отремонтировано 39 бесплатных камер в СИЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

Глава Минюста Малюська создал граффити по мотивам Бэнкси на стене тюрьмы, выставленной на продажу 01
Глава Минюста Малюська создал граффити по мотивам Бэнкси на стене тюрьмы, выставленной на продажу 02

На сайте Фонда госимущества отмечается, что тюрьма стоит 110 млн 105 тыс. 794 грн. До конца аукциона осталось 18 дней.

По словам чиновника, он решил повторить недавнее граффити "Create Escape" популярного уличного художника Бэнкси, которое тот создал на здании закрытой Редингской тюрьмы на юге Великобритании.

Также смотрите: "Немного ада": Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта. ФОТОрепортаж

Глава Минюста Малюська создал граффити по мотивам Бэнкси на стене тюрьмы, выставленной на продажу 03
Глава Минюста Малюська создал граффити по мотивам Бэнкси на стене тюрьмы, выставленной на продажу 04
Граффити "Create Escape" Бэнкси

Автор: 

Ирпень (370) тюрьма (823) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+27
Два дебила - это Сила
Буба и Боба - два долбобоба
Глава Минюста Малюська создал граффити "по мотивам Бэнкси" на стене тюрьмы, выставленной на продажу - Цензор.НЕТ 9684
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28.03.2021 01:57
+23
О плагиате и авторских правах глава минюста не слышал.
Тупость на уровне КВНА старших классов
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28.03.2021 01:51
+14
А по этому поводу тоже будут созывать внеочередное заседание Рады?
Ведь это тоже незаконно разрисованная стена, точно как на администрации у зевовы.
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28.03.2021 02:19
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Правила форума Совет форумчан
О плагиате и авторских правах глава минюста не слышал.
Тупость на уровне КВНА старших классов
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28.03.2021 01:51 Ответить
Плагіат - це коли б він сказав, що це його ідея в малюнку. Тому тупість тут тільки з твоєї сторони, ну і 17-ти лайкерів... поки що.
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28.03.2021 12:46 Ответить
Вот уже недоросль! Митрофан-затейник!
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28.03.2021 01:54 Ответить
Два дебила - это Сила
Буба и Боба - два долбобоба
Глава Минюста Малюська создал граффити "по мотивам Бэнкси" на стене тюрьмы, выставленной на продажу - Цензор.НЕТ 9684
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28.03.2021 01:57 Ответить
Вот интересно, кто у них общий биологично ? Папа или мама... может мама Рима
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28.03.2021 02:00 Ответить
Аффтар сего творенья не известен как не известен аффтар творения найвеличневшего. Там от папы Саши только отчество, походу какой-то студент маме Риме на впиские просунул а захомутала папу Сашу!
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28.03.2021 07:31 Ответить
это же мелкое хулиганство
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28.03.2021 02:10 Ответить
Теперь молодеж знает, что тюрьма, это круто))) и нечего бояться, там весело)
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28.03.2021 04:39 Ответить
А по этому поводу тоже будут созывать внеочередное заседание Рады?
Ведь это тоже незаконно разрисованная стена, точно как на администрации у зевовы.
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28.03.2021 02:19 Ответить
тут нужно срочно созывать консилиум в психбольнице
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28.03.2021 02:23 Ответить
Креативщик-плагиатор, однако. Он что, бороду отращивает? Видок у министЕра юстиции, прям скажем- не очень министерский.

А меня коты разбудили, не знаю зачем, может хотят чтобы я стрелки часов везде вперед перевел ибо им не спится.
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28.03.2021 02:28 Ответить
Молюск
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28.03.2021 02:38 Ответить
Оказывается зеленый не только министр юстиции, он ещё немножечко шьёт. То есть малюет граффити.
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28.03.2021 02:50 Ответить
плюс определенное постоянное поступление живых рабов. по цене спирт завода. был бы кэш даже бы не думал!
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28.03.2021 05:40 Ответить
Граффити на стенах Зелиной берлоги были круче
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28.03.2021 06:20 Ответить
Ипаные клоуны.Одичалая отара 73%,это ваш выбор,мажьТе и жриТе.
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28.03.2021 06:41 Ответить
Це вкотре підтверджує думку - у нас при владі нероби, злодії-клептократи та цинічні потвори.
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28.03.2021 07:28 Ответить
Причому останні 100 років.
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28.03.2021 08:38 Ответить
С таким подходом вам слона не продать, а вот Малюська тюрьму продаст.
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28.03.2021 07:29 Ответить
сказочный дегенерат... Дистиллированный.
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28.03.2021 08:12 Ответить
Там все правительство Шмыгаля такое.
Бери любого - идиот без сертификации.
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28.03.2021 09:19 Ответить
Денис, ты своей мазнёй даже близко к творчеству Бенкси не приблизился, вытри эту мазню, не позорь Украину.
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28.03.2021 08:26 Ответить
манюська-щизюська_)
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28.03.2021 08:30 Ответить
Це було б смішно , якби це па..о робило таке у зе дома . Думаю , що каломойський попризначав всі ці персонажі , щоб не тільки руйнувати країну , а ще й щоб насміхатися при цьому над Українцями .
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28.03.2021 09:03 Ответить
Скажите, 73% лохтората "бубочки', на какой навозной куче, вы нашли вот этих своих политиков?
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28.03.2021 09:19 Ответить
Глава Мін'юсту Малюська створив графіті "за мотивами Бенксі" на стіні в'язниці, виставленої на продаж - Цензор.НЕТ 5165
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28.03.2021 09:23 Ответить
Вот эту мазню она называет графити??
По моему оно просто испачкало стену...
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28.03.2021 09:49 Ответить
Весело уму, прямо обхохочешься. Можно подумать что с преступностью в Украине покончено, тюрьмы закрывают за ненадобностью?!?! Куда сажать то будете? В свои хатынки? Или всех под ночной домашний арест? Понять и простить- новый лозунг украинской юстиции?!
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28.03.2021 09:53 Ответить
а як до цього було?
у верховну раду та у правопохоронні органи
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29.03.2021 09:37 Ответить
ця падлюська напевне такою кумедною і народилася. ...баный ты смешной как говорят на ************* наречии.
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28.03.2021 09:56 Ответить
если от безделья дурью мается то надо дать копняка...это общее правило
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28.03.2021 10:18 Ответить
Главное результат) Наполнение бюджета Украины.
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28.03.2021 12:13 Ответить
Не, ну они нормальные? Паноптикум. Вот уж по приколу, так по приколу!
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28.03.2021 12:44 Ответить
Глава Мін'юсту Малюська створив графіті "за мотивами Бенксі" на стіні в'язниці, виставленої на продаж - Цензор.НЕТ 6308

..
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28.03.2021 15:04 Ответить
у мене враження, що вони спецом набрали розумово відсталих, щоб відволікати нарід від Великого Крадівництва слугами
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29.03.2021 09:38 Ответить
так... і ними ж можно легко маніпулювати, навіть не розказуючи подробиць )))
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29.03.2021 10:12 Ответить
Чудовий міністр, побільше б таких. Міг би просто сидіти в кабінеті й пиляти відкати, винаймати б**дей, вживати кокос, ну і все чим займається в робочий час чимало відомих депутатів. Замість того чувак тягне драбину і намагається щось зробити власноруч в межах своїх повноважень.
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28.03.2021 13:53 Ответить
Та да, как раз под стать вам недоразвитым зелохам. В стране все так прекрасно, что это чудо х..ей может заниматься?
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28.03.2021 16:52 Ответить
Ні в країні все дуже погано, але саме тому міністр який приміром грає на саксофоні десь на Євробаченні і намагається в такий спосіб привернути увагу інвесторів, це гарний міністр. Він не бюджетний комітет ВР, і не може ніяким іншим чином вплинути на ситуацію.
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28.03.2021 20:44 Ответить
маючи монобільшість у Верховній Раді ВПЕРШЕ за часи незалежності і не може нічого зробити????
Ви точно недоразвинутий зелох.
Вам правильно написали....
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29.03.2021 09:40 Ответить
Дегенерати, їх лікувати треба, примусово.
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28.03.2021 14:49 Ответить
пОртнов дозволив?
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28.03.2021 15:30 Ответить
Глава Мін'юсту Малюська створив графіті "за мотивами Бенксі" на стіні в'язниці, виставленої на продаж - Цензор.НЕТ 4647

Это кто, Зеленский?
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28.03.2021 18:06 Ответить
Визуализация...молюск тикает с тюрьмы!
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28.03.2021 18:07 Ответить
реально это уже не смешно... что там правители жрут, пьют и нюхают, показывая себя все маразматичнее и маразматичнее...
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29.03.2021 07:20 Ответить
тому що потрібен закон про відкликання депутата
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29.03.2021 09:41 Ответить
Картине до претензии на творения Бенкси, примерно столько-же ,сколько Остапу и Кисе до претензии на картину "Сеятель" из романа 12 стульев)) Креатифф прет прямо изо-всех щелей, не позорились бы уже, в Киеве масса художников граффити, которые справились бы с задачей не на троечку с натягом (чисто из уважения у труду хдожника), а на твердую 5 а может и вне оценки, как труд самого Бенкси.
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29.03.2021 11:19 Ответить
 
 