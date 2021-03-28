Все вакцины, зарегистрированные в Украине, эффективны и безопасны, в том числе и китайская CoronaVac, - Степанов. ВИДЕО
Вакцина против коронавируса CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech является такой же эффективной и безопасной, как и индийская CoviShield от AstraZeneca.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Украины Максима Степанов заявил в интервью "Радио Свобода".
"То, что касается вакцины Sinovac. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не будем ставить приоритет относительно того, какой вакциной вакцинировать. Все вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, все эффективны и безопасны", – сказал Степанов.
Глава Минздрава отметил, что применять эти препараты будут одинаково, речь не идет о смещении предпочтений в любой из вакцин.
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а вот когда все прозябано,все нормальные торги-тогда и вопросы возникают-а как вы закупали,если оно не продается легально?
производитель не несет ответственности за купленное таким образом.
https://censor.net/ua/video_news/3255536/liga_smihu_vysmiyuye_vaktsynatsiyu_ta_yiyi_pobichni_efekty_na_tli_zrostannya_zahvoryuvanosti_na_covid19
Яким боком одне до іншого?
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Наказ МОЗ України від 19.02.2021 № 298 "Про Розподіл Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), закупленої за кошти Державного бюджету України на 2021 рік"
Вакцина компании Sinovac предназначена для защиты от COVID-19.
Производитель/разработчик: https://www.google.com/search?q=Sinovac&si=AHBsk9v2zfnWaOTT9YhvRHG8y45fks2zdkwDaU_M_7zCNVBUSYVBpVMpIONOt4xXEU0GTqjtJsp6RHF_G1FoqD8EzgtzNSktICTr90DoeeNsTRhfP6oXV7Y%3D Sinovac
Название: CoronaVac
Тип вакцины: Инактивированная. Тобто, вона не буде, на відміну від інших вакцин, навіть того ж сраного "спутніка", захищати від нових штамів!
Чи я не правий? Фахівці є?
Кроме того Синовак проходил испытания в больницах, где уже гуляли новые штаммы, в том числе и африканский. Он показал эффективность в 50% для предотвращения заболевания (на ковидных врачах). Маловато, но вирусная нагрузка была максимальной. И кроме того, никто из вакцинированных врачей не заболел в тяжелой форме - это главное. 0 тяжелых случаев, 0 смертей. Короче, нормальная вакцина.
Отсутствие клинических исследований всегда способствует безопастности вакцин.
Особенно китайских, о которых правды вы не узнаете никогда.