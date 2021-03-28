Все вакцины, зарегистрированные в Украине, эффективны и безопасны, в том числе и китайская CoronaVac, - Степанов. ВИДЕО

Вакцина против коронавируса CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech является такой же эффективной и безопасной, как и индийская CoviShield от AstraZeneca.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Украины Максима Степанов заявил в интервью "Радио Свобода".

"То, что касается вакцины Sinovac. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не будем ставить приоритет относительно того, какой вакциной вакцинировать. Все вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, все эффективны и безопасны", – сказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что применять эти препараты будут одинаково, речь не идет о смещении предпочтений в любой из вакцин.

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