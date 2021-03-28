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Все вакцины, зарегистрированные в Украине, эффективны и безопасны, в том числе и китайская CoronaVac, - Степанов. ВИДЕО

Вакцина против коронавируса CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech является такой же эффективной и безопасной, как и индийская CoviShield от AstraZeneca.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Украины Максима Степанов заявил в интервью "Радио Свобода".

"То, что касается вакцины Sinovac. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не будем ставить приоритет относительно того, какой вакциной вакцинировать. Все вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, все эффективны и безопасны", – сказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что применять эти препараты будут одинаково, речь не идет о смещении предпочтений в любой из вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В стране есть мощности для производства вакцины от коронавируса, - Радуцкий

Автор: 

вакцина (3815) Степанов Максим (2062) Sinovac (28)


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Топ комментарии
+8
Не вірю жодному слову цього "ТОРГАША" - так так саме "ТОРГАША" а не медика!!! Для нього головне це по максимуму заробити а на чому немає жодного значення!!!
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28.03.2021 11:34
+7
https://censor.net/ru/news/3255468/kanada_vnesla_v_instruktsiyu_covidvaktsiny_covishield_preduprejdenie_o_trombah
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28.03.2021 11:41
+5
когда они легально закуплены-они эффективны и безопасны...
а вот когда все прозябано,все нормальные торги-тогда и вопросы возникают-а как вы закупали,если оно не продается легально?
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28.03.2021 11:25
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Правила форума Совет форумчан
а ты у Порошенко спроси что это за вакцина , ему врачи подсказали
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28.03.2021 11:21 Ответить
https://censor.net/ru/news/3255468/kanada_vnesla_v_instruktsiyu_covidvaktsiny_covishield_preduprejdenie_o_trombah
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28.03.2021 11:41 Ответить
Факт в том, что оригинал от AstraZeneca имеет меньшую эффективность, и кучу "побочек", включая смерть от тромбоза... Ковишилд, как индийский генерик, может иметь еще больше "подводных камней", индусов под 1,5 лярда, там уже никто не считает по головам. Израиль прививает своих граждан Pfizer. Дураки евреи? Или наши евреи из Кр.Рога самые евреистые из всех?
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28.03.2021 11:45 Ответить
Великі сумніви , що криворізький і Ко, вакцинувались ковішілдом.
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28.03.2021 11:50 Ответить
Зе вакцінувався з голим торсом, але навіщо? Він же тільки в грудні перехворів!! Тільки заради піару!
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28.03.2021 12:09 Ответить
Побочки от самой ковидлы гораздо печальней, чем от самой херовой вакцины. Конечно Пфайзер лучше, только его пока на всех не хватает.
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28.03.2021 11:57 Ответить
Лично я переболел, со всей семьей, без особых проблем. Два теста потвердили. Но что делать с пожилыми родителями??? Колоть их "шмурдяком", который вполне официально не рекомендовали лицам старше 65 лет?? Не хочу их потерять таким способом! Одно решение вижу пока - беречь их, изолировать насколько возможно, и ждать старта коммерческих продаж Пфайзера
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28.03.2021 12:13 Ответить
Повезло значит. Далеко не всем так везет. А эта зараза подлючая, ты можешь даже не подозревать, что заразился и при этом активно распостранять вирус. И вот так, ничего не подозревая, наведаться в гости к пожилым родителям, продуктов привезти, что бы они лишний раз в магазин не ходили.
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28.03.2021 12:51 Ответить
А я и не знал... Был очень удивлен! Тест на антитела делал спустя пол-года, а потом повторный, количественный, еще через 2 месяца. Выходит так что переболел еще в марте, в Египте, где контактировал с итальянцами... После этого вообще не болел никто в семье... По приезду честно отсидели две недели на карантине... Вот и не заразили никого.
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29.03.2021 01:07 Ответить
когда они легально закуплены-они эффективны и безопасны...
а вот когда все прозябано,все нормальные торги-тогда и вопросы возникают-а как вы закупали,если оно не продается легально?
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28.03.2021 11:25 Ответить
через посредника...
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28.03.2021 11:44 Ответить
вот потому они и нелегальны...а значит и качество сомнительное.
производитель не несет ответственности за купленное таким образом.
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28.03.2021 11:59 Ответить
"Ліга Сміху" висміює вакцинацію та її "побічні ефекти" на тлі зростання захворюваності на COVID-19: Вакцину порівнюють з наркотиками. ВIДЕО

https://censor.net/ua/video_news/3255536/liga_smihu_vysmiyuye_vaktsynatsiyu_ta_yiyi_pobichni_efekty_na_tli_zrostannya_zahvoryuvanosti_na_covid19
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28.03.2021 11:25 Ответить
бла бла бла
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28.03.2021 11:26 Ответить
Все вакцины, зарегистрированные в Украине, эффективны и безопасны, в том числе и китайская CoronaVac, - Степанов - Цензор.НЕТ 8740
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28.03.2021 11:32 Ответить
Це твердження ВОЗ, чи степанов з посередниками "так думают"?
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28.03.2021 11:33 Ответить
з "подєльниками"
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28.03.2021 11:42 Ответить
Вау,презентация "CoronaVac" через "StepanaFuck"...
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28.03.2021 11:50 Ответить
Теперь он не степанов,а Дон Степан.Предводитель вакцино картеля.😀
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28.03.2021 11:33 Ответить
Не вірю жодному слову цього "ТОРГАША" - так так саме "ТОРГАША" а не медика!!! Для нього головне це по максимуму заробити а на чому немає жодного значення!!!
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28.03.2021 11:34 Ответить
Неадекватный украинский гонор никогда не соответствовал ни возможностям ни способностям самих украинцев. Вот и сейчас они думают что достойны только самого лучшего.
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28.03.2021 11:34 Ответить
Печально, что у белорусов полностью выхолощено чувство собственного достоинства. У Украинцев, к счастью, это не так!
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28.03.2021 11:41 Ответить
Главная черта европейцев скромность, чего в украинцах нет в принципе.
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28.03.2021 11:57 Ответить
Скромна людина не має самоповаги? Серйозно?
Яким боком одне до іншого?
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28.03.2021 13:19 Ответить
Кацап, твоє місце - у будці!
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28.03.2021 11:43 Ответить
Так. Нормальна людина поважає себе і прагне кращого. Та ми не заперечуємо проти вашого вакцинування "спутніком".
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28.03.2021 11:44 Ответить
Все вакцины, зарегистрированные в Украине, эффективны и безопасны, в том числе и китайская CoronaVac, - Степанов - Цензор.НЕТ 4819
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28.03.2021 11:35 Ответить
то ось як олігофрени уявляють медичні препарати !
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28.03.2021 15:55 Ответить
доказано курточкой степанова..
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28.03.2021 11:36 Ответить
Ну а шо ему ещё нам рассказать ?
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28.03.2021 11:39 Ответить
Я за прививки, но не понимаю, почему "чемпионы по короновирусу" не заказывали поставки вакцин летом, как весь мир? Деребанить на "Великом крадiвництвi" было важнее?
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28.03.2021 11:40 Ответить
Думали, що "розсосеться".
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28.03.2021 11:50 Ответить
А мне кажется, что зе-власть "рассосалась"! Уже привыкли к миллиардным откатам на дорогах!
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28.03.2021 11:52 Ответить
неисправимый долб..

Усі вакцини, зареєстровані в Україні, ефективні та безпечні, зокрема і китайська CoronaVac, - Степанов - Цензор.НЕТ 1222
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28.03.2021 11:43 Ответить
назвали индийскую вакцину нехорошим словом
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28.03.2021 11:47 Ответить
Недовіра до вакцини є наслідком засекречення даних про її характеристики та ціну.

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Наказ МОЗ України від 19.02.2021 № 298 "Про Розподіл Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), закупленої за кошти Державного бюджету України на 2021 рік"
Усі вакцини, зареєстровані в Україні, ефективні та безпечні, зокрема і китайська CoronaVac, - Степанов - Цензор.НЕТ 1583
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28.03.2021 11:59 Ответить
Этот расскажет, что и цианистый калий совершенно безопасен, если можно будет на нем заработать еще на одну куртку.
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28.03.2021 11:47 Ответить
Однаково ефективна? Ну-ну!

Вакцина компании Sinovac предназначена для защиты от COVID-19.
Производитель/разработчик: https://www.google.com/search?q=Sinovac&si=AHBsk9v2zfnWaOTT9YhvRHG8y45fks2zdkwDaU_M_7zCNVBUSYVBpVMpIONOt4xXEU0GTqjtJsp6RHF_G1FoqD8EzgtzNSktICTr90DoeeNsTRhfP6oXV7Y%3D Sinovac
Название: CoronaVac
Тип вакцины: Инактивированная. Тобто, вона не буде, на відміну від інших вакцин, навіть того ж сраного "спутніка", захищати від нових штамів!
Чи я не правий? Фахівці є?
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28.03.2021 11:48 Ответить
Мабуть, життя змушує нас всіх щось таке шукати, щоб стати "фахівцями", хоча безумовно залишаємось ми при цьому дилетантами... На мою особисту думку, найкращі - мРНК вакцини, бо можна налаштувати на ту частку РНК вірусу, яка має найменшу вірогідність мутувати. "Векторні" як AZ, та Вектор-V менш ефективні, та мають більше алергічних реакцій. "Інактивовані" можуть викликати захворювання, якщо вірус зможе таки активуватися, а с приводу нових штамів - мабуть так, погано захищають, як наприклад, можливе повторне захворювання грипом після хвороби. Бо імунна система самонацілюється не на те, що бажано. До речі, завдяки мРНК технологіям вченні-вірусологи сподіваються зробити універсальну та ефективну вакцину проти грипу та багатьох інших хвороб, таких я к малярія та інших.
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28.03.2021 12:07 Ответить
Дякую. Десь так я і уявляв.
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28.03.2021 12:18 Ответить
Я не специалист, но кое-что читал. Синовак - должна быть неплохой вакциной. Изготовлена по классической технологии. Как раз она должна защищать и от мутировавшего вируса, потому как векторные и мРНК вакцины вызывают выработку антител только к S-белку вируса, а инактивированные - ко многим его фрагментам. Следовательно, даже если в шипе вируса произойдут мутации, вакцина будет работать. Вот только на сколько времени ее хватит? По каким-то исследованиям наиболее стойкий иммунитет вырабатывается почем-то именно к шипу вируса.
Кроме того Синовак проходил испытания в больницах, где уже гуляли новые штаммы, в том числе и африканский. Он показал эффективность в 50% для предотвращения заболевания (на ковидных врачах). Маловато, но вирусная нагрузка была максимальной. И кроме того, никто из вакцинированных врачей не заболел в тяжелой форме - это главное. 0 тяжелых случаев, 0 смертей. Короче, нормальная вакцина.
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28.03.2021 13:03 Ответить
Кращої антиреклами ніж від зєлєбобіків не зробить ніхто!
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28.03.2021 11:53 Ответить
в жопу иди с индийской и китайской вакциной
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28.03.2021 12:08 Ответить
Ну дайте хоть индийской!
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28.03.2021 12:16 Ответить
Точняк.
Отсутствие клинических исследований всегда способствует безопастности вакцин.
Особенно китайских, о которых правды вы не узнаете никогда.
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28.03.2021 12:30 Ответить
Настільки прекрасні вакцини, що знадобився навіть окремий закон, що звільняє їх виробника від відповідальності.
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28.03.2021 12:56 Ответить
Усі вакцини, зареєстровані в Україні, ефективні та безпечні, зокрема і китайська CoronaVac, - Степанов - Цензор.НЕТ 6170
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28.03.2021 13:51 Ответить
Степанов - новий бог, бо кожне його слово - свята правда. )
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28.03.2021 14:00 Ответить
Ну зарегистрировали, ну безопасные.. А вакцины то где? Полмиллиона или миллион - это ни о чем...
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28.03.2021 16:04 Ответить
CoronaVac это то китайское дерьмо с эффективностью 55%?
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28.03.2021 16:56 Ответить
всё правильно.
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28.03.2021 17:16 Ответить
Хотел бы увидеть НА КАКОМ ОСНОВАНИИ они это утверждают !!!
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28.03.2021 20:07 Ответить
Головне не випустити цю тварину з України після того, як закінчиться цей соціальний експеримент та терор. Щоб не було так як з гонтаревою і ще сотнями таких виродків, які розграбували державу та кинули її у полумя війни і втруту територій, а більшість народу в жебратство та наймитство. Головне не випустити і витрусити все те що ця тварина вкрала. Але ми живемо в Україні і тут такі люди, що кожен мріє просто бути на його місці і робити те ж саме що і він. І тому я думаю він втече з вкраденими грошима, ця "пандемія" буде для ньогокращими роками життя, а болото тут буде вічне.
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29.03.2021 10:07 Ответить
Та не переживайте ви. Закуплені вакцини через прокладку Раїси Богатирьової будуть розбавлені водичкою. Що казати коли за часів януко-овоча бядяжили вакцини для дітей. Для дітей Карл! Тепер же супер міністр курточка за 600 тис грн. і Рендж Ровер за 3 млн. Не те що та супрун. На велосипеді і на метро...
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29.03.2021 10:07 Ответить
стіпашка, ти двбйб.
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29.03.2021 10:58 Ответить
 
 