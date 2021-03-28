Двери в ад Мосейчук, ангельские глаза Авакова, фанат Шария без трусов и Кивой - по науке | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #4. ВИДЕО
Богдан Буткевич и Наталья Соколенко подводят сатирические итоги недели и присуждают поросенка действующим лицам громких скандалов.
Приветствуем, друзья, на четвертом выпуске политико-сатирического "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!
Сегодня в меню неслыханное - "ПІДСВИНКИ" защищают Порошенко!
А еще - новые герои: двери Мосейчук, приключения Геращенко, Кивой - по науке, ковидиоты ОПУ и фанат Шария без трусов.
- Двери для Мосейчук.
Именно двери сегодня принимают эстафету от господина Зеленского. Те самые обрисованные активистами двери Офиса Президента Зеленского, которые вдруг оказались в четверговом Мосейчук-шоу канала "1+1", забирают нашего фирменного поросенка у "величайшего лидера современности".
- Геращенко и А.С.А.В.
Как превратить всех неугодных в неонацистов? Рецепт ... Нет, не от российского телевидения, а от украинского МВД!
- Кивой - по науке!
Следующий наш поросенок - образовательно-научный. И я думаю, все зрители уже догадались, что достанется он сегодня ... будущему, свят-свят-свят, кандидату наук ... Илье Киве.
- "Ковидиот недели" для подоляков из ОПУ, или Снова Порошенко!
Коллективный поросенок - специально для хитроумных подоляков из Офиса президента Зеленского. Они додумались до нового, элегантного в собственном идиотизме творческого метода: бороться с фейком об индийской вакцине ... новым фейком об индийской вакцине! И кого бы вы думали Зе-власть обвинит в том, что задерживаются поставки вакцин из Индии? Да, Петра Порошенко. Логика железная.
- Фанат Шария без трусов
В рубрике самых неистовых открытий "ОБЛТРЕШПОСТАЧ" сегодня сияет сверхновая звезда Харьковщины - депутат Купянского горсовета от Партии Шария Евгений Гуня. Он - первый депутат в истории украинского самоуправления, который догадался на камеру снять с себя трусы и сладострастно бросить их в лицо избирателям!
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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
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..... Я також бачив справжню відкриту Варшаву в дії - якби не співробітники з України та Білорусі … все давно б розвалилося на дрібні шматки.
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в геноциде украинского народа виновата власть