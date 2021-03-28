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Двери в ад Мосейчук, ангельские глаза Авакова, фанат Шария без трусов и Кивой - по науке | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #4. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко подводят сатирические итоги недели и присуждают поросенка действующим лицам громких скандалов.

Приветствуем, друзья, на четвертом выпуске политико-сатирического "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!

Сегодня в меню неслыханное - "ПІДСВИНКИ" защищают Порошенко!

А еще - новые герои: двери Мосейчук, приключения Геращенко, Кивой - по науке, ковидиоты ОПУ и фанат Шария без трусов.

  • Двери для Мосейчук.

Именно двери сегодня принимают эстафету от господина Зеленского. Те самые обрисованные активистами двери Офиса Президента Зеленского, которые вдруг оказались в четверговом Мосейчук-шоу канала "1+1", забирают нашего фирменного поросенка у "величайшего лидера современности".

  • Геращенко и А.С.А.В.

Как превратить всех неугодных в неонацистов? Рецепт ... Нет, не от российского телевидения, а от украинского МВД!

  • Кивой - по науке!

Следующий наш поросенок - образовательно-научный. И я думаю, все зрители уже догадались, что достанется он сегодня ... будущему, свят-свят-свят, кандидату наук ... Илье Киве.

  • "Ковидиот недели" для подоляков из ОПУ, или Снова Порошенко!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мендель под Кокосиком, судьи под бабосиком и туалет на 8 марта в подарок "за красоту" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2. ВИДЕО

Коллективный поросенок - специально для хитроумных подоляков из Офиса президента Зеленского. Они додумались до нового, элегантного в собственном идиотизме творческого метода: бороться с фейком об индийской вакцине ... новым фейком об индийской вакцине! И кого бы вы думали Зе-власть обвинит в том, что задерживаются поставки вакцин из Индии? Да, Петра Порошенко. Логика железная.

  • Фанат Шария без трусов

В рубрике самых неистовых открытий "ОБЛТРЕШПОСТАЧ" сегодня сияет сверхновая звезда Харьковщины - депутат Купянского горсовета от Партии Шария Евгений Гуня. Он - первый депутат в истории украинского самоуправления, который догадался на камеру снять с себя трусы и сладострастно бросить их в лицо избирателям!

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецагент Арестович, Мендель на ТВ-дембель, шоумен Луценко и просто Лиза Богуцкая | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #3. ВИДЕО

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Порошенко Петр (19606) Геращенко Антон (1438) Кива Илья (398) Соколенко Наталья (50) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+9
Не зеленых, у нас нет такой партии, а от ЗЕбанутых.
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28.03.2021 16:18
+4
Все це могло б бути дуже смішним, якби не було дуже сумним...
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28.03.2021 15:27
+3
здається, у цьому заголовку не вистачає тільки "повний андулясьон на дому"
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28.03.2021 14:24
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Правила форума Совет форумчан
кто эту блевотину смотрит?
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28.03.2021 14:14 Ответить
Мер Варшави: «Якби не персонал з України, Білорусі … давно б все розвалилося

https://inpoland.net.pl/novosti/mer-varshavi-yakbi-ne-personal-z-ukra%D1%97ni-bilorusi-davno-b-vse-rozvalilosya/ https://inpoland.net.pl/novosti/mer-varshavi-yakbi-ne-personal-z-ukraїni-bilorusi-davno-b-vse-rozvalilosya/

..... Я також бачив справжню відкриту Варшаву в дії - якби не співробітники з України та Білорусі … все давно б розвалилося на дрібні шматки.

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в геноциде украинского народа виновата власть
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28.03.2021 14:19 Ответить
так, український нарід так відгеноцидили, що він став на 73 відсотки альтернативно обдарованним
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28.03.2021 19:51 Ответить
Мусийчучке двери туды не влезут. Вечно обдолбаный кива в парике зачет!!! А при чем здесь Вирастюк? Я шо-та пропустил?
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28.03.2021 14:20 Ответить
Балотується в Раду по Франківську, від зелених.
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28.03.2021 15:45 Ответить
Не зеленых, у нас нет такой партии, а от ЗЕбанутых.
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28.03.2021 16:18 Ответить
Пишите уже прямо - партия зебилов.
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28.03.2021 20:25 Ответить
Есть у на и партия зеленых))) На прошлых выборах, кандидаты от нее специально подчеркивали, чтобы их не путали с зебанутыми)))
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28.03.2021 21:46 Ответить
Все рівно вони тут не гуляють та не читають))
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29.03.2021 00:19 Ответить
здається, у цьому заголовку не вистачає тільки "повний андулясьон на дому"
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28.03.2021 14:24 Ответить
Кто подальш и влучно харкнет.Змагання..
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28.03.2021 14:38 Ответить
Все це могло б бути дуже смішним, якби не було дуже сумним...
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28.03.2021 15:27 Ответить
Підсвинки Богдан Буткевич и Наталья Соколенко...
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28.03.2021 16:57 Ответить
это не журналистика.
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28.03.2021 17:03 Ответить
Дик...Вони ж говорять: - шо це нейгумористичніша із підсвинковіших передач. І шо не так вам?. Чи тільки Зеленському можно чудить і веселить у цій країні !???
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28.03.2021 21:11 Ответить
це стьоб над зебілами...влади ж немає
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29.03.2021 10:13 Ответить
 
 