"Любых мимо проезжающих забирают", - белорусский ОМОН задерживает двоих мужчин на площади Бангалор в Минске. ВИДЕО
Белорусский ОМОН задержал двоих мужчин, которые, по словам очевидцев, просто проходили на площади Бангалор в Минске.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, в сети появилось видео задержания. На записи видно, что такое задержание возмутило нескольких женщин и они попытались протестовать против действий омновцев.
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Але будемо сподіватися ..