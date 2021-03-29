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"Любых мимо проезжающих забирают", - белорусский ОМОН задерживает двоих мужчин на площади Бангалор в Минске. ВИДЕО

Белорусский ОМОН задержал двоих мужчин, которые, по словам очевидцев, просто проходили на площади Бангалор в Минске.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, в сети появилось видео задержания. На записи видно, что такое задержание возмутило нескольких женщин и они попытались протестовать против действий омновцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белорусские силовики 27 марта задержали не менее 245 человек, - правозащитники

Автор: 

Беларусь (7899) задержание (6679) протест (5858)


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Топ комментарии
+8
"Простые люди" не понимают, что оккупант это не обязательно чужое государство. Оккупантом может быть и свое собственное государство.
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29.03.2021 10:15
+7
Да, уж... Революционеры из белорусов, так себе... Страх животный сковал их намертво...
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29.03.2021 10:35
+6
патамушта мирные люди...
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29.03.2021 10:12
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Повезло белоруссам, у них автобусы бесплатные по городу ходят
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29.03.2021 10:12 Ответить
Бацка заботится о своих детях
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29.03.2021 10:12 Ответить
"Будь-кого, хто проїжджає повз, забирають", - білоруський ОМОН затримує двох чоловіків на площі Бангалор у Мінську - Цензор.НЕТ 1558ну, они ведь хотели, что бы не как на Майдане
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29.03.2021 14:12 Ответить
у них чисто-по европейски...
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29.03.2021 19:34 Ответить
патамушта мирные люди...
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29.03.2021 10:12 Ответить
Бангалор)
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29.03.2021 10:13 Ответить
БИОРУСЬ
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29.03.2021 10:25 Ответить
В Бангалоре есть площадь Минск.

"Будь-кого, хто проїжджає повз, забирають", - білоруський ОМОН затримує двох чоловіків на площі Бангалор у Мінську - Цензор.НЕТ 9882
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29.03.2021 10:41 Ответить
Наше Зе-чмо дивиться і облизується...
Воно ж то фуйла, то луку копією..
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29.03.2021 10:15 Ответить
"Простые люди" не понимают, что оккупант это не обязательно чужое государство. Оккупантом может быть и свое собственное государство.
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29.03.2021 10:15 Ответить
https://twitter.com/_Fashington

https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Обком



Ничего необычного. Просто поклонники Гауляйтера


"Будь-кого, хто проїжджає повз, забирають", - білоруський ОМОН затримує двох чоловіків на площі Бангалор у Мінську - Цензор.НЕТ 561
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29.03.2021 10:16 Ответить
КГБ в действии.
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29.03.2021 10:18 Ответить
встречать єту мразь после "службьі" и вешать на березах!
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29.03.2021 10:19 Ответить
прям вот так вот - шел, никого не трогал, они налетели, повалили на землю и давай избивать? Вот просто так? А почему люди рядом ходят и их никто не трогает?
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29.03.2021 10:22 Ответить
Прям вот так лахта, по заветам тваво *****
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29.03.2021 10:36 Ответить
Там рядом велосипед валяется. Может не спешился на переходе, а это нарушение ПДД,
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29.03.2021 10:47 Ответить
Та то такє...Главнае щтоб не било вайни
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29.03.2021 10:24 Ответить
Ну пральна:без шариков или букетов были-вот и пострадали
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29.03.2021 10:34 Ответить
Да, уж... Революционеры из белорусов, так себе... Страх животный сковал их намертво...
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29.03.2021 10:35 Ответить
да ни говори, как и в странах ЕвроСоюза и в США , масса протестов, а толку ноль, слабенькие и нежные они какие то .....
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29.03.2021 10:47 Ответить
...И раб победивший своих господ, сам себе построит тюрьму...

(А. Макаревич)
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29.03.2021 10:56 Ответить
а где "позор, позор" ?
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29.03.2021 11:09 Ответить
Страна партизанской славы. Стыдоба. Во владивостоке и то устроили охоту на ментов. Но нужно учесть что там живут потомки украинцев. Чувствую что в Беларуси сопротивление тоже начнется с Берестейщины.
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29.03.2021 11:44 Ответить
там население-хуже кацапского. Совки.
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29.03.2021 19:32 Ответить
Мечта украинских мусоров, и пока что она только приближается.
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29.03.2021 12:17 Ответить
почему приближается, беглые беркутята, на мацкве кацапов так метелят, аж дым столбом стоит
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29.03.2021 14:20 Ответить
отак і живє Беларусь!?!
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29.03.2021 14:17 Ответить
белорусские тонтон-макуты ))
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29.03.2021 14:32 Ответить
ну, белорусы сами до этого допустили
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29.03.2021 15:47 Ответить
Иногда стоишь в супермаркете, а рядом горилла здоровая. Морда тупая, башка вообще как туркменская дыня. Сразу видно, работник спец служб. А потом это чмо бегает за тобой и спокойно рядом живет. Чем больше рама,тем меньше мозгов.
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29.03.2021 16:23 Ответить
Просрали Беларусь мою свободу!Теперь вышел на улицу за хлебом и получи дубиной по башке.
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29.03.2021 18:55 Ответить
в оккупированом Крыму забирают слепых пенсионеров комуняк...Напоролись на то что сами призвали.
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29.03.2021 19:31 Ответить
Були б ці хлопці справжні білоруські партизани, то просто б зарізали цих мусоркiв.
Але будемо сподіватися ..
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29.03.2021 20:47 Ответить
 
 