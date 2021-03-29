"Любых мимо проезжающих забирают", - белорусский ОМОН задерживает двоих мужчин на площади Бангалор в Минске. ВИДЕО

Белорусский ОМОН задержал двоих мужчин, которые, по словам очевидцев, просто проходили на площади Бангалор в Минске.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, в сети появилось видео задержания. На записи видно, что такое задержание возмутило нескольких женщин и они попытались протестовать против действий омновцев.

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